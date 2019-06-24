Как Курултай башкир 2010 года повлиял на отставку Муртазы Рахимова

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Лучшие комментарии
Продолжим давиться пальмо ...

Меня удивляет выносливость народов проживающих в рф: - Ухудшается меди ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Будни державы: Холодильни ...

После 1 июля - ждите повышения почти на все продукты - ибо ПЛАТОН доро ...
  Рейтинг: +4  Кухарка

Башинформ: Грязная агитка ...

Только услуга медвежья, грубо, топорно, лизоблюдски как при Муртазе. Н ...
  Рейтинг: +4  natall

Обсуждаемое за месяц
Как Курултай башкир 2010 ...

9 лет назад Рустэм Хамитов стал Президентом РБ. Назначение на этот пост ...
  22.07.2019   19928    14

Забелин признал, что в ...

Глава Минздрава дал свой комментарий по поводу новостей об отказах гражданам в ...
  22.07.2019   39359    12

18 миллионов. Золотые ...

Два аукциона назначены на 30 и 31 июля, пишет «КоммерсантЪ-Уфа». Комитет ...
  22.07.2019   40250    6

Гранты под распил. ...

Заявки на гранты главы Башкирии в области развития гражданского общества подали ...
  22.07.2019   34456    5

Геннадий Гудков: Если ...

Митинг на проспекте Сахарова, заполненный десятками тысяч протестующих, в ...
  22.07.2019   35883    22

Последние публикации
Как Курултай башкир 2010 ...

9 лет назад Рустэм Хамитов стал Президентом РБ. Назначение на этот пост ...
  22.07.2019   38900    14

Забелин признал, что в ...

Глава Минздрава дал свой комментарий по поводу новостей об отказах гражданам в ...
  22.07.2019   36193    12

18 миллионов. Золотые ...

Два аукциона назначены на 30 и 31 июля, пишет «КоммерсантЪ-Уфа». Комитет ...
  22.07.2019   41073    6

Гранты под распил. ...

Заявки на гранты главы Башкирии в области развития гражданского общества подали ...
  22.07.2019   36416    5

Геннадий Гудков: Если ...

Митинг на проспекте Сахарова, заполненный десятками тысяч протестующих, в ...
  22.07.2019   29165    22

Аббас Галлямов: Еще один ...

Сразу после митинга и выдвижения ультиматума оппозиционные кандидаты предложили ...
  22.07.2019   28472    9

Спокойствие правящих ...

«Лучше начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того ...
  22.07.2019   31488    3

Крокодильи слезы ...

На пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Уфе руководители Башкорта ...
  19.07.2019   12265    26

Марат Гареев: Впервые за ...

Кажется, что впервые за последние 16 лет в Башкирии могут случиться интересные ...
  19.07.2019   15866    12

Госнационализмом мил и ...

Корреспондент "Idel.Реалии" поговорил с американским экспертом Полом Гудом, ...
  19.07.2019   34567    27

Читаемое за месяц
По дорогам Башкирии на ...

Жители Благовещенского района предложили проехаться врио главы Башкирии Радию ...
  24.06.2019   16074    14

Миллионы на сувенирные ...

Хозяйственное управление республики, подведомственное управлению делами главы ...
  24.06.2019   41725    5

Пустопорожняя болтовня с ...

Избирательный подход к собеседникам. Спикер Курултая немного поговорил с ...
  24.06.2019   42963    17

«Сатира не пройдет по ...

С большим опозданием узнал, что в программе «ПОЗНЕР» с участием Максима Галкина ...
  25.06.2019   29233    4

Аббас Галлямов: Властям ...

Российский Минтранс объяснил, почему он запретил грузинским авиакомпаниям ...
  25.06.2019   11292    4



Как Курултай башкир 2010 года повлиял на отставку Муртазы Рахимова

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.07.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 30780 | Комментарии: 14
Оценили
0


9 лет назад Рустэм Хамитов стал Президентом РБ. Назначение на этот пост неожиданного и малоизвестного в республике человека во многом стало последствием скандального III Всемирного курултая башкир.

