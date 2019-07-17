Лучше напишите в Спортлото

Владимир Барабаш пожаловался Элле Памфиловой на призыв председателя ЦИК Башкирии Илоны Макаренко использовать административный ресурс.Кандидат на должность Главы Башкортостана написал об этом на своей странице в Facebook. По мнению Владимира Барабаша, Илона Макаренко грубо нарушила избирательное законодательство, выступая на пресс-конференции 24 июля.В ходе нее она заявила, что «пресловутый административный ресурс должен присутствовать. Муниципалитеты должны сделать все возможное, чтобы 8 сентября стало настоящим событием».По мнению Илоны Макаренко, опытный и уважаемый глава администрации может приложить максимум усилий для привлечения избирателей на участки в день выборов.Кроме жалобы на заявление Макаренко, Владимир Барабаш опубликовал ответ Центризбиркома республики на его первую жалобу, касающуюся возможных финансовых нарушений штабом Радия Хабирова. В ответе ведомства говорится, что «нарушений избирательного законодательства не установлено».Напомним, суть жалобы заключалась в возможном несоответствии суммы, потраченной штабом Хабирова на изготовление агитационных материалов, с количеством размещенных по республике билбордов с изображением Хабирова.