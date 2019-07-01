Золотарев обнаружил очевидное

Виктор Золотарёв — блогер, инженер Люди в регионе о протестах в Москве. Да, есть в Уфе люди, понимающие протест и поддерживающие, и знающие. Но, их очень немного. Совсем немного.Начал и я расспрашивать людей на улице. Поучительно вышло. Первая женщина лет 60 назвала Навального гадом. Но ничего не знает.Второй, лодочник, увидев видео с протестом Москвы и битьем людей сказал, они зажрались. Чего им в Москве не хватает? Не знает по сути ничего.Третий, лет 65, турист, говорит, и зачем это?Пара в парке. Мама лет 70 и дочь за 35. Не знают, слышали мельком. Весьма с деньгами. Любят Путина и не видят ему замены. Считают, хоть кого поставь в президенты и депкорпус, ничего не изменится.Не понимают, почему их вообще их должны интересовать протесты и требования честных выборов. Зачем нам это знать, говорят.Дальше — больше. Считают, жизнь в России лучше, чем на западе. Образование и медицина в Германии, по их мнению, хуже.Говорю им. Вокруг сотни машин. Половина проект Германии. Отвечают, наш папа, конструктор КАМАЗа (!), мама тоже ого-го.Мне советуют пойти и учиться. Власть вполне любят.Можно тут что нибудь изменить? Нет.Если только сверху вниз. То можно.