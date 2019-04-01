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Дильмухаметовский Башкортостан: С ДНК-тестами и фашизмом. К счастью, только в одиночной камере

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Кировский суд Уфы сегодня удовлетворил ходатайство следователя башкирского управления УФСБ и продлил еще на два месяца срок содержания под стражей обвиняемого в призывах к сепаратизму (ст. 280.1 УК РФ) национального активиста Айрата Дильмухаметова, сообщил его адвокат Алексей Захаров.

Дильмухаметовский Башкортостан: С ДНК-тестами и фашизмом. К счастью, только в одиночной камере


По его словам, в уголовном деле активиста появились новые эпизоды: ему инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ст. 205.2), а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280).

Якобы в одной из видеозаписей, выложенных Айратом Дильмухаметовым в хостинге Youtube, он заступался за членов запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир, сообщает портал «Проуфу».

Первое обвинение, предъявленное активисту, было связано с распространением некоего ролика в интернете.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 30.04.2019, 09:39 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37328 | Рейтинг: +5561
Ильнару Гарифуллину - на старт!



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  • 2 | 30.04.2019, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посадить его надо, это однозначно, но не в тюрягу, а в психушку. Этот малай, воспитанный на идеях муртазы о СЮверенной сране башкир, просто напросто омуртазился. А судить надо муртазу и его приспешников, которые снова рвутся к власти (фамилии их известны), и мечтают о реванше!



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  • 3 | 30.04.2019, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37328 | Рейтинг: +5561
Ирек!= Ждём комментарии!



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  • 4 | 30.04.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.04.2019, 09:39 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37317 | Рейтинг: +5562,5
Ильнару Гарифуллину - на старт!
-----------------
3 | 30.04.2019, 09:55 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37317 | Рейтинг: +5562,5
Ирек!= Ждём комментарии!
------------------

Скукота одолевает?

Зови Кухарку, веселее будет время скоротать.



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  • 5 | 30.04.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сидеть и сидеть ему.Полностью солидарен со 2.Что то их много обиженных и на этой основе вдохновленных жить в своем государстве .В каком только ? Итак везде на всех должностях башкиры ,в органах власти все выметены ,кто носит русские фамилии и результат известен



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3

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  • Эксперт
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  • 6 | 30.04.2019, 10:12 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37328 | Рейтинг: +5561
Скукота одолевает?

Зови Кухарку, веселее будет время скоротать.=============

==================================
Куха в отстое после бухалова!
Пока нас тут веселит её подъюбочник- калатушка!



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2

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  • 7 | 30.04.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 30.04.2019, 10:12 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37318 | Рейтинг: +5562,3
Скукота одолевает?

Зови Кухарку, веселее будет время скоротать.=============

==================================
Куха в отстое после бухалова!
Пока нас тут веселит её подъюбочник- калатушка!
---------------------------------------

Калатуша правая нога Кухарки, Кац левая нога, зубастый Евлампий пространство между ее ног.



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  • 8 | 30.04.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока не утвердят в должности Хабирова ,будет сидеть Диль . И его изолировали в одиночку.



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2

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  • 9 | 30.04.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 30.04.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока не утвердят в должности Хабирова ,будет сидеть Диль . И его изолировали в одиночку.
-----------------------------------

Охренеть, кто только из осведомленных лиц сюда не заходит?!?



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2

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  • 10 | 30.04.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько можно издеваться над человеком . И он не представляет никакой опасности .За ним никого нет! Просто несчастный человек.
И неизвестно предъявленное ему официальное обвинение.



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3

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  • Наблюдатель
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  • 11 | 30.04.2019, 10:40 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11390 | Рейтинг: -1848
Дильмухаметовский Башкортостан: С ДНК-тестами и фашизмом. К счастью, только в одиночной камере
-------------------------

Заголовок +++здец просто. Кто это клепает, я узнаю это когда-нибудь?



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5

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  • 12 | 30.04.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 30.04.2019, 10:40 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11358 | Рейтинг: -1846,2
Дильмухаметовский Башкортостан: С ДНК-тестами и фашизмом. К счастью, только в одиночной камере
-------------------------

Заголовок +++здец просто. Кто это клепает, я узнаю это когда-нибудь?

______________________________

Ты потише с вопросом, камера может оказаться двухместным.



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2

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  •  
  • 13 | 30.04.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 30.04.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько можно издеваться над человеком . И он не представляет никакой опасности .За ним никого нет! Просто несчастный человек.
------------------------------------


Ему лень лечиться, лень жениться, все его беды от этого.



Оценили
2

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  • Участник
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для баланса серегиных-лучкиных- щегловых-беляевых за то же самое



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6

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  • Наблюдатель
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  • 15 | 30.04.2019, 10:52 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11390 | Рейтинг: -1848
Калатун, расскажи о себе - пол, возраст, семейное положение, образование.

Столько лет с тобой вместе - и нихрена о тебе неизвестно, прямо нереальный сюжет.

Потом с резуса спросим, и далее по списку. Пора УЖе.



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6

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  • 16 | 30.04.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 30.04.2019, 10:50 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3901 | Рейтинг: -372,5
для баланса серегиных-лучкиных- щегловых-беляевых за то же самое
-------------------------------

Как круто, один Дилька создает баланс всем вышеприведенным лицам оптом!



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0

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  • 17 | 30.04.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 30.04.2019, 10:52 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11360 | Рейтинг: -1846,6
Калатун, расскажи о себе - пол, возраст, семейное положение, образование.

Столько лет с тобой вместе - и нихрена о тебе неизвестно, прямо нереальный сюжет.
-------------------------------------------
Поздно схватился, надо было подсуетиться когда она была желанной для тебя.



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 18 | 30.04.2019, 10:57 | Автор: Виктор
    Публикации: 165 | Комментарии: 1767 | Рейтинг: +486,7
Недопустимо и незаконно изменять название статьи. Да еще и с изменением смысла статьи оригинала.

Вы делаете это часто. Зачем?

Верните название статьи оригинала.

Ваше личное мнение о событиях, можно в комментах указать.

А не в заголовке чужой статьи.



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4

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  • 19 | 30.04.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
удивительно, но сёдня плюсую Хариссону...Серёга, давай поднажми, скоро подружимся!!!
турк



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1

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  • Гость
  •  
  • 20 | 30.04.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.04.2019, 10:12 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37318 | Рейтинг: +5562,3
Скукота одолевает?

Зови Кухарку, веселее будет время скоротать.=============

==================================
Куха в отстое после бухалова!
Пока нас тут веселит её подъюбочник- калатушка!
__________________________________________________________
Юрик, ты когда литру пройопаную (тут свидетелей до )(ера) выставишь, или ты не МУЖИК? мож с деньгами (для тупых, прально читать -дЕньгами) напряг? так у Маратки одолжи .. я не злопамятный, поэтому записываю должников ...по привычке
турк



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