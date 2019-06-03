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Проституция главного коммуниста Башкирии

  • Опубликовано: ПроУфу | 01.07.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 26320 | Комментарии: 36
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Главный коммунист Башкирии предал однопартийцев. Юнир Кутлугужин проголосовал за принятие скандального законопроекта.

Проституция главного коммуниста Башкирии


Сегодня депутаты Госсобрания РБ на своем последнем заседании текущей сессии сразу в трех чтениях приняли скандальный законопроект ограничивающий конституционные права граждан на митинги, шествия и пикеты.

О перипетиях принятия этого законопроекта, который фактически не обсуждался на комитетах, мы уже писали. Если вкратце, то башкирские депутаты фактически сделали невозможным проведение публичных мероприятий неугодных властям. С самого начала процедура сопровождалась ложью ответственных лиц. И сегодня все повторилось. Представляющий законопроект глава комитета ГС РБ по МСУ Сергей Афонин снова солгал, что его комитет обсуждал законопроект дважды. Однако сегодня утром на заседании комитета по МСУ данный вопрос не выносился.

Лидеры местных отделений партий ЛДПР, Справедливая Россия еще до начала заседания сообщили, что будут голосовать против принятия законопроекта. Отдельные коммунисты, включая депутата Госдумы РФ Александра Ющенко заявили, что против данной инициативы.

Первый секретарь райкома КПРФ в Советском районе Уфы Альберт Рахматуллин даже устроил одиночный пикет перед зданием Госсобрания РБ.

Но потом началось странное, когда лидер фракции КПРФ, получающий зарплату в Госсобрании РБ, Юнир Кутлугужин совершил акт политического предательства однопартийцев.

На заседании фракции перед пленаркой он выступил за поддержку законопроекта в первом чтении. Большая часть коммунистов, включая Ющенко, выступила против. Когда итоги голосования среди коммунистов оказались не в пользу принятия законопроекта, Кутлугужин провел повторное переголосование. Тем не менее, часть коммунистов на пленарном заседании голосовало против. Однако выступление Кутлугужина фактически опозорило всех коммунистов своим соглашательством.

Уже после принятия законопроекта депутат Дмитрий Чувилин, который выступил резко против его принятия, сообщил нам, что будет оспаривать принятие данного закона.

- О том, что законопроект фактически делает невозможным реализацию конституционных прав граждан я уже говорил. Про то, что такой законопроект не может приниматься в трех чтения, без поправок и широкого обсуждения, я уже также говорил. Есть и процедурные моменты. По существу, вносимые нормы находятся в ведении нескольких комитетов Госсобрания РБ и должны на них обсуждаться. Поэтому закон даже формально не мог быть принят. Я буду его оспаривать, - заявил Чувилин.

Мы не сомневаемся, что уже через пару дней Радий Хабиров подпишет данный законопроект, и он вступит в силу.

P.S. Господин Кутлугужин может себя не утруждать подачей на автора в суд. Политическая проституция, позор и предательство – это мои оценочные умозаключения по поводу его политической ориентации.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 01.07.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
P.S. Господин Кутлугужин может себя не утруждать подачей на автора в суд. Политическая проституция, позор и предательство – это мои оценочные умозаключения по поводу его политической ориентации.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Полностью согласен! Ни одного голоса политической проститутке! Очень Опытный



Оценили
4

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  • Гость
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  • 2 | 01.07.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никогда не верте коммунистам,- им предать ,как два пальца об асфальт,
Вспомните "Заводы рабочим, земля крестьянам..."



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3

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  • Эксперт
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  • 3 | 01.07.2019, 10:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
Бл-яди, сэр!
Это сказано про зюгановских "коммунистах"... ЧЛенин со Сралиным - в гробах пропеллерами вертятся...
Причем - в разные стороны, поскольку угнетение народа - это и была их первейшая задача, но братание с попами и засосы с олигархами - это заставляет их вертеться в другую сторону...



