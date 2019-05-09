И то правда, смотреть по камерам там нечего

Как сообщает портал “Башмедиа”, об этом Илона Макаренко заявила сегодня на пресс-конференции. По словам руководителя Центризбиркома, сейчас на оборудование для избирательных участков выделено 40 млн рублей. Эти деньги, по мнению Макаренко, было бы “лучше потратить на пенсии”.Всего на выборы главы региона в этом году потратят 400 млн рублей.По данным ЦИК, в этом году видеотрансляция будет вестись с 410 избирательных участков Уфы, камеры установят также во всех 69 территориальных избирательных комиссиях. Уфу, как отмечают в избиркоме, выбрали для проведения трансляций из-за жалоб на нарушения.Кроме того, как сообщили в ЦИК, для проведения выборов Башкирии планирует арендовать 400 КОИБов, для чего необходимо выделить из бюджета 8 млн рублей. Финансирование, между тем, еще не утвердили. Собственных КОИБов в республике сегодня 219.Напомним, выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября. Выдвижение кандидатов началось 31 мая и продлится до 20 июня. Пока ни одна партия не выдвинула своего кандидата официально.