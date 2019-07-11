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Политика Муртазы Рахимова стала причиной отставания Башкортостана от Татарстана

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Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич заявила об этом 7 августа в прямом эфире YouTube-канала "Эха Москвы".

Политика Муртазы Рахимова стала причиной отставания Башкортостана от Татарстана


Она назвала Башкортостан "жертвой плохого управления в квадрате, не сейчас, а в долгой его истории".

В качестве доводов своего тезиса она сравнила ситуацию в Башкортостане с соседним Татарстаном. В частности, Зубаревич отметила несколько причин социально-экономического отставания РБ от РТ.

Видео:



"Было два региона: Татарстан и Башкортостан. Шаймиев и его команда сделали всё, чтобы сохранить активы на территории республики, в то же время отработать взаимодействие с федералами так, чтобы на каждое событие в Татарстане шли деньги. В Башкортостане господин Рахимов сделал всё так, что сын его стал владельцем нефтяного комплекса, потом начались драки, отъем собственности, потом второй раунд отъема собственности, а потом пришла "Роснефть", которая регионы не видит... Дивиденды ею хоть как-то выплачиваются, а налог на прибыль выводится", — считает Зубаревич.

Вторая причина отставания Башкортостана от Татарстана, по ее мнению, заключается в том, что Уфа была и остается индустриальным городом, а Казань перестала быть сильно индустриальной.

В качестве третьей причины она назвала и национальные проблемы Башкортостана. "Были и есть проблемы межэтнические, и они сильные — татары, башкиры и русские".

"Ну, вот всё это сложилось. Но первая и главная причина — это качество управления в период семейного владения Башкортостана".

Вспомнила Наталья Зубаревич и про Рустэма Хамитова. "Я с большим уважением отношусь к предыдущему губернатору, которого убрали. Я считаю, что он очень интеллигентный и умный человек. Но он не смог преодолеть это муниципальное засилье людей рахимовских, и это очень трудно было сделать. Посмотрим, что получится у нового, более решительного, как это мне сказано было, когда я была в Уфе — народ хочет новую сильную руку. Ну, получите", — сказала она.

Наталья Зубаревич — доктор географиечских наук, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Эксперт Программы развития ООН и Московского представительства Международной организации труда. Является автором так называемой "теории четырех Россий", согласно которой горда и регионы федерации можно разделить на 4 условные группы по степени их экономического состояния и перпсетив развития.

Муртаза Рахимов являлся президентом Башкортостана с 1993 по 2010 год.

Идель.Реалии
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 09.08.2019, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 149 | Комментарии: 37772 | Рейтинг: +5504,8
Оценить "вклад" Бабая и Урала- должен суд.
Как и РЗХ- по факту причастности к гибели 79 человек на С-Ш ГЭС!



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6

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  • Гость
  •  
  • 2 | 09.08.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гадий,- ты позор нации!!!
Ты переплюну миуртазло!!!
Русофоб хренов!!!!!



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3

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  • Участник
  •  
  • 3 | 09.08.2019, 10:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8057 | Рейтинг: -577,6
В качестве третьей причины она назвала и национальные проблемы Башкортостана. "Были и есть проблемы межэтнические, и они сильные — татары, башкиры и русские".

"Ну, вот всё это сложилось. Но первая и главная причина — это качество управления в период семейного владения Башкортостана".

Вспомнила Наталья Зубаревич и про Рустэма Хамитова. "Я с большим уважением отношусь к предыдущему губернатору, которого убрали. Я считаю, что он очень интеллигентный и умный человек. Но он не смог преодолеть это муниципальное засилье людей рахимовских, и это очень трудно было сделать.
+++++++++++++++++++++++++++
Всё правильно сказала.

Посмотрим, что получится у нового, более решительного, как это мне сказано было, когда я была в Уфе — народ хочет новую сильную руку. Ну, получите", — сказала она.
+++++++++++++++++++++++++++
Возврат к старому, ни к чему не приведёт, ситуация только ухудшится.



