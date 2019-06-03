Выворачиваем карманы, поднимаясь с колен

Россия готовится к увеличению цен на мясо. Известны причины возможного подорожания мясных продуктов.В России цены на мясо птицы, свинину и говядину могут вырасти минимум на 10%. Это обусловлено подорожанием добавок, которые необходимы для вскармливания животных. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию.По словам представителя ведомства, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых производят корм для животных. При этом Министерство финансов планирует доначислить импортерам НДС за три предыдущих года.В общей сложности эта сумма составит порядка 4–7 млрд рублей налога. Это следует из документации Минсельхоза, с которой ознакомились «Известия», уточняет издание. Такая нагрузка может обернуться увеличением стоимости конечной продукции.Отметим, что в Башкирии уже подорожали свинина и мясо курицы на 1%. Это следует из данных еженедельного мониторинга Башстата. Вместе с тем, на 2% выросла цена на молоко. Соль подорожала на 2,1%, морковь стала дороже почти на 3%, а картофель на 6%.