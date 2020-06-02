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Наталья Павлова: Дежурная нудятина из слов. Патриотизм, эффективная власть, суверенитет, защита, память, свершения предков

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Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Пиарщики Путина, кажется, решили не отставать от своих коллег-политиков и наплевать на все правила, какие только можно, при подготовке его последнего видеообращения.

Наталья Павлова: Дежурная нудятина из слов. Патриотизм, эффективная власть, суверенитет, защита, память, свершения предков


2,5 минуты вызова всему разумному, что было придумано до них другими, нормальными людьми.

Хрестоматия о том, как нельзя работать нигде, кроме колхоза и, получается, администрации президента России.

Во-первых, в наше время за такие тексты из штабов выгоняли. Дежурная нудятина из слов «патриотизм, эффективная власть, суверенитет, защита, память, свершения предков, четкая/твердая позиция, передать детям/внукам, человек труда, старшее поколение…» не только не добавляет доверия у зрителей уже, но и просто раздражает и выбешивает. Бррр!

Была такая раньше капельная пытка по темечку.

Во-вторых, как бы ни падал низко оператор, чтобы, видимо, возвысить президента, на картинке все равно оказался человек без рук. Президент-статуя без рук на фоне другой статуи, без ног. Две с половиной минуты я ждала, что оператор сменит план, но нет. Даже в безумии оставайся верен себе.

Черт. Сегодня я, пожалуй, отмечу эту великую победу над здравым смыслом.

Видео:



Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 01.07.2020, 10:19 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40117 | Рейтинг: +5155
Отвратительно слушать эту ЛОЖЬ



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1

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  • 2 | 01.07.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пишите про Израильские новости, мрази



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4

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  • 3 | 01.07.2020, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В статье прозвучала ненавязчивая просьба заметить, всё-таки, автора и назначит её составителем текста для президента. Можно, конечно, и оператором. А то как-то все неправильно снимают президента.



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3

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  • Наблюдатель
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  • 4 | 01.07.2020, 11:42 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8471 | Рейтинг: +2086
2 | 01.07.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Пишите про Израильские новости, мрази...
__________________________________
Зачем тебе Израильские новости, ублюдок, называющий российский народ мразями?

Впрочем российская новостей,которые должны тебя волновать и беспокоить в первую очередь, только две. Это градус возмущения и ненависти народа к власти и сколько месяцев вам осталось до встречи с поганой метлой...



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 01.07.2020, 11:45 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8471 | Рейтинг: +2086
российская=российскИХ...



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0

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  • Эксперт
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  • 6 | 01.07.2020, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68546 | Рейтинг: +11901
Да уж... оператор лежа на спине снимал?



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  • 7 | 01.07.2020, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дежурная нудятина из слов. Патриотизм,
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«Патриотизм — последнее прибежище негодяя» — афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе 7 апреля 1775 года и опубликованный Джеймсом Босуэллом в жизнеописании Джонсона в 1791 году.



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  • 8 | 01.07.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Патриотизм — последнее прибежище негодяя» — афоризм, произнесённый доктором Самуэлем Джонсоном в Литературном клубе 7 апреля 1775 года и опубликованный Джеймсом Босуэллом в жизнеописании Джонсона в 1791 году.

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С каким наслаждением либерасты жуют эту фразу, для них это индульгенция с отпущением грехов, карт-бланш на любые подлости против своей Родины.



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