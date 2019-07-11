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А сколько еще воров в районах Башкирии?

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Бывшему главе Иглинского района предъявили обвинение в растратах и превышении полномочий. 55-летний Рафик Мусин возглавлял районную администрацию с 2010 по 2015 год. Как сообщает региональный Следком, в 2013 году он передал 268 гектаров Акбединского сельсовета в аренду ДНТ «Радуга». Срок аренды установили в 49 лет, а арендная плата составляла всего 8 тысяч рублей в год. При этом отмечается. Что реальная сумма аренды оценивается в 5,7 млн рублей. Впоследствии три участка по 15 соток общей стоимостью 969 тыс. рублей были незаконно переданы в собственность троим гражданам.

А сколько еще воров в районах Башкирии?


Следствие установило, что Мусин неоднократно распоряжался муниципальными землями таким образом. Он передал ДНТ «Сосновый бор» в аренду на 49 лет 50 га земли, потом продал за 1,2 млн рублей 55 га земли, а за 47 тысяч рублей продал 24 га для разработки карьера.

Кроме того, в 2013 году Мусин досрочно подписал акты о приемке генпланов сельских поселений на 2,2 млн рублей, при этом сами генпланы выполнены не были, а глава организации, которая должна была их сделать, похитил деньги и скрылся. Позже выяснилось, он передал 100 тысяч рублей главному архитектору районной администрации, который и попросил подписать акты досрочно.

Помимо этого, Мусина обвиняют в заключении контракта на строительство дороги за 266 млн рублей. При этом денег в бюджете района не было, так что подрядчик через суд взыскал их с администрации вместе с неустойкой в 40 млн.

Еще один эпизод в уголовном деле Рафика Мусина связан с газификацией деревни Резвово. Он подписал акты о приемке работ, по которым компания «ГазСтройСервис» получила более 2,5 млн рублей. Позже выяснилось, что работы были выполнены не полностью, а чтобы устранить дефекты и недоделки администрации пришлось заключить еще один контракт с другим подрядчиком.

Как сообщает Следком. Рафик Мусин своей вины не признал. Дело передано в суд.

Эхо Москвы
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  • 1 | 09.08.2019, 10:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
А сколько еще воров в районах Башкирии?
-------------------------
Мнение о ворах от Екатерины Некрасовой: для православных - преступление, а у башкир - удаль.

Безусловно, башкиры имеют право на своё видение исторических процессов. Башкиры могут считать клятвопреступников героями и видеть в бунтовщиках созидательное начало. Для них и конокрадство - удаль, и многоженство - почёт. Менталитет у них такой, что здесь поделать. Но теперь башкиры требуют русских разделять их систему ценностей. А вот это уже явный перебор.

Начнем с такой «невинной шалости», как конокрадство. Для русских со времен Киевской Руси конокрадство, «конная татьба», согласно «Русской Правде», считалось особо тяжким преступлением, наряду с убийством в разбое, поджогом. Для башкир, как и для иных восточных народов, конокрадство - способ выживания. Какая там удаль, если в трагедии «Акмулла» А. Хусаинова главный герой оправдывает конокрадство «тяжкой нуждой»:
Акмулла. Кто как может, так и живет. Кто портсигар стянет, кто табун.
Наслушавшись речей своего кумира, один из последователей решил исправиться: «теперь я буду воровать лошадей только у богатых и отдавать бедным».
Красть нельзя никому, ни у кого, ничего – для православных это непреложная истина. Конечно, воришек и среди русских хватало, но доблестью в русском народе воровство не считалось никогда.

И то сказать, для башкир лошади - пища, махан. Для русских - друзья в ратном деле, кормильцы в мирной жизни. Если старого коня башкиры съедали, то русские, при нормальных условиях, давали дожить ему как «ветерану». Прочитайте русские былины и сказания, там всё есть. Но какие былины, если русскому школьнику нужно учить башкирский язык и культуру башкир.

XIX век. Табунов уже давно нет, молодецкой удали тоже, а конокрадство не прекращается. В 60-х годах XIX века конокрадство со стороны башкир в Оренбургской, и Уфимской и др. приволжских губерний приняло огромные размеры, при этом страдали и казённые конезаводы. Комитет министров, обсудив проблему, выработал свои рекомендации, которые вылились в утверждённые Александром II 29 мая 1870 год Правила «Об административной высылке в Сибирь конокрадов…». Волна конокрадства уменьшилась. Ах он, коварный имперский гнёт, запретил башкирцам воровать!
Неслыханная жестокость.

