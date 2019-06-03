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Выворачиваем карманы, поднимаясь с колен

  • Опубликовано: ПроУфу | 02.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 27259 | Комментарии: 19
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Россия готовится к увеличению цен на мясо. Известны причины возможного подорожания мясных продуктов.

Выворачиваем карманы, поднимаясь с колен


В России цены на мясо птицы, свинину и говядину могут вырасти минимум на 10%. Это обусловлено подорожанием добавок, которые необходимы для вскармливания животных. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию.

По словам представителя ведомства, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых производят корм для животных. При этом Министерство финансов планирует доначислить импортерам НДС за три предыдущих года.

В общей сложности эта сумма составит порядка 4–7 млрд рублей налога. Это следует из документации Минсельхоза, с которой ознакомились «Известия», уточняет издание. Такая нагрузка может обернуться увеличением стоимости конечной продукции.

Отметим, что в Башкирии уже подорожали свинина и мясо курицы на 1%. Это следует из данных еженедельного мониторинга Башстата. Вместе с тем, на 2% выросла цена на молоко. Соль подорожала на 2,1%, морковь стала дороже почти на 3%, а картофель на 6%.

ПроУфу
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  • 1 | 02.07.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых производят корм для животных.
==========================================
Добавлю: а также КОРМА для людей. Так как то что употребляют в пищу 90% населения, назвать продуктами питания язык не поварачивается! И вот за этот КОРМ Мы будем еще и пререплачивать!
Жадности путинистов нет предела!!!



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  • 2 | 02.07.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Поднимут цены на мясо, ну и что? Лягушки, змеи, кузнечики, крысы, собаки на что? На указанных выше продуктах вон как бурно развиваются страны Юго- Восточной Азии. А вам все мясо подавай. На такой огромаднейшей территории можно и собирательством прокормиться, не развивая производство.



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  • 3 | 02.07.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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будь проклята путинская россия



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  • 4 | 02.07.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 02.07.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован

будь проклята путинская россия
===
ежели уточнить, то: Ельцинско-Путинская
ну да ладно о грустном.

Вы отражайте эмоции на выборах!!! У ствленника Ельцина: Путина пред выборами животный страх. Если кто помнит свежайшую истории Руси, то пред столетне-юбилейным 2017 Путин почти все автодороги освежил! Ну Черниковку позабыл, да ну её, не всёж о грустном.



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  • 5 | 02.07.2019, 10:53 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 65 | Комментарии: 596 | Рейтинг: +192,1
Товарищи! Поднятие цен на продукты и другие товары и услуги жизненная необходимость. Надо же помогать Сирии, спасать Мадуро, поддерживать Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, ДНР и ЛНР.



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  • 6 | 02.07.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 грустном.
Вчера, 01.07.2017 Путин мне на каждый литр бензина по 0,1 рубля добавил.
Несправедливо! Я ни разу за него не голосовал! Пусть добавляет цену на бензин тем, кто за него свой голос отдал! Почему я должен за этих всерхбогатых расеян отплачиваться по 0,1 рубля за литр, а на этом литре возят нам корм и т.д.?!



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  • 7 | 02.07.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо же помогать Сирии, спасать Мадуро, поддерживать Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, ДНР и ЛНР.
-----------
Помогать, спасать, поддерживать нужно не только их. А все укрепляющаяся опричная Росгвардия? Строить церкви - по три штуки каждый день. Не из воздуха же.



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  • 8 | 02.07.2019, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Не повторяйте моих ошибок!

Купила мироторговский говяжий фарш по акции - якобы из мраморной говядины. 129р за 400 гр. В то же время по акции была и сама говядина по 399 за кг. Прикинула - типа выгодней взять фаршем - по 322р за кг выходит... раньше - полгода-год назад брали так по акции фарш - и все было нормально. Что нормально? Рассказываю:
Там еще по акции был свиной карбонат по 259р за кило.
В общем взяла всё - и карбонат(на фарш и на стейки - люблю их жареными на сковороде), и говядину. и фарш говяжий. 6 упаковок по 400гр.
Вечером села резать карбонат - для перекручивания. чтобы потом смешать с мираторговским говяжьим.
Рядом на диванчике - коты - ждут... Решаю сперва дать им мироторговский фарш... ХРЕНАСЕ! Старший даже не прикоснулся! Но он у нас капризный до еды, хотя раньше такого я не замечала.
Младший - всеядный - немного поел - и бросил! Как только под нос не совала - ни в какую!
Дала куски карбоната(он тоже. конечно же, мираторговский, но там ничего не намешано) - едят. Вовсю!
А теперь вишенка на торт - в результате у меня получилось 4,5 кг фарша - карбонат+мираторговский фарш.
Считайте, что я еще и карбонат испортила этим мираторговским фаршем!!! Поскольку, когда на днях я разморозила порцию и стала крутить фрикадельки, коты пришли попрошайничать - НО к уже даже сдобренному карбонатом фаршу - не прикоснулись!!!
Суп с фрикадельками всё равно получился вкусным. поскольку варила его на курином бульоне, а сами фрикадельки - безвкусные.

