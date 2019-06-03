Выворачиваем карманы, поднимаясь с колен

В России цены на мясо птицы, свинину и говядину могут вырасти минимум на 10%. Это обусловлено подорожанием добавок, которые необходимы для вскармливания животных. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию.
По словам представителя ведомства, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых производят корм для животных. При этом Министерство финансов планирует доначислить импортерам НДС за три предыдущих года.
В общей сложности эта сумма составит порядка 4–7 млрд рублей налога. Это следует из документации Минсельхоза, с которой ознакомились «Известия», уточняет издание. Такая нагрузка может обернуться увеличением стоимости конечной продукции.
Отметим, что в Башкирии уже подорожали свинина и мясо курицы на 1%. Это следует из данных еженедельного мониторинга Башстата. Вместе с тем, на 2% выросла цена на молоко. Соль подорожала на 2,1%, морковь стала дороже почти на 3%, а картофель на 6%.
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