Ну, отношение к лошадям - всего лишь разминка. Для башкир симпатичная мохнатая квадратноголовая лошадёнка, добывающая себе корм из под снега - самое то. Для русских же более подходят резвые орловские рысаки или трудяги владимирские тяжеловозы. Башкирская лошадка - мечта любого зоопарка, и лошадь Пржевальского заменит с успехом, и падкий до экзотики народ позабавит. Орловские рысаки в бегах на ипподромах участвуют. И те, и другие лошади нужны и полезны. Пусть башкиры любят и лелеют своих лошадок - но не заставляют при этом думать, что и для остальных башкирская лошадь - верх изящества и резвости.
https://enekrasova.livejournal.com/22589.html



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  • 2 | 09.08.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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А сколько еще воров в районах Башкирии?
================================
Слово "ВОР" давно уже заиенено в совреённой россии на слоаосочетание !Член партии единая россеюшка"



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  • 3 | 09.08.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Возглавлял районую администрацию...??? Какую? Умник хренов.



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  • 4 | 09.08.2019, 10:45 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
Орловские рысаки в бегах на ипподромах участвуют. И те, и другие лошади нужны и полезны. Пусть башкиры любят и лелеют своих лошадок - но не заставляют при этом думать, что и для остальных башкирская лошадь - верх изящества и резвости.
https://enekrasova.livejournal.com/22589.html
--------------------------------
Орловский рысак - отдельная история, с воровством не связанная

в 1776 году граф Орлов ввёз в Россию ‎ценнейшего и очень красивого арабского жеребца Сметанку. Он был приобретён за ‎огромную сумму — 60 тысяч серебром у турецкого султана (для сравнения, конюх получал всего ‎лишь 3 рубля в год)

Кроме Сметанки, Алексей Орлов вывез других ценных племенных арабских лошадей из Турции, ‎Аравии и Египта, часть из которых была отправлена на подмосковный завод Орлова, где были ‎собраны лошади лучших пород того времени — голландская, датская и другие.‎

Благодаря таланту графа Алексея Орлова-Чесменского была создана уникальная рысистая порода ‎лошадей. В честь этого видного политического деятеля и знаменитого коннозаводчика и была ‎названа новая рысистая порода.‎

Впрочем, благодаря те только таланту, но и благодаря очень и очень нехилому финансовому ‎положению. Не только финансовому положению, но положению при дворе Екатерины. Не только ‎положению при троне, но благодаря некоторым специфическим услугам матушке государыне
Не, интим-услуги оказывал другой Орлов, его брат Гриша.
Алексей же сперва служил императору Петру 3-у, охранял его, а потом взял и задушил
За что получил милостей от матушки Екатерины 2-й - 800 душ крепостных, плюс село Оболенское, с людишками тож.

Не, братцы Орловы не воры, они честно выслужили. Башкирам, даже куда там до них, даже самым знатным.



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  • 5 | 09.08.2019, 11:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
Татары опять вперде.

Когда в 1801 году Указом была разрешена покупка земли недворянам - купцам и мещанам, первое место заняли купцы. До этого указа приобретать земельные владения имели право только лица из дворянского сословия. А продавать из недворян - только башкиры.

Татарам же милостивая Екатерина 2-я разрешила служилым казанским татарам записываться в купеческое сословие.

Значит, татарам повезло больше, чем евреям. Они не имели прав на покупку земли, даже в пределах своих местечек, чертах оседлости.

А башкиры - как всегда в дураках. Земля остается в федеральной собственности.



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  • 6 | 09.08.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Необходимо проверить администрацию МР Белорецкий район! В этом районе все бюджетные организации как и администрацию возглавляют одни выходцы из Верхнего Авзяна! Карепанов Е.Я. уже несколько месяцев не появляется на людях, но остается районным депутатом и серым кардиналом всего района



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  • 7 | 09.08.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зулия - ХАНУМ ! Что с Вами , кроете матку правду !
Нравится мне сегодня Ваша правдивость .



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  • 8 | 09.08.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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старая астраханская дура опять пытается хавно сортировать...
как- жешь , башкира назвали ВОРом. не просто назвали ,а за руку поймали. самое интересное ,что её защита воров Башнациональности строится на - а русские тоже бывают воры и еще похлеще... Тупая, никто и не спорит, были , есть и будут во всех национальностях и нациях. Ох бестолочь!!! ты лучше ссылки кинь как при этом м(ч)удаке народ в районе жил, скольким он жизнь попортил
скока бы ты книжек не прочитала...
турк



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  • 9 | 09.08.2019, 13:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65034 | Рейтинг: +12215,3
А сколько еще воров в районах Башкирии?
_____________________________
Сколько районов - столько и воров. И каждый вновь пришедший - вор. Других туда не ставят.
Выборов-то глав - нет! Есть назначение.А вор разве может назначить честного? Нет. Это нонсенс!



