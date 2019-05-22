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Лучше сразу валить в Канаду: Жители Башкирии просят Путина сохранить гору-шихан Куштау

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Накануне "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 20 июня, жители Стерлитамакского и Ишимбайского районов записали видеообращение к президенту, в котором просят не отдавать гору-шихан Куштау под разработку "Башкирской содовой компании".

Лучше сразу валить в Канаду: Жители Башкирии просят Путина сохранить гору-шихан Куштау


— У нас уже не стало одного шихана и вместо него образовались мертвые белые моря и отвалы отходов производства на плодородных пойменных землях. Прибыль, получаемая предпринимателями, должна идти на развитие технологий, снижение выбросов, решение экологических проблем. Мы хотим оставить потомкам цветущий край, а не безжизненную пустыню, — заявили жители.

Видео:



В этом же обращении ветераны спорта попросили Путина сохранить горнолыжную базу, действующую на Куштау с 1970-х годов.

— Пока компания вроде бы не ведет никаких работ на Куштау, но еще в марте стало известно, что "Приволжскнедра" известили компанию о том, что запасы известняка в горе поставлены на госучет, — рассказала "Idel.Реалиям" одна из участниц видеообращения, отказавшаяся назвать свою фамилию из-за опасения преследований. — Вокруг горы сейчас всё перекопано, якобы в целях противопожарных работ, подъезды к ней и стоянки для транспорта закрыты. Вообще, ситуация опять накаляется. Наши баннеры в защиту Куштау администрация Ишимбайского района потребовала демонтировать. Нам, активистам неизвестные люди передают "приветы", предупреждают, что на одном из нас "отыграются", чтобы остальные молчали.

Напомним, что в декабре 2018 года врио главы Башкортостана Радий Хабиров объявил, что, в соответствии с достигнутой в правительстве РФ договоренностью гора Куштау будет отдана БСК под сырьевую разработку. Одновременно Хабиров распорядился создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов геопарк с включением в него гор-шихан Торатау и Юрактау, имеющих охранный статус.

Известие о передаче Куштау было негативно встречено защитниками шихан, которые направили президенту РФ Владимиру Путина и Радию Хабирову петиции с просьбой не отдавать гору содовой компании. Уфимский штаб Навального потребовал отставки Радия Хабирова. Активисты стали добиваться включения горы в состав геопарка и присвоения ей статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Свои требования в адрес федеральных властей защитники Куштау в марте вручили делегации президентского Совета по правам человека во главе с его председателем Михаилом Федотовым.

В мае Минприроды России известило активистов, что оно "высоко оценивает природоохранный, ландшафтный и рекреационный потенциал уникального природного объекта шихана Куштау и поддерживает создание на его территории ООПТ федерального значения". Министерство сообщило, что для принятия решения о создании ООПТ оно направило врио главы республики Радию Хабирову просьбу "предоставить позицию по рассматриваемому вопросу".

Идель.Реалии
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  • 1 | 20.06.2019, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
Работники горнолыжки на Куштау - звонят и просят поддержать их борьбу за Куштау.

СРАдий - руки прочь от Куштау! Прокляну, сука! Как прокляла Хамитова за Кроношпан.



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  • 2 | 20.06.2019, 10:11 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37618 | Рейтинг: +5525,8
В Курултае Башкирии планируют рассмотреть поправки в региональный закон о митингах. Суть изменений состоит в том, чтобы увеличить список мест, где запрещено устраивать собрания, шествия, демонстрации и, собственно, митинги.

Сейчас в этом перечне присутствуют территории учебных организаций, учреждений здравоохранения, санаторно-курортных и социальных учреждений, придомовые территории, автостоянки, детские и спортивные площадки и ряд других территорий.

Как сообщает «Ъ-Уфа», депутаты хотят включить в него территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, парки и скверы, а также земли в частной собственности, владелец которых не дал письменного согласия на митинг.

Предположительно, поправки будут рассматриваться на заседании 28 июня.



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  • 3 | 20.06.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2019, 10:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64455 | Рейтинг: +12181,5
Работники горнолыжки на Куштау - звонят и просят поддержать их борьбу за Куштау.
СРАдий - руки прочь от Куштау! Прокляну, сука! Как прокляла Хамитова за Кроношпан.
===
не нужно кудахтать!
ты лучше приди и проголосуй против,
ещё толковее не позволь ему обокрасть голоса избирателей, - защити народ РБ, он сам не в состоянии понять и уяснить происходящее, глубину пропасти в которую его сталкивают эти ублюдки и сводной (коллективной) ПЖиВ!



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  • 4 | 20.06.2019, 11:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64473 | Рейтинг: +12183,4
Интерес к прямой линии с Путиным снизился в 2,5 раза — Песков объяснил это жарой
update: 19-06-2019 (17:21)
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 19 июня провел брифинг с журналистами и ответил, в частности, на вопросы о предстоящей прямой линии Владимира Путина с народом, сообщил ТАСС.

Корреспонденты просили Пескова прокомментировать снижение динамики обращений к президенту по сравнению с показателем предыдущих лет. Было озвучено, что к первой прямой линии, состоявшейся в декабре 2001 года, поступило более 400 тысяч вопросов. В 2002–2005 годах количество обращений составляло 1,1–1,5 млн, в 2006 году на прямую линию поступило 2 млн 334 тысячи вопросов. В последние три года число обращений оставалось примерно одинаковым: 2,5–2,8 млн.

По данным на 19 июня 2019 года, к 17-й прямой линии собрано около 1 млн обращений. Песков сослался на жару: нежелание граждан в такую погоду садиться за компьютеры.
_____________________________________
Ну... может в Кремле и жара, но не по всему пуйлостану. Так что отмазка незачётная.



