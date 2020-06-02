Наталья Павлова: Дежурная нудятина из слов. Патриотизм, эффективная власть, суверенитет, защита, память, свершения предков

Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Пиарщики Путина, кажется, решили не отставать от своих коллег-политиков и наплевать на все правила, какие только можно, при подготовке его последнего видеообращения.2,5 минуты вызова всему разумному, что было придумано до них другими, нормальными людьми.Хрестоматия о том, как нельзя работать нигде, кроме колхоза и, получается, администрации президента России.Во-первых, в наше время за такие тексты из штабов выгоняли. Дежурная нудятина из слов «патриотизм, эффективная власть, суверенитет, защита, память, свершения предков, четкая/твердая позиция, передать детям/внукам, человек труда, старшее поколение…» не только не добавляет доверия у зрителей уже, но и просто раздражает и выбешивает. Бррр!Была такая раньше капельная пытка по темечку.Во-вторых, как бы ни падал низко оператор, чтобы, видимо, возвысить президента, на картинке все равно оказался человек без рук. Президент-статуя без рук на фоне другой статуи, без ног. Две с половиной минуты я ждала, что оператор сменит план, но нет. Даже в безумии оставайся верен себе.Черт. Сегодня я, пожалуй, отмечу эту великую победу над здравым смыслом.Видео: