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Зато КрымВаш: Собрать ребенка к 1 сентября в Башкирии уже не по карману?

  • Опубликовано: mkset.ru | 26.07.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 18661 | Комментарии: 24
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Одной средней зарплаты в Башкирии для решения этой задачи скоро будет не хватать. В прошлом году СМИ растиражировали данные оператора фискальных данных Сбербанка «Платформа ОФД», из которых следовало, что средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с тем же периодом 2017 года. При этом полная экипировка для первоклассника тогда оценивалась в 21,3 тыс. руб.

Зато КрымВаш: Собрать ребенка к 1 сентября в Башкирии уже не по карману?


Причины скачкообразного роста цен уже не так интересны, поскольку это знание никак не помогает рядовым жителям с этим справиться. «Медиакорсеть» решила проверить, сколько стоит подготовка к школе в Башкирии в этом году и как эти затраты соотносятся с зарплатами в регионе.

Сумка с деньгами

Какова же средняя стоимость портфеля первоклассника? Возьмем данные Росстата за июнь текущего года по Уфе.

Большая часть затрат приходится на школьную форму: для мальчиков — рубашка (2×856 руб.), пиджак (1950 руб.), брюки (1500 руб.), для девочек — блузка (2×1267 руб.), юбка (1326 руб.), платье-костюм/сарафан (1779 руб.) и колготки (217 руб.). При этом стоит учитывать, что этот минимальный набор очень «минимальный»: ребенку, очевидно, понадобится сменная одежда — то есть больше пары рубашек/блузок на неделю, а также теплое дополнение на межсезонье без отопления и зиму — например, джемпер (1228 руб.).

— Если ребенок аккуратный и бережно относиться к одежде, то три блузки или рубашки на неделю надо, — комментируют родители школьников. — Если не очень аккуратный, то четыре. В принципе, если резко не подрастет, то на год их хватит. Колготки — три пары. Юбка или брюки — две пары. Можно, конечно сэкономить и ограничиться одой юбкой/брюками, но тогда надо быть готовым после Нового года покупать новые — просто износятся.

Кроме того, в чек должен войти спортивный костюм (2049 руб.), футболка (386 руб.), кроссовки (1660 руб.) и рюкзак (2178 руб.). Итого на форму потребуется хотя бы 13 тыс. руб. И это при условии, что с этой одеждой (почти в единственном экземпляре, а значит по-хорошему надо бы большую часть списка умножить на два, если не на три) ничего не произойдет за учебный год. И это еще здесь опущена парадная форма, состав которой хоть и варьируется, но в том или ином виде должна быть, даже если это просто белая рубашка/блузка.

Но и это еще не все. Около 2,5 тыс. руб. придется потратить на канцелярские принадлежности — тетради, пенал и т. д. Также нужна сменная обувь (1880 руб.), письменный стол для выполнения домашних заданий (3283 руб.), настольная лампа (556 руб.). Здесь сумма переваливает за границу прошлогодней стоимости подготовки к школе — 21 тыс. руб., т. е. в этом году ценник, очевидно, больше. Стоит отметить, что не поддается подсчету (в большей степени зависит от удачного попадания в школу) количество учебных пособий и книг, которые могут понадобиться в процессе обучения, необходимость наличия работающего домашнего компьютера, а также взносы на всевозможные школьные нужды.

Согласно опросам ВЦИОМ, каждый третий родитель готов скидываться на подарки учителям и оплачивать дополнительные занятия по основным предметам (в 2010 году доплачивать за дополнительные занятия были готовы лишь 16% респондентов).

При этом, как следует из данных Башстата, средняя номинальная зарплата в Башкирии составила в мае текущего года 37403 руб. (средняя начисленная — 34731 руб.). Т.е. школьные сборы для одного ребенка составляют не менее, чем две трети средней месячной зарплаты в регионе.

Добавим, что согласно данным «Новых известий», почти 20% россиян получает в месяц 23,5 тыс. рублей. Это более, чем в два раза меньше той суммы, которую называют средней по странев два с лишним раза меньше, чем та, которую называют средней по стране (47,6 тыс. руб.). Ну и не будем забывать про НДФЛ. В этом контексте квест «собери ребенка в школу» выглядит все сложнее, а любая, даже самая оптимистичная статистика блекнет при столкновении с реальностью.

