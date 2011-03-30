Уголовника послали лесом ...

Артур Идельбаев, возглавляющий Центр развития туризма республики при госкомитете РБ по предринимательству и туризму, покинул свой пост. Напомним, он стал руководителем центра в конце февраля 2019 года.Слухи о возможном уходе Идельбаева со своего поста стало известно Медиакорсети еще в начале лета. Сегодня информацию подтвердили в пресс-службе госкомитета, уточнив, что он написал заявление по собственному желанию. У самого Идельбаева оперативный комментарий получить не удалось.Эксперт, кандидат политических наук Артем Васильев считает, что увольнение Артура Идельбаева это закономерный итог заявленной политики размежевания Хабирова от националистов. После того, как не продлили взаимоотношений с Даниром Гайнуллиным по Курултаю башкир этот шаг был ожидаемым.- В Кремле не видят сильной разницы между группой Идельбаев-Гайнуллин и, например, БОО "Башкорт". И те, и другие воспринимаются как силы, апелирующие к этническому национализму. Лидеры национальных движений всегда находятся на особом контроле в Москве. Радий Хабиров в данном случае проявил последовательность в ранее декларируемой позиции, - прокомментировал он.***Ранее Госкомтуризме сообщали, что их подразделение продолжает работать, при этом в самом Центре комментировать ситуацию отказались.Сегодня стало известно, что руководитель Центра развития туризма Республики Башкортостан при Государственном комитете РБ по предпринимательству и туризму Артур Идельбаев покинул свой пост по собственному желанию. Но сейчас в редакцию попало распоряжение врио главы РБ об упразднении Центра. При этом данного документа на официальном интернет-портале правовой информации РБ не обнаружено.Артур Мирасович, который вступил на должность руководителя только в феврале текущего года, считался креатурой председателя совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова. На данный момент неизвестно, с чем связана его не долгосрочная работа господина Идельбаева, т.к. с журналистами общаться он отказался.***30.03.2011Уфимский суд во вторник приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника управления по делам печати, издательства и полиграфии при правительстве Башкирии Артура Идельбаева за избиение трех журналистов, сообщили в РИА Новости в пресс-службе республиканского следственного управления СК РФ.В декабре 2009 года во время проведения Всероссийского фестиваля средств массовой информации в Уфе в милицию обратились с заявлением журналисты "Независимой уральской газеты" Наталья Афанасьева и Дамир Хузиев. По словам журналистов, их, а также еще одного сотрудника СМИ, не пустили на мероприятие, избили, ограбили и три часа удерживали в одном из помещений уфимского ипподрома "Акбузат", где проходил фестиваль. По версии следствия, в незаконном задержании, избиении и лишении свободы журналистов газеты участвовал заместитель главы республиканского управления печати Артур Идельбаев, а также два студента.В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). В отношении двух его сообщников - 19-летнего Рината Вагапова и 18-летнего Ильназа Мажитова - дело возбудили по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух или более лиц).Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права занимать должности в органах государственной власти на два года."Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал только в части лишения свободы этих людей", - сообщила собеседница, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу.Против Идельбаева ранее было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и пункту "г" части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), которые предусматривают до двух и до 12 лет лишения свободы соответственно. По версии следствия, Идельбаев, занимая должность на государственной гражданской службе Башкирии, вопреки установленному законом запрету, принимал участие в управлении коммерческой организацией через доверенных лиц, также он подозревается в получении более 300 тысяч рублей в качестве взяток.Чиновник находился под подпиской о невыезде, но в феврале 2011 года он был арестован судом за неявку на допросы к следователю.***09.09.2011Вчера в Октябрьском районном суде г. Уфы начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в крупном размере), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).В ходе следствия обвиняемый был арестован, в последующем избранная мера пресечения изменена на домашний арест с установлением ограничений в свободном передвижении, общении с лицами, допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу, за исключением близких родственников, получении и отправлении корреспонденции и ведении переговоров с использованием любых средств связи. При этом обвиняемому были разрешены поездки в поликлинику, к следователю, в суд.Однако, в связи с неоднократным нарушением подсудимым указанных ограничений, сегодня, Октябрьский районный суд г. Уфы по ходатайству государственного обвинителя изменил подсудимому меру пресечения, взяв его под стражу в зале судебного заседания.