А ведь раньше всё было нормально - я не в первый раз(В ПОСЛЕДНИЙ ТЕПЕРЬ УЖЕ) покупала говяжий фарш по акции мираторговский для соединения его с их же акционной свининой.

При этом к мясу(свинине и говядине) претензий у КОТОВ нет! А они мой индикатор в выборе мяса, колбасы и прочих мясных продуктов.
Если они едят, особенно старший(он британец и очень капризен в еде) - значит и нам норм.

Видите ли - дело не только в цене, но и в качестве - вот такая куйня. что при том что ДОРОЖАЕТ - одновременно и КАЧЕСТВО летит в пи@ду!!!!

Но есть и не плохие новости - хотя опять таки ХЗ... чуть ниже выложу.



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  • 9 | 02.07.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
01 ИЮЛЯ 2019 06:16
Порядок продажи молочной продукции с сегодняшнего дня изменяется в России

Теперь продукты с заменителем молочного жира и без него должны стоять на разных полках. Участники рынка предупреждают, что новые правила не решат проблему фальсификации. Также с сегодняшнего дня начинается ветеринарная сертификация готовой молочной продукции в системе «Меркурий». По словам ряда производителей, возможны проблемы с оформлением, и, как следствие, задержки с отгрузкой товара
_________________________________________
Все же буду надеяться на полку с молоком и молочкой. а не с пальмой... правда. боюсь. что и тут будут найобывать...
А пока лето - сын с невесткой по деревням(родственники невстки), по природам(неподалеку от деревень), по фазендам друзей(в сельской местности), по турбазам за городом типа "Упкан" возле Нимислярово - не пускаю их домой без деревенских молока, сметаны и творога)))) Отъедаюсь творогом со сметаной - вдосталь! Наскучалась.
Творогом даже запаслась - пара кг в морозилке.



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  • 10 | 02.07.2019, 11:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
8 | 02.07.2019, 11:29 | Автор: Кухарка

у КОТОВ нет! А они мой индикатор в выборе мяса, колбасы и прочих мясных продуктов.
----------------------
Не скажи!
Мы свою кошку как приучили к вискасам - так она мяса не ест, никакого



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  • 11 | 02.07.2019, 12:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Зуля! Я своих котов говном не кормлю!

Запоминай.
Кормила фрискасом примерно до года-двух - они у меня почти ровесники - 4 месяца разницы. Старшего сатло рвать не переваренным кормом.Повезли в ветеринарку. Врач выписал лекарства. лечебный корм на 2 недели и сказал - кормите говном. вот и результат! Спросили - а чем же кормить?! Сказал - ТОЛЬКО импортным - по штрих-коду.а не по бренду.ибо весь "импортный" произведенный в России - говно! Ревизоров от этих фир попросту не пускают на заводы в России и они не могут отследить качество производимого корма - СОВСЕМ!!!
Сначала стала покупать Хиллс - но потом он тоже стал российским - со штрих-кодом на 46.
Осталось два вариант - разумеется - они дороже - FRANK'S PROGOLD Голландия и NOW FRESH Канада - корм премиум-класса. холистик.
Последний дороже первого в полтора раза, поэтому пока остановились на Голландском.
Беру на сайте Petshop.ru - бесплатная доставка от 400 рублей.
3 кг хватает на месяц двум котам. Стала брать по 7,5 кг на 2 с лишним месяца - дешевле получается.
Сбербанковскими "Спасибо" можно часть стоимости списывать. если оплачиваешь картой. За нал - не получится.
При этом на 7,5 кг-шную покупку начисляются 94 бала - которые при следующей покупке можно списать через оператора(активное диалоговое окно на сайте)
Дополнительно берем ништяки - Лакомство Dreamies для кошек - их не больше 15 подушечек в день - это для них. как наркотик - душу за него отдают - выпрашивают.
Теперь я знаю с помощью чего котиков дрессируют))))

Но при этом - от обычной пищи они у меня не отказываются. Но она даже не каждый день им перепадает. Мороженка, творог(деревенский), сметана(тоже), рыба(ооочень редко, но всё же - им нельзя вообще кошкам рыбу нельзя. а кастрированным тем более - камни в почках образуются), креветки, мясо, курица(сырые) и т.д. вплоть до супов. Младший лижет сырую чищеную картошку)))) Печеньки-булочки - тоже едят понемножку. Зерновые же - сухой корм на них и готовится.

