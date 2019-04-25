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Поступок по совести: В соцсетях поддержали школьника, ударившего по физиономии миллионершу-единоросску

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На проходившей в школе посёлка Юрино (райцентр на западе Марий Эл) линейке в честь "Последнего звонка" школьник накинулся на депутата Государственного собрания Марий Эл Екатерину Вахитову.

Поступок по совести: В соцсетях поддержали школьника, ударившего по физиономии миллионершу-единоросску


Эту информацию подтвердили "Idel.Реалиям" присутствовашие на линейке жители Юрино. В распространённом в соцсетях видеоролике депутат у микрофона выступает с речью в школьном спортзале. В это время к ней подбегает молодой человек и наносит несколько ударов. Он оттесняет выступавшую к стене.



Нападавшего тут же окружают несколько человек: преподаватели, выпускники. Они выводят его из помещения.

Свидетели этого происшествия рассказали, что нападение на депутата совершил один из учащихся девятого класса. Старшеклассник негативно отреагировал на появление Вахитовой на линейке, по словам очевидцев он возмущался тем, что депутат состоит в "Единой России". Несколько местных жителей сообщили, что виновник инцидента нередко вёл себя агрессивно и раньше.

Екатерина Вахитова обратилась с заявлением об инциденте в правоохранительные органы. В пресс-службе МВД по Марий Эл сообщили о том, что проводится проверка, все материалы после её завершения будут направлены в следственный комитет.

Екатерина Вахитова представляет в Государственном собрании Западный одномандатный избирательный округ. Общеобразовательная школа, которую она посещала, находится в посёлке Юрино, входящем в этот избирательный округ.

Вахитова возглавляет компанию "ТНС энерго Марий Эл". Согласно декларации о доходах она заработала по итогам прошлого года 38,8 млн руб.

Парламентарий участвует в нынешних праймериз "Единой России", на которых определятся кандидаты на выборах в Госсобрание нового созыва.

Вахитова заявилась в своём избираельном округе.

Идель.Реалии
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Комментарии с Youtube:

Наталья Покорская

В России есть Здравомыслящие люди с Честью и Достоинством! Этот парень меня приятно Удивил и Восхитил!

Opanas Opanasovich

Молодец. Жизнь одна. И если она проходит в Пидарахе - нужно мстить ей всеми возможными способами)

Умный Человек

Единственный НЕТЕРПИЛА, сам недавно ***бал одному единоросу, когда тот мне в лицо нахамил

Summer Time

Бро просто красавчик. За такими пацанами я пойду и в огонь и в воду. То чувство когда юные пацаны храбрее и мудрее всего остального сброда. Устами младенца базарит истина !!!

darklr6213

Парень большой молодец. Против ***сосов все методы борьбы хороши.

Citizen of the Universe

Чувак прославил Марий Эл! Есть в этой Марий Эл хотя бы один герой!






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  • Гость
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  • 1 | 24.05.2019, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... нападение на депутата совершил один из учащихся девятого класса
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Парнишке лет 15. Можно смело сказать что ненависть к единаросам у молодежи впитывается с молоком матери...



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  • 2 | 24.05.2019, 16:40 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37529 | Рейтинг: +5532,2
Если человек не Эйнтштейн или не Алферов, и даже не Мария Кюри, то заработать (?) 38 лямов , как мне кажется, можно только или воровством, или проституцией.



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  • 3 | 24.05.2019, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вы пойимте, путин это шпиён, поэтому всё по шпиёнской схеме: есть ПЖиВ, - не формальная, а есть формальные, их много, включая "прокладки", основные это ЕР, КП РФ, ЛДПР, СР, прокладки всякие вдруг ниоткуда возникшие. Кто помнит "Родину", а она реально протолкнула ублюдков из ПЖиВ.
кстати когда путин не состоя членом ЕР её возглавил, это является главарём, но народ=избиратели этого не поняли, но когда народу показали что есть ЕР, путин вместо того, чтобы из неё сделать нормальную, попросту сбёг от неё, т.е.не справился с элементарным управлением!



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  • 4 | 24.05.2019, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уровень невоспитанности ,агрессии в обществе зашкаливает . Напасть на женщину - просто нельзя хоть бы что ни говорила . Оправдание тут невозможно .Смехотворное обьяснение не объясняет сего деяния Если родители не воспитали , то придется воспитывать долго обществу .
Но самое обидное , что много и защитников такого поступка 15 летнего юноши. Т.Е они тоже потенциальные преступники ( латентные).
Сажать таких , а не передавать на поруки учителям! Одновременно жестко наказывать и родителей.
Такие действия дискредитируют нашу демократию , наше государство и становится очень страшно жить законопослушным гражданам!
Ананий.



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  • Участник
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  • 5 | 24.05.2019, 17:47 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1288 | Рейтинг: +338,9
Ананий, а расскажи нам как нас Едрисня втоптала в грязь? Отобрала пенсии, срезала зарплату, убила медицину и промышленность. Да за это не только по мордасам нужно бить.



