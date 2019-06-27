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Мурзагулов: Cамым некрасивым вашим поступком остается выдавание каждой пьяной драки за межнацконфликт с притеснением башкир

  • Опубликовано: mkset.ru | 26.07.2019
    Раздел: СМИ | Просмотры: 32100 | Комментарии: 10
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Председатель АО «Башинформ» прокомментировал мнение журналистов о том, что он является инициатором войны с Bonus и Proufu.

Мурзагулов: Cамым некрасивым вашим поступком остается выдавание каждой пьяной драки за межнацконфликт с притеснением башкир


Председатель АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов прокомментировал Медиакорсети высказывание журналистов редакции Bonus и Proufu о том, что инициатором необъявленной войны с изданиями является он. Орфография комментария сохранена:

«Мне искренне жаль, что Рауфа растрачивает свой безусловный талант медиаменеджера на подобный мелкий шантаж. Все вы читали на ее ресурсах в первый же день после моего возвращения домой, что «вы, Радий Фаритович, так и быть, заезжайте, а Ростислав — неполноценный, пусть уезжает обратно».

Понятно, что на РФ такой шантаж не действует.

Соответственно, далее мы узнали обо мне много нового.

Было вранье о моей зарплате в 800000 рублей.

Были рассказы о том, что человек с именем Елена Александровна — является родной сестрой Ростислава Рафкатовича. Про фамилии вообще промолчим.

Была «найдена» коррупция в устройстве на работу этой самой Елены Александровны в некую ЖКХ-контору. Хотя на время устройства девушки туда я сто лет как не был не просто на ЖКХ-госслужбе, а на госслужбе вообще…

А между всеми этими вымученными образчиками чорного пеара крон-принцесса клана главных башкирских маклаудов заходила ко мне. Принесла счет на 5 млн рублей со словами — «у тебя же миллиард в Башинформе, а воевать я люблю»…

Понятно, что рассказ о 3000 сотрудников, получающих маленькую зарплату на эти госсредства — имела она в виду…

Дальше — завелось 3000 телеграм-каналов, многократно повторивших мантру «Мурзагулов-гад»…

Но это все ладно. А реально самым некрасивым вашим поступком остается выдавание каждой пьяной драки за межнацконфликт с притеснением башкир.

Уже неплохо, что вы теперь открещиваетесь от поддержки радикалов. Но вы это делали, и в полный рост.

Может, теперь и от остального откреститесь и будете работать на пользу республике, как надеется РФ. Но может, и на этот раз ваше семейство черту перейдет, как много раз ранее…

А искать причины всех бед во мне — не стоит. Распределите их по всем тысячам ни за что униженных, оскорбленных и вышвырнутых вами из жизни людей. Ответка от всех, с кого вы требовали, но не получили, уверен, будет и далее поступать.

Это первый и последний мой ответ на твои провокации. Я слишком увлечен хорошими добрыми делами, за которые отвечаю в Команде. И — да, я верю в цифровое будущее и вселенский разум. Смейся над этим дальше. Бог вам судья».

Позже Рауфа Рахимова на своей странице в Facebook прокомментировала слова Ростислава Мурзагулова:

- О деньгах - было письмо БФ Изгелек на имя Хабирова Р.Ф с просьбой оплатить расходники к инсулиновым помпам для 51 ребенка, больных сахарным диабетом. Там сумма на 4,7 млн рублей. Я попросила Ростислава передать письмо Хабирову. Ленара Иванова и Ринат Баширов в курсе. Они обещали, но не смогли помочь. Поэтому я и Ростислава попросила. Позже Ростислав ответил мне, Шеф отказал. Переписка имеется.

По информации Медиакорсети Рауфа Рахимова готовит иск для обращения в суд.

МКС
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Редакция «Проуфу» сообщила о политическом давлении и цензуре

Редакция уфимского информационного портала «Проуфу» (издается племянницей первого президента Башкирии Рауфой Рахимовой) опубликовала обращение к читателям, в котором сообщает о том, что стала жертвой политического давления республиканской администрации. По информации редакции, она вынуждена прибегнуть к сбору средств на продолжение деятельности, в том числе оплату работы журналистов, так как рекламодателей «запугивают» и отговаривают сотрудничать с порталом.

19 июля «Проуфу» сообщал о фактах блокировки допуска к порталу в госучреждениях Башкирии. В этой связи издание напоминает, что испытывало политическое давление и раньше, которое выражалось в виде Ddos-атак и изъятии тиражей газеты «Бонус» (распространяется в том числе бесплатно), входящей в тот же издательский дом.

Все эти факты являются подтверждением государственной цензуры в регионе, считают в редакции.

Вчера журналисты «Проуфу» не были приглашены на пресс-конференцию врио главы Башкирии Радия Хабирова. В пресс-службе врио главы изданию позже заявили, что «не пригласили, поскольку не согласны с вашей редакционной политикой в межнациональной сфере».

