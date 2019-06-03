Проституция главного коммуниста Башкирии

Главный коммунист Башкирии предал однопартийцев. Юнир Кутлугужин проголосовал за принятие скандального законопроекта.Сегодня депутаты Госсобрания РБ на своем последнем заседании текущей сессии сразу в трех чтениях приняли скандальный законопроект ограничивающий конституционные права граждан на митинги, шествия и пикеты.О перипетиях принятия этого законопроекта, который фактически не обсуждался на комитетах, мы уже писали. Если вкратце, то башкирские депутаты фактически сделали невозможным проведение публичных мероприятий неугодных властям. С самого начала процедура сопровождалась ложью ответственных лиц. И сегодня все повторилось. Представляющий законопроект глава комитета ГС РБ по МСУ Сергей Афонин снова солгал, что его комитет обсуждал законопроект дважды. Однако сегодня утром на заседании комитета по МСУ данный вопрос не выносился.Лидеры местных отделений партий ЛДПР, Справедливая Россия еще до начала заседания сообщили, что будут голосовать против принятия законопроекта. Отдельные коммунисты, включая депутата Госдумы РФ Александра Ющенко заявили, что против данной инициативы.Первый секретарь райкома КПРФ в Советском районе Уфы Альберт Рахматуллин даже устроил одиночный пикет перед зданием Госсобрания РБ.Но потом началось странное, когда лидер фракции КПРФ, получающий зарплату в Госсобрании РБ, Юнир Кутлугужин совершил акт политического предательства однопартийцев.На заседании фракции перед пленаркой он выступил за поддержку законопроекта в первом чтении. Большая часть коммунистов, включая Ющенко, выступила против. Когда итоги голосования среди коммунистов оказались не в пользу принятия законопроекта, Кутлугужин провел повторное переголосование. Тем не менее, часть коммунистов на пленарном заседании голосовало против. Однако выступление Кутлугужина фактически опозорило всех коммунистов своим соглашательством.Уже после принятия законопроекта депутат Дмитрий Чувилин, который выступил резко против его принятия, сообщил нам, что будет оспаривать принятие данного закона.- О том, что законопроект фактически делает невозможным реализацию конституционных прав граждан я уже говорил. Про то, что такой законопроект не может приниматься в трех чтения, без поправок и широкого обсуждения, я уже также говорил. Есть и процедурные моменты. По существу, вносимые нормы находятся в ведении нескольких комитетов Госсобрания РБ и должны на них обсуждаться. Поэтому закон даже формально не мог быть принят. Я буду его оспаривать, - заявил Чувилин.Мы не сомневаемся, что уже через пару дней Радий Хабиров подпишет данный законопроект, и он вступит в силу.P.S. Господин Кутлугужин может себя не утруждать подачей на автора в суд. Политическая проституция, позор и предательство – это мои оценочные умозаключения по поводу его политической ориентации.