Мурзагулов: Cамым некрасивым вашим поступком остается выдавание каждой пьяной драки за межнацконфликт с притеснением башкир

Председатель АО «Башинформ» прокомментировал мнение журналистов о том, что он является инициатором войны с Bonus и Proufu.Председатель АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов прокомментировал Медиакорсети высказывание журналистов редакции Bonus и Proufu о том, что инициатором необъявленной войны с изданиями является он. Орфография комментария сохранена:«Мне искренне жаль, что Рауфа растрачивает свой безусловный талант медиаменеджера на подобный мелкий шантаж. Все вы читали на ее ресурсах в первый же день после моего возвращения домой, что «вы, Радий Фаритович, так и быть, заезжайте, а Ростислав — неполноценный, пусть уезжает обратно».Понятно, что на РФ такой шантаж не действует.Соответственно, далее мы узнали обо мне много нового.Было вранье о моей зарплате в 800000 рублей.Были рассказы о том, что человек с именем Елена Александровна — является родной сестрой Ростислава Рафкатовича. Про фамилии вообще промолчим.Была «найдена» коррупция в устройстве на работу этой самой Елены Александровны в некую ЖКХ-контору. Хотя на время устройства девушки туда я сто лет как не был не просто на ЖКХ-госслужбе, а на госслужбе вообще…А между всеми этими вымученными образчиками чорного пеара крон-принцесса клана главных башкирских маклаудов заходила ко мне. Принесла счет на 5 млн рублей со словами — «у тебя же миллиард в Башинформе, а воевать я люблю»…Понятно, что рассказ о 3000 сотрудников, получающих маленькую зарплату на эти госсредства — имела она в виду…Дальше — завелось 3000 телеграм-каналов, многократно повторивших мантру «Мурзагулов-гад»…Но это все ладно. А реально самым некрасивым вашим поступком остается выдавание каждой пьяной драки за межнацконфликт с притеснением башкир.Уже неплохо, что вы теперь открещиваетесь от поддержки радикалов. Но вы это делали, и в полный рост.Может, теперь и от остального откреститесь и будете работать на пользу республике, как надеется РФ. Но может, и на этот раз ваше семейство черту перейдет, как много раз ранее…А искать причины всех бед во мне — не стоит. Распределите их по всем тысячам ни за что униженных, оскорбленных и вышвырнутых вами из жизни людей. Ответка от всех, с кого вы требовали, но не получили, уверен, будет и далее поступать.Это первый и последний мой ответ на твои провокации. Я слишком увлечен хорошими добрыми делами, за которые отвечаю в Команде. И — да, я верю в цифровое будущее и вселенский разум. Смейся над этим дальше. Бог вам судья».Позже Рауфа Рахимова на своей странице в Facebook прокомментировала слова Ростислава Мурзагулова:- О деньгах - было письмо БФ Изгелек на имя Хабирова Р.Ф с просьбой оплатить расходники к инсулиновым помпам для 51 ребенка, больных сахарным диабетом. Там сумма на 4,7 млн рублей. Я попросила Ростислава передать письмо Хабирову. Ленара Иванова и Ринат Баширов в курсе. Они обещали, но не смогли помочь. Поэтому я и Ростислава попросила. Позже Ростислав ответил мне, Шеф отказал. Переписка имеется.По информации Медиакорсети Рауфа Рахимова готовит иск для обращения в суд.***Редакция уфимского информационного портала «Проуфу» (издается племянницей первого президента Башкирии Рауфой Рахимовой) опубликовала обращение к читателям, в котором сообщает о том, что стала жертвой политического давления республиканской администрации. По информации редакции, она вынуждена прибегнуть к сбору средств на продолжение деятельности, в том числе оплату работы журналистов, так как рекламодателей «запугивают» и отговаривают сотрудничать с порталом.19 июля «Проуфу» сообщал о фактах блокировки допуска к порталу в госучреждениях Башкирии. В этой связи издание напоминает, что испытывало политическое давление и раньше, которое выражалось в виде Ddos-атак и изъятии тиражей газеты «Бонус» (распространяется в том числе бесплатно), входящей в тот же издательский дом.Все эти факты являются подтверждением государственной цензуры в регионе, считают в редакции.Вчера журналисты «Проуфу» не были приглашены на пресс-конференцию врио главы Башкирии Радия Хабирова. В пресс-службе врио главы изданию позже заявили, что «не пригласили, поскольку не согласны с вашей редакционной политикой в межнациональной сфере».В рейтинге «Медиалогии» по итогам 2018 года портал «Проуфу» входил в первую пятерку самых цитируемых новостных изданий республики.