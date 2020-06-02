2,5 минуты вызова всему разумному, что было придумано до них другими, нормальными людьми.
Хрестоматия о том, как нельзя работать нигде, кроме колхоза и, получается, администрации президента России.
Во-первых, в наше время за такие тексты из штабов выгоняли. Дежурная нудятина из слов «патриотизм, эффективная власть, суверенитет, защита, память, свершения предков, четкая/твердая позиция, передать детям/внукам, человек труда, старшее поколение…» не только не добавляет доверия у зрителей уже, но и просто раздражает и выбешивает. Бррр!
Была такая раньше капельная пытка по темечку.
Во-вторых, как бы ни падал низко оператор, чтобы, видимо, возвысить президента, на картинке все равно оказался человек без рук. Президент-статуя без рук на фоне другой статуи, без ног. Две с половиной минуты я ждала, что оператор сменит план, но нет. Даже в безумии оставайся верен себе.
Черт. Сегодня я, пожалуй, отмечу эту великую победу над здравым смыслом.
Видео:
Эхо Москвы
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Наталья Павлова: Дежурная нудятина из слов. Патриотизм, эффективная власть, суверенитет, защита, память, свершения предков
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