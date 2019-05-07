Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Лучшие комментарии
Космос без воровства, дух ...

Почему путилоиды выступает против интернета от Илона Маска? Потому, ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Бессмертный полк: Почему ...

32 | 17.05.2019, 14:02 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1750 ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Сотрудница Роспотребнадзо ...

Радию грозит статья 110 УК РФ Статья . Доведение до самоубийства пун ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
И такое бывает: «Мужской ...

Об этом на своей странице написала организация "Башкорт". 16 июня у подножья ...
  5.06.2019   22088    4

Дело пахнет керосином ...

Башкирское управление Следственного комитета РФ намерено проверить законность ...
  5.06.2019   30186    3

Вертолет для VIP-персон ...

Казанский вертолетный завод (КВЗ, входит в «Вертолеты России») стал ...
  4.06.2019   21795    59

Националисты призвали ...

Группа представителей башкирских национальных организаций выступила с ...
  3.06.2019   14353    141

Будни импортозамещения: ...

По данным на середину мая 2019 года, в медучреждениях Башкирии находится 125 ...
  3.06.2019   27652    8

Последние публикации
И такое бывает: «Мужской ...

Об этом на своей странице написала организация "Башкорт". 16 июня у подножья ...
  5.06.2019   39494    4

Дело пахнет керосином ...

Башкирское управление Следственного комитета РФ намерено проверить законность ...
  5.06.2019   38781    3

Вертолет для VIP-персон ...

Казанский вертолетный завод (КВЗ, входит в «Вертолеты России») стал ...
  4.06.2019   27483    59

Националисты призвали ...

Группа представителей башкирских национальных организаций выступила с ...
  3.06.2019   24379    141

Будни импортозамещения: ...

По данным на середину мая 2019 года, в медучреждениях Башкирии находится 125 ...
  3.06.2019   35749    8

«100% жителей поддержали ...

1 июня, врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил Бурзян, где и спросил местных ...
  3.06.2019   43145    87

Наручники для вас за 2 ...

Росгвардия закупит наручники "Нежность" на два миллиона рублей. Ведомство ...
  3.06.2019   19916    6

Путь националиста: ...

В Конгрессе башкирского народа появился новый руководитель. Рамзиль Байназаров ...
  1.06.2019   26089    171

Евгения Куцуева объявила ...

Руководитель представительства медиахолдинга "Регионы России" в РБ и куратор ...
  31.05.2019   16433    152

Конкуренты Радия ...

Кандидаты в главы Башкортостана должны собрать в свою поддержку не меньше 454-х ...
  31.05.2019   35928    7

Читаемое за месяц
Теперь можно воровать и ...

В Курултае поддержали проект закона, который освобождает сельских депутатов от ...
  7.05.2019   17581    29

УФСИН по РБ с автозаками ...

Управление ФСИН по Башкирии определилось с подрядчиком, который доставит на ...
  7.05.2019   25370    17

Гранты под языковой ...

Перечень получателей грантов опубликован на сайте ведомства. Всего в список ...
  7.05.2019   43028    31

Дмитрий Михайличенко: ...

Короткий политический срез о ситуации в Башкирии. Но начну с федеральных ...
  7.05.2019   15341    34

Ежегодная победоистерия. ...

«На Берлин!», «Можем повторить!». Ребят, объясните мне, зачем люди приклеивают ...
  8.05.2019   12930    193



Дело пахнет керосином

Оценили
0


Башкирское управление Следственного комитета РФ намерено проверить законность сделок руководства Адвокатской палаты республики. Возбуждено уголовное дело по факту хищения у организации 3,7 млн руб. членских взносов. По версии следствия, эта сумма была потрачена на ремонт офиса, арендованного на невыгодных условиях у тещи президента палаты Булата Юмадилова. Действия руководства палаты следствие предварительно квалифицирует как крупное мошенничество с использованием служебного положения. В руководстве палаты заявили, что узнали о возбуждении дела от корреспондента „Ъ“.

