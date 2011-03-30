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Уголовника послали лесом

  • Опубликовано: mkset.ru | 16.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35441 | Комментарии: 35
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Артур Идельбаев, возглавляющий Центр развития туризма республики при госкомитете РБ по предринимательству и туризму, покинул свой пост. Напомним, он стал руководителем центра в конце февраля 2019 года.

Уголовника послали лесом


Слухи о возможном уходе Идельбаева со своего поста стало известно Медиакорсети еще в начале лета. Сегодня информацию подтвердили в пресс-службе госкомитета, уточнив, что он написал заявление по собственному желанию. У самого Идельбаева оперативный комментарий получить не удалось.

Эксперт, кандидат политических наук Артем Васильев считает, что увольнение Артура Идельбаева это закономерный итог заявленной политики размежевания Хабирова от националистов. После того, как не продлили взаимоотношений с Даниром Гайнуллиным по Курултаю башкир этот шаг был ожидаемым.

- В Кремле не видят сильной разницы между группой Идельбаев-Гайнуллин и, например, БОО "Башкорт". И те, и другие воспринимаются как силы, апелирующие к этническому национализму. Лидеры национальных движений всегда находятся на особом контроле в Москве. Радий Хабиров в данном случае проявил последовательность в ранее декларируемой позиции, - прокомментировал он.

МКС
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***

После увольнения Артура Идельбаева ликвидируют Центр развития туризма Башкирии

Ранее Госкомтуризме сообщали, что их подразделение продолжает работать, при этом в самом Центре комментировать ситуацию отказались.

Сегодня стало известно, что руководитель Центра развития туризма Республики Башкортостан при Государственном комитете РБ по предпринимательству и туризму Артур Идельбаев покинул свой пост по собственному желанию. Но сейчас в редакцию попало распоряжение врио главы РБ об упразднении Центра. При этом данного документа на официальном интернет-портале правовой информации РБ не обнаружено.

Артур Мирасович, который вступил на должность руководителя только в феврале текущего года, считался креатурой председателя совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова. На данный момент неизвестно, с чем связана его не долгосрочная работа господина Идельбаева, т.к. с журналистами общаться он отказался.

ПроУфу
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Башкирский чиновник получил условный срок за избиение журналистов

30.03.2011

Уфимский суд во вторник приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии Артура Идельбаева за избиение трех журналистов, сообщили в РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.

В декабре 2009 года во время проведения Всероссийского фестиваля средств массовой информации в Уфе в милицию обратились с заявлением журналисты "Независимой уральской газеты" Наталья Афанасьева и Дамир Хузиев. По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, не пустили на мероприятие, избили, ограбили и три часа удерживали в одном из помещений уфимского ипподрома "Акбузат", где проходил фестиваль. По версии следствия, в незаконном задержании, избиении и лишении свободы журналистов газеты участвовал заместитель главы республиканского управления печати Артур Идельбаев, а также два студента.

В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В отношении двух его сообщников - 19-летнего Рината Вагапова и 18-летнего Ильназа Мажитова - дело возбудили по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц).

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года.

"Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал только в части лишения свободы этих людей", - сообщила собеседница, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.

Против Идельбаева ранее было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), которые предусматривают до двух и до 12 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Идельбаев, занимая должность на государственной гражданской службе Башкирии, вопреки установленному законом запрету, принимал участие в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц, также он подозревается в получении более 300 тысяч рублей в качестве взяток.

Чиновник находился под подпиской о невыезде, но в феврале 2011 года он был арестован судом за неявку на допросы к следователю.

РИА Новости, Рамиля Салихова
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***

Арестован Артур Идельбаев

09.09.2011

Вчера в Октябрьском районном суде г. Уфы начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).

В ходе следствия обвиняемый был арестован, в последующем избранная мера пресечения изменена на домашний арест с установлением ограничений в свободном передвижении, общении с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу, за исключением близких родственников, получении и отправлении корреспонденции и ведении переговоров с использованием любых средств связи. При этом обвиняемому были разрешены поездки в поликлинику, к следователю, в суд.

Однако, в связи с неоднократным нарушением подсудимым указанных ограничений, сегодня, Октябрьский районный суд г. Уфы по ходатайству государственного обвинителя изменил подсудимому меру пресечения, взяв его под стражу в зале судебного заседания.

