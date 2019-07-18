Игорь Чубайс: Когда посадят Лаврова?

Открытое письмо президенту Путину В.В. Срочно. Уважаемый г-н Президент! Час назад в российских СМИ появилось следующее новостное сообщение.«Сергей Лавров: Россия готова передать Японии два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан.Россия готова передать Японии два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан, — заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, это произойдет после того, как Токио подпишет мирный договор. Глава внешнеполитического ведомства России сослался на декларацию 1956-го года.»В последние месяцы тема российско-японских отношений активно обсуждалась в наших СМИ. В частности, ряд авторов напомнил, что в январе 1960 года Советское правительство официально отказалось от Декларации 1956 года. Поэтому какая-либо ссылка на эту Декларацию, как и попытка изменить существующий ныне статус Курил, неизбежно, создаст международные проблемы и породит глубокий конфликт в российско-японских отношениях.Кроме того, действия, о которых сообщил министр Лавров, грубо нарушают множество статей Конституции Российской Федерации (начиная с Раздела 1, Главы 1, статья 4, пункты 1 и 3 – до Главы 8, статьи 9, п.2.)Поскольку, согласно Конституции, в присяге президента именно президент гарантирует целостность государства, повторяя тем самым статью 80, пункт 2 Конституции, прошу ответить на вопрос — когда вы приступите к исполнению своих конституционных полномочий и подтвердите территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ нашей страны?Также, хотел бы получить ответы на следующие вопросы.Продолжает ли у нас действовать Конституция Российской Федерации 1993 года?Какую ответственность и наказание понесет г-н Лавров, грубо нарушивший наш Основной закон?Не входило ли в планы г-на Лаврова передача (или продажа) других российских территорий иностранным государствам?