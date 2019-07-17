Лучше напишите в Спортлото

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Лучшие комментарии
Переобувшийся Эйгенсон: « ...

Бедный Кац. Только только начал нормально есть, купил тачку,тут на теб ...
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Как раскрыть потенциал ту ...

Орлов к бюджетным кормушкам не присасывался и никому морду не бил, как ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Как раскрыть потенциал ту ...

7 | 08.08.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован Орлов же тоже угол ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Обсуждаемое за месяц
Лучше напишите в ...

Владимир Барабаш пожаловался Элле Памфиловой на призыв председателя ЦИК ...
  15.08.2019   13962    7

Обманутый покупатель? ...

На стройчасе, который прошел в минувший вторник, депутат Курултая Ирина Родина ...
  15.08.2019   13584    6

Каждодневное поднимание ...

В России резко снизилась рождаемость. За первое полугодие 2019 года рождаемость ...
  15.08.2019   16725    7

Будем изобретить ...

Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными. ...
  15.08.2019   32602    8

Когда оборона падает, ...

Полицейский террор, развязанный в Москве российскими властями, если он ...
  15.08.2019   24197    4

Последние публикации
Лучше напишите в ...

Владимир Барабаш пожаловался Элле Памфиловой на призыв председателя ЦИК ...
  15.08.2019   41601    7

Обманутый покупатель? ...

На стройчасе, который прошел в минувший вторник, депутат Курултая Ирина Родина ...
  15.08.2019   37035    6

Каждодневное поднимание ...

В России резко снизилась рождаемость. За первое полугодие 2019 года рождаемость ...
  15.08.2019   21448    7

Будем изобретить ...

Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными. ...
  15.08.2019   28000    8

Когда оборона падает, ...

Полицейский террор, развязанный в Москве российскими властями, если он ...
  15.08.2019   28775    4

Ежедневное обращение к ...

Жители Игарки Красноярского края записали видеообращение к президенту России ...
  15.08.2019   35553    3

Крысы бегут с тонущего ...

Биография кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова исчезла с ...
  15.08.2019   24137    4

Стояние на Угре ...

В Госдуму внесен и в сентябре будет рассмотрен патриотичный законопроект об ...
  14.08.2019   43159    67

Казань как всегда ...

Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов России, который составил ...
  14.08.2019   25021    35

Хабиров пока не ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров пока не принял решения об участии в ...
  14.08.2019   28276    15

Читаемое за месяц
Потылицынская аналитика ...

На прошлой неделе истек срок сдачи подписей муниципальных депутатов кандидатами ...
  17.07.2019   39520    18

Оборотни в погонах имеют ...

Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон. ...
  17.07.2019   22734    7

Националист и его сын - ...

Имя Муртазы Рахимова занимает особое место на политической арене России. Будучи ...
  17.07.2019   27471    25

Что не так в риторике ...

Ильдар Гимаев — кандидат социологических наук. Забытый всеми до октября ...
  17.07.2019   18376    64

«Шкулфоны»: Очередной ...

В России предложили замену смартфонам в школах. С помощью новых гаджетов можно ...
  18.07.2019   21326    32

Архив публикаций
Август 2019 (71)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)
Март 2019 (104)


Лучше напишите в Спортлото

Оценили
0


Владимир Барабаш пожаловался Элле Памфиловой на призыв председателя ЦИК Башкирии Илоны Макаренко использовать административный ресурс.

Лучше напишите в Спортлото


Кандидат на должность Главы Башкортостана написал об этом на своей странице в Facebook. По мнению Владимира Барабаша, Илона Макаренко грубо нарушила избирательное законодательство, выступая на пресс-конференции 24 июля.

В ходе нее она заявила, что «пресловутый административный ресурс должен присутствовать. Муниципалитеты должны сделать все возможное, чтобы 8 сентября стало настоящим событием».

По мнению Илоны Макаренко, опытный и уважаемый глава администрации может приложить максимум усилий для привлечения избирателей на участки в день выборов.