Сайт Прокуратуры РБ






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  • Эксперт
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  • 1 | 16.08.2019, 09:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал©

Хреново у Срадия с кадровой политикой... уже несколько человек в правительстве поменялось за время его вриО(вредительства) а с Артурщиком ваще комедь вышла - под него структурку создавали и - фуяк! Вы слушаете Маяк! - не прошло и полгода... там целый штат губу раскатал пилить бюджет.

Центр пристально следит за телодвижениями Срадия и отвешивает мзды чуть что - поутих малёхо, не так споро шашкой стал махать...



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  • 2 | 16.08.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня не удивлвило то, что этого нацика уволили, меня удивляет почему его гадий назначил на этот полст?! Расчитывал что никто не заметит?!
А потом вдруг переобулся в воздухе и стал "просто беспощадным к национализму и расизму"!!!! Ты закого Нас держишь башлык?!!!



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  • 3 | 16.08.2019, 09:53 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30560 | Рейтинг: -711,8
"По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, "
-----------------------
Публика охотно верит словам журналистов, а также еще одного сотрудника СМИ.

Они зря врать не станут!



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  • 4 | 16.08.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор: Кухарка
Хреново у Срадия с кадровой политикой...
-----------
Хренова система подбора кадров. Старается набрать как можно больше башкир. А ведь еще не доказано, что именно люди башкирской национальности (владеющие восточным диалектом) обладают повышенными способностями к управлению. Играть на курае – да. Плясать – возможно. Может Хабиров хочет создать квазибашкирской государство? Хочет поравняться с Заки Валиди (не зря же он учился в Турции)?



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6

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  • Эксперт
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  • 5 | 16.08.2019, 10:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30560 | Рейтинг: -711,8
СКП квалифицировал действия господина Идельбаева как превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Сотрудник агентства "Тема" Н. Афанасьева и внештатный фотокорреспондент газеты Д. Хузиев, которые не были аккредитованы на мероприятие, служба охраны остановила у входа.

Их обыскали и отобрали аппаратуру, телефоны, документы.

ст. 161 «Грабеж». Стоимость ограбленного имущества:

- WiMAX-модем стоимостью 1 990 (одна тысяча девятьсот девяносто) рублей

- USB флэш-накопитель стоимостью 800 (восемьсот) рублей,

- USB флэш-накопитель стоимостью 840 рублей,

- паспорт гражданина РФ (стоимость не указана)

- служебное удостоверение Агентства (стоимость также не указана)
………………….
Итого стоимость награбленного - 3.630 руб! Плюс накладные расходы.

Вопрос: зачем понадобилось этим пострадавшим ломиться на фестиваль? Лучше было перелезть через забор?



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  • Участник
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  • 6 | 16.08.2019, 10:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18212 | Рейтинг: -3156,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Любой здравомыслящий руководитель будет освобождаться от одиозных сотрудников. Иначе не дадут они ничего делать. И это не только во властных структурах.
Идельбаев все же до сих пор где то подвизался, а вот например Иречок нигде не удержался. А кому нужен придурок у тебя в компании?
Хабиров поступает по этому принципу. Ему не важно кто он по нации, важно что человек может делать. До сих пор он, как я понял, в кадровых вопросах руководствуется именно таким принципом.



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2

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  • 7 | 16.08.2019, 10:24 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30560 | Рейтинг: -711,8
"за избиение трех журналистов"
-----------------------
Сотрудник агентства "Тема" Н. Афанасьева и внештатный фотокорреспондент газеты Д. Хузиев - посчитаем за журналистов № 1 м № 2.
3-й журналист - это котопый? поделись, любезный Админ!



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1

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  • 8 | 16.08.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.08.2019, 10:17 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18185 | Рейтинг: -3151,8
Любой здравомыслящий руководитель будет освобождаться от одиозных сотрудников. Иначе не дадут они ничего делать. И это не только во властных структурах.
Идельбаев все же до сих пор где то подвизался, а вот например Иречок нигде не удержался. А кому нужен придурок у тебя в компании?
Хабиров поступает по этому принципу. Ему не важно кто он по нации, важно что человек может делать. До сих пор он, как я понял, в кадровых вопросах руководствуется именно таким принципом.
______________________
к примеру мэр Сибая? мэр Уфы?...еще тупому Ибатуллину примеры нужны?
турк



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3

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  • 9 | 16.08.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В правительстве РБ сидит министр культуры Шафикова А. Яростная националистка . Она очень близка с этими выше указанными нациками .Гнать эту сволочь давно пора ,наворотила дел. Она с бурзяна, вот пусть туда и едет коровам хвосты крутить.



