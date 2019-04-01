По его словам, в уголовном деле активиста появились новые эпизоды: ему инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ст. 205.2), а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280).
Якобы в одной из видеозаписей, выложенных Айратом Дильмухаметовым в хостинге Youtube, он заступался за членов запрещенной в России террористической организации Хизб ут-Тахрир, сообщает портал «Проуфу».
Первое обвинение, предъявленное активисту, было связано с распространением некоего ролика в интернете.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Дильмухаметовский Башкортостан: С ДНК-тестами и фашизмом. К счастью, только в одиночной камере
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