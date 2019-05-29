Будни державы: Холодильник побеждает телевизор

В Башкирии наблюдается рост цен на продукты. Наибольший рост показывает картофель. По данным еженедельного мониторинга Башстата за последнюю неделю наблюдается рост на некоторые виды продуктов питания.Так рост до 1% показали свинина, мясо курицы, масло сливочное.Несмотря на летний сезон и достаточное количество кормов, на 2% выросла цена на молоко. Соль подорожала на 2,1%. Морковь стала дороже почти на 3%.Но наибольший рост показал картофель — сразу на 6%. Однако рост цен на эти овощи объясним с точки зрения сезонности.Значительное, на 7%, удешевление показали огурцы и помидоры.