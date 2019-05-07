Дело пахнет керосином ...

Башкирское управление Следственного комитета РФ намерено проверить законность сделок руководства Адвокатской палаты республики. Возбуждено уголовное дело по факту хищения у организации 3,7 млн руб. членских взносов. По версии следствия, эта сумма была потрачена на ремонт офиса, арендованного на невыгодных условиях у тещи президента палаты Булата Юмадилова. Действия руководства палаты следствие предварительно квалифицирует как крупное мошенничество с использованием служебного положения. В руководстве палаты заявили, что узнали о возбуждении дела от корреспондента „Ъ“.Кировский отдел регионального управления СКР возбудил уголовное дело по факту хищения у членов Адвокатской палаты Башкирии более 3,7 млн руб. Подозреваемыми в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) считают неустановленных руководителей организации. В 2014 году они, по версии следствия, ввели в заблуждение совет организации и пролоббировали заключение невыгодной для организации сделки.У аффилированных лиц были арендованы непригодные для деятельности помещения, на ремонт которых впоследствии из бюджета организации было потрачено 3,7 млн руб. Компенсаций за ремонт арендованных помещений договор сторон не предусматривал.Следствие считает потерпевшими членов Адвокатской палаты, которые ежемесячно отчисляют ей взносы.Ход расследования в СУ СКР вчера не комментировали. По информации „Ъ“, в основу уголовного дела легли материалы УФСБ и обращение юриста Виталия Буркина — в прошлом следователя МВД по экономическим преступлениям, исключенного в 2017 году из реестра адвокатов после критических публикаций о судьях в социальных сетях.Виталий Буркин в своих публикациях сообщал, что в 2014 году Адвокатская палата арендовала офис на улице Карла Маркса, 3, в Уфе, у тещи президента организации Булата Юмадилова — Мукмины Бикташевой.Заявление о финансовых нарушениях в Адвокатской палате господин Буркин направлял в Следственный комитет еще в ноябре 2017 года. В возбуждении уголовного дела трижды было отказано. В марте юрист и еще более 30 российских адвокатов подписали обращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина. Они потребовали расследовать сделки Адвокатской палаты Башкирии. В руководстве Федеральной адвокатской палаты (ФАП) письмо не поддержали, расценив его как «полное пренебрежение моральными традициями адвокатуры». А вице-президент ФАП Генри Резник даже назвал обращение «доносом» и нарушением корпоративной культуры. В отношении некоторых подписантов позже были возбуждены дисциплинарные производства, а на Всероссийском съезде адвокатов в апреле приняли резолюцию, запрещающую адвокатам направлять обращения в правоохранительные органы по поводу действий коллег из других регионов.Виталий Буркин тем не менее считает начатое расследование реакцией на то обращение и «победой адвокатского сообщества».У нас сегодня праздник. Ранее СКР не возбуждал дела о хищениях в адвокатских палатах»,— сообщил он вчера „Ъ“.По информации юриста, финансовые сделки палаты одобряются ее советом. В составе совета сейчас 14 человек, в том числе Булат Юмадилов, его заместители Денис Юмадилов (сын Булата Юмадилова), Ильшат Махмутов, Руслан Гафаров, Чулпан Муртазина, руководители филиалов Башкирской республиканской коллегии адвокатов и другие. «Следственному комитету предстоит определить, кто именно организовал решение по аренде помещений»,— отметил господин Буркин.Президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов вчера узнал о возбуждении уголовного дела от корреспондента „Ъ“. «В первый раз об этом слышу»,— сказал он и добавил, что на следственные действия пока не приглашался.