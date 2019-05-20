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Будни вставания с колен: Смертность выше рождаемости

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Ленара Иванова назвала "вопиющей" демографическую ситуацию на северо-востоке Башкортостана. В трех из восьми районов смертность оказалась выше рождаемости.

Будни вставания с колен: Смертность выше рождаемости


Вице-премьер Башкортостана Ленара Иванова сегодня на оперативном совещании в правительстве назвала "вопиющей" демографическую ситуацию в северо-восточной части республики.

"Там жуткая естественная убыль и очень низкая рождаемость", — цитирует ее "Коммерсантъ" в Уфе.

О ситуации на северо-востоке Иванова сообщила во время обсуждения заявки республики на получение федеральных средств в рамках программы Комплексного развития сельских территорий. Глава Башкортостана Радий Хабиров согласился с тем, что из программы для региона нужно "выжать максимум".

На северо-востоке Башортостана расположены восемь районов, в которых проживают 4,7% населения республики. По данным Башстата, как минимум в трех из них в 2017 году смертность превышала рождаемость.

Идель.Реалии
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  • 1 | 18.06.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Пока производства с достойной оплатой по всей РБ не запустите, народ плодиться не будет! Очень Опытный



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  • 2 | 18.06.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будни вставания с колен: Смертность выше рождаемости
====================================
Зато:
Россия признана одним из мировых лидеров по оказанию гуманитарной помощи и безвозмездного содействия в разных точках планеты: за два десятка лет российские спасатели оказали помощь порядка 140 странам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МЧС РФ, которое оказалось в распоряжении агентства.

У меня мысленно возник образ: Стоит путин в одних трусах, и рваных носках, смотрит на карту мира, чешит свою репу, и думает "Кому бы еще помочь?"



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  • 3 | 18.06.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Актуальный и при Путине старый советский анекдот, который мне одна сволочь рассказала: На погрудном портрете изображён Брежнев с двумя женскими грудями – из одной сосут социалистические страны, из другой – развивающиеся, а что сосет советский народ, художник не изобразил, потому что портрет погрудный. Очень Опытный



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  • 4 | 18.06.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Админы сколько можно одно и то же жевать?



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  • 5 | 18.06.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будни вставания с колен: Смертность выше рождаемости
==============================
Этоу есть короткое но емкое слово,- ГЕНОЦИД!



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  • 6 | 18.06.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64446 | Рейтинг: +12181,3
ООН: Число жителей России к 2078 году может опустится ниже 100 миллионов человек
Таков пессимистичный прогноз ООН, опубликованный на сайте организации. По оптимистичному прогнозу численность увеличится до 160 миллионов. К середине века население России в среднем может сократиться до 136 миллионов.

В целом число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 миллиарда человек и составит 9,7 миллиарда. Отмечается, что по прогнозам примерно в 2027 году Индия обгонит Китай, став самой густонаселенной страной. В демографическом докладе также говорится, что население мира стареет, также как и население России. Сейчас средний возраст россиянина составляет около 40 лет.
______________________________________
1/9 суши - России - это 11% территории, пригодной для жизни.
"Владеть" этой территорией будет этой территорией к 2049 году - 136млн, что равно 1,4%...

Нынешнее нашествие мигрантов в Европу - вам покажется милым пустяком...
А пуйло - всё грабит и грабит... его острова к тому времени будут охранять и с воды, и с воздуха, и из космоса...



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  • 7 | 18.06.2019, 10:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
6 | 18.06.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
11% территории, пригодной для жизни.
----------------------
Тогда отдать непригодную территорию китайцам - сделают пригодной. Или японцам. Или голландцам. У них опыт имеется



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  • 8 | 18.06.2019, 11:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30094 | Рейтинг: -700,9
6 | 18.06.2019, 10:44 | Автор: Кухарка

Нынешнее нашествие мигрантов в Европу - вам покажется милым пустяком...
------------------
Нашествие понаехавших в Башкирию - эт вам не пустяк. Это цивилизация-с



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  • 9 | 18.06.2019, 11:07 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12402 | Рейтинг: -1903,3
Будни вставания с колен: Смертность выше рождаемости
__________________________________________
Ну если вам (либерастам) привычнее и удобнее в коленно-локтевой, то кто вам мешает?



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  • 10 | 18.06.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Реальные итоги правления Путина
-Естественная убыль населения за десять месяцев 2018г. составила 180,5 тыс.
-Больниц в стране стало вдвое меньше
-Количество больничных коек снизилось почти на треть, а именно на 28%
-Школ в стране меньше стало на 37%
-Количество аварийного жилья увеличилось в 2 раза
-На военные расходы тратить стали в 3 раза больше
-Чиновников по всей России стало в 2 (6) раза больше
-Число долларовых миллиардеров увеличилось в 15 раз.
Эти цифры, вместо тысячи слов, говорят сами за себя. Это лишь малая часть данных, и поверьте, статистика в остальных областях такая же удручающая.



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  • 11 | 18.06.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Принимайте Ислам, и будет вам рождаемость. Берите пример с Кавказа, там рождаемость на высоте.



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  • 12 | 18.06.2019, 11:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64446 | Рейтинг: +12181,3
Росгвардия закупит 250 электрошокеров по цене около 48 тысяч рублей за штуку.
Месячный прожиточный минимум в России – около 12 тысяч рублей.
Итого: один электрошокер стоит месяца жизни четырёх россиян.