Где искать помощь

Примерно с начала нулевых в России проходят акции, благодаря которым первоклассники из многодетных семей бесплатно получают портфели с наборами школьно-письменных принадлежностей. Некоторые организации получают гранты, которые позволяют помочь, в том числе и детям в регионах.

Впрочем, разовые гранты — не самый удачный вариант для системного подхода.

— Ежегодно в республике проходит акция «Помоги собраться в школу», в которой участвуют 200-300 организаций, — отмечает вице-премьер РБ Ленара Иванова. — Удается собрать 5-7 млн руб., на которые закупают школьные принадлежности для 3-5 тыс. нуждающихся семей. Желающие могут также приносить канцтовары, отдавать школьную форму, из которой выросли свои дети.

Акция «Помоги собраться в школу» проводится с 2010 года. В рамках акции собирают гуманитарную помощь в виде канцелярских товаров, портфелей, школьной формы, учебников для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных многодетных и неполных семей, а также оставшимся без попечения родителей.

— Было многое сделано при реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, чтобы школьные товары отечественного производства стоили недорого и были доступны большинству родителей. А за счет того, что государство начало субсидировать фабрики, которые шьют школьную форму, её выбор увеличился, и качество значительно возросло, — подчеркнула первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Давайте посчитаем. Согласно данным Республиканского центра социальной поддержки населения, в 2015 году в рамках акции помощь получили 7,8 тыс. детей на сумму 7,1 млн руб., в 2016 году — 5,1 тыс. детей на сумму 7,5 млн руб., в 2017 году — 9 тыс. детей на сумму 10 млн руб., в 2018 году — 9,5 тыс. детей на сумму 9,4 млн руб. Таким образом за последние годы сумма поддержки в денежном эквиваленте составила около 1 тыс. руб. на школьника. Как видно из расчетов выше, это может окупить едва ли десятую часть из того, что необходимо. Акция проходит и в этом году — помощь традиционно собирают до 31 августа.

Также малоимущая семья имеет право на бесплатное питание в школе. Кроме того, на компенсацию за школьную форму раз в два года — около 2,9 тыс. руб. (деньги начисляются постфактум, обычно в декабре), затраты на обувь не компенсируются. Такая денежная помощь выдается только тем семьям, где среднедушевой доход на человека меньше, чем детский прожиточный минимум (9480 руб.). То есть форму бесплатно могут получить только те семьи, чей средний доход, как минимум, вдвое меньше суммы, необходимой для того, чтобы собрать ребенка в школу.

Учитывая, что это все, на что могут рассчитывать семьи с детьми школьного возраста, неудивительно, что большинство родителей при подготовке к 1 сентября испытывают финансовые трудности, а в каждой четвертой семье деньги вынуждены откладывать заранее.

МКС
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  • 1 | 26.07.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Согласно статистическим данным у населения увеличились сбережения. А почему тогда не можете собрать первоклашку? Где логика? А где бабушка с дедушкой со своими "похоронными". Открывайте свои кубышки, а смерть подождет. Государство нуждается в грамотных людях, кто будет претворять в жизнь цифровую экономику?



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  • 2 | 26.07.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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как следует из данных Башстата, средняя номинальная зарплата в Башкирии составила в мае текущего года 37403 руб. (средняя начисленная — 34731 руб.).
=============================
Назовите пожалуйста, организацию в Уфе где зарплата среднестатистического сотрудника 35000 (кроме газпрома и башнефти)!!!
Я уже не говорю о других городах сраны башкир !
НАГЛАЯ ЛОЖ,- Вот главная скрепа путинизма!!!!!



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3

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  • 3 | 26.07.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и прекращайте называть капитализмом систему в РФ. без защиты собственности, без свободы предпринимательства, без конкуренции - это не капитализм. так можно на ложках Моцарта сбацать и спросить - ну как вам классика?
турк



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6

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  • 4 | 26.07.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся экономическая политика Путина в руках либерастов и его дружбанов, которые только умеют увеличивать налоги и уменьшать соцзащиту для населения, разрушать производства и воровать, воровать и воровать! Очень Опытный



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1

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  • Наблюдатель
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  • 5 | 26.07.2019, 12:56 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1152 | Рейтинг: +542,2
Хватит привязывать Крым к месту и не к месту!Крым,завоёванный русской кровью, со времён Екатерины Великой принадлежит России.На моём веку Хрущёв одним махом пера передал его Украине.Переживала вся страна,хотя это был единый СССР... Крым вернулся на своё место на законном основании.Смешно сказать,но украинского языка вообще там не было-только русский + татарский.



