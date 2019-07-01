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Золотарев обнаружил очевидное

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Виктор Золотарёв — блогер, инженер Люди в регионе о протестах в Москве. Да, есть в Уфе люди, понимающие протест и поддерживающие, и знающие. Но, их очень немного. Совсем немного.

Золотарев обнаружил очевидное


Начал и я расспрашивать людей на улице. Поучительно вышло. Первая женщина лет 60 назвала Навального гадом. Но ничего не знает.

Второй, лодочник, увидев видео с протестом Москвы и битьем людей сказал, они зажрались. Чего им в Москве не хватает? Не знает по сути ничего.

Третий, лет 65, турист, говорит, и зачем это?

Пара в парке. Мама лет 70 и дочь за 35. Не знают, слышали мельком. Весьма с деньгами. Любят Путина и не видят ему замены. Считают, хоть кого поставь в президенты и депкорпус, ничего не изменится.

Не понимают, почему их вообще их должны интересовать протесты и требования честных выборов. Зачем нам это знать, говорят.

Дальше — больше. Считают, жизнь в России лучше, чем на западе. Образование и медицина в Германии, по их мнению, хуже.

Говорю им. Вокруг сотни машин. Половина проект Германии. Отвечают, наш папа, конструктор КАМАЗа (!), мама тоже ого-го.

Мне советуют пойти и учиться. Власть вполне любят.

Можно тут что нибудь изменить? Нет.

Если только сверху вниз. То можно.

Эхо Москвы
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  • Наблюдатель
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  • 1 | 29.07.2019, 09:40 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1803 | Рейтинг: +489,2
Измените название. В оригинале.

"«Да, есть в Уфе люди, понимающие протест и поддерживающие, и знающие. Но, их очень немного. Совсем немного».

2. Вы не умеете делать названия. И не изменяйте названия статей без разрешения Автора.

Верните мое название.

Из вашего названия, смысла статьи не видно. Ваше название не будет биться в запросах поисковиков.



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  • 2 | 29.07.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Золотарев обнаружил очевидное
======================
В лучшем случае 90 % населения это люмпены и маргеналы, они будут восхвалять ту власть которую им дадут. Вспомните как любили сталина, а прошел 20 съезд и разлюбили... А как "любили" кпсс, а пришел ельцин и разлюбили... Да что там говорить,- как немцы любили гитлера а пришел 1945 год и разлюбили...
Таким образом надо поменьше обращать внимание на всякие там опрлсы, вспомните цитату Троцкого: "Peвoлюцию дeлaют нe гoлoдныe люди, а cытыe, кoтopыx oдин дeнь нe пoкopмили"



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  • 3 | 29.07.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виктор, я уже давно наизнанку выворачиваясь кричу- это не народ, это- БЫДЛООООО, стадо вечно жующее и чавкающее, ничем не интересующееся, кроме своей ...опы
турк



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  • Наблюдатель
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  • 4 | 29.07.2019, 10:15 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 253 | Рейтинг: +94,9
А мне кажется заголовок емкий и по делу, а у вас как раз наоборот.

С чем не согласны? То, что народ быдло и только благодаря вашим стараниям мы об этом узнали чтоли?

Ну и открытие! Поздравляю тогда...



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  • 5 | 29.07.2019, 10:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18055 | Рейтинг: -3139,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А тебе то что золотарь? Иди в киев, и зажигай там. Хули тут окопался? Обойдемся как нибудь без укропов.



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  • Начинающий
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  • 6 | 29.07.2019, 10:26 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 212 | Рейтинг: +10,4
Улучшить нынешнюю ситуацию и изменить систему государственного управления в России нужно и МОЖНО! "Когда мы едины...."



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  • Участник
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  • 7 | 29.07.2019, 10:46 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1392 | Рейтинг: +725,8
Изображение
Участник

5 | 29.07.2019, 10:18 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18032 | Рейтинг: -3133,5
А тебе то что золотарь? Иди в киев, и зажигай там. Хули тут окопался? Обойдемся как нибудь без укропов



А тебе то что кацун? Иди в свой аул, и зажигай там. Хули тут окопался?
Обойдемся как нибудь без ассинезаторов



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  • 8 | 29.07.2019, 10:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18055 | Рейтинг: -3139,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайка, иди жрать свой куриный фарш, не надо пытаться от клона меня задеть. Это бесполезно.



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  • 9 | 29.07.2019, 10:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30415 | Рейтинг: -709,7
По-моему, заголовок "Золотарев обнаружил очевидное" вполне соответствует.

Золотарев хороший человек, но чуть-чуть неумный



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  • 10 | 29.07.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац опять радостно налопался рощинской свинины с пестицидами, антибиотиками и стимуляторами роста?
Вот его и несет "не в ту степь"?



