Этот господин уплатит за все! Благотворительный хоспис из вашего кармана

Активисты штаба опубликовали в соцсетях фотографии заявлений, которые медработники должны написать для того, чтобы у них из зарплаты удержали сумму однодневного заработки и перечислили эти деньги в фонд «Иман-Башкортостан». Ранее сообщалось, что именно этот фонд будет собирать деньги на строительство в Уфе хосписа с отделениями для взрослых и детей.Ранее портал Ufa1.ru сообщал о том, что в редакцию обратился сотрудник Республиканской клинической психиатрической больницы №1, который рассказал, что сотрудникам предлагают сдать свой однодневный заработок в фонд. Тогда заместитель главного врача Инесса Ахмерова поясняла изданию, что речь о принудительном сборе денег не идет, а сотрудники больницы проголосовали за то, чтобы сдать средства на хоспис.Вместе с тем, источник «Эха» в структуре здравоохранения сообщил, что «Единая Россия» рассылает своим первичным организациям письма с призывом к бюджетникам переводить на счет фонда «Иман-Башкортостан» деньги на строительство хосписа.Руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров в разговоре с журналистом «Эха» заявил, что никаких писем партия не рассылала. По его словам, было селекторное совещание с членами партии, но никто не требовал обязательно участвовать в сборе средств, а просто предложили поддержать инициативу. Речи о том, что деньги требуют с бюджетников, подчеркивает Ахмадинуров, не идет.Отметим, что по данным СПАРК-Интерфакс, фонд «Иман-Башкортостан» был зарегистрирован в налоговой 18 июня 2019 года. Основным видом деятельности указано «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировк». Организация расположена по адресу Цюрупы, 17 — в этом же здании находится офис регионального отделения «Единой России».Учредителям фонда «Иман-Башкортостан» является Фонд социальных целевых программ, который финансирует социальные некоммерческие проекты. Директором фонда стал актер Хурматулла Утяшев.Напомним, о строительстве в Уфе хосписа в начале августа заявил Радий Хабиров. В соцсетях он опубликовал призыв к «успешным людям» республики и попросил их «скинуться» на строительство.***Из facebook.Про благотворительность… Вижу, что в СМИ и соцсетях появляются образцы заявлений об удержании заработной платы на строительство хосписа с медицинских работников и с сотрудников Минздрава. Хотел бы озвучить позицию.Во-первых, о самом факте заявления. Есть такой порядок – никто не имеет права снимать с зарплатного счета деньги просто так, исключительно только по личному заявлению работника.Во-вторых, это сугубо добровольное мероприятие. Да, я предложил своим коллегам в Минздраве и медицинскому сообществу принять участие в таком нужном для всех нас проекте. Но ни в одном из своих выступлений я не говорил о том, что это директива.В сердце каждого человека живет доброта, бОльшая часть которой достаётся нашим близким людям. Но иногда, на пути нам попадаются шансы подарить эту ценность совершенно незнакомому человеку или людям. В республике планируется построить хоспис. Может быть это один из шансов.Не буду сейчас обсуждать высказывания «так было всегда», «врачей всегда заставляют» — сейчас не всегда, и уж точно БЛАГОтворительность не должна строиться на негативе, на «обязаловке» и прочих моментах. Никаких списков-кто сдал или не сдал. Никаких выговоров и медалей. Вы можете принять это важное решение сами. Только веление Вашего сердца-не более и не менее. Берегите себя!