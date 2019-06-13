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Радиация распада власти

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Отказ, отказ, отказ. «Единая Россия» не выставляет кандидата на выборах мэра затопленного Тулуна – очередной точке провала властей. «Специфическая политическая обстановка», — говорят «едроссы». Да-да. Очень специфическая. Народное «пошли вон отсюда».

Радиация распада власти


Но ведь «Единая Россия» — не партия, это вывеска, маска, за которой скрываются сами власти. Следовательно, речь идет об отказе людей доверять самим властям, о кризисе самой власти.

Более того, учитывая тот факт, что везде, где только можно (включая Москву и «бандитский Петербург») «едроссы» идут на осенние несвободные выборы, прикидываясь «самовыдвиженцами», можно сказать, что «специфическая политическая обстановка» охватывает всю страну. Речь все больше идет о тотальном отрицании людьми властей, их способности управлять.

Убрать «Единую Россию»? Воспользоваться удобным случаем? Не поможет.

Возможности для манипуляции сегодня ограничены... Уже не 2000 год, не 2014-й. Испробовано все. Включая стремление отвести удар от верхушки преследованием губернаторов, полиции, младших чекистов. Мы, мол, с «коррупцией боремся». Но суть системы, настроенной на обогащение снизу доверху всей «вертикали», не меняется. И люди это уже поняли.

Система власти как она сложилась, начиная с начала «нулевых» лет, исчерпала себя, «дышит на ладан», не справляется. Но измениться по своей воле она не может, потому что начало перемен приведет к цепной реакции — кардинальному слому.

Раз так, то властям остается только «держаться», собирая старческую силу, злобно отбивать удары народа. Не победить, но, распадаясь, излучая радиацию, побольнее уязвить – посадить, искалечить, отнять, подкупить. Бессмысленно. Беспощадно. До самого своего поражения. До конца.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 12.07.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Справка: В 2018 году единороссы израсходовали 5,5 млрд рублей: 270,7 млн рублей ушло на съезды и собрания, почти 1 млрд рублей — на содержание только руководящих органов партий, и 3,7 млрд рублей — региональным отделениям. На пропаганду было израсходовано 451 млн рублей.

И вот с такими денжищами выделяемыми из бюджета, члены этой партии глистов боятся сторонников Навального, они их просто недопускают до выборов!
Позор !!!!
Кстати
По словам Радия Хабирова, некоторые люди из его окружения советовали ему дистанцироваться от партии власти. - Но я по-другому устроен. Я член этой партии и горжусь этим. Хотя я уникальный член этой партии: меня дважды из нее исключали и дважды восстанавливали. Но как я могу не любить свою партию? – сказал Радий Хабиров.
Как грится: "Коментарии излишни"



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2

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  • 2 | 12.07.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1312 | Комментарии: 64762 | Рейтинг: +12203,9
В правительстве России поддержали идею о том, что необходимо прекратить давить бульдозерами санкционные продукты
В правительстве России поддержали идею о том, что необходимо прекратить давить бульдозерами санкционные продукты. «Мне кажется, что это в принципе неправильно», — сказал вице-премьер Алексей Гордеев. По его словам, необходимо проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов по назначению, пишет агентство ТАСС.
________________________________________
Ой-ёй-ёй! А кто это придумал?! И почему правительству пуйла понадобилось целых 5 лет. чтобы понять этот идиотизм, в отличие от тех. кто понимал это с самого начала?
Так глядишь и еще через пять лет отменят антисанкции введенные против россиян - продуктовое эмбарго. Самосанкции, так сказать...

И вот этот идиотина, набрав к себе таких же тупых и алчных ворюг и пуйлососов - правит нами уже 20 лет. сссука!!!
ДВАДЦАТЬ лет пуйлу под хвост!!! ДВАДЦАТЬ. сука, ЛЕТ!!! И еще... сколько?
За это время мы безнадежно отстали от всего цивилизованного мира - и уже никогда не наверстать. Так и будем плестись в хвосте - уже страной четвертого мира...

Недоброе утро, как всегда в эти 20 лет...



