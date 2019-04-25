Поступок по совести: В соцсетях поддержали школьника, ударившего по физиономии миллионершу-единоросску

На проходившей в школе посёлка Юрино (райцентр на западе Марий Эл) линейке в честь "Последнего звонка" школьник накинулся на депутата Государственного собрания Марий Эл Екатерину Вахитову.Эту информацию подтвердили "Idel.Реалиям" присутствовашие на линейке жители Юрино. В распространённом в соцсетях видеоролике депутат у микрофона выступает с речью в школьном спортзале. В это время к ней подбегает молодой человек и наносит несколько ударов. Он оттесняет выступавшую к стене.Нападавшего тут же окружают несколько человек: преподаватели, выпускники. Они выводят его из помещения.Свидетели этого происшествия рассказали, что нападение на депутата совершил один из учащихся девятого класса. Старшеклассник негативно отреагировал на появление Вахитовой на линейке, по словам очевидцев он возмущался тем, что депутат состоит в "Единой России". Несколько местных жителей сообщили, что виновник инцидента нередко вёл себя агрессивно и раньше.Екатерина Вахитова обратилась с заявлением об инциденте в правоохранительные органы. В пресс-службе МВД по Марий Эл сообщили о том, что проводится проверка, все материалы после её завершения будут направлены в следственный комитет.Екатерина Вахитова представляет в Государственном собрании Западный одномандатный избирательный округ. Общеобразовательная школа, которую она посещала, находится в посёлке Юрино, входящем в этот избирательный округ.Вахитова возглавляет компанию "ТНС энерго Марий Эл". Согласно декларации о доходах она заработала по итогам прошлого года 38,8 млн руб.Парламентарий участвует в нынешних праймериз "Единой России", на которых определятся кандидаты на выборах в Госсобрание нового созыва.Вахитова заявилась в своём избираельном округе.***Комментарии с Youtube:Наталья ПокорскаяВ России есть Здравомыслящие люди с Честью и Достоинством! Этот парень меня приятно Удивил и Восхитил!Opanas OpanasovichМолодец. Жизнь одна. И если она проходит в Пидарахе - нужно мстить ей всеми возможными способами)Умный ЧеловекЕдинственный НЕТЕРПИЛА, сам недавно ***бал одному единоросу, когда тот мне в лицо нахамилSummer TimeБро просто красавчик. За такими пацанами я пойду и в огонь и в воду. То чувство когда юные пацаны храбрее и мудрее всего остального сброда. Устами младенца базарит истина !!!darklr6213Парень большой молодец. Против ***сосов все методы борьбы хороши.Citizen of the UniverseЧувак прославил Марий Эл! Есть в этой Марий Эл хотя бы один герой!