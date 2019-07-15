Игра в наперстки от Эллочки-людоедки?

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, политик Илья Яшин обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой о переносе выборов в столичный парламент, назначенных на 8 сентября. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».«Происходящее в Москве сложно охарактеризовать иначе, чем политический кризис. Власть ведет ситуацию к вредной для города и страны эскалации. Если Памфилова использует свои полномочия для отмены выборов, которые очевидно воспринимаются москвичами как нечестные и несправедливые, и назначит новое голосование, это будет выходом из кризиса», — сказал И.Яшин.Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила «Бизнес ФМ», что для переноса выборов в Мосгордуму нет серьезных оснований. По ее словам, Комиссия еще не рассмотрела все материалы, и говорить на эту тему нет никакой возможности:«Я первый раз слышу об этом письме. Для этого должны быть серьезные основания. Приходите к нам в 11 часов в среду, мы как раз дадим ответ на вопросы по этой кампании, что касается нас. Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания. Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно. Мы еще, во-первых, не закончили рассмотрение всех обращений к нам, не закончили изучение всех материалов, которые к нам приходят. То есть вообще говорить об этом пока нет никакой возможности».