Лучше сразу валить в Канаду: Жители Башкирии просят Путина сохранить гору-шихан Куштау

Накануне "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 20 июня, жители Стерлитамакского и Ишимбайского районов записали видеообращение к президенту, в котором просят не отдавать гору-шихан Куштау под разработку "Башкирской содовой компании".— У нас уже не стало одного шихана и вместо него образовались мертвые белые моря и отвалы отходов производства на плодородных пойменных землях. Прибыль, получаемая предпринимателями, должна идти на развитие технологий, снижение выбросов, решение экологических проблем. Мы хотим оставить потомкам цветущий край, а не безжизненную пустыню, — заявили жители.Видео:В этом же обращении ветераны спорта попросили Путина сохранить горнолыжную базу, действующую на Куштау с 1970-х годов.— Пока компания вроде бы не ведет никаких работ на Куштау, но еще в марте стало известно, что "Приволжскнедра" известили компанию о том, что запасы известняка в горе поставлены на госучет, — рассказала "Idel.Реалиям" одна из участниц видеообращения, отказавшаяся назвать свою фамилию из-за опасения преследований. — Вокруг горы сейчас всё перекопано, якобы в целях противопожарных работ, подъезды к ней и стоянки для транспорта закрыты. Вообще, ситуация опять накаляется. Наши баннеры в защиту Куштау администрация Ишимбайского района потребовала демонтировать. Нам, активистам неизвестные люди передают "приветы", предупреждают, что на одном из нас "отыграются", чтобы остальные молчали.Напомним, что в декабре 2018 года врио главы Башкортостана Радий Хабиров объявил, что, в соответствии с достигнутой в правительстве РФ договоренностью гора Куштау будет отдана БСК под сырьевую разработку. Одновременно Хабиров распорядился создать на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов геопарк с включением в него гор-шихан Торатау и Юрактау, имеющих охранный статус.Известие о передаче Куштау было негативно встречено защитниками шихан, которые направили президенту РФ Владимиру Путина и Радию Хабирову петиции с просьбой не отдавать гору содовой компании. Уфимский штаб Навального потребовал отставки Радия Хабирова. Активисты стали добиваться включения горы в состав геопарка и присвоения ей статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ). Свои требования в адрес федеральных властей защитники Куштау в марте вручили делегации президентского Совета по правам человека во главе с его председателем Михаилом Федотовым.В мае Минприроды России известило активистов, что оно "высоко оценивает природоохранный, ландшафтный и рекреационный потенциал уникального природного объекта шихана Куштау и поддерживает создание на его территории ООПТ федерального значения". Министерство сообщило, что для принятия решения о создании ООПТ оно направило врио главы республики Радию Хабирову просьбу "предоставить позицию по рассматриваемому вопросу".