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4

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  • Гость
  •  
  • 4 | 09.08.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шаймиев был не только умнее и дипломатичнее, у него было еще 40% татар, злых, работящих, а у Рахимова 20% башкир, добрых и ленивых.



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5

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  • Начинающий
  •  
  • 5 | 09.08.2019, 10:39 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 224 | Рейтинг: +10
Десять месяцев ВРИ и станешь Г.



Оценили
3

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  • Эксперт
  •  
  • 6 | 09.08.2019, 11:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
"Шаймиев и его команда сделали всё, чтобы сохранить активы на территории республики,"
---------------------------
Ну и дура, или не в курсе, сколько Рахимов тягался с Кремлем, чтоб оставить ТЭК в собственности республики.
Хамитов же не заморачивался, молча позволил Сечину переприхватизировать.
Правда, 25 % активов досталось республике, и на том спасибочки



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1

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  • Гость
  •  
  • 7 | 09.08.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главная причина не в Рахимове и его окружении - собака зарыта в инертности и безразличии народа Башкортостана к своей судьбе. Это же относится и ко всем гражданам Российской Федерации.



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 09.08.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.08.2019, 11:15 | Автор: Зулия

Ну и дура, или не в курсе, сколько Рахимов тягался с Кремлем, чтоб оставить ТЭК в собственности республики.
Хамитов же не заморачивался, молча позволил Сечину переприхватизировать.
Правда, 25 % активов досталось республике, и на том спасибочки
==============================================
То есть ? АФК " Система " Евтушенко , не владела
до Хамитова Р. " Башнефтью " на 100 % ?
И не Урал Рахимов продал в 2 009 г
ТЭК РБ за 5 миллиардов долларов ?



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4

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  • Участник
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  • 9 | 09.08.2019, 11:28 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8057 | Рейтинг: -577,6
Зулёк, ты сама дура набитая.



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2

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  • Гость
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  • 10 | 09.08.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 09.08.2019, 11:15 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30510 | Рейтинг: -710,4
"Шаймиев .., чтобы сохранить активы на территории республики,"
------------
...Рахимов тягался с Кремлем, чтоб оставить ТЭК в собственности республики.
... позволил Сечину переприхватизировать.
Правда, 25 % активов досталось республике,..
---------------
а туточки в Башкирском Поддольске обнаружилось большущая кладовая золота.
Но Хабиров, то бишь Путин тут совсем ну совершенно ни при чём, как не причём весь народ РБ, это урусы, и татары и хохлы и башкиры!



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  • 11 | 09.08.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не было политики Муртазы. Был хапок. Батискаф-бабай из Тамбовской 0ПГ воспользовался, - компромат есть, и медно-цинковые, затем баш нефтянку пригрёб.

Вот и вся политика. Всех кто это видел, - чморили, да, уже руками Муртазы-бабая, а тот, в свою очередь, шаловливыми ручонками своего начальника штаба, ой, ошибся, главы администрации, ВРИ0 Радий именуется.
ВРИ0 тоже обидно, - а почему я ни при чём?! - логично. А тут Подольское золотишко, 10 грамулек на тонну, ух...........!



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2

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  • Гость
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  • 12 | 09.08.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 09.08.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
6 | 09.08.2019, 11:15 | Автор: Зулия
Ну и дура, или не в курсе, сколько Рахимов тягался с Кремлем, чтоб оставить ТЭК в собственности республики.
Хамитов же не заморачивался, молча позволил Сечину переприхватизировать.
Правда, 25 % активов досталось республике, и на том спасибочки
=======
То есть ? АФК " Система " Евтушенко , не владела
до Хамитова Р. " Башнефтью " на 100 % ?
И не Урал Рахимов продал в 2 009 г
ТЭК РБ за 5 миллиардов долларов ?
========
при чём тут училка португальского яза в штанах, тут батискаф-бабай торчит!!! По шпионски, "из кустов" словами Великого Владимира!