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5

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  • Гость
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  • 4 | 01.07.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.07.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никогда не верте коммунистам,- им предать ,как два пальца об асфальт,
Вспомните "Заводы рабочим, земля крестьянам..."
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ И в чём был обман? Земля и заводы принадлежали государству, а государство было рабоче-крестьянским! Очень Опытный



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3

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  • 5 | 01.07.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.07.2019, 10:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1310 | Комментарии: 64591 | Рейтинг: +12189,3
Бл-яди, сэр!
Это сказано про зюгановских "коммунистах"... ЧЛенин со Сралиным - в гробах пропеллерами вертятся...
Причем - в разные стороны, поскольку угнетение народа - это и была их первейшая задача, но братание с попами и засосы с олигархами - это заставляет их вертеться в другую сторону...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Три раза Ленина видел! Лежит спокойно, не вертится, во всяком случае в то время, когда я там был, а это было больше 40 лет назад! Но и сейчас сообщения о его верчении от СМИ не поступали! Очень Опытный



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2

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  • 6 | 01.07.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.07.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован

P.S. Господин Кутлугужин может себя не утруждать подачей на автора в суд. Политическая проституция, позор и предательство – это мои оценочные умозаключения по поводу его политической ориентации.
________ Полностью согласен! Ни одного голоса политической проститутке! Очень Опытный
===
0чень 0пытный, вы очень ласково формулируете!
"Политическая проституция" очень мягко сказано, но, считаю, прокуратура должна провести проверку, не является ли это антиконституционным переворотом, - то бишь Гос переаворотом!

Только так!!!



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2

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  • 7 | 01.07.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что посоветует т.Швецов?



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0

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  • 8 | 01.07.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 01.07.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован

Никогда не верте коммунистам,- им предать ,как два пальца об асфальт,
Вспомните "Заводы рабочим, земля крестьянам..."
===
по мелочи верно, но по сути, не совсем так.
Основу мироздания направляет наука философия.
Способ существования материи (государства) это движение.
Движение возможно только при наличии борьбы противоположностей.
Большаки уничтожив все партии узюрпировали власть и, по сути, превратились в банду, соответственно, срана СССР разгромившая Гитлера сама собой развалилась. Кстати начало её заложили её главнюки, помните мужика, что по кабакам пьяных ловил, да, это Антропов. Дале развили, вышли из статуса "Совершенно секретно", почему Горбачёв не дав КГБ команду: "Фас!" получил статус изменника!
Вчерашний коммунист, практиковавшийся в КГБ Путин косвенно заложил сводную однопартийную систему народом прозванную ПЖиВ состоящей из ЕР, СР, ЛДПР, КП РФ, и других сателлитов ведёт страну к деградации с последующим развалом.



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  • 9 | 01.07.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруууль, хруууль , хруль...наивный чукотский хруль!!!

а так то для всех тех, кто не верит ,что народ БЫДЛОООО... просто у каждого своя степень прочности. но все понимают- поставь тебя в определенные условия и ты - БЫДЛОООО
турк



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  • Участник
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  • 10 | 01.07.2019, 11:00 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3647 | Рейтинг: -292,9
Турка

Коммунизм - это не Кутлугужин и Зюганов.

Ты этого не понимаешь штоле, болван ?



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1

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  • 11 | 01.07.2019, 11:02 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12483 | Рейтинг: -1910,2
9 | 01.07.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Хруууль, хруууль , хруль...наивный чукотский хруль!!!

а так то для всех тех, кто не верит ,что народ БЫДЛОООО... просто у каждого своя степень прочности. но все понимают- поставь тебя в определенные условия и ты - БЫДЛОООО
турк
___________________________________________
Турк, да верю, верю, что ты быдло.
А мне даже ангелы поклонились.
Ну, то есть не мне, а моему далёкому предку.
Этот мир создан для меня.
Даже если я пробираюсь где-то ползком и крадучись.



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  • 12 | 01.07.2019, 11:03 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3647 | Рейтинг: -292,9
Сейчас Россия живёт симулякрами.

Передай, обмани, укради - вот лозунги современной России.

Такша, ничего удивительного нет.



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  • 13 | 01.07.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 01.07.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруууль, хруууль , хруль...наивный чукотский хруль!!!

а так то для всех тех, кто не верит ,что народ БЫДЛОООО... просто у каждого своя степень прочности. но все понимают- поставь тебя в определенные условия и ты - БЫДЛОООО
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Из-за своих постоянных выкрикиваний "БЫДЛОООО", ты стал похож на Кису Воробьянинова в ресторане, который, после того, как хорошо выпил, стал кричать "ХАМЫ"! Очень Опытный



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  • 14 | 01.07.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 01.07.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.07.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован

P.S. Господин Кутлугужин может себя не утруждать подачей на автора в суд. Политическая проституция, позор и предательство – это мои оценочные умозаключения по поводу его политической ориентации.
________ Полностью согласен! Ни одного голоса политической проститутке! Очень Опытный
===
0чень 0пытный, вы очень ласково формулируете!
"Политическая проституция" очень мягко сказано, но, считаю, прокуратура должна провести проверку, не является ли это антиконституционным переворотом, - то бишь Гос переаворотом!

