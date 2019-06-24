Как Курултай башкир 2010 года повлиял на отставку Муртазы Рахимова

9 лет назад Рустэм Хамитов стал Президентом РБ. Назначение на этот пост неожиданного и малоизвестного в республике человека во многом стало последствием скандального III Всемирного курултая башкир.Не так давно прошедший V Съезд МСОО Всемирный курултай (конгресс) башкир в очередной раз продемонстрировал, что в определенные ключевые моменты усиливается роль общественных организаций. Весь контекст и хронология мероприятия имеют прямое политическое значение. Еще накануне последнего форума башкирского народа мы обсудили эту специфику с политологом Сергеем Лаврентьевым. Как экс-советник первого Президента РБ, он отметил, что Курултай 2010 года стал прямым поводом к отставке Муртазы Рахимова. Ритуал был нарушен, что запустило процедуру отставки.– А что за ритуал тогда произошел на курултае в 2010 году? Не зачитали поздравление Медведева и прочее?– Поздравление Дмитрия Медведева было готово, его должны были огласить в самом начале. Но режиссер этого действа прописал сценарий так, что послание президента должно было прозвучать после выступления Галина. Это что? Это как назвать? Вот это и сыграло свою роль детонатора. Когда стали разбираться, что это был за курултай, что за угрозы там были.– Вы, будучи государственным советником Рахимова, как такое допустили? Как получилось, что режиссер был со стороны и кто он?– О ком идет речь легко догадаться. Все это было спланировано. Подготовка шла из Администрации Президента РБ и со стороны Правительства РБ. Там было 5 таких выступлений. Я потом говорил Муртазе Губайдулловичу, что если бы он на следующий день уволил Сарбаева, то остался бы президентом до окончания срока своего избрания. Он мне ответил, что, наверное, я прав.– Господин Сарбаев лелеял надежду стать президентом?– Он торопился. Он был премьером, обозначен как преемник. Он спешил, ему надо было быстрее. Так получилось, что он сыграл эту подковерную роль.Надо отдать ему должное, он сильный человек. Тогда и должность премьера была серьезной. На ней были сильные люди. У Рахимова все люди были очень сильными: это и сам Радий Хабиров, Байдавлетов, Бакиев. При Хамитове она (должность премьер-министра – прим. ред.) вообще исчезла, у Радия Хабирова пока нет премьера, есть ручное управление. Глава – это стратегия, а премьер – исполнение. На все одного главы не хватит. В том же Татарстане команда Шаймиева никуда не исчезла. Они все работают в команде, создали мощное лобби в Москве. А у нас в Москву уезжают только оппозиционеры. У них нет внутри борьбы элит, а у нас она не преодолена. Радий Хабиров пытается ее преодолеть, например, пригласил того же Сарбаева, дал ему должность.– А зачем это нужно Сарбаеву, с деньгами у него все в порядке?– Не знаю точно. Может он надеется, что со временем от него отпадут все клише, и он весь в белом вернется в политическую жизнь. Что, на мой взгляд, наивно. Возможно, что Хабиров специально его приблизил, чтобы не давать возможности тому на удалении решать свои задачи. Как бы то ни было, но врио главы РБ обозначил, что не надо делиться на хамитовских, рахимовских и прочих.Комментарий.Азамат Галин, председатель исполкома МСОО ВКБ в 2010 году:В данном случае я могу говорить лишь за аппарат Исполкома ВКБ. В нем о существовании письма Медведева не знали. Если бы это письмо было спущено к нам заранее, мы бы его не то что зачитали, мы бы его на баннер повесили. Опять же любое участие Президента РФ, в том числе и приветственное письмо, по протоколу проходило через Администрацию Президента РБ. Мне сложно спустя столько лет говорить о деталях, но в аппарат организации письмо заранее не поступало. Я не думаю, что это был заговор, возможно, просто техническая заминка.