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3

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  • 6 | 24.05.2019, 18:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По мордасе это женщины - то и мордасов не хватит . И каждый может принять такое решение , соответственно своему разуму? А все ли разумные , двоечники - ученики ?



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1

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  • 7 | 24.05.2019, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.05.2019, 17:47 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1288 | Рейтинг: +338,7
Ананий, а расскажи нам как нас Едрисня втоптала в грязь? Отобрала пенсии, срезала зарплату, убила медицину и промышленность. Да за это не только по мордасам нужно бить.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Правильно, Резус! Я ещё хлеще коммент дал, но админ, видимо, испугался и его не выложил! Очень Опытный



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  • 8 | 24.05.2019, 18:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И Едрисню мы сами посадили на свою шею. Народ и никто более! А сами Едриснеи просто сели на шею . Ведь женщину никто непринуждает , а сама хочет этого . А если насильно , то это уже статья и пора ,значит , браться за вилы.
Ананий.



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  • 9 | 24.05.2019, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас пишут о мновании кризиса . Следовательно и зарплаты должны вернуться к прежним величинам .И ифляция небольшая ( это конечно лукавство - сдерживается за счет нас - стагнации цен и пенсий , жизненого уровня . Застоя . Видимое блгополучие ). Поэтому , я молю Бога, чтобы Путин не ушел с поста и жил до 90 лет презиком . После его ухода пойдет дикая инфляция, развал страны и промышленности и голая степь.



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  • Эксперт
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  • 10 | 24.05.2019, 20:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64142 | Рейтинг: +12169,4
Наверное некоторым не понравится? но я категорически против избиения вообще(хотя по некоторым руки очень чешутся и хочется воскликнуть на яву или во время просмотра видео - пи@дани ему!!! на эмоциях, конечно), и женщин - в частности... ну, если только она не истезает ребенка, беспоможного старика. инвалида, животное на моих глазах... тут я не сдержусь - стопудово...
Остальное должно происходить БЕЗ рукоприкладства!!!

Он мог устно выразить ей своё крайнее возмущение ее поведением, политическим мировоззрением и т.д. Типа - ты воровка... и прочее...



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  • 11 | 24.05.2019, 20:59 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3580 | Рейтинг: -288,8
Он мог устно выразить ей своё крайнее возмущение
______________
Куха

к сожалению не все такие культурные как ты.



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  • 12 | 24.05.2019, 21:31 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 227 | Рейтинг: +88,9
Куха, вот у меня такие же противоречивые чувства. Но так или иначе, парень молодец, может резок и не взрослый, зато не аморфная масса этой страны.

Каа говорится, кто не был революционером в молодости, у того нет сердца



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  • 13 | 24.05.2019, 21:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эта женщина еще не едрисня , и ее-то зачем бить ? Просто послали ее толкнуть речь . Тогда коммуняк бывших будем бить . Вон мы какие ребята - молодцы, одну бабенку завалим запросто !



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  • 14 | 24.05.2019, 21:35 | Автор: Не зарегистрирован
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И скорее не воровка , такие по школам не ходят , а просто чен...Если некультурный , то есть место для таких.



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  • 15 | 24.05.2019, 21:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У кого какие методы зарабатывать, а у парнишки свои методы протестовать, если помните Сталин на Кавказе нападал на обозы и занимался бандитизмом, вы думаете он деньги нищим отправлял, скорее всего он спускал на развлечения, но стал революционеров из абреков



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  • 16 | 24.05.2019, 22:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец парень,это юношеский максимализм, или ....уй пополам,или ...изда вдребезки,а с подобной шушерой от е.ры.. ну ни как эта е.Ры не понимает,так и нужно поступать.



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  • 17 | 24.05.2019, 22:30 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3580 | Рейтинг: -288,8
вы думаете он деньги нищим отправлял, скорее всего он спускал на развлечения, но стал революционеров из абреков
______________
Понятно же, что это ты паскуда характерезуешь себя.

Для тех кто не в курсе:
Сталин был организатором экспроприации у буржуазного правительства. Все деньги до последней копейки использовались для дела революции. В то время у Сталина заболела и умерла первая жена, грузинка, мать Якова, потому, что небыло денег на лечение.

Поэтому он и есть великий товарищь Сталин, жёсткий как гвоздь для крышки гроба капитализма.



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  • 18 | 24.05.2019, 22:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 Не подбивай молодежь на необдуманные шаги . Колыми еще никто не отменял , И царские каторги пустые .



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  • 19 | 24.05.2019, 23:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поэтому он и есть великий товарищь Сталин, жёсткий как гвоздь для крышки гроба капитализма.
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------Ну и в чем его великость? В гноблении и уничтожении своего народа? А может его великость в неумении оценить реальные обстоятельства происходящего?А может его великость в неумении заглянуть в будущее?Говно твой великий сталин,уничтоживший лучших людей страны и нации и оставивших таких дол....ебов как ты и я(эт в кратце).



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  • 20 | 24.05.2019, 23:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Никого не смущает что гебешный пранкер Вольнов раскручивает паренька из Мари Эл?



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