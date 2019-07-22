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Будем вспоминать с грустью о хороших временах

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Дмитрий Михайличенко — политолог. В уфимском фейсбуке, кажется, мало кому хочется поздравлять Рустэма Хамитова с днём рождения, но этот «датский» повод хорош для того, чтобы ещё раз поговорить о его роли. Он не виноват, что он небашкир, своим для коренного этноса он так и не стал, хоть и пытался. А дискриминации по национальному признаку при нем было меньше… и это его главное достижение.

Будем вспоминать с грустью о хороших временах


Со времен парада суверенитетов каждый день я хотел, чтобы М. Рахимова убрали с поста главы республики. Каждый день. И это произошло летом 2010 г. Я не танцевал от радости, но был удовлетворен. На фокус-группах, которые мы провели почти во всех городах республики в 2013-2014 гг. среди русских респондентов 90% оценок правления М. Рахимова было негативным (еще, помню, очень Урала Рахимова ругали). Среди башкирских респондентов были разные мнения: позитивных оценок было больше. Среди татарских также были разные оценки, негатив преобладал.

Сейчас, когда все это улеглось, я не столь категоричен в оценках роли М. Рахимова, и понимаю за что его можно уважать, но вектора мыслей не поменял. Сильный правитель-башкир в республике всегда будет использовать национальный фактор для того, чтобы получить больше свободы от федерального центра, а для проживающего в Башкортостане населения с российской/русской идентичностью (русских, украинцев, белоруссов и многих многих рожденных от представителей разных этносов), это всегда будет доставлять проблемы. И дискомфорт, ощущение неполноценности, незащищенности.

Другое дело, я считаю, что башкиры как коренной и образовавший республику этнос достойны того, чтобы их язык и культура уважалась. Для меня республика – это ценность, это лучше, чем область (про губернии я не говорю). Я регионалист (по своим общественно-политическим убеждениям), и, соответственно, против сверхцентрализации, которая происходит сейчас.

Р. Хамитов имел несомненные минусы управленца, которые сказались на его политической карьере. Он действительно не создал сплоченной и сильной команды. Помню, весной 2018 г. посетил его прямую линию в Конгресс-холле. Хамитов пришел немного заранее и было несколько минут поговорить о чем-то в неформальной атмосфере, но все молчали. И лишь кто-то сказал, что, кажется, в Псковской области нашли останки двух наших земляков, погибших во времен ВОВ и захоронят их в республике. Рустэм Хамитов сказал что это «замечательно» (дежурная фраза). Я к чему это? Да к тому, что Хамитов был скучен. Не харизматичен. Он и правда не очень любил людей, и не так хорошо в них разбирался. Иначе бы вокруг него не было бы столько мерзости, перевертышей, воров, и, главное, серых людей. Непотребных людей. И столько хабировских бы не было. Хамитов вел отчаянную борьбу с Хабировым, и, несмотря на все козыри, проиграл.

А вот его убеждения (точнее воззрения) были (надеюсь и остаются) ближе к социал-демократии, а не к тотальной автократии. Впрочем, возможно он хотел таким казаться, используя социал- демократическую риторикой. Откровенным хапугой его назвать нельзя. Грехи во власти есть у всех, конечно, но он не хапуга.

И да, он по-сути «препод». Препод, конечно, недотягивает до целого директора Юрфака, но все, кто понимает, что из себя представлял Юрфак БашГУ в 2000-е легко может понять, что эта модель «даст» республике. «Порядок» и «дисциплину»! Да, да, да. Почему-то здесь вспоминается классик: «Для своих – все, для остальных – закон».

Р. Хамитов – это первый и, думаю, последний, постсуверенитетный руководитель Башкирии. Он успешно преодолел режим двоевластия и вернул часть активов «Башнефти». Дальше будет совсем другое. И будут новые точки напряжения. И федеральный центр не раз пожалеет о своем нынешнем решении.

Миссия Хамитова была в деконструкции суверенитетных институций, которую он выполнил. Но парад суверенитетов также уродлив, как и сверхцентрализация, а баланса в политической системе так и не возникло. И вряд ли он возможен с такой политической культурой населения (именно что населения, а не граждан) и силовыми регуляторами, которые используются все активнее.

В Башкирии много говорят о сильном правителе, но сила и эффективность не в автократии, авторитарности и жесткости, а в системе сдержек и противовесов, в репутации, в умении вести диалог с обществом. Вести диалог, а не менторским тоном вещать и откровенно врать. Европа и США все это проходила, в 1920-1930-е гг. большинство режимов западных стран были авторитарными…

С экономической точки зрения Р. Хамитов, безусловно, не оказался эффективным. Возвращение части активов «Башнефти», уродливый «Кроношпан» и инвестиционная маниловщина. А, ну да, еще и вклады на короткий срок денег из республиканского бюджета в банк (технология Марданова). Вот и вся его экономическая политика. Маловато будет и, мягко говоря, не однозначно.