Попробовала бы ты, Зуля, есть каждый день одно и тоже - фактически один хлеб с разными вкусовыми обманками!
Баловать нужно своих питомцев!



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  • 12 | 02.07.2019, 12:10 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3652 | Рейтинг: -293,5
Мясо надо в деревне покупать. Купил сразу ляшку и пару баранов, забил морозилку и все дела.
Осенью можно охотникам лося заказать.

А в магазине нельзя мясо покупать, отравиться можно.



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  • 13 | 02.07.2019, 12:11 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 200 | Рейтинг: +11,4
И в ЖКХ с 1 июля. Избирателям ВВ, ВИ и иХ ЕРов нравится так существовать...



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  • 14 | 02.07.2019, 12:21 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30172 | Рейтинг: -702
11 | 02.07.2019, 12:08 | Автор: Кухарка
Публикации: 1311 | Комментарии: 64623 | Рейтинг: +12191,8
Зуля! Я своих котов говном не кормлю!

Запоминай.
------------------------
Черт бы побрал этих кошек, зажрались. Я лучше уличных кормлю, их жальче



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  • 15 | 02.07.2019, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Хруль. Я кости по цене мяса - не беру! Идите накуй! То есть ты предлагаешь КУПИТЬ кости и выбросить?!
Даже бульон НЕЛЬЗЯ варить на костях!

В Европе и США(и других цивилизованных странах типа Канады) - никто не покупает мясо "у деревенских" - это запрещено категорически.
Кроме того - там мясо с костями ты вообще не купишь!!!! НИКОГДА! Только без костное.
Знакомая. раньше по полгода проводившая у семьи сына в Силиконовой долине(уже года три. как гражданка США) - плакалась, что не может жить без борща(классического украинского - она украинка обрусевшая, уфимская) а купить мясо с костью там она не может, да и дети ей запретили варить мясные супы - там у них это считается НЕ здоровой пищей.
А вторые блюда из мяса - они, конечно же. едят - и дома. и в ресторанах, и в фастфуде.
В общем уже несколько лет я крайне редко беру мясо с костью - так называемые "галстуки" - то есть небольшой кусочек кости и килограмма 1,5-2 мякоти. Самое дорогое. Стараюсь брать без кости совсем. И свинину. и говядину.
Исключение - баранина для плова. Там первыми (для цвета плова) в растительном масле обжариваются бараньи косточки.



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  • 16 | 02.07.2019, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Я лучше уличных кормлю, их жальче
__________________________
Мои тоже кормят уличных - постоянно покупают пакетики или. если возле дома. просят меня скинуть в мешочке корм..
Да. Жалко. Бездомных. И кошечек, и собачек, и людей...



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  • 17 | 02.07.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы что тут развели разговор о кошках, собаках, костях, борщах?! Венесуэла в опасности, наш родной Мадуро страдает. Башар Асад в окружении врагов. А вы кошки... Шире и глубже надо мыслить. Ведь вы граждане великой державы. Не о себе думать - о державе, ее величии. Не слушайте пиндосов и либерастов, утверждающих, что велика та держава, чьи граждане живут привольно и изобильно. Мы сильны ракетами "Искандер", мощными системами залпового огня. И точка!



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  • 18 | 02.07.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
Стырила в твиттере:
Кошек заводят терпеливые и способные любить без взаимности люди.
Собак заводят те кто нуждается во взаимной любви.
Ты зовешь пса и он мчится к тебе с другого края земли, потому что любит.
А кота позовешь из другой комнаты он тебя нах-уй пошлет потому что иди нах-уй вот почему

)))))))))))))))



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  • 19 | 02.07.2019, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1311 | Комментарии: 64639 | Рейтинг: +12193,1
А, если, серьезно то вот:
У меня тетка 75 лет и сестра 56 лет - пенсы без приработков и дополнительных доходов.
Они варят куриный суп-лапшу из шеек... как в 90-е... мясо, кур - совсем не покупают, даже когда я им предлагаю привезти из ОКея по акции рублей по 219 без костей.
В основном - минтай в их рационе. Овощи с огорода. Покупают куриный фарш - ну вы понимаете. что там наверчена костная мука. шкурка. субпродукты и только непосредственно куриного мяса там 10%(каюсь - в 90-е сама выживала на этом фарше - сейчас. как вспомню. так и вздрагиваю!!! хотя понимала. что туда все говно сплавляют - фрикадельки, котлеты, макароны по-флотски, но вот шейки покупала только кошке и собаке - варила им кашу с шейками). Минтай вообще никогда не покупала - кошке было дорого. а сама не очень-то люблю минтай.
Горбуша все же лучше))) ее и запечь, и пожарить, и уху сварить - на всё годится.



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