Только так!!! ____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Не понял, что является Госпереворотом по Вашему мнению? Очень Опытный



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  • 15 | 01.07.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" обратились в Верховный Суд республики с требованием признать незаконным ограничения прав депутатов муниципальных округов в Республике Башкортостан при сборе подписей в поддержку кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан. "ПАТРИОТЫ..." ПОТРЕБОВАЛИ ОТМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ Кодекса Республики Башкортостан о выборах, согласно которому депутат может поставить только одну подпись в поддержку только одного кандидата на должность Главы, что в свою очередь ограничивает количество партий, могущих реально участвовать в избирательной кампании.



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  • 16 | 01.07.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_ Турк! Из-за своих постоянных выкрикиваний "БЫДЛОООО", ты стал похож на Кису Воробьянинова в ресторане, который, после того, как хорошо выпил, стал кричать "ХАМЫ"! Очень Опытный
__________________________
ХАМЫ - это комуняки и те которые перекрашиваются. яркий пример кутлгужин, а ты так и не понял вчерашнего разговора. но с тобой бесполезно говорить о чё-либо...
а вот Хрулю.. Хруль призывал голосовать за "коми"(потом правда перекрасился в другую сторону) . ну и как тебе Хруль "честные комуняки"? ты за это нас призывал на выборы против ЕдРа? а )(ер с малиной слаще или нет?
спешу тебя успокоить, это не тока "комуняки" такие - это народ БЫДЛООО, голосуй за любого и получишь тот же результат -предательство интересов народа. единственный вариант избрать ДОСТОЙНОГО - это поменять правила игры, а для этого изначально алигитимровать существующую выборную систему ..но до тебя похоже тоже не доходит, как и до ОО!!!
идя на выборы, ты садишься играть в карты с шулером по его правилам
турк



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  • 17 | 01.07.2019, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1310 | Комментарии: 64606 | Рейтинг: +12191,9
сКрепостные Хроники...@UvazhaemiyYa
29 июн.

Лет 15 назад под коньячок,был у меня такой диалог с одним ныне уже покойным,испанским адвокатом.
Династии 280 лет.
"-Дон,Хосе,почему вы не уважаете богатых русских здесь?!
- Они в большинстве грабители и воры!
- Но,ваши предки ограбили полмира?!
- Наши грабили чужих! Ваши,своих!"



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  • 18 | 01.07.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
иногда даже хочется поставить "честного" комуняку у руля , дабы такие деревянные, как ОО и Хруль воочию убедились -ничего в лучшую сторону не произошло... жаль жизнь коротка и времени на такие эксперименты жалко
турк



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  • 19 | 01.07.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 01.07.2019, 12:02 | Автор:

ХАМЫ - это комуняки и те которые перекрашиваются. яркий пример кутлгужин, а ты так и не понял вчерашнего разговора. но с тобой бесполезно говорить о чё-либо...
а вот Хрулю.. Хруль призывал голосовать за "коми"(потом правда перекрасился в другую сторону) . ну и как тебе Хруль "честные комуняки"? ты за это нас призывал на выборы против ЕдРа? а )(ер с малиной слаще или нет?
спешу тебя успокоить, это не тока "комуняки" такие - это народ БЫДЛООО, голосуй за любого и получишь тот же результат -предательство интересов народа. единственный вариант избрать ДОСТОЙНОГО - это поменять правила игры, а для этого изначально алигитимровать существующую выборную систему ..но до тебя похоже тоже не доходит, как и до ОО!!!
идя на выборы, ты садишься играть в карты с шулером по его правилам
турк
=================================================
Еще раз ! турк , прости ...тутки Кутлугужин , Зюганов и им
подобные - это не есть партия КПРФ !
Это есть рыбы Прилипалы - паразиты крепко держаться
при своих
хозяевах " Единой России " !
Нетрудно понять, что им с «барского стола» ей перепадают
вкусные кусочки !



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  • Участник
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  • 20 | 01.07.2019, 12:36 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1305 | Рейтинг: +340,8
А что вы хотели от комуняг? Поначалу они начали креститься и мечеть ходить. А теперь это не только прости тутки, но и пассивные пид оры. Власть их имеет, а они балдеют.



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