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  • 10 | 09.08.2019, 14:05 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
скока бы ты книжек не прочитала...
турк
--------------------
дурак слепошарый, этож отрывок из Некрасовой, ссылку не видишь чтоли



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  • 11 | 09.08.2019, 14:15 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 09.08.2019, 14:05 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30512 | Рейтинг: -710,5
скока бы ты книжек не прочитала...
турк
--------------------
дурак слепошарый, этож отрывок из Некрасовой, ссылку не видишь чтоли
_______________________
вижу и чё? вот Ирек практически всегда ссылками кидается. к чему твоя ссылка???? что ты этой ссылкой хотела сказать? Орловы- ВОРы? да и )(ер с им. это как-либо оправдывает главу в данной теме ? я ж те пишу -не сортируй хавно, а называй прямо -хавно не имеет национальности
турк



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  • 12 | 09.08.2019, 14:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
что ты этой ссылкой хотела сказать? Орловы- ВОРы? да и )(ер с им. это как-либо оправдывает главу в данной теме
турк
---------------------
понимай как хочешь. или не понимай, проходи мимо.



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  • 13 | 09.08.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 09.08.2019, 14:42 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30517 | Рейтинг: -710,7
что ты этой ссылкой хотела сказать? Орловы- ВОРы? да и )(ер с им. это как-либо оправдывает главу в данной теме
турк
---------------------
понимай как хочешь. или не понимай, проходи мимо.
________________________________________
ты шопой не крути,скажи прямо - мусин ВОР?
турк



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  • 14 | 09.08.2019, 15:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
ты шопой не крути,скажи прямо - мусин ВОР?
турк
--------------------------
Ага, я прям за руку выловила.

Судя по статье, Мусин не похитил, а проделывал незаконные операции, т.е. превысил полномочия.
Может за бесплатно, по доброте душевной, по простоте. Которая простота на Руси хуже, чем воровство, почему-то .



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  • 15 | 09.08.2019, 15:04 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
Почему-то. На Руси простота хуже воровства, т.е. воровство лучше, чем простота.

Почему-то. Незваный гость хуже татарин. И лучше русского.



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  • 16 | 09.08.2019, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ага, я прям за руку выловила.

Судя по статье, Мусин не похитил, а проделывал незаконные операции, т.е. превысил полномочия.
Может за бесплатно, по доброте душевной, по простоте. Которая простота на Руси хуже, чем воровство, почему-то .
________________________
1.не крути шопой, ты и орлова за руку не ловила.. однако ж ссылки на его воровство кидаешь
2. простота глава администрации??? кацанулась на своём насионализме на всю голову либо лживая сцучка по Карпини
турк



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  • 17 | 09.08.2019, 15:15 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18119 | Рейтинг: -3147,1
И то сказать, для башкир лошади - пища, махан. Для русских - друзья в ратном деле, кормильцы в мирной жизни. Если старого коня башкиры съедали, то русские, при нормальных условиях, давали дожить ему как «ветерану».
--------
К сожалению тут всё наоборот. У русского населения ДАЛЕКО не у всех была лошадь. Это общеизвестный факт. Ну уж оружия "для ратного дела" у русского НИКОГДА в истории не было.
Старую клячу ели именно русские, поэтому и считали конину не сьедобной. Только сейчас, наконец распробовав, русский человек бегает за кониной.



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  • 18 | 09.08.2019, 15:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18119 | Рейтинг: -3147,1
То же самое у татар. НИКОГДА в истории не имели коней для ратных дел. Только клячу или козу. Никогда не имели оружия и НИКОГДА не воевали. Хули тут турка юлишь, как будто тебя поставили на огонь варить кофе?



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  • 19 | 09.08.2019, 15:23 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
Если старого коня башкиры съедали, то русские, при нормальных условиях, давали дожить ему как «ветерану».
--------
Ага, сводили на живодерню - типа дома престарелых для лошадей. Сколько они там жили, насколько счастливо - Некрасова не сообщает.

Но шкура шла на пользу общества.



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  • 20 | 09.08.2019, 15:27 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30526 | Рейтинг: -711,3
"Для русских со времен Киевской Руси конокрадство, «конная татьба», согласно «Русской Правде», считалось особо тяжким преступлением, наряду с убийством в разбое, поджогом"
-------------------------
Конокрадов на Руси казнили различными способами, например, растягивали на березе. Во как любили своих саврасок, крепче, чем собственных детей.

А за убийство собственного дитяти получали год тюрьмы. Плюс церковное покаяние - процедура безболезненная.



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