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1

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  • Эксперт
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  • 13 | 09.08.2019, 12:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
И не Урал Рахимов продал в 2 009 г
ТЭК РБ за 5 миллиардов долларов ?
-----------------------------

До того, как Урал Рахимов продал в 2009 году, предприятия были приватизированы.

Деньги от покупки предприятий нефтянки поступили в бюджет Республики.

Бигнов пролетел.



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  • Участник
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  • 14 | 09.08.2019, 12:11 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18119 | Рейтинг: -3147,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Где откопали такую полуграмотную? Она же на уровне Иречка знает все эти дела. Правда помещенные тут слова могут быть переработами такими же иречками, что найти ее слова будет невозможно.



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  • 15 | 09.08.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 09.08.2019, 12:04 | Автор: Зулия


До того, как Урал Рахимов продал в 2009 году, предприятия были приватизированы.

Деньги от покупки предприятий нефтянки поступили в бюджет Республики.

Бигнов пролетел.
=============================================
Нет Уважаемая ! Вы не правильно толкуете факты !
Почему Украл Муртазович окопался в Австрии ?
Какой " благотворительный " фонд , сейчас у Муртазела ?
Как он появился ? Откуда эти деньги ?
Кто хозяин этого " благотворительного " фонда Урал ?
Когда поступили деньги от продажи ТЭК(а) в бюджет РБ ?
Почему Хамитов хотел через суд вернуть УКРАДЕННЫЕ
деньги в бюджет РБ и почему этого у него
не получилось ?
Ответе если сможете !



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  • 16 | 09.08.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 09.08.2019, 10:01 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8050 | Рейтинг: -576,7
Возврат к старому, ни к чему не приведёт, ситуация только ухудшится.
__________________________
Гаттарович, ПЛЮСУЮ


9 | 09.08.2019, 11:28 | Автор: Ирек
Публикации: 100 | Комментарии: 8050 | Рейтинг: -576,7
Зулёк, ты сама дура набитая.
______________________________
плюсую 2 раза

турк



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  • 17 | 09.08.2019, 13:41 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4586 | Рейтинг: -719,5
Если эта наша Наташа, то с ней все понятно!!!
Главная причина,. что Башкирия оказалась в заднице это:
1. Плохое отношение Рахимова с Путиным и его окружением (особенно с окружением). Рахимов думал, раз с Путин более или менее относится к Рахимову, можно критиковать окружение его (про трех куриц). А эти курицы были с одного выводка!!!
2. В Башкирии были сосредоточенны основные нефтеперерабатывающие заводы, которые в то время не требовали больших вложений и можно было деньги делать из воздуха!!!! А в Татарию в то время надо было вкладывать огромные деньги, что они и сделали!!!!
3. Путин сам сказал: поскреби любого татарина и найдешь Путина т.е русского!!!!



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  • 18 | 09.08.2019, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65034 | Рейтинг: +12215,3
Очень правильный взгляд - наконец-то об этом заговорили на должном уровне. Зубаревич зря не скажет.



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  • 19 | 09.08.2019, 14:02 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8057 | Рейтинг: -577,6
14 | 09.08.2019, 12:11 | Автор: кац
17 | 09.08.2019, 13:41 | Автор: Дед
+++++++++++++++++++++++++++
Ну как же и без этих придурков. Оскудел мой родной Башкортостан, только такие прут в умники.



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  • 20 | 09.08.2019, 14:09 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8057 | Рейтинг: -577,6
Очень правильный взгляд - наконец-то об этом заговорили на должном уровне. Зубаревич зря не скажет.
++++++++++++++++++++++++++
Думается, что у неё ещё более жесткий взгляд на всё то блядство сотворенное в республике. Так ведь, и света никакого не видно в этом тонеле.



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