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3

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  • 10 | 16.08.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор: кац
Хабиров поступает по этому принципу. Ему не важно кто он по нации
--------
Да, ему не важно, какие подбираемые кадры по нации. Лишь бы были башкирами.



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  • 11 | 16.08.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хренова система подбора кадров. Старается набрать как можно больше башкир ....

Абсолютно точное определение !!! Не в национальности дело ,а в голове ,отношении и умении работать . В администрации работает Карамурзина Э. Полная идиотка и как оказалась из татарки превратилась в башкирку ... лишь бы усидеть на своем месте. Это о многом говорит ! Политика кадров пока вызывает настороженность !



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  • 12 | 16.08.2019, 10:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18212 | Рейтинг: -3156,1
Какой убогонький челик, уже сколько месяцев так тупорыло пытается катить бочку на министра культуры. А ума то у этого тупика не хватает, чтобы представить хоть что нибудь членораздельное. Вот какие людишки тут на УЖе тусуются. Тьфу!!!!!!!



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  • 13 | 16.08.2019, 10:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18212 | Рейтинг: -3156,1
Татнацики усиленно толкают Хабирова на национальную стезю. Иначе эти убогие татнацики не могут. За это время, пока во ВРИО, Хабиров на должности ставил ТОЛЬКО по деловым качествам. Чем вы недовольны? Чекмагушевский парень Ульфат Мустафин вам не нравится? Русские не нравятся? Башкир то на пальцах одной руки можно сосчитать, и то в основном в Башкирских районах.



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  • 14 | 16.08.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Автор: кац
Вот какие людишки тут на УЖе тусуются. Тьфу!!!!!!!
******
Пошла самокритика среди башкирских патриотов. Это что-то новенькое!



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5

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  • 15 | 16.08.2019, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
Зуль! Ты заебала с претензиями к Админу!
Пи@дуй к своей башкирке и у нее спращивай:
РИА Новости, Рамиля Салихова - там тебе и ссылка на оригинал дана:
Оригинал публикации



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  • 16 | 16.08.2019, 10:52 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18212 | Рейтинг: -3156,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 16.08.2019, 10:47 | Автор: Кухарка
Публикации: 1318 | Комментарии: 65106 | Рейтинг: +12209,5
Зуль! Ты заебала с претензиями к Админу!
------
Дожила. Сама себя ливерной, а Зулия тебя больше удовит черенком что ле?



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  • 17 | 16.08.2019, 11:18 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8132 | Рейтинг: -584,9
6 | 16.08.2019, 10:17 | Автор: кац
Идельбаев все же до сих пор где то подвизался, а вот например Иречок нигде не удержался. А кому нужен придурок у тебя в компании?
++++++++++++++++++++++++++
Оговорка этого придурка по Фрэйду, до сих пор наверное удерживвается.
Придурок Хецман, я нигде не пытался удерживаться, а с начала нулевых я стал "считать башкир". Так меня поддразнивает моя супруга. "Считать" собственно мне много времени особо не надо, а вот для того чтобы изложить это своё, для этого времени уже премного надо.



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  • 18 | 16.08.2019, 11:24 | Автор: Ирек
    Публикации: 100 | Комментарии: 8132 | Рейтинг: -584,9
Ибатуллин Радичек, даже при сложностях у меня со временем, есть у меня желание навестить тебя мастера машинного доения курей, сотрудинка аграрного института. Может всё же сберусь, как-нибудь.



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  • 19 | 16.08.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.08.2019, 10:17 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 18191 | Рейтинг: -3152,4
Любой здравомыслящий руководитель будет освобождаться от одиозных сотрудников. Иначе не дадут они ничего делать. И это не только во властных структурах.
Идельбаев все же до сих пор где то подвизался, а вот например Иречок нигде не удержался. А кому нужен придурок у тебя в компании?
Хабиров поступает по этому принципу. Ему не важно кто он по нации, важно что человек может делать. До сих пор он, как я понял, в кадровых вопросах руководствуется именно таким принципом.
===
Хабиров совершил тягчайшее преступление против народа РБ - фальсификацию выборов в пользу антинародного Рахимова приведшее к резкому сокращению численности населения.
И что вы хотите, чтобы "крокодил" не поладил с "крокодилом"?



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  • 20 | 16.08.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не трогайте Идельбаева! Он встречался лично с Басаевым. Подарил ему курай. Почему-то видео его встречи с Басаевым объявлен экстремистским. В общем, Идельбаев идет по стопам своего кумира, воевавшего против российского государства - Салавата Юлаева.



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