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И то правда, смотреть по камерам там нечего

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Как сообщает портал “Башмедиа”, об этом Илона Макаренко заявила сегодня на пресс-конференции. По словам руководителя Центризбиркома, сейчас на оборудование для избирательных участков выделено 40 млн рублей. Эти деньги, по мнению Макаренко, было бы “лучше потратить на пенсии”.

И то правда, смотреть по камерам там нечего


Всего на выборы главы региона в этом году потратят 400 млн рублей.

По данным ЦИК, в этом году видеотрансляция будет вестись с 410 избирательных участков Уфы, камеры установят также во всех 69 территориальных избирательных комиссиях. Уфу, как отмечают в избиркоме, выбрали для проведения трансляций из-за жалоб на нарушения.

Кроме того, как сообщили в ЦИК, для проведения выборов Башкирии планирует арендовать 400 КОИБов, для чего необходимо выделить из бюджета 8 млн рублей. Финансирование, между тем, еще не утвердили. Собственных КОИБов в республике сегодня 219.

Напомним, выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября. Выдвижение кандидатов началось 31 мая и продлится до 20 июня. Пока ни одна партия не выдвинула своего кандидата официально.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 07.06.2019, 10:01 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37587 | Рейтинг: +5529
Хороший ход. Беспроигрышный!



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  • Гость
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  • 2 | 07.06.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти деньги, по мнению Макаренко, было бы “лучше потратить на пенсии”.
=================================
Согласен!
Потому что по сути, это вовсе не выборы, а юридическое узаконивание назначенного Гауляйтера*
----------------------------
*Гауляйтер – это человек, который наделялся огромной властью.
1.Только фюрер может назначить гауляйтера или освободить его от должности.
2. Находится в непосредственном подчинении рейхсляйтеру.
3. Именно ему непосредственно подчиняются крайсляйтеры, руководители округов



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  • Эксперт
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  • 3 | 07.06.2019, 10:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1309 | Комментарии: 64335 | Рейтинг: +12173,7
Эта тётя думает, что говорит?! Я уж о том, что это совсем не ее дело и не те статьи бюджета!

"По состоянию на 31 декабря 2017 года в Республике Башкортостан проживает 1 миллион 176,1 " - по 40 рубликов не получится - разово!

Она не хочет, чтобы мы смотрели за их фальсификациями(приписками проголосовавших) онлайн. Вот и всё.



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5

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  • Гость
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  • 4 | 07.06.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров народу нравится, изберут по честному, и подтасовок не понадобится. Кухарка еще не весь народ.



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2

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  • Участник
  •  
  • 5 | 07.06.2019, 12:37 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3606 | Рейтинг: -290,4
Примитивненько. Совсем на долбоебов рассчитано.



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  • Участник
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  • 6 | 07.06.2019, 12:56 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4500 | Рейтинг: -716,4
Дело в том, что один раз установили камеры во все избирательные пункты. Но потом почему их демонтировали и куда то они исчезли. Если таким образом если каждый раз на выборы устанавливать камеры и разбирать обратно,. то имеет ли вообще их ставить и тратить деньги?
1. Может все таки научимся рационально использовать бюджетные деньги!!!
2. Зачем после выборов демонтировать камеры? ведь там не только камеры, но сервера!!! а то получится как у хохлов....
3. А вообще стоит проводить выборы, если кандидат и победитель заранее известны?



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  • Гость
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  • 7 | 07.06.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.06.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хабиров народу нравится, изберут по честному, и подтасовок не понадобится. Кухарка еще не весь народ.
____________________________________________________________
__
Какому именно народу, огласите список



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