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  • 6 | 26.07.2019, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Какая же вы дура, черепаха!

Почитайте историю передачи Крыма - есть в инете! Хрущев там вовсе не при чем!
А Крым - завоевывали и украинцы! Матрос Кошка - кто? А Нахимов?

А нищета в пуйлостане - это причинно-следственная связь имперских амбиций пуйла и таких, как вы!

Урвали чужую землю при Катьке - землю, где нет ни единого русского города и теперь орете, что крымваш!



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  • 7 | 26.07.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся экономическая политика Путина в руках либерастов и его дружбанов, которые только умеют увеличивать налоги и уменьшать соцзащиту для населения, разрушать производства и воровать, воровать и воровать! Очень Опытный
_____________________
а вчера ты Славил "либераста"
турк



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  • 8 | 26.07.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Смешно сказать,но украинского языка вообще там не было-только русский + татарский.
______________________________________
Вы еще и лгунья, черепаха!

В 1969 году я провела почти весь август в Мисхоре - одно из самых лучших мест на ЮБК. И за эти 24 дня(6 дней дорога на поезде) - я выучила украинский язык на столько, что могла практически полностью прочесть книгу "Легенды Крыма" на украинском. Дело втом, что в конце курортного сезона купить на русском эту книгу было не возможно. а на украинском мы наши - купили и я читала ее в поезде на обратном пути.Прочла всю. Трудность составляли слова типа "Понт" - море по-гречески.
Понт Эвксинский, понт Аскинский.... то есть слова не украинские, а греческие.

Дело в том. что ВСЕ местные разговаривали либо по-украинки, либо на суржике.
Ну и среди отдыхающих преобладали именно украинцы - им же рядом. в отличии от нас.



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2

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  • 9 | 26.07.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а вчера ты Славил "либераста", который как никто другой восставал против СССР, приложил свою руку и душу к развалу ненавистного строя и воспитал не одно поколение , ненавидящих режим..
кстати можешь туда же, в стан "либерастов" записать Евтушенко, Рождественского, Окуджаву...и многих многих других достойных личностей, которые как могли противостояли режиму и открывали глаза быдлоидному населению (здесь БЫДЛООО- в прямом смысле - стадо баранов)
турк



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  • 10 | 26.07.2019, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Даже Белогорск(считается нашим Б-станским подшевным районом) - основан в 13 веке и аж до 1944 года - назывался Карасубаза́р

Нет городов в Крыму основанных россиянами(акромя Красноперекопска - основан в 1939, Щёлкино - 1978)!
Большинство городов основаны за долго до Рождества Христова, когда о русских еще целое тысячелетие не было известно!

Хапнули ЧУЖОЕ! СТЫДИТЕСЬ!



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  • # 11 | 26.07.2019, 13:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17999 | Рейтинг: -3130,9

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  • 12 | 26.07.2019, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.07.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а вчера ты Славил "либераста", который как никто другой восставал против СССР, приложил свою руку и душу к развалу ненавистного строя и воспитал не одно поколение , ненавидящих режим..
кстати можешь туда же, в стан "либерастов" записать Евтушенко, Рождественского, Окуджаву...и многих многих других достойных личностей, которые как могли противостояли режиму и открывали глаза быдлоидному населению (здесь БЫДЛООО- в прямом смысле - стадо баранов)
турк ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! ДД! Как бы все перечисленные тобой уважаемые люди удивились, если бы узнали, что кто-то назвал их либерастами, которые свою Родину готовы продать! Они бы тебя собственными руками удавили! Очень Опытный



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  • 13 | 26.07.2019, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.07.2019, 13:15 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64896 | Рейтинг: +12207,1
Какая же вы дура, черепаха!

Почитайте историю передачи Крыма - есть в инете! Хрущев там вовсе не при чем!
А Крым - завоевывали и украинцы! Матрос Кошка - кто? А Нахимов?

А нищета в пуйлостане - это причинно-следственная связь имперских амбиций пуйла и таких, как вы!

