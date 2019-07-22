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Этот господин уплатит за все! Благотворительный хоспис из вашего кармана

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Активисты штаба опубликовали в соцсетях фотографии заявлений, которые медработники должны написать для того, чтобы у них из зарплаты удержали сумму однодневного заработки и перечислили эти деньги в фонд «Иман-Башкортостан». Ранее сообщалось, что именно этот фонд будет собирать деньги на строительство в Уфе хосписа с отделениями для взрослых и детей.

Этот господин уплатит за все! Благотворительный хоспис из вашего кармана


Ранее портал Ufa1.ru сообщал о том, что в редакцию обратился сотрудник Республиканской клинической психиатрической больницы №1, который рассказал, что сотрудникам предлагают сдать свой однодневный заработок в фонд. Тогда заместитель главного врача Инесса Ахмерова поясняла изданию, что речь о принудительном сборе денег не идет, а сотрудники больницы проголосовали за то, чтобы сдать средства на хоспис.

Этот господин уплатит за все! Благотворительный хоспис из вашего кармана


Вместе с тем, источник «Эха» в структуре здравоохранения сообщил, что «Единая Россия» рассылает своим первичным организациям письма с призывом к бюджетникам переводить на счет фонда «Иман-Башкортостан» деньги на строительство хосписа.

Руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров в разговоре с журналистом «Эха» заявил, что никаких писем партия не рассылала. По его словам, было селекторное совещание с членами партии, но никто не требовал обязательно участвовать в сборе средств, а просто предложили поддержать инициативу. Речи о том, что деньги требуют с бюджетников, подчеркивает Ахмадинуров, не идет.

Отметим, что по данным СПАРК-Интерфакс, фонд «Иман-Башкортостан» был зарегистрирован в налоговой 18 июня 2019 года. Основным видом деятельности указано «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировк». Организация расположена по адресу Цюрупы, 17 — в этом же здании находится офис регионального отделения «Единой России».

Учредителям фонда «Иман-Башкортостан» является Фонд социальных целевых программ, который финансирует социальные некоммерческие проекты. Директором фонда стал актер Хурматулла Утяшев.

Напомним, о строительстве в Уфе хосписа в начале августа заявил Радий Хабиров. В соцсетях он опубликовал призыв к «успешным людям» республики и попросил их «скинуться» на строительство.

Эхо Москвы
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***

Максим Забелин – и.о. министра здравоохранения РБ

Из facebook.

Про благотворительность… Вижу, что в СМИ и соцсетях появляются образцы заявлений об удержании заработной платы на строительство хосписа с медицинских работников и с сотрудников Минздрава. Хотел бы озвучить позицию.

Во-первых, о самом факте заявления. Есть такой порядок – никто не имеет права снимать с зарплатного счета деньги просто так, исключительно только по личному заявлению работника.

Во-вторых, это сугубо добровольное мероприятие. Да, я предложил своим коллегам в Минздраве и медицинскому сообществу принять участие в таком нужном для всех нас проекте. Но ни в одном из своих выступлений я не говорил о том, что это директива.

В сердце каждого человека живет доброта, бОльшая часть которой достаётся нашим близким людям. Но иногда, на пути нам попадаются шансы подарить эту ценность совершенно незнакомому человеку или людям. В республике планируется построить хоспис. Может быть это один из шансов.

Не буду сейчас обсуждать высказывания «так было всегда», «врачей всегда заставляют» — сейчас не всегда, и уж точно БЛАГОтворительность не должна строиться на негативе, на «обязаловке» и прочих моментах. Никаких списков-кто сдал или не сдал. Никаких выговоров и медалей. Вы можете принять это важное решение сами. Только веление Вашего сердца-не более и не менее. Берегите себя!

Эхо Москвы
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  • 1 | 20.08.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как известно ВСЕМ, инициатива строительства хосписа принадлежит именно гадию! Это ОН залезает в ВАШИ кошельки! И, УВЕРЕН, именно его именем будет назван данный хоспис!
Я не призываю не голосовать за гадия, так как путиноиды всеровно протащут его кандидатуру!
Я призываю неходить на "выборы"!!! Этим Вы покажете своё отношение к этой ватханалии!!!