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  • 13 | 18.06.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.06.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64437 | Рейтинг: +12180,8 А пуйло - всё грабит и грабит... его острова к тому времени будут охранять и с воды, и с воздуха, и из космоса...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Кухарка! Он, к тому времени, свои острова из под земли охранять будет! Очень Опытный



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  • 14 | 18.06.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Численность населения России может упасть ниже 100 млн человек через 59 лет, т. е. к 2078 г. Об этом свидетельствует демографический доклад ООН, рассчитанный до 2100 г. На документ обратил внимание РБК.

Такое падение – до 99,7 млн человек – следует из пессимистичного варианта прогноза организации. К 2100 г., согласно этому варианту, в России будет проживать 83,7 млн человек.



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  • 15 | 18.06.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.06.2019, 10:59 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30082 | Рейтинг: -701,1
6 | 18.06.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
11% территории, пригодной для жизни.
----------------------
Тогда отдать непригодную территорию китайцам - сделают пригодной. Или японцам. Или голландцам. У них опыт имеется
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вам бы, либерастам, только что-нибудь кому-нибудь от России отдать! Самим территория пригодится! Скинем ПЕдРосню, разгоним либерастов и "Россия вспрянет ото сна"! Очень Опытный



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  • 16 | 18.06.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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ООН: Число жителей России к 2078 году может опустится ниже 100 миллионов человек

А пуйло - всё грабит и грабит... его острова к тому времени будут охранять и с воды, и с воздуха, и из космоса...
---------

У нее паранойя. Все сводит к Путину.



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  • 17 | 18.06.2019, 12:49 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5663 | Рейтинг: +1473,2
Вы родившихся без всяких семейных капиталов сохраните.Легко решаются демографические проблемы, дали семье денег на второго ребенка.льготную ипотеку,а народ вымирает,а вымирает он.не потому что мало рождается, а потому что мрут как мухи.
А тут и медицина,питание,алкоголизм,наркотики,и вообще наплевательское отношение к своей жизни и безответственность.



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  • 18 | 18.06.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.06.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64436 | Рейтинг: +12180,8
ООН: Число жителей России к 2078 году может опустится ниже 100 миллионов человек
Таков пессимистичный прогноз ООН, опубликованный на сайте организации. По оптимистичному прогнозу численность увеличится до 160 миллионов. К середине века население России в среднем может сократиться до 136 миллионов.

В целом число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 миллиарда человек и составит 9,7 миллиарда. Отмечается, что по прогнозам примерно в 2027 году Индия обгонит Китай, став самой густонаселенной страной. В демографическом докладе также говорится, что население мира стареет, также как и население России. Сейчас средний возраст россиянина составляет около 40 лет.
______________________________________
1/9 суши - России - это 11% территории, пригодной для жизни.
"Владеть" этой территорией будет этой территорией к 2049 году - 136млн, что равно 1,4%...

Нынешнее нашествие мигрантов в Европу - вам покажется милым пустяком...
А пуйло - всё грабит и грабит... его острова к тому времени будут охранять и с воды, и с воздуха, и из космоса...
________________________
Я-таки дико извиняюсь, но не соизволит ли любезная Кухарка объяснить один феномен.
Итак, по приросту населения в мире первые шесть мест занимают:
1. Малави - 33,2 на 1000 человек;
2. Уганда - 33,0;
3. Бурунди - 32,7;
4. Нигер - 32, 7;
5. Мали - 31,8;
6. Буркино-Фасо - 30,1.
Последние шесть мест занимают:
221. Венгрия - -3,7;
222. Украина - -3,9;
223. Латвия - -4,5;
224. Литва - -4,5;
225. Сербия - -4,6;
226. Болгария -5,7.

У экономического гиганта Германии прирост населения отрицательный: -3,1, и она находится на 219 месте. На 210-м месте находится Япония с приростом - 1,8. Россия находится на 201-м месте с приростом 0,1 между Данией (0,3) и Австрией (0,0).
Так неужели в Малави или Нигере уровень жизни гораздо выше, чем в Японии и странах ЕС: Дании, Австрии, Германии, Латвии, Литве, Болгарии и даже в "демократической" Украине?

Так что, разлюбезная Кухарка, не надо 3,14...еть!



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  • 19 | 18.06.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.06.2019, 10:59 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30082 | Рейтинг: -701,1
6 | 18.06.2019, 10:44 | Автор: Кухарка
11% территории, пригодной для жизни.
----------------------
Тогда отдать непригодную территорию китайцам - сделают пригодной. Или японцам. Или голландцам. У них опыт имеется
_______________________
Не сделают!
Во-первых, климат для них слишком суровый: Китай даже Маньчжурию толком не заселяет - основная масса населения живёт на юге Китая, а для японцев и Хоккайдо уже слишком холодный.
Во-вторых, голландцев слишком мало, чтобы освоить просторы России.



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  • 20 | 18.06.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.06.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будни вставания с колен: Смертность выше рождаемости
==============================
Этоу есть короткое но емкое слово,- ГЕНОЦИД!
______________________
Как страшно жить: оказывается в большинстве стран Евросоюза, а заодно и в Японии идёт геноцид - там смертность выше рождаемости!
И туда дотянулся Путин!



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