Еще один минус – он не смог добиться качественного роста высшего образования в республике, который не стал драйвером развития. Но, с другой стороны, при нем шиханы не взрывали, а вот при «сильных» взрывали и будут взрывать ещё. И это больно. Очень больно.

Считаю, что в российской конфигурации власти Р. Хамитов был приемлемым вариантом (наименее худшим из всех возможных). Оставит ли он по себе добрую память – зависит от того, как будут развиваться события в дальнейшем. На мой субъективный взгляд, следующий руководитель принесет республике больше вреда нежели пользы. Мне важно не чтобы «правитель» был сильным, а чтобы силу имело общественное мнение. И да – поддерживать власть в 2013 г. и 2019 г. это две больших разницы.

Считаю, что Хамитову повезло, в свой очередной срок он не смог бы добиться качественно иного управления. А так ушел спокойно, и не сильно боится прокурора, скорее побаивается…

P.S. С весны 2016 г. я начал работать на других проектах, и половину времени проводил в центральной части России, а не в Башкирии. В 2018 г., сразу после выборов в Госсобрание, политтехнологов, работавших на постоянной основе в республике, попросили на выход. А после 11 октября и со всеми, в том числе и мной, пришла пора расставаться. И куратор палец об палец не стукнул, чтобы кого-то трудоустроить. Сейчас почти все из них работают со мной на других проектах, считал своим долгом им помочь. Но хамитовские кадры в таких вопросах всегда мыслили диаметрально противоположно…

Дмитрий Михайличенко, Эхо Москвы
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  • 1 | 19.08.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я не танцевал от радости, но был удовлетворен
====================
"Удовлетворение " было недолгим пришол выкормыш муртазы,- гадий и собрал старую команду...



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  • 2 | 19.08.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а...а..это экс утоп менеджер "Русгиро" ПОД МУДРЫМ руководством которого 17.08.2009 сш гэс РУХНУЛА и, как проверенного кадра, Путин народу РБ подсунул... для сокращения численности народа!!!



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  • 3 | 19.08.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1318 | Комментарии: 65154 | Рейтинг: +12216
Публикация зачетная. Практически во всем согласна с Михайличенко - можно считать, что это и мои слова, только сказанные не столь радикально, как я это обычно делаю))))
Ну это и понятно - он профессиональный политолог, в отличие от меня.
НО! То, что у нас полностью совпадают мысли - приятно.



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  • 4 | 19.08.2019, 12:33 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1338 | Рейтинг: +345,4
Цены бы ему не было если бы он не стучал себе в грудь со словами я башкир. В итоге и у башкир своим не стал и остальные отвернулись.



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  • 5 | 19.08.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 19.08.2019, 12:33 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1337 | Рейтинг: +345,1
Цены бы ему не было если бы он не стучал себе в грудь со словами я башкир. В итоге и у башкир своим не стал и остальные отвернулись.
===
национальностью гордятся "пустые" абсолютно никчемные люди.
Стоящий человек горд своими делами, = памятниками без таблички!!!



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  • 6 | 19.08.2019, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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________ Кто не в курсе, сообщаю: Юнг в глубочайшем запое, не равнодушные люди УЖа могут приехать и помочь ему. Очень Опытный



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  • 7 | 19.08.2019, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамитов это было очень плохо. Даже хуже Муртазы. Болото, тихое болото.



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  • 8 | 19.08.2019, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.08.2019, 15:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
_________________________________
________ Кто не в курсе, сообщаю: Юнг в глубочайшем запое, не равнодушные люди УЖа могут приехать и помочь ему. Очень Опытный ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ И откуда же я это знаю, если юнга никогда не видел? Кухарка! Скрой комменты поддельного, если это не твоя шобла пишет, и скрывай в будущем! Понять где я, а где поддельный, не составляет для тебя большого труда! Очень Опытный



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  • 9 | 19.08.2019, 16:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин покинул должность, сообщил ГорОбзор.ру собственный источник.
Он возглавлял ведомство с октября 2012 года. Причины ухода и имя исполняющего обязанности министра в настоящее время неизвестны.
Напомним, в апреле этого года 52-летний чиновник подвергся критике со стороны врио Главы республики Радия Хабирова. Поводом к этому стала приостановка деятельности стерлитамакского завода «Станкостроение». ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Хамитовского ставленника попёрли с должности! Видимо для того, чтобы освободить место для своего, проверенного, с которым воровать сподручьнее! Хабиров и его камарилья - вон из РБ! Очень Опытный



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  • 10 | 19.08.2019, 18:42 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37837 | Рейтинг: +5492,9
А дискриминации по национальному признаку при нем было меньше… и это его главное достижение..........................???

Однако! А по-моему- главное его достижение -то, что удалось доползтиь и облизать вовины полуботинки в надежде избежать нар!



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