Урвали чужую землю при Катьке - землю, где нет ни единого русского города и теперь орете, что крымваш!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кухарка! А с Нахимовым-то что не так? Неужели "щирый хохол"? Неужели ты такая наивная, что веришь тому, что Крым передали без одобрения руководителей партии, т.е. Хрущёва? И в любом случае прав на Крым у РФ гораздо больше, чем у Украины! Много писать не буду, всё равно админ не пропустит, а я просто впустую время потрачу! Очень Опытный



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  • 14 | 26.07.2019, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Эксперт
10 | 26.07.2019, 13:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1315 | Комментарии: 64896 | Рейтинг: +12207,1
Даже Белогорск(считается нашим Б-станским подшевным районом) - основан в 13 веке и аж до 1944 года - назывался Карасубаза́р
Нет городов в Крыму основанных россиянами(акромя Красноперекопска - основан в 1939, Щёлкино - 1978)!
Большинство городов основаны за долго до Рождества Христова, когда о русских еще целое тысячелетие не было известно!

Хапнули ЧУЖОЕ! СТЫДИТЕСЬ!
===
стыдится имеющий понятие честь!
в России это понятие отсутствует испокон веков!



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  • 15 | 26.07.2019, 16:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
О_Ошке:

Нахимовы — дворянский род, который разделился на две линии, Харьковскую и Смоленскую.

Родоначальник Мануил Тимофеевич Нахимов (Нахименко), сотник Ахтырского слободского казачьего полка. Его сын Михаил Мануилович Нахимов (дед знаменитого адмирала), в силу домашних обстоятельств, переселился из Харьковской в Смоленскую провинцию и от него пошла Смоленская линия Нахимовых, параллельно с Харьковской
______________________________
НахименКО!!!



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  • 16 | 26.07.2019, 16:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Учитывая.что имя Нахим и Мануил - еврейские - то там еще и евреи поимелись, что очень вероятно.



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  • 17 | 26.07.2019, 16:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Я в шоке от воззрений черепахи:
1. Крым ее - исконно-посконный...
2. Хабиров няшка... вся надежда на него - вы там е-битесь с ним,а я в подмосковье поживу в свое удовольствие
3.Аббас Галямов хороший политоглог - кстати заявивший на днях, что Хабиров зря только Куштау отдал в разработку - на его бы месте Аббасик отдал ВСЕ шиханы.ибо заповедность вообще нахер никому не упала - доходов не приносит. Видимо Байкал он уже согласился отдать на промразработку китайцам...

Остается узнать от нее, что и пуйло поднял роиссю с колен - и кто, если не он....
Все бы ничего - таких ватоголовых 86%, но черепаха позиционируется, как интеллигентный, культурный, образованный человек - не менее 10 лет, как юзающая интернет...
А суждения - уровня алко-маргиналов, заявляющих - нахера нужОн этот интернет - там всё врут!

Так вот - я приведу подробный рассказ - что же было с Крымом в тот период, когда Хрущев решил ПРОДАВИТЬ - нет - не передать самолично - у него не было на то полномочий - а именно продавить передачу Крыма УССР.

Читайте ВНИМАТЕЛЬНО! И так:



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  • 18 | 26.07.2019, 16:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Трезвые решения «пьяного Никиты»: крымское измерение
В ответе за Крым
09.01.2017
Сергей Грабовский
Ежегодно в январе (к годовщине «воссоединения» Украины и России) российские СМИ напоминают: «Пьяный Хрущев отдал Крым Украине». А теперь они еще и добавляют, облегченно вздыхая: «Мы наконец-то исправили преступление глуповатого пьяницы».

…В воспоминаниях академика Бориса Чертока, заместителя прославленного главного конструктора Сергея Королева по вопросам управления ракетно-космическими комплексами, я прочитал несколько неожиданную вещь. Поскольку Черток на эту тему высказывается, сочетая свои выводы с конкретными фактами, то от написанного им невозможно отмахнуться. Речь идет о том, что без Хрущева и хрущевских реформ в экономике — без ее децентрализации, без создания региональных совнархозов, — СССР никогда не послал бы в космос ни первый искусственный спутник Земли, ни первого космонавта планеты. Хрущев, по мнению академика Чертока, при всей своей импульсивности умел принимать стратегические решения (хотя и не всегда правильные) и брать ответственность на себя, а совнархозы — территориальные органы управления экономикой определенных регионов ‒ действовали оперативно и эффективно, когда нужно было за короткое время создать новые образцы космической техники. Сергей Королев создал огромную горизонтальную сеть, которая работала на космонавтику.

Хрущева сменил Брежнев, избегающий радикальных изменений, он не способен был принимать стратегические решения и восстановил сталинскую министерскую вертикаль управления экономикой. Созданная Королевым система производственной кооперации распалась, развитие советской космонавтики существенно затормозилось, наступила пауза на несколько лет в пилотируемых полетах (в середине которой произошла трагическая гибель Комарова на «Союзе-1»), а лунная программа вообще полетела кувырком.

