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Игра в наперстки от Эллочки-людоедки?

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Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, политик Илья Яшин обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой о переносе выборов в столичный парламент, назначенных на 8 сентября. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Игра в наперстки от Эллочки-людоедки?


«Происходящее в Москве сложно охарактеризовать иначе, чем политический кризис. Власть ведет ситуацию к вредной для города и страны эскалации. Если Памфилова использует свои полномочия для отмены выборов, которые очевидно воспринимаются москвичами как нечестные и несправедливые, и назначит новое голосование, это будет выходом из кризиса», — сказал И.Яшин.

Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила «Бизнес ФМ», что для переноса выборов в Мосгордуму нет серьезных оснований. По ее словам, Комиссия еще не рассмотрела все материалы, и говорить на эту тему нет никакой возможности:

«Я первый раз слышу об этом письме. Для этого должны быть серьезные основания. Приходите к нам в 11 часов в среду, мы как раз дадим ответ на вопросы по этой кампании, что касается нас. Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно. Мы еще, во-первых, не закончили рассмотрение всех обращений к нам, не закончили изучение всех материалов, которые к нам приходят. То есть вообще говорить об этом пока нет никакой возможности».

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 13.08.2019, 07:09 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37804 | Рейтинг: +5498,9
Эллочка ни за что не откажется от линии главного раба галерного.
Ибо, спецпаёк, путевки и привилегии для неё важнее, чем совесть!



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  • 2 | 13.08.2019, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65070 | Рейтинг: +12208,4
Движение «Голос»: Ситуация с выборами в России за последний год изменилась
Ситуация с выборами в России за последний год изменилась. Из-за отказа от реформы избирательного законодательства участие в них независимых кандидатов стало практически невозможным. К такому выводу пришли эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос». По их мнению, проведенная пенсионная реформа способствовала росту протестных настроений в обществе и привела к ряду поражений представителей правящей партии на выборах. Власть не пошла на реформы избирательного законодательства, стремясь сохранить действующую политическую систему. Отказ от реформы муниципального фильтра привел к тому, что без согласования с властью выдвинуть кандидатов оказалось невозможно, подчеркивают эксперты «Голоса».
_____________________________________
В России больше нет выборов - даже в сельсоветы. Значит нет и прав. НИКАКИХ.



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  • Гость
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  • 3 | 13.08.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шпиён наш презик!



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  • Гость
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  • 4 | 13.08.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 13.08.2019, 11:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65066 | Рейтинг: +12211,6
Движение «Голос»: Ситуация с выборами в России за последний год изменилась
Ситуация с выборами в России за последний год изменилась. Из-за отказа от реформы избирательного законодательства участие в них независимых кандидатов стало практически невозможным. К такому выводу пришли эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос». По их мнению, проведенная пенсионная реформа способствовала росту протестных настроений в обществе и привела к ряду поражений представителей правящей партии на выборах. Власть не пошла на реформы избирательного законодательства, стремясь сохранить действующую политическую систему. Отказ от реформы муниципального фильтра привел к тому, что без согласования с властью выдвинуть кандидатов оказалось невозможно, подчеркивают эксперты «Голоса».
_____________________________________
В России больше нет выборов - даже в сельсоветы. Значит нет и прав. НИКАКИХ.
========================
Реальных прав граждан в России нет после 4-го октября 1993 года, когда под улюлюканье всяких Ахеджаковых и ахеджакнутых был разогнан первый и последний в современной России выбранный на честных и альтернативных выборах парламент - Верховный Совет.
Всякие ахеджакнутые кухарки сделали свой выбор в пользу духовно близкого им алкоголика и негодяя ЕБеНя и крышуемого им преступного олигархического капитала.
Так чего теперь голосить о правах - за четверть века ребёнок (олигархический капитал) вырос, набрался сил, заматерел и поплёвывает с большой высоты на всяких Ахеджаковых и прочих ахеджакнутых кухарок.



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  • Гость
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  • 5 | 13.08.2019, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Голос
" ...ситуация с выборами в последний год изменилась."

+++
Неужели?
Можно только с трибун говорить, что в стране башкир у властных валидовцев непреодолимая тяга к власти и деньгам вдруг сменилась на патерналисткую государственность и эффективное разрешение нужд и чаяний населения?
Правда состоит в том, что сегодня к власти в Башкирии рвутся те, кто вне политики не достиг ничего, поскольку не умеет
трудится.
Зима этого года дала реальную оценку приезжим коммунальщикам, скорая помощь оценивает работу коллегии Минздрава, самолеты на севера оцениваю рынок труда в исполнении Ивановой, сибайцы - минприроды и экологии, казнокрадство, незавершенки,земли в зонах рекреации и недоступность медицины оценивают работу муниципалов.
Все закостенело в стране башкир со времен САМ и никаких перемен на деле здесь не привидится.
Так, братья Т, которые постоянно справа за плечом у врио.
Дежавю какое-то. Умудрится рулить республикой, находясь за плечом первых.
Безнаказанно разместить на окраине Уфы проблемный Кроношпан, затем вбить кол посреди города и из остатков молочных ферм построить коммерческое жилье?
Стать депутатом Курултая и защищать личного лесоруба, попавшегося на взятке.
Что изменилось в стране башкир, скажите?



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  • 6 | 13.08.2019, 14:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65070 | Рейтинг: +12208,4
В Петербурге кандидата в депутаты сняли с выборов за упоминания «Единой России»
12:37, 13 августа 2019 0
Выборгский районный суд Петербурга отменил регистрацию кандидата в муниципальные депутаты Даниила Кена из-за двух репостов во «ВКонтакте» 2014 и 2015 годов и запись от июня этого года с упоминанием «Единой России». Об этом сообщает корреспондент «МБХ медиа».

Иск в суд об отмене регистрации подали избирательная комиссия муниципального района «Светлановское» и кандидат от партии «Единой России», директор школы № 124 Оксана Шувалова. По их мнению, Кен нарушил правила агитации и незаконно использовал изображение из местной муниципальной газеты в период избирательной кампании.

Представители избиркома обнаружили, что Кен на личной странице «ВКонтакте» опубликовал фрагмент фотографии газеты МО «Светлановское». При этом он и не указал издание и не подписал автора. Прокурор заявил, что использование им фотографии — это нарушение интеллектуальных прав и это может служить основанием для отмены регистрации кандидаты в муниципальные депутаты.

«В 2019 году, еще до назначения выборов, я опубликовал фотографию страницы из местной муниципальной газеты „У нас в Светлановском“ с изображением единороссов с топором и флагами и подписал: „жду, когда эти гении политического пиара начнут ходить по квартирам“», — уточнил Кен на суде.

Также он отметил, что, если это незаконная агитация, то получается, что авторы муниципальной газеты сами агитируют незаконно.

Также избирательная комиссия считает агитацией репосты Кена в соцсети «ВКонтакте» постов Алексея Навального в 2014 году и в 2015 году. Одна из публикаций касалась выхода газеты «Популярная политика. Дворцы единороссов», в другой — яблочник Дмитрий Анисимов описывал, как «Единая Россия» победила на выборах на Канонерском острове за счет досрочного голосования.

Кен планирует обратиться Городской суд с апелляционной жалобой.



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