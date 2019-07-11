А сколько еще воров в районах Башкирии?

Бывшему главе Иглинского района предъявили обвинение в растратах и превышении полномочий. 55-летний Рафик Мусин возглавлял районную администрацию с 2010 по 2015 год. Как сообщает региональный Следком, в 2013 году он передал 268 гектаров Акбединского сельсовета в аренду ДНТ «Радуга». Срок аренды установили в 49 лет, а арендная плата составляла всего 8 тысяч рублей в год. При этом отмечается. Что реальная сумма аренды оценивается в 5,7 млн рублей. Впоследствии три участка по 15 соток общей стоимостью 969 тыс. рублей были незаконно переданы в собственность троим гражданам.Следствие установило, что Мусин неоднократно распоряжался муниципальными землями таким образом. Он передал ДНТ «Сосновый бор» в аренду на 49 лет 50 га земли, потом продал за 1,2 млн рублей 55 га земли, а за 47 тысяч рублей продал 24 га для разработки карьера.Кроме того, в 2013 году Мусин досрочно подписал акты о приемке генпланов сельских поселений на 2,2 млн рублей, при этом сами генпланы выполнены не были, а глава организации, которая должна была их сделать, похитил деньги и скрылся. Позже выяснилось, он передал 100 тысяч рублей главному архитектору районной администрации, который и попросил подписать акты досрочно.Помимо этого, Мусина обвиняют в заключении контракта на строительство дороги за 266 млн рублей. При этом денег в бюджете района не было, так что подрядчик через суд взыскал их с администрации вместе с неустойкой в 40 млн.Еще один эпизод в уголовном деле Рафика Мусина связан с газификацией деревни Резвово. Он подписал акты о приемке работ, по которым компания «ГазСтройСервис» получила более 2,5 млн рублей. Позже выяснилось, что работы были выполнены не полностью, а чтобы устранить дефекты и недоделки администрации пришлось заключить еще один контракт с другим подрядчиком.Как сообщает Следком. Рафик Мусин своей вины не признал. Дело передано в суд.