Лучше напишите в Спортлото

Кандидат на должность Главы Башкортостана написал об этом на своей странице в Facebook. По мнению Владимира Барабаша, Илона Макаренко грубо нарушила избирательное законодательство, выступая на пресс-конференции 24 июля.
В ходе нее она заявила, что «пресловутый административный ресурс должен присутствовать. Муниципалитеты должны сделать все возможное, чтобы 8 сентября стало настоящим событием».
По мнению Илоны Макаренко, опытный и уважаемый глава администрации может приложить максимум усилий для привлечения избирателей на участки в день выборов.
Кроме жалобы на заявление Макаренко, Владимир Барабаш опубликовал ответ Центризбиркома республики на его первую жалобу, касающуюся возможных финансовых нарушений штабом Радия Хабирова. В ответе ведомства говорится, что «нарушений избирательного законодательства не установлено».
Напомним, суть жалобы заключалась в возможном несоответствии суммы, потраченной штабом Хабирова на изготовление агитационных материалов, с количеством размещенных по республике билбордов с изображением Хабирова.
Эхо Москвы
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