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  • 2 | 20.08.2019, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Государство давно умыло руки. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

Дело добровольное, дело хорошее. Надеяться на власть бессмысленно.



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  • 3 | 20.08.2019, 09:41 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37847 | Рейтинг: +5490,5
Для начала надо на бабая, пока он ещё соображает, завести уголовное дело. И допросить.
Тогда всё станет ясно!



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  • 4 | 20.08.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не замай. Каждому новому Главе свой благотворительный фонд. Так прописано в их трудовом контракте. Поквакали и в тину. Ноу коммент.



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  • 5 | 20.08.2019, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65161 | Рейтинг: +12216,9
Пару недель назад Срадий призвал УСПЕШНЫХ стать спонсорами-благотворителями - цитирую:

Как отметил Радий Хабиров, это – «проверка на зрелость жителей нашей республики, добившихся успеха»

Надо полагать, что зарплата в больницах Б-стана в размере 15-25 тыщ - это успех?!

И вот еще что - 6 августа Эхо Москвы в Уфе опубликовало заметку, что чиновники горсовета стали отдавать однодневную зарплату на хоспис - где я написала такой комментарий(даже два):

Елена Захарова
Учителей ожидает сюрпрайз 1 сентября....медики уже в августе узнают, что строят хоспис своей зарплатой, а на сборы детей в школу - возьмут кредит.
Едрисня даже благое дело умеет испоганить так, что порядочные от этого дела - шарахаться будут!

Елена Захарова
Вертолет Срадию с золотыми пепельницами - 430млн из бюджетных денег.
Хоспис на 50 мест(20 + 30 дети) - 300 млн. - из зарплаты бюджетников и выворачивание карманов(что скажется, разумеется на недоначисления зарплат наёмных работников) "успешных" бизнесменов.
И этим всё сказано!
________________________
Я оказалась права на все 146%!



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  • 6 | 20.08.2019, 10:38 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37847 | Рейтинг: +5490,5
vvpvvp1848
19 августа 2019 | 20:32
ВСЕ ПРОСТО в этой стране!
Селекция прошла в три этапа:
1 этап. Сто лет назад поделить на белых и красных повелел вождь вова Первый ленИН и фирма ВЧК-ОГПУ начала биоселекцию под лозунгом "Долой белых!" .
2 этап. Вождь сталИН организовал ГУЛаг под руководством НКВД-МГБ, фирмы по биоселекции под лозунгом "Долой врагов народа!"
3 этап. Вождь вова Второй путИН, владеющий фирмой КГБ-ФСБ под лозунгом "Мочили и бум мочить!", закончил селекцию под бурные аплодисменты ТВ-ящика.
Так получен продукт надежный неоднократно и надолго - Едино-электорат-76%! и сконцентрирован в "Mein PUть"
раба с галеры



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  • 7 | 20.08.2019, 10:42 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18253 | Рейтинг: -3164,7
Кукайка, Хабиров обратился к успешным людям. Ты же в месяц 500 тыр зарабатываешь в 5-и компаниях главбухом. Неужели тебе так жалко немного поделиться на благое дело.



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  • 8 | 20.08.2019, 10:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18253 | Рейтинг: -3164,7
Найти 300 млн для республики не такая уж трудная задача. Но в данном случае речь идет о том, чтобы дать возможность каждому принимать участие в таком деле. Но возбудились именно те, кто никогда не участвовал и не будет участвовать в добрых делах.



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  • 9 | 20.08.2019, 10:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65161 | Рейтинг: +12216,9
— Это сообщение пришло в рабочий чат моему товарищу, который там работает. К нему был прикреплен пример заявления, которое нужно было написать и сдать на следующий день. Товарищ сильно негодовал по этому поводу — сборы, естественно, не являются добровольными, всем обязательно к исполнению. Там всегда так. Санкции, конечно, не озвучивали, но работающие там знают, что с начальством лучше не спорить — могут и премии лишить, да и просто потом докапываться до каждой мелочи. Так что напишут, думаю, все, — говорит уфимец.