Как Курултай башкир 2010 года повлиял на отставку Муртазы Рахимова


Не так давно прошедший V Съезд МСОО Всемирный курултай (конгресс) башкир в очередной раз продемонстрировал, что в определенные ключевые моменты усиливается роль общественных организаций. Весь контекст и хронология мероприятия имеют прямое политическое значение. Еще накануне последнего форума башкирского народа мы обсудили эту специфику с политологом Сергеем Лаврентьевым. Как экс-советник первого Президента РБ, он отметил, что Курултай 2010 года стал прямым поводом к отставке Муртазы Рахимова. Ритуал был нарушен, что запустило процедуру отставки.

– А что за ритуал тогда произошел на курултае в 2010 году? Не зачитали поздравление Медведева и прочее?

– Поздравление Дмитрия Медведева было готово, его должны были огласить в самом начале. Но режиссер этого действа прописал сценарий так, что послание президента должно было прозвучать после выступления Галина. Это что? Это как назвать? Вот это и сыграло свою роль детонатора. Когда стали разбираться, что это был за курултай, что за угрозы там были.

– Вы, будучи государственным советником Рахимова, как такое допустили? Как получилось, что режиссер был со стороны и кто он?

– О ком идет речь легко догадаться. Все это было спланировано. Подготовка шла из Администрации Президента РБ и со стороны Правительства РБ. Там было 5 таких выступлений. Я потом говорил Муртазе Губайдулловичу, что если бы он на следующий день уволил Сарбаева, то остался бы президентом до окончания срока своего избрания. Он мне ответил, что, наверное, я прав.

– Господин Сарбаев лелеял надежду стать президентом?

– Он торопился. Он был премьером, обозначен как преемник. Он спешил, ему надо было быстрее. Так получилось, что он сыграл эту подковерную роль.

Надо отдать ему должное, он сильный человек. Тогда и должность премьера была серьезной. На ней были сильные люди. У Рахимова все люди были очень сильными: это и сам Радий Хабиров, Байдавлетов, Бакиев. При Хамитове она (должность премьер-министра – прим. ред.) вообще исчезла, у Радия Хабирова пока нет премьера, есть ручное управление. Глава – это стратегия, а премьер – исполнение. На все одного главы не хватит. В том же Татарстане команда Шаймиева никуда не исчезла. Они все работают в команде, создали мощное лобби в Москве. А у нас в Москву уезжают только оппозиционеры. У них нет внутри борьбы элит, а у нас она не преодолена. Радий Хабиров пытается ее преодолеть, например, пригласил того же Сарбаева, дал ему должность.

– А зачем это нужно Сарбаеву, с деньгами у него все в порядке?

– Не знаю точно. Может он надеется, что со временем от него отпадут все клише, и он весь в белом вернется в политическую жизнь. Что, на мой взгляд, наивно. Возможно, что Хабиров специально его приблизил, чтобы не давать возможности тому на удалении решать свои задачи. Как бы то ни было, но врио главы РБ обозначил, что не надо делиться на хамитовских, рахимовских и прочих.

Комментарий.

Азамат Галин, председатель исполкома МСОО ВКБ в 2010 году:

В данном случае я могу говорить лишь за аппарат Исполкома ВКБ. В нем о существовании письма Медведева не знали. Если бы это письмо было спущено к нам заранее, мы бы его не то что зачитали, мы бы его на баннер повесили. Опять же любое участие Президента РФ, в том числе и приветственное письмо, по протоколу проходило через Администрацию Президента РБ. Мне сложно спустя столько лет говорить о деталях, но в аппарат организации письмо заранее не поступало. Я не думаю, что это был заговор, возможно, просто техническая заминка.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 22.07.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Рахимова все люди были очень сильными: это и сам Радий Хабиров, Байдавлетов, Бакиев.
=======================
О Х Р И Н Е ТЬ !!!!!
Что же это так на деградацию людей влияет?!
Неужто неациональность?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 22.07.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирия за татарией плелась и плетется, а они сильные! Нахрена нужна такая сила? Сарбаев был силен одеяло на себя тянуть и козни строить против своего благодетеля, а также поливать его грязью за спиной-вспомните знаменитую запись его беседы с имиджмейкерами