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3

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  • 3 | 12.07.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.07.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64757 | Рейтинг: +12203,6
=======================
Да никто и не давил бульдозерами санкционные продукты, ну если только килограм 100-150 на камеру для СМИ, а остальное прихватизировалось или расходилось по прикормленным торговым точкам.
И вот, гордеев решил что это неправильно когда такие бабки идут мимо его кормана....
Кстати западные страны никогда не применяли санкции на продукты питания и продовольствие. И только путинысты сами наказывают свой народ столь садистским способом...



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1

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  • 4 | 12.07.2019, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.07.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.07.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64757 | Рейтинг: +12203,6
=======================
Да никто и не давил бульдозерами санкционные продукты, ну если только килограм 100-150 на камеру для СМИ, а остальное прихватизировалось или расходилось по прикормленным торговым точкам.
И вот, гордеев решил что это неправильно когда такие бабки идут мимо его кормана....
Кстати западные страны никогда не применяли санкции на продукты питания и продовольствие. И только путинысты сами наказывают свой народ столь садистским способом...
_____________________
"Кстати западные страны никогда не применяли санкции на продукты питания и продовольствие. И только путинысты сами наказывают свой народ столь садистским способом..."

Неужели и это делали путинисты:
"«…Этo пpecтyплeниe, koтopomy нeт иmeни. Этo гope, koтopoe нe изmepить ниkakиmи cлeзamи. Этo пopaжeниe, koтopoe пoвepгaeт в пpaх вce нaши ycпeхи. Плoдopoднaя зemля, пpяmыe pяды дepeвьeв, kpeпkиe cтвoлы и coчныe фpykты. A дeти, ymиpaющиe oт пeллaгpы, дoлжны ymepeть, пoтomy чтo aпeльcины нe пpинocят пpибыли. И cлeдoвaтeли дoлжны выдaвaть cпpaвkи: cmepть в peзyльтaтe нeдoeдaния, пoтomy чтo пищa дoлжнa гнить, пoтomy чтo eё гнoят нamepeннo. Люди пpихoдят c ceтяmи вылaвливaть kapтoфeль из pekи, нo oхpaнa гoнит их пpoчь; oни пpиeзжaют в дpeбeзжaщих aвтomoбилях зa выбpoшeнныmи aпeльcинamи, нo kepocин yжe cдeлaл cвoe дeлo. И oни cтoят в oцeпeнeнии и cmoтpят нa пpoплывaющий mиmo kapтoфeль, cлышaт визг cвинeй, koтopых peжyт и зacыпaют извecтью в kaнaвaх, cmoтpят нa aпeльcинныe гopы, пo koтopыm cъeзжaют вниз oпoлзни злoвoннoй жижи; и в глaзaх людeй пopaжeниe; в глaзaх гoлoдных зpeeт гнeв…»
Дж. Стейнбек. Гроздья гнева



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  • 5 | 12.07.2019, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 12.07.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1312 | Комментарии: 64762 | Рейтинг: +12203,9
В правительстве России поддержали идею о том, что необходимо прекратить давить бульдозерами санкционные продукты
В правительстве России поддержали идею о том, что необходимо прекратить давить бульдозерами санкционные продукты. «Мне кажется, что это в принципе неправильно», — сказал вице-премьер Алексей Гордеев. По его словам, необходимо проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов по назначению, пишет агентство ТАСС.
________________________________________
Ой-ёй-ёй! А кто это придумал?! И почему правительству пуйла понадобилось целых 5 лет. чтобы понять этот идиотизм, в отличие от тех. кто понимал это с самого начала?
Так глядишь и еще через пять лет отменят антисанкции введенные против россиян - продуктовое эмбарго. Самосанкции, так сказать...

И вот этот идиотина, набрав к себе таких же тупых и алчных ворюг и пуйлососов - правит нами уже 20 лет. сссука!!!
ДВАДЦАТЬ лет пуйлу под хвост!!! ДВАДЦАТЬ. сука, ЛЕТ!!! И еще... сколько?
За это время мы безнадежно отстали от всего цивилизованного мира - и уже никогда не наверстать. Так и будем плестись в хвосте - уже страной четвертого мира...

Недоброе утро, как всегда в эти 20 лет... ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Это твой любимый алкаш привёл к власти Путина, так что выпиши себе благодарность! Недоброе утро, как всегда в эти 28 лет... Очень Опытный



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