К чему это я? А к тому, что Никита Хрущев, которого принято изображать чуть ли не неграмотным, своевольным и вечно пьяным мужиком, во многих случаях оказывался наиболее трезвым среди советского руководства. Это его качество в полной мере проявилось и в конце 1953-го, после того, как в сентябре он стал первым секретарем ЦК КПСС (что при тогдашних политических раскладах, впрочем, означало лишь третье место во властной команде) и взялся за дело. В том числе и за крымские проблемы, к которыми он давно уже присматривался.

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  • 19 | 26.07.2019, 16:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Сталин последние полтора десятка лет своей жизни почти никуда не выезжал из Москвы, кроме как для отдыха на Черноморское побережье Кавказа и на встречи «большой тройки» в Тегеран и Берлин. Побывал он в начале 1945-го и в Крыму, на Ялтинской конференции лидеров трех великих держав ‒ но мог видеть там в окошке бронированного лимузина лишь «потемкинские деревни» вдоль трассы. Зато Хрущев был человеком непоседливым, совсем не кабинетного типа, и все проблемы предпочитал решать на месте, при этом общаясь с «простолюдинами». Неудивительно, что вскоре после получения должности он отправился в Крым, откуда в ЦК поступали тревожные сигналы.

На полуострове первого секретаря встретили толпы русских переселенцев, которые кричали: «Нас пригнали на смерть!», «Нас обманули!», «Мы здесь все обречены!». Действительно, ситуация на полуострове была ужасной даже по советским меркам. Ко времени приезда Хрущева во всем Крыму было 18 магазинов мясопродуктов, 8 молочных, 2 магазина по продаже тканей, 9 — обуви, 5 — стройматериалов и 28 книжных магазинов. И это на ощутимо более чем полумиллионное население! Полностью прекратилась торговля овощами и картофелем в государственном секторе. И неудивительно: по сравнению с 1940 годом площадь посевов в Крыму сократилась на 70 тысяч гектаров. По урожайности всех основных сельскохозяйственных культур область в 1953 году не достигала довоенного уровня. А тот, в свою очередь, существенно уступал дореволюционному.

Судите сами. В 1913 году средний урожай зерна в Крыму составил 11,2 ц/га, в 1940-м — 10,7 ц/га, а в 1950-м ‒ 3,9 ц/га. Урожайность ведущей зерновой культуры — озимой пшеницы — соответственно составила 13,1 ц/га, 11,5 ц/га и 4,4 ц/га. То есть, если колхозно-совхозный строй (с его тракторами, комбайнами и государственным планированием) имел следствием деградацию сельского хозяйства (не только в Крыму, но и по всему СССР), но не слишком значительную, то депортация коренных крымских народов и потери крымчан на фронтах войны, в сочетании с заселением полуострова выходцами из центральной России, имели поистине катастрофические последствия. Вот еще одна группа цифр. В 1913 году крымские крестьяне получали в среднем 5 ц/га подсолнечника, в 1940-м — 5,8 ц/га (с этой культурой был хоть небольшой, но прогресс), а в 1950 году урожайность подсолнечника в Крыму упала до 1,7 ц/га. Комментарии излишни…

Знаменитые крымские виноградники, которые были основой виноделия полуострова, за редкими исключениями, закладывались еще до революции; после 1944-го за ними ухаживали крайне небрежно и неумело, поэтому их урожайность не превышала 10-12 ц/га. Между тем до войны даже на старых виноградниках урожайность достигала 50-60 ц/га. Животноводческие фермы в большинстве колхозов и совхозов Крыма вошли в зиму 1953/54 года только на 37% обеспеченными кормами. На весь Крым насчитывалось только 6 теплиц. Овощеводство и садоводство не достигало довоенных показателей и было неспособно удовлетворить потребности даже местного населения, не говоря уже о других регионах. Поэтому в 1953 году область не только полностью провалила все государственные планы, но и оказалась на грани массового голода.

Как же солнечный и плодородный Крым дошел до такой жизни? Напомню, что в мае-июне 1944 года Кремль произвел депортацию с полуострова около 200 тысяч крымских татар и 50 тысяч греков, армян и болгар. В их дома были переселены колхозники из центральных областей России и (в не слишком большом количестве ‒ немногим более 10 тысяч человек) с Украины. 25 июня 1946 года Верховный Совет России принял закон о преобразовании Крымской автономной республики в обычную область в составе России.