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 22.07.2019, 12:10 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4553 | Рейтинг: -718,4
Короля делает его свита, так что Серега не надо,. что ты ни при чем!!!!
Все вы кормились из рук Рахимова и продолжаете это делать. Но будьте честными и сказать, что это вы Рахимова подвели под монастырь.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 22.07.2019, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64863 | Рейтинг: +12206,5
Конспирология))))))))))))))

Уход бабая был спланирован пуйлом ранее - еще задолго до того, как в октябре 2009 Хамитов был приглашен на встречу с пуйлом, где и получил предложение занять кресло презика РБ вместо скамьи подсудимых.
Даже назначая бабайку на последний срок - пуйло уже готовил его катапультирование - отъём Башнефти, украденный кланом Рахимовых у баш-станского народа - был одним из этапов этой операции.
Обычная для пуйла многоходовочка.

А эти ушлёпки просто фантазируют...



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 22.07.2019, 16:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 22.07.2019, 12:38 | Автор: Кухарка

Уход бабая был спланирован пуйлом ранее - еще задолго до того, как в октябре 2009 Хамитов был приглашен на встречу с пуйлом, где и получил предложение занять кресло презика РБ вместо скамьи подсудимых.
Даже назначая бабайку на последний срок - пуйло уже готовил его катапультирование - отъём Башнефти, украденный кланом Рахимовых у баш-станского народа - был одним из этапов этой операции.
Обычная для пуйла многоходовочка.

А эти ушлёпки просто фантазируют.
=========================================
НЕ НАДО ! Ты просто шлюха ФСБ !!!
Поэтому , не надо таких откровенных признаний !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 22.07.2019, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.07.2019, 12:38 | Автор: Кухарка \
======================================
МЕНЯ Поражет " ВЕЛИЧИЕ " ума Кухарки !!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 22.07.2019, 20:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...не надо делиться на хамитовских, рахимовских и прочих
......
Пральна!
Все они банальные обещалкины. Чего только не плели с высоких трибун, но делали все только для собственного благополучия.
9 месяцев мы слышим о мусоре а он как не вывозился по мере наполнения баков, так и не вывозиться.
Как баки были без крышек, так и сейчас стоят ржавые и дырявые. После дождя- грязь и вонь по всему двору.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 22.07.2019, 21:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сайт The Moscow post, цитирует письмо Кайбышевой, в котором она прямо называет Хабирова "одним из ведущих рейдеров в республике".
"Банкротились и присваивались крупнейшие предприятия через саморегулируемую организацию арбитражных управляющих "Евросиб", - поведала она. - Хабиров требовал, чтобы сотрудники именно "Евросиба" были конкурсными управляющими и осуществляли банкротство. Банкротились наиболее лакомые кусочки, банкротились даже те предприятия, которые можно было вывести из стадии банкротства". Впоследствии выяснится, что таким образом были обанкрочены среди прочих уфимское ГУП "Башхлебопродукт", стерлитамакские ФГУП "ИНМАШ" и ОАО "Ашкадарский кирпичный завод", туймазинские ОАО "Башкирское медицинское стекло", ОАО "Птицефабрика "Туймазинская" и ГУП "Туймазинсий племзавод". "Руководит "Евросибом" Шуваров - правая и левая рука Хабирова", - говорит Светлана Кайбышева



