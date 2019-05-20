Будни вставания с колен: Смертность выше рождаемости

Ленара Иванова назвала "вопиющей" демографическую ситуацию на северо-востоке Башкортостана. В трех из восьми районов смертность оказалась выше рождаемости.Вице-премьер Башкортостана Ленара Иванова сегодня на оперативном совещании в правительстве назвала "вопиющей" демографическую ситуацию в северо-восточной части республики."Там жуткая естественная убыль и очень низкая рождаемость", — цитирует ее "Коммерсантъ" в Уфе.О ситуации на северо-востоке Иванова сообщила во время обсуждения заявки республики на получение федеральных средств в рамках программы Комплексного развития сельских территорий. Глава Башкортостана Радий Хабиров согласился с тем, что из программы для региона нужно "выжать максимум".На северо-востоке Башортостана расположены восемь районов, в которых проживают 4,7% населения республики. По данным Башстата, как минимум в трех из них в 2017 году смертность превышала рождаемость.