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  • 11 | 29.07.2019, 11:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18055 | Рейтинг: -3139,4
Почему золотарь "обнаружил очевидное"? Вот его словечки.
Дальше — больше. Считают, жизнь в России лучше, чем на западе. Образование и медицина в Германии, по их мнению, хуже.
Говорю им. Вокруг сотни машин. Половина проект Германии. Отвечают, наш папа, конструктор КАМАЗа (!), мама тоже ого-го.
Мне советуют пойти и учиться. Власть вполне любят.
Можно тут что нибудь изменить? Нет.
-----
Любезный, в США сплошь чужие машины. Значит они хуже России. Тут тети имели в виду, что наши медики лучше котируются, чем германские. Или ты об этом не знаешь? Перевираешь?
Правильно они тебе сказали, иди подучись, недоучка ты.
А с какого мошна российский народ должен взяться все менять? Мы уже прошли эти перемены. Не дай бог. Теперь нам нужны спокойные годы. А украина бузит тебе на радость. Вот туда езжай и попробуй.
Россия вступила в эволюционный период развития. Далеко не всё получается, да и как можно иначе. Ты хочешь сказать, что народ должен поднять вилы на богатых. А ты бы потные ручонки свои потирал.



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  • 12 | 29.07.2019, 11:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12638 | Рейтинг: -1928,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
9 | 29.07.2019, 10:59 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30414 | Рейтинг: -709,9

По-моему, заголовок "Золотарев обнаружил очевидное" вполне соответствует.

Золотарев хороший человек, но чуть-чуть неумный
____________________________________________
Золотарёв не умный человек.
С душой палача.
Но он автор и не позволял ни каким Наташкам (тем более, что они не умнее Золотарёва) переделывать свой заголовок. Более того, он требует вернуть его в название.
И это его право. Авторское право.
И шелуха, кричащая здесь о правах, должна выполнить это требование и принести Золотарёву свои извинения.



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  • 13 | 29.07.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раздражает не только и не столько инфантильная наивность Виктора, а желание донести до широкой общественности факт своего прозрения. Это никому не новость, поверьте, да еще и в такой сенсационной форме



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2

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  • 14 | 29.07.2019, 11:23 | Автор: natall
    Публикации: 562 | Комментарии: 253 | Рейтинг: +94,9
Карней, пашол нахой



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  • Эксперт
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  • 15 | 29.07.2019, 11:26 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37717 | Рейтинг: +5516,9
Дело не в извинениях.
А в том, что прав был АСПушкин- мы ленивы и НЕЛЮБОПЫТНЫ.
Короче, телевизор пока впереди холодильника.
Но, молодежь проснулась, и песенка плешивого скоро закончится лафетом.



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  •  
  • 16 | 29.07.2019, 11:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18055 | Рейтинг: -3139,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Натал совсем упала. Наверно не упала, а просто обнаружила свою сущность. А как пыталась изображать добропорядочную женщину.
Вывод: все эти активистки Натал, кукайка, кетрин есть недоёданые с пониженной социальной ответственностью.



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  • 17 | 29.07.2019, 11:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12638 | Рейтинг: -1928,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 29.07.2019, 11:23 | Автор: natall
Публикации: 562 | Комментарии: 253 | Рейтинг: +94,2

Карней, пашол нахой
____________________________________________
Оставь это для заголовка следующей украденной статьи.
Всё равно ничего умнее и, тем более, остроумней ты уже не придумаешь.



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  • 18 | 29.07.2019, 11:35 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37717 | Рейтинг: +5516,9
Обсуждать вместо тем личности- мелко и позорно!



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  • 19 | 29.07.2019, 11:39 | Автор: юнг
    Публикации: 148 | Комментарии: 37717 | Рейтинг: +5516,9
Обсуждать вместо тем личности- мелко и позорно!

===================================================

Давайте лучше обсудим- вечен ли плешивый, и что будет после?



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  • 20 | 29.07.2019, 11:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18055 | Рейтинг: -3139,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Обсуждать вместо тем личности- мелко и позорно!
------
• 37309 | 17.05.2019, 20:17 | Автор: юнг
..........................ВЕЧЕР ТЯЖЁЛОГО ДНЯ-4 (по мотивам И. Муксаттарова).
.......Темнело. Дул сильный ветер. Ветки деревьев уныло скребли по мокрым окнам.Дождь лил не переставая. Такси не смогло подъехать к подъезду и пожилая , неопрятная женщина, задыхаясь, с трудом дотащила тяжёлые пакеты до двери квартирки на окраине города.
Сын и невестка были рады.
Мам, откуда такие покупки? Бухло, сыры всякие? Тебе же нельзя! Доктор запретил .Откуда деньги, мам?-
-" Дык, сёдни опять прислали за модераторство 15 тыров!"
- Мам, я чё ты там делаешь?-
- Душу , сынок, всяких гадов, Шариков вот котов душил, так и я душу всех, кто мне с похмела неугоден"!....
- Мам, а может мне из шиномонтажников тоже в модераторы податься?
- Подожди, сынок, я ещё калатушку с еблашкой не устроила.
.........- мам, а за что тебя держат-то в модераторах? Ты же, навроде как, булгахтерша"?
И куев тебе каждый день дофига втыкают , красным цветом?
- Дык, сынок, потому и держат, что отстёгиваю. Выписывают-то 30, а получаю на руки 15! А так бы давно выперли!...........................
Баба Лена, кончайте людей баламутить. Нас уже на улице дразнят -"кухаркины дети"! Не доводите меня, а то разобью об вашу дурную башку ваш ноут!
Заткнись дура. Запомни мой характер- уссусь, усрусь, но на своём буду стоять.



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