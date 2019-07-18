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Игорь Чубайс: Когда посадят Лаврова?

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Открытое письмо президенту Путину В.В. Срочно. Уважаемый г-н Президент! Час назад в российских СМИ появилось следующее новостное сообщение.

Игорь Чубайс: Когда посадят Лаврова?


«Сергей Лавров: Россия готова передать Японии два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан.

Россия готова передать Японии два Южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан, — заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, это произойдет после того, как Токио подпишет мирный договор. Глава внешнеполитического ведомства России сослался на декларацию 1956-го года.»

В последние месяцы тема российско-японских отношений активно обсуждалась в наших СМИ. В частности, ряд авторов напомнил, что в январе 1960 года Советское правительство официально отказалось от Декларации 1956 года. Поэтому какая-либо ссылка на эту Декларацию, как и попытка изменить существующий ныне статус Курил, неизбежно, создаст международные проблемы и породит глубокий конфликт в российско-японских отношениях.

Кроме того, действия, о которых сообщил министр Лавров, грубо нарушают множество статей Конституции Российской Федерации (начиная с Раздела 1, Главы 1, статья 4, пункты 1 и 3 – до Главы 8, статьи 9, п.2.)

Поскольку, согласно Конституции, в присяге президента именно президент гарантирует целостность государства, повторяя тем самым статью 80, пункт 2 Конституции, прошу ответить на вопрос — когда вы приступите к исполнению своих конституционных полномочий и подтвердите территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ нашей страны?

Также, хотел бы получить ответы на следующие вопросы.

Продолжает ли у нас действовать Конституция Российской Федерации 1993 года?

Какую ответственность и наказание понесет г-н Лавров, грубо нарушивший наш Основной закон?

Не входило ли в планы г-на Лаврова передача (или продажа) других российских территорий иностранным государствам?

Игорь Чубайс, Эхо Москвы
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  • Участник
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  • 1 | 16.08.2019, 09:44 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4602 | Рейтинг: -720,6
А почему старший брат Чубайс не пишет письмо о посадке младшего брата Чубайса, когда тот продавал целые республики?



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  • Гость
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  • 2 | 16.08.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему так неопределенно: "Россия готова передать Японии ..."?1 Надо говорить конкретно: Путин готов передать японии два острова"!
Да путин за бабло все что хош отдаст!!!
А задавать вопросы типа "Продолжает ли у нас действовать Конституция Российской Федерации 1993 года?" вообще неуместно!!!!!



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1

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  • 3 | 16.08.2019, 09:53 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18212 | Рейтинг: -3156,1
Каждый чубайсенок лезет своими грязными портянками в калашный ряд политиков! Курилы будут переданы Японии, но не сейчас. Попозже, когда на островах будут крепкие небольшие Российские военные базы. Они там обязательно будут так же, как и американские на Окинаве. А всего военных баз США в Японии 54.
Именно в этот период важно держать Японию за фаберже по этому вопросу. Они сейчас жизненно заинтересованы в нормализации с Россией на фоне роста отношений Россия-Китай.
Будущее в союзе Россия-Китай-Япония. Вот тут и сказке США о вечной гегемонии придет конец. Нагло сакцы: англия, США, канада, австралия будут жить по средствам, а не за счет всего мира.



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  • Участник
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  • 4 | 16.08.2019, 10:11 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3759 | Рейтинг: -302,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вчера появилась информация, что в США начинается рецессия. Это начало конца пиндосов.

Доллар рухнет, пиндосам капец.



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  • 5 | 16.08.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
что ни Хруль, то тупой, что ни Кац то дебил...почему так?
турк



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  • 6 | 16.08.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В свое время Горбачев отдал ГДР Немцам и всоре и сам туда уматал.
Так же и путин, отдаст Курилы, и сам сбежит в Японию,- уж очень ему жить хочется....



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2

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  • 7 | 16.08.2019, 10:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18212 | Рейтинг: -3156,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лавров в современной международной жизни пожалуй самый что ни на есть тяжеловес. Очень приятно видеть как он себя держит, как грамотно, спокойно и очень авторитетно говорит. Такие государственные деятели делают страну уважаемой. Для более эмоциональных выступлений есть у него умная помощница, Захарова всем подобным в международной арене тоже даст фору. Это четко видно в сравнительном плане с госдеповскими тёхами.



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  • Эксперт
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  • 8 | 16.08.2019, 10:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
Лавров завил "Япония получит два курильских острова, если заключит с Россией мирный договор
Но Путин "Мы территориями не торгуем"
А острова Большой Уссурийский и Тарабаров-китайцам?
Шельф Баренцева моря на сумму в 30 млрд. евро - норвежцам?
Можно ему верить после пенс.реформы?