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  • 20 | 26.07.2019, 16:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1315 | Комментарии: 64908 | Рейтинг: +12208,6
Но полуостров «обычной областью» не стал и не мог стать. Переселенцы из лесных и лесостепных зон России никак не могли привыкнуть к климату и специфике ведения хозяйства в Крыму. Это касалось не только сельской местности, но и городов. Ведь, скажем, заниматься прибрежной рыбной ловлей и строить сооружения из ракушечника приезжие не умели. Как следствие, за послевоенное десятилетие в Феодосии, где было разрушено 40% жилого фонда, удалось централизованно построить только один восьмиквартирный дом. А в Керчи построили аж два таких дома, один из которых отдали под городскую детскую больницу. Руководство же России после устроенного Сталиным в конце 1940-х погрома республиканских управленческих кадров лишь беспомощно наблюдало за ситуацией на полуострове…

Однако среди моря хаоса и упадка были и оазисы относительного успеха и хозяйственного благополучия. Например, в колхозе имени Калинина, где, по сообщению «Крымской правды», буквально за 2 года 86 семей, переселившихся с Черниговщины, подняли запущенное хозяйство буквально с нуля, и в других местах, где поселились упомянутые уже 10 тысяч украинцев. Не случайно после посещения полуострова Хрущев немедленно вылетел в Киев, чтобы организовать срочную помощь Крыму и переселение туда жителей УССР из степных районов ‒ тех, кто «любит сады, кукурузу»…

Руководитель республиканской парторганизации Алексей Кириченко сопротивлялся: он не хотел брать «под свое крыло» депрессивный регион. Тогда Хрущев взял его с собой в Москву; доклад первого секретаря о ситуации в Крыму, крымские впечатления, подкрепленные многочисленными документами и экспрессивным описанием катастрофы, имели следствием то, что кремлевское руководство пришло к мысли — другого варианта спасения, кроме немедленной передачи Крыма в состав УССР, нет (теоретически, впрочем, такой вариант существовал — вернуть на полуостров депортированных, но это было по понятным причинам абсолютным табу).

Иными словами, инициатива передачи Крыма в состав УССР действительно принадлежала Хрущеву, но соответствующее решение принадлежало не ему. Первым лицом в СССР тогда был председатель Совета министров Георгий Маленков, председательствовавший на заседании президиума ЦК КПСС, где принималось это решение. Далее в иерархии шел верный сталинец Вячеслав Молотов — первый заместитель председателя Совета министров. Хрущев, как уже говорилось, был в Кремле только третьим. Оформлено же решение это было с соблюдением всех норм советской бюрократической машины: сначала в виде постановления Президиума Верховного Совета СССР за подписью Климента Ворошилова, а затем — соответствующего закона СССР от 26 апреля 1954 года:

«Верховный Совет СССР постановляет:

1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

2. Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР».

Положительные результаты не заставили себя ждать. Приведу один лишь факт: уже в 1958 году объемы жилищного фонда на полуострове, почти полностью разрушенном войной и депортацией коренных народов, превысили довоенные.. Поэтому передача Крыма Украине относится к одной из самых трезвых и рациональных инициатив Никиты Хрущева, если оценивать тогдашние события с точки зрения жизненных интересов рядовых крымчан. Интересно, что на какое-то время большинством населения полуострова стали украинцы, поэтому начали выходить газеты на украинском языке и открываться украинские школы, но Кремль спохватился и начал заселение благодатной земли отставниками (военными, гебистами, партноменклатурщиками) и их семьями… А в придачу Хрущеву кто-то из тогдашних идеологов (соответствующие документы до сих пор засекречены, поэтому неизвестно, кто именно) подбросил идею «развернутого строительства коммунизма», одной из составляющих которого является «достижение полного единства наций», при этом русский язык станет «общим языком межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР». Что же, Хрущев искренне хотел улучшить жизнь простых людей, но на этот раз выбрал для достижения своей цели негодные методы.

Согласно воспоминаниям академика Чертока, именно Хрущев, уже став первым лицом в СССР, санкционировал в 1959 году строительство под Евпаторией Центра управления космическими объектами. Поэтому благодаря «пьяному Никите» Крым занял достойное место в истории космонавтики…

ВСЁ.
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А про то - чей Крым был дольше всего - отдельная песня.



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