По словам собеседника UFA1.RU, из зарплаты сотрудников намерены вычесть сумму, равную однодневному заработку — это примерно 1000 рублей в день при зарплате в 20 тысяч рублей. Всего в больнице работают порядка 1000 сотрудников, включая водителей, электриков, сантехников. Несложно подсчитать, какая получается сумма.

— Бойкотировать распоряжение никто не будет, все боятся, это и понятно, найти работу сложно, — сетует наш собеседник.



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  • 10 | 20.08.2019, 11:07 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11710 | Рейтинг: -1902
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
По словам собеседника UFA1.RU, из зарплаты сотрудников намерены вычесть сумму, равную однодневному заработку — это примерно 1000 рублей в день при зарплате в 20 тысяч рублей. Всего в больнице работают порядка 1000 сотрудников, включая водителей, электриков, сантехников. Несложно подсчитать, какая получается сумма.
-----------------------
Кухарка, ты в день штуку всяко пропиваешь, неужели жалко.



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  • 11 | 20.08.2019, 11:16 | Автор: natall
    Публикации: 564 | Комментарии: 268 | Рейтинг: +96,8
Не жалко, харрис, и на VIP-перелеты больших господ Кухарке не жалко, и на особняки, и на банкеты с рябчиками тоже не жалко. Да ведь, ублюдок?



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  • 12 | 20.08.2019, 11:18 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5699 | Рейтинг: +1480,3
Отдать конечно на благое дело не жалко. Но,думаю далеко не все деньги дойдут до строительства. Осядет в карманах. Количество непорядочных чиновников,почти совпадает с количество оных.Не меньше половины украдут. Воровать и считать будут одни и те же.



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  • 13 | 20.08.2019, 11:22 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18253 | Рейтинг: -3164,7
Это что за наваждение? Все бляди УЖа возбудились. Все собираются в хоспис что ли? Люди все равно будут участвовать, не скажут, что не надо для блядей.



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  • 14 | 20.08.2019, 11:22 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11710 | Рейтинг: -1902
Не тряси губой, Натаня, с тебя вычитали на VIP-перелеты? Расскажи как это было.

А на хоспис я и сам перечислю, а вы скулите дальше.



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  • 15 | 20.08.2019, 11:24 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11710 | Рейтинг: -1902
Кац, не обращай внимания.

Их давно трясет от ненависти по любому поводу, и даже без всякого повода.

Истерика это их перманентное состояние.



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  • 16 | 20.08.2019, 11:28 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4607 | Рейтинг: -720,5
Раз хоспис открывают, надо открыть публичный дом. Будет гораздо меньше преступлений на сексуальной почве!!



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  • 17 | 20.08.2019, 11:31 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5699 | Рейтинг: +1480,3
Быдло,к которым относятся Хариссон и КАц, всегда заискивает перед властью. Поддерживают ее.потому что она власть выше их. Это признак быдла,заискивать перед теми.кого они считают выше. Чем они выше? Должностью,деньгами. Им не достигнуть высоты их кумиров,вот и поклоняются.Жопы лизать готовы, а Кухарка мешает



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  • 18 | 20.08.2019, 11:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18253 | Рейтинг: -3164,7
Дед, ты сам понял, что ты сказал?



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  • 19 | 20.08.2019, 11:32 | Автор: natall
    Публикации: 564 | Комментарии: 268 | Рейтинг: +96,8
Харя, без твоей поганой рожи тут будет скучно. Живи подольше. Таких как ты надо на выставке показывать



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  • 20 | 20.08.2019, 11:38 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18253 | Рейтинг: -3164,7
Бляди сами знают, что они дно общества. Поэтому они кучкуются, друг друга подначивают, всех обзывают, а что им остается. Они всё прошли и у них всё прошло. Единственный их аргумент и единственное их богатство их манда пришла в негодность, они остались не у дел. Как тут не пс.иховать!
Всё прошло и через это всё вокруг плохо и все вокруг плохие. Их не ипут.



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