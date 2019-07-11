Политика Муртазы Рахимова стала причиной отставания Башкортостана от Татарстана

Директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич заявила об этом 7 августа в прямом эфире YouTube-канала "Эха Москвы".Она назвала Башкортостан "жертвой плохого управления в квадрате, не сейчас, а в долгой его истории".В качестве доводов своего тезиса она сравнила ситуацию в Башкортостане с соседним Татарстаном. В частности, Зубаревич отметила несколько причин социально-экономического отставания РБ от РТ.Видео:"Было два региона: Татарстан и Башкортостан. Шаймиев и его команда сделали всё, чтобы сохранить активы на территории республики, в то же время отработать взаимодействие с федералами так, чтобы на каждое событие в Татарстане шли деньги. В Башкортостане господин Рахимов сделал всё так, что сын его стал владельцем нефтяного комплекса, потом начались драки, отъем собственности, потом второй раунд отъема собственности, а потом пришла "Роснефть", которая регионы не видит... Дивиденды ею хоть как-то выплачиваются, а налог на прибыль выводится", — считает Зубаревич.Вторая причина отставания Башкортостана от Татарстана, по ее мнению, заключается в том, что Уфа была и остается индустриальным городом, а Казань перестала быть сильно индустриальной.В качестве третьей причины она назвала и национальные проблемы Башкортостана. "Были и есть проблемы межэтнические, и они сильные — татары, башкиры и русские"."Ну, вот всё это сложилось. Но первая и главная причина — это качество управления в период семейного владения Башкортостана".Вспомнила Наталья Зубаревич и про Рустэма Хамитова. "Я с большим уважением отношусь к предыдущему губернатору, которого убрали. Я считаю, что он очень интеллигентный и умный человек. Но он не смог преодолеть это муниципальное засилье людей рахимовских, и это очень трудно было сделать. Посмотрим, что получится у нового, более решительного, как это мне сказано было, когда я была в Уфе — народ хочет новую сильную руку. Ну, получите", — сказала она.Наталья Зубаревич — доктор географиечских наук, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, директор региональной программы Независимого института социальной политики. Эксперт Программы развития ООН и Московского представительства Международной организации труда. Является автором так называемой "теории четырех Россий", согласно которой горда и регионы федерации можно разделить на 4 условные группы по степени их экономического состояния и перпсетив развития.Муртаза Рахимов являлся президентом Башкортостана с 1993 по 2010 год.