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  • 5 | 20.06.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.06.2019, 10:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64458 | Рейтинг: +12181,5
Работники горнолыжки на Куштау - звонят и просят поддержать их борьбу за Куштау.

СРАдий - руки прочь от Куштау! Прокляну, сука! Как прокляла Хамитова за Кроношпан.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кухарка! Вот тут полностью поддерживаю твою позицию! АНАФЕМА-А-А! Или как там у них! Очень Опытный



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  • 6 | 20.06.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
жители Стерлитамакского и Ишимбайского районов записали видеообращение к президенту, в котором просят не отдавать гору-шихан Куштау под разработку "Башкирской содовой компании".
===============================
Не хочу называть жителей этих районов Глупыми, но пусть они прикинут хрен к носу,_ с какого такого бадуна ауульного малайку, который был выгнан из команды, муртазла, из команды путина, который с трудом стал мером заштатного города,вдруг становится главой республики?!! Неужели не понятно что определенные силы, поставив во главе региона биологическое существо коиорым можно манипулировать преследуют свои цели.



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 20.06.2019, 11:49 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1788 | Рейтинг: +488,1
Если жители в большинстве искренне, крымих, то почему бы,
не снести им гору? Это взаимосвязанные вопросы.

Так решат люди из власти. И большинство даже не чихнет. Примут все.

Лично я, против любых разработок шихан. Запрет ПОЛНЫЙ.

Но упирается это, в мнение большинства стран мира, начиная от США и Европы, они все официально считают, Крым это Украина. Это не я считаю, это эти почти ВСЕ страны мира так официально считают.



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  • 8 | 20.06.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вам все это когда люди о каких то камнях беспокоятся, на хрен такое население вечно в рабстве надо держать в черном теле вместе с их горами камнями



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  • 9 | 20.06.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надоело жить в Баймаке,
Всюду копоть , грязь и пыль,
Лучше сделать обрезание
И уехать в Израиль...



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  • 10 | 20.06.2019, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начинается "Прямая линия" с Путиным, который будет всё время подкашливать! Он, когда врёт, всё время подкашливает! Очень Опытный



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  • 11 | 20.06.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.06.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
Надоело жить в Баймаке,
Всюду копоть , грязь и пыль,
Лучше сделать обрезание
И уехать в Израиль...
===
для женщины текст терпимый,
для мужчины,.. впрочем дезертиры тоже мужчины!!!



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  • 12 | 20.06.2019, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 20.06.2019, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начинается "Прямая линия" с Путиным... Очень Опытный

--------------------

Ощущение, что он не выучил урок и начинает отвечать издалека,
повторяя прописные истины, тупо констатируя негативные факторы,
влияющие на вопиющие социальные проблемы населения.

Просто взбесило, когда за несколько минут до начала эфира одного
обращающегося ведущий спросил: "Какой вопрос Вы хотите задать?"
Тот простодушно: "Хочу попросить собаку!.." Вот и весь уровень "линии".



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  • 13 | 20.06.2019, 16:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 20.06.2019, 11:49 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1788 | Рейтинг: +488,1
Если жители в большинстве искренне, крымих, то почему бы,
не снести им гору? Это взаимосвязанные вопросы.

Так решат люди из власти. И большинство даже не чихнет. Примут все.

Лично я, против любых разработок шихан. Запрет ПОЛНЫЙ.

Но упирается это, в мнение большинства стран мира, начиная от США и Европы, они все официально считают, Крым это Украина. Это не я считаю, это эти почти ВСЕ страны мира так официально считают.
________________________
Как-то наплевать, что считает официально большинство стран мира.
Есть такая пословица: "На зеркало неча пенять, коль рожа крива".
Вот и им неча про Крым заикаться: очень многие страны мира имеют в своём составе аннексированные территории: США, Великобритания, Германия, Польша, Румыния... И ко всем им есть претензии у других стран.
Пока у США и их сателлитов есть сила, эти вопросы не обсуждаются, но как только они дадут слабину, то им выкатят претензии по полной: Мексика потребует вернуть Калифорнию, Техас, Нью-Мексико и прочее; Испания потребует от Великобритании вернуть ей оккупированный Гибралтар, а Аргентина - Фолклендские острова; Германия потребует от Польши вернуть ей Силезию, Померанию, большую часть Восточной Пруссии (меньшая част - Калининградская область России); Венгрия оттяпает от Румынии Трансильванию, населённую венграми и прихваченную воровитыми румынами; Польша, Венгрия и Румыния раздербанят Западную Украину.
Вон Китай вернул себе аннексированный Англией Гонконг, и несмотря на мнение почти всех стран мира продолжает считать Тайвань своей территорией.
Впереди много "весёлого".
Так что не надо ля-ля про Крым и другие страны.
Вы очень плохо знаете историю, не понимаете законы развития человеческого общества, но как попугай талдычите про "войну" России с Украиной, про "Крымнаш", про "выборы-невыборы".
Не тратьте на это время, а займитесь лучше самообразованием - глядишь, и станете понимать, что происходит в мире и вокруг вас.



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  • 14 | 20.06.2019, 17:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Слушать нечего .Повторение прошлых тем....и покашливание..



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  • 15 | 20.06.2019, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
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и постоянно иметь вокруг своих территорий очаги напряженности , готовые вспыхнуть в любое . время. Вот Япония отказалась от территориальных притязаний и успешно развивает страну ...Германия тоже хотела проехаться за счет чужих , но получила такой удар в морду...США - и они отказались от тер. притязаний, а вот от сферы влияния - никогда не откажутся.
!3 - подучись маленько , у вас огромные проблемы в знаниях . Реалии в мире давно поменялись..



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