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  • 9 | 16.08.2019, 10:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65122 | Рейтинг: +12211,2
4 | 16.08.2019, 10:11 | Автор: xrul

Сколько себя помню - СССР постоянно об этом твердил - но где он, жтот СССР?



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  • 10 | 16.08.2019, 11:41 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 228 | Рейтинг: +10,2
Не отдавать!



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  • 11 | 16.08.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 16.08.2019, 11:41 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 226 | Рейтинг: +10,2
Не отдавать!
_________________________
я тебе так скажу.. еще лет 15 назад я был на ДВ и Сахалине. Народ в нищете. Япы уже тогда помогали нашим ВЫЖИТЬ...народ кричал- хотим в Япу. за эти годы мало что изменилось, хотя все возможности были...
ну и скажи ,за ради какого )(уа РУССКИЙ народ, жители Курил, должны вымирать ?
если володя не хочет вкладывать в своё население...тот же самый пример по Карелии и Суоми
так вот, отдавать не отдавать - считаю нужно спрашивать у жителей. А то великоимперские тараканы Вдума имеют широкий размах, а вот детки в пиндосии...
турк



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  • 12 | 16.08.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
те, кто голосовал за предателя сами предатели Родины!!!



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  • 13 | 16.08.2019, 12:26 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 228 | Рейтинг: +10,2
11. Согласен. К сожалению так и есть. Но надо улучшать жизнь и там и по всей России. На том и стоит наша партия.



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  • 14 | 16.08.2019, 13:16 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38645 | Рейтинг: +6474,9
А зато возврат, ранее у России краденного коммуняцкими мародёрами Крыма, это уже аннексия, даже по мнению оппозиционеров, а вот разбазаривание российской территории - богу угодное мероприятие, которое поддерживают все иноземцы, ибо это ведёт к уничтожению российского государства и населения.



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  • 15 | 16.08.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но надо улучшать жизнь и там и по всей России. На том и стоит наша партия.

_________________________
я бы не стал так откровенно агитировать в ряды... т.б. моё отношение к Яблоку не скрываю.. но возьми любую другую партию (КПРФ ЕР..) и спроси - на чём стоит ваша партия??? ха-ха, угадай ответ с 3-х раз
турк



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  • 16 | 16.08.2019, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.08.2019, 10:11 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3758 | Рейтинг: -302,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вчера появилась информация, что в США начинается рецессия. Это начало конца пиндосов.

Доллар рухнет, пиндосам капец.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пока толстый сохнет - худой сдохнет! (Русская пословица) Очень Опытный



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  • 17 | 16.08.2019, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 16.08.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 16.08.2019, 11:41 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 226 | Рейтинг: +10,2
Не отдавать!
_________________________
я тебе так скажу.. еще лет 15 назад я был на ДВ и Сахалине. Народ в нищете. Япы уже тогда помогали нашим ВЫЖИТЬ...народ кричал- хотим в Япу. за эти годы мало что изменилось, хотя все возможности были...
ну и скажи ,за ради какого )(уа РУССКИЙ народ, жители Курил, должны вымирать ?
если володя не хочет вкладывать в своё население...тот же самый пример по Карелии и Суоми
так вот, отдавать не отдавать - считаю нужно спрашивать у жителей. А то великоимперские тараканы Вдума имеют широкий размах, а вот детки в пиндосии...
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Турк! Зачем повторять чужую глупость? Те, кто хочет в Японию, пусть у китайцев хотя бы поинтересуются о жизни под японцами! Но экономическую политику РФ я не одобряю! Очень Опытный



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  • 18 | 16.08.2019, 17:22 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 38645 | Рейтинг: +6474,9
16 | 16.08.2019, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован

Вчера появилась информация, что в США начинается рецессия. Это начало конца пиндосов.

__ Пока толстый сохнет - худой сдохнет! (Русская пословица) Очень Опытный
===
Бум ждать: кто быстрей помре?

Ибо, без российского рынка сбыта, амерам придётся втюхивать свою продукцию самим себе.
Ясно дело, что при таком раскладе они, при продаже себе, цену накручивать не будут, а это уже дефляция и рецессия.

Так что санкции, введённые амерами против российских коммуняцких жуликов, которые, в ответ, как обычно, ввели санкции против собственного населения России, наконец-то, заработали у амеров на всю катушку.



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  • 19 | 16.08.2019, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 Правду не скроешь , что правда ,то правда. Но вранье Захаровой переходит всякие рамки .И оно женское .нелогичное.



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  • 20 | 16.08.2019, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отдавать острова может и не стоит _ сейчас же набегутза землей обетованной множество стран . Но дело идет к этому .
Поддержать эти территории как -то некогда . Нам более важен Крым и Лугандония.



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