Дело пахнет керосином


Кировский отдел регионального управления СКР возбудил уголовное дело по факту хищения у членов Адвокатской палаты Башкирии более 3,7 млн руб. Подозреваемыми в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) считают неустановленных руководителей организации. В 2014 году они, по версии следствия, ввели в заблуждение совет организации и пролоббировали заключение невыгодной для организации сделки.

У аффилированных лиц были арендованы непригодные для деятельности помещения, на ремонт которых впоследствии из бюджета организации было потрачено 3,7 млн руб. Компенсаций за ремонт арендованных помещений договор сторон не предусматривал.

Следствие считает потерпевшими членов Адвокатской палаты, которые ежемесячно отчисляют ей взносы.

Ход расследования в СУ СКР вчера не комментировали. По информации „Ъ“, в основу уголовного дела легли материалы УФСБ и обращение юриста Виталия Буркина — в прошлом следователя МВД по экономическим преступлениям, исключенного в 2017 году из реестра адвокатов после критических публикаций о судьях в социальных сетях.

Виталий Буркин в своих публикациях сообщал, что в 2014 году Адвокатская палата арендовала офис на улице Карла Маркса, 3, в Уфе, у тещи президента организации Булата Юмадилова — Мукмины Бикташевой.

Заявление о финансовых нарушениях в Адвокатской палате господин Буркин направлял в Следственный комитет еще в ноябре 2017 года. В возбуждении уголовного дела трижды было отказано. В марте юрист и еще более 30 российских адвокатов подписали обращение на имя главы СКР Александра Бастрыкина. Они потребовали расследовать сделки Адвокатской палаты Башкирии. В руководстве Федеральной адвокатской палаты (ФАП) письмо не поддержали, расценив его как «полное пренебрежение моральными традициями адвокатуры». А вице-президент ФАП Генри Резник даже назвал обращение «доносом» и нарушением корпоративной культуры. В отношении некоторых подписантов позже были возбуждены дисциплинарные производства, а на Всероссийском съезде адвокатов в апреле приняли резолюцию, запрещающую адвокатам направлять обращения в правоохранительные органы по поводу действий коллег из других регионов.

Виталий Буркин тем не менее считает начатое расследование реакцией на то обращение и «победой адвокатского сообщества».

У нас сегодня праздник. Ранее СКР не возбуждал дела о хищениях в адвокатских палатах»,— сообщил он вчера „Ъ“.

По информации юриста, финансовые сделки палаты одобряются ее советом. В составе совета сейчас 14 человек, в том числе Булат Юмадилов, его заместители Денис Юмадилов (сын Булата Юмадилова), Ильшат Махмутов, Руслан Гафаров, Чулпан Муртазина, руководители филиалов Башкирской республиканской коллегии адвокатов и другие. «Следственному комитету предстоит определить, кто именно организовал решение по аренде помещений»,— отметил господин Буркин.

Президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов вчера узнал о возбуждении уголовного дела от корреспондента „Ъ“. «В первый раз об этом слышу»,— сказал он и добавил, что на следственные действия пока не приглашался.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 05.06.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дело пахнет керосином
==========================
Это "дело" давно уже не "пахнет" а воняет и смердит. Наконец то это зловоние дошло до следственного коммитета.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 05.06.2019, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1308 | Комментарии: 64322 | Рейтинг: +12174,4
Скандал с Юмадилоым выплеснулся за пределы Б-стана - и даже Генри Резник - старый козел - в нём засветился с нелучшей стороны...

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/skandal-v-advokatskom-so
obshhestve/

Юмадилов еще не раз пожалеет. что не замял дело с исключением Буркина из адвокатов, и прогнулся под судей б-стана.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 05.06.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." А вице-президент ФАП Генри Резник даже назвал
обращение «доносом»
и нарушением корпоративной культуры.
В отношении некоторых подписантов позже были возбуждены
дисциплинарные производства,
а на Всероссийском съезде адвокатов в апреле приняли резолюцию,
запрещающую адвокатам
направлять обращения в правоохранительные органы
по поводу действий коллег из других регионов....."
===============================================
Ну и кто они , после этого ?
просто ПРОДАЖНЫЕ ШКУРЫ , или защитники Закона ?
Или такое же ворье , как и власть !



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com