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 22.07.2019, 22:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.07.2019, 21:02 | Автор
Сайт The Moscow post, цитирует письмо Кайбышевой, в котором она прямо называет Хабирова "одним из ведущих рейдеров в республике".
"Банкротились и присваивались крупнейшие предприятия через саморегулируемую организацию арбитражных управляющих "Евросиб", - поведала она. - Хабиров требовал, чтобы сотрудники именно "Евросиба" были конкурсными управляющими и осуществляли банкротство. Банкротились наиболее лакомые кусочки, банкротились даже те предприятия, которые можно было вывести из стадии банкротства". Впоследствии выяснится, что таким образом были обанкрочены среди прочих уфимское ГУП "Башхлебопродукт", стерлитамакские ФГУП "ИНМАШ" и ОАО "Ашкадарский кирпичный завод", туймазинские ОАО "Башкирское медицинское стекло", ОАО "Птицефабрика "Туймазинская" и ГУП "Туймазинсий племзавод". "Руководит "Евросибом" Шуваров - правая и левая рука Хабирова", - говорит Светлана Кайбышева
===============================================
Такая вот брат ЗАКАЗУХА ! Такая ПАДАЛЬ и такая ШЛЮХА !



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 10 | 22.07.2019, 23:29 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 43 | Комментарии: 1860 | Рейтинг: +448,2
Что сейчас происходит с простым рабочим человеком ? Видно что власть держащие люди задают ритм!

Возьмём простой пример , простая бензоколонка ,

АЗС"Башкирнефтепродукт" , что происходит там с простыми людьми ? С

теми кто просто обслуживает людей , продаёт бензин и разные товары! Что

там с ними происходит ? Вы все это знаете ? Если нет то я поясню! Идёт

простоя борьба за выживание , им специально подкидывают просроченный

товар ,подсылают стукачей , чинят мелкие пакости , всё это для того чтоб

лишить человека премии , после человек не выдерживает и увольняется, а

эти черти ждут очередную жертву!!! Что происходит в БАШАВТОТРАНСЕ !

При заезде в гараж водителю начинают нервы мотать за всё подряд! Это

при том что человек работает за очень маленькую зарплату! При этом идти

некуда! Помощи просить не у кого !! Человек просто мериться с теми

обстоятельствами в которых он якобы оказался и живет дальше но нервная

система человека в один прекрасный момент даёт сильный сбой от не

справедливости и случается не поправимое , либо этот человек просто

бежит из своего родного города и дома! Просто этих чертей меньше не

становится их становится больше , главное присмотреться к любой мало

мальски с виду приличной конторке и можно будет увидеть в каком аду

живут простые люди!!

Стратегия работы этих чертей такова чтоб всё было так что ты сам во всём

виноват и никто другой !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 22.07.2019, 23:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.07.2019, 23:29 | Автор: Скорпион1

.......... Что сейчас происходит с простым рабочим человеком ? Видно что власть держащие люди задают ритм!

Возьмём простой пример , простая бензоколонка ,
......."
==========================================
СПАСИБО ! РОДИМЫЙ от бензаколонки !



Оценили
0

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 23.07.2019, 00:08 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 43 | Комментарии: 1860 | Рейтинг: +448,2
Все уже поговаривают про феодальный строй! Даже если в средней школе

учитель начинает своих учеников учить и они вдруг становятся умнее то от

этого учителя быстро избавляются ! Им нужны рабы , а не свободные трезво

мыслящие люди! А разглядеть это можно если ты наблюдательный и

усидчивый! Так сказать профсоюз должен во всём этом разбираться , а

сейчас его нет или если он есть то это анти профсоюз !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 23.07.2019, 00:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стратегия работы этих чертей такова чтоб всё было так что ты сам во всём

виноват и никто другой !
____________________________
теперь задайся вопросом - а эти ЧЕРТИ - КТО??? инопланетяне? или твои соседи? а их, этих чертей, тоже верхние черти раком нагнули и черти нагнулись , дабы быть на ступеньку выше тебя-чёрта...и так по всей системе.
поэтому утверждаю - БЫДЛООО...не нагнись верхние черти и тебе не пришлось бы с ними бодаться, ну а если тебя уже нагнули ... так знач тоже-БЫДЛООО
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 23.07.2019, 00:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так сказать профсоюз должен во всём этом разбираться , а

сейчас его нет или если он есть то это анти профсоюз !
___________________________
читай положение о профсоюзах и не ной. тебе никто не мешает создать свой профсоюз
турк



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com