В рейтинге «Медиалогии» по итогам 2018 года портал «Проуфу» входил в первую пятерку самых цитируемых новостных изданий республики.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 26.07.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как бы я не относился к политике Х-2, а в его лице и к его кадрам, но эту фразу Ростика нужно забить во все учебники на всех языках Мира, а Кацу и Зуляпе повторять "... на сон грядущий и сутра от сна восстав, почитай опять устав", а также 5 раз ежедневно ,повернувшись лицом на восход -
"..выдавание каждой пьяной драки за межнацконфликт с притеснением башкир."
турк



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  • 2 | 26.07.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне искренне жаль, что Рауфа растрачивает свой безусловный талант медиаменеджера на подобный мелкий шантаж.
===================================
Шантаж,- это у Рауфы в крови!
Знаю случай когда она работая в Комсомольской правде, шантажировала даже своего родного дядю, Муртазу,- При шла к ниму и сказала примерно следующее :"Знаю что на тебя и Урала в редакции Комсомолки готова разгромная статья, у меня есть возможность не допустить ее к опубликованию но за это надо заплатить..."



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  • 3 | 26.07.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Клан Муртазела в конце концов оставит нас в покое? Рауфа пусть вспомнит что делал Муртазел с оппозиционной печатью-газетами"Вместе", "Отечество".радиостанцией"Титан" .А то нашлись порядочные.



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5

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  • 4 | 26.07.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Клан Муртазела в конце концов оставит нас в покое? Рауфа пусть вспомнит что делал Муртазел с оппозиционной печатью-газетами"Вместе", "Отечество".радиостанцией&qu
ot;Титан" .А то нашлись порядочные.
-----------------------------------------------------------
Не причастен ли Рахимов в поджоге карьеров в Сибае?
Вполне! Эта провокация в его стиле
Нужно было сразу после отставки предать его суду. Тогда не было бы как ныне двоевластия в рб. Впрочем предать дело в суд никогда не поздно...



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  • Участник
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  • 5 | 26.07.2019, 12:37 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4562 | Рейтинг: -718,9
Пауки в одной банке начинают пожрать друг друга. Кто выживет - тот и монстр.



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 26.07.2019, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Е-бала жаба гадюку....
Не в защиту Рауфы, а истины ради:

Вот что пишет о себе сам Мурзагулов на сайте НП «РАСО - связи с общественностью»:

Мурзагулов Ростислав
Политтехнолог, родился в 1978 в Башкирии.

Образование

Закончил МГУ, аспирант mid-career курса MPA Sciences Po (Institut d’Études Politiques, Париж), работает над кандидатской диссертацией.

Предыдущее место работы

2014-2015 — Эксперт ООН по связям с общественностью

2011-2013 – Заместитель генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» по маркетингу и связям с общественностью

2010-2011 – Заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике

1999-2003 – Редактор, ведущий новостей ОАО «Первый канал»

Членство в профессиональных ассоциациях

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2007 по 2016 г.

Укажите 3 самых ярких проекта Вашей работы

Участвовал с 1996 по 2011 гг. в различных избирательных кампаниях в России;
Отвечал за продвижение Курортов Северного Кавказа, правительственных реформ ЖКХ и отрасли жилищного строительства;
Консультировал Олимпийский комитет России, ряд российских партий, движений, политических деятелей и предпринимателей.
________________________________
УПС! А что он делал с 2003 по 2010 год - тайна покрытая мраком? Застеснялся своей полит-деятельности?
А в эти годы был самый расцвет нацистов-СБМ-ОВЦЕВ! Их тренировочные лагеря, нападение на митинг пенсионеров. бой в бочки и т.д.
И ныне их лидеры Тимур Лукманов, Артур Идельбаев - успешно трудятся рука об руку с Мурзагуловым в команде Хабирова.



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  • 7 | 26.07.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О деньгах - было письмо БФ Изгелек на имя Хабирова Р.Ф с просьбой оплатить расходники к инсулиновым помпам для 51 ребенка, больных сахарным диабетом. Там сумма на 4,7 млн рублей. Я попросила Ростислава передать письмо Хабирову. Ленара Иванова и Ринат Баширов в курсе. Они обещали, но не смогли помочь. Поэтому я и Ростислава попросила. Позже Ростислав ответил мне, Шеф отказал. Переписка имеется.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Вот в это полностью верю, так как Хабирову совершенно наплевать на больных детей да и на всё население РБ! Хабиров и его камарилья - вон из РБ! Очень Опытный



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3

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  • 8 | 26.07.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот в это полностью верю, так как Хабирову совершенно наплевать на больных детей да и на всё население РБ! Хабиров и его камарилья - вон из РБ! Очень Опытный
_______________________
Хабиров - ЛИБЕРАСТ?
турк



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  •  
  • 9 | 26.07.2019, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 26.07.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот в это полностью верю, так как Хабирову совершенно наплевать на больных детей да и на всё население РБ! Хабиров и его камарилья - вон из РБ! Очень Опытный
_______________________
Хабиров - ЛИБЕРАСТ?
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Что-то тебя сегодня на либерастах заклинило! Хабиров сейчас из ПЖиВ, а как к власти придёт другая, то будет за неё до тех пор, пока под зад коленом из неё не получит! Очень Опытный



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  • 10 | 26.07.2019, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
М судя по информации до сих пор верный и открытый соратник и последователь иделогов молодежного сепаратизма ( СБМ)в стране башкир времен правления ИГР с погонялой " братки Т"



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