Кроме жалобы на заявление Макаренко, Владимир Барабаш опубликовал ответ Центризбиркома республики на его первую жалобу, касающуюся возможных финансовых нарушений штабом Радия Хабирова. В ответе ведомства говорится, что «нарушений избирательного законодательства не установлено».

Напомним, суть жалобы заключалась в возможном несоответствии суммы, потраченной штабом Хабирова на изготовление агитационных материалов, с количеством размещенных по республике билбордов с изображением Хабирова.

Лучше напишите в Спортлото


Лучше напишите в Спортлото


Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 15.08.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В ходе нее она заявила, что «пресловутый административный ресурс должен присутствовать.
==================================
А если и административный ресурс не поможет?!
Будет использован силовой?!!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 15.08.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров-это обрусевший башкир.Он сам,его жена и его дети исповедуют христианство. посещение Хабировым мечети в дни мусульманских праздников-это не более чем Пиар акция. Хабиров-враг всех мусульман, Хабиров-враг всех нерусских нвародов.Голосовать за Хабирова-это голосовать за бандитскую буржуазную власть, чтобы Вы ,Ваши дети и Ваши внуки жили в нищете и подчинялись буржуинам.Уважаемые башкиры не голосуйте за Хабирова. Хабиров сделает всё, чтобы уничтожить башкирское национльное движение, а потом и сам башкирский народ.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 15.08.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
обращение не к тем, кто считает себя "бабуином".
фоткайте на фоне свежих местных газет агит материалы ВРИ0 и направляйте его соперникам и в ЦИК РБ!
Если выборы выиграет Любой из спойлеров Радия это меньший вред народу РБ !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 15.08.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барабаша я не особенно уважаю за то, что он уважает Эллу Панфилову. Ей неправомерные действия привели к массовым протестам граждан. Эти граждане уже оплатили все налоги, т.е.и твою сверхогромную получку (не зарплату), почему, после этого, они вместо решения своих насущных нужд должны ещё добиваться от тебя исполнения твоих непосредственных обязанностей, получая при этом штрафы, травмы и ограничение свободы!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 15.08.2019, 11:00 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4594 | Рейтинг: -720,4
есть сайт Хабирова и называется "Голос РБ".. Там собирают подписи под петиции и многие письма адресованы Хабирову. Вот некая Насырова Э. главный специалист отдела по работе с обращениями граждан берет на себя ответственность и решает за Хабирова,. кто должен отвечать на письма и петиции!!! Если народ не довели до этого состояния, то они не стали писать петиции и собирать подписи. Чиновники на местах не решают вопросы втч Мустафин!!!
Вот такие отписки получает народ от якобы имени Хабирова!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 15.08.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.08.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В ходе нее она заявила, что «пресловутый административный ресурс должен присутствовать.
==================================
А если и административный ресурс не поможет?!
Будет использован силовой?!!!!!
---------------------------------------------------
Барабаша я не особенно уважаю за то, что он уважает Эллу Панфилову. Ей неправомерные действия привели к массовым протестам граждан. Эти граждане уже оплатили все налоги, т.е.и твою сверхогромную получку (не зарплату), почему, после этого, они вместо решения своих насущных нужд должны ещё добиваться от тебя исполнения твоих непосредственных обязанностей, получая при этом штрафы, травмы и ограничение свободы!!!------------
==================== ===========================
Из-за того, что заграничные общественные службы держат наших "силовиков" в каком-то напряжении, в москвах силовики стараются не особо выходить из колеи. А тут уж им воля. Чего захотели, то и сделали.
Действительно, из их среды более выделяется Барабаш, который, не так уж жестко, но все же осмеливается, глядя на проделки Хабирова, не всегда хлопать в ладоши.
И даже он, наиболее смелый среди массы претендентов, и то струсил, когда на встрече с ним ему задали такой вопрос: в случае Вашей победы, как Вы намерены решить татарский вопрос в Башкирии?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 15.08.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Свобода лучше несвободы"

Видный партийный и государственный деятель переходного периода России Дмитрий Анатольевич Медведев.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com