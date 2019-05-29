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Будни державы: Холодильник побеждает телевизор

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.06.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 27336 | Комментарии: 0
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В Башкирии наблюдается рост цен на продукты. Наибольший рост показывает картофель. По данным еженедельного мониторинга Башстата за последнюю неделю наблюдается рост на некоторые виды продуктов питания.

Будни державы: Холодильник побеждает телевизор


Так рост до 1% показали свинина, мясо курицы, масло сливочное.

Несмотря на летний сезон и достаточное количество кормов, на 2% выросла цена на молоко. Соль подорожала на 2,1%. Морковь стала дороже почти на 3%.

Но наибольший рост показал картофель — сразу на 6%. Однако рост цен на эти овощи объясним с точки зрения сезонности.

Значительное, на 7%, удешевление показали огурцы и помидоры.

ПроУфу
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