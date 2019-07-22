Толпа за попа, это вам не на митинг права защищать

«Духовная брань»: В Башкирии от службы отстранили батюшку, верующие вышли на улицу. Местные жители написали петицию владыке Никону с просьбой восстановить его. Накануне стало известно об отстранении службы игумена Боголепа в Табынском храме Гафурийского района. Как стало известно Медиакорсети, произошло это без объяснения причин и связано с некоей жалобой на священника.Вскоре после этого православные верующие поселка Красноусольский, в котором находится храм, вышли на крестный ход. С иконами на молитву вышли в общей сложности около ста человек. В Сети тем временем появилась петиция с требованием восстановить батюшку в службе. На сегодняшний день ее подписали 578 человек. Петиция адресована митрополиту Никону.Верующие убеждены, что с уходом игумена Боголепа храм многое потеряет.— В наш храм на его служения Богородице ехали со всей страны. Многие семьи долгое время готовились, откладывали средства на поездку в Табынский храм, именно на исцеляющую службу к батюшке, также, как и болящие, кто находился на лечении, проходя терапии, готовясь к поездке, — сообщается в петиции.— Когда храм был разрушен, батюшка службу вел на морозе с непокрытой головой часами. Водил крестные ходы и именно при нем станица стала возрождаться. Дети шли со школы и заходили в храм к иконе приложиться. Про чудеса исцеления и помощь нуждающимся даже говорить не буду — это огромное количество благодарных людей. Кроме того, все знали и видели, что храм он часто ремонтировал на свои личные средства, — пишет одна из местных жительниц.Об отце Боголепе известно, что он совершил монашеский постриг в апреле 2008 года, ему 58 лет, в 1988 он окончил Московскую духовную семинарию, в 1992-м году — Московскую духовную академию, в 2009 году получил сан игумена.В Уфимской епархии РПЦ Медиакорсети пояснили, что конфликт связан исключительно с нарушением дисциплины игумена. Мы публикуем их официальный ответ полностью. Орфография и знаки пунктуации сохранены.— Это внутреннее дело Церкви и Уфимской епархии! Как и на любом предприятии или организации, у нас существует внутренняя дисциплина. Отец Боголеп покидал пределы епархии без разрешения руководителя, причем, неоднократно за годы своего служения в течение почти восьми лет! Это прямое нарушение Устава РПЦ, присяги перед рукоположением и монашеских обетов!Ему был дан Указ и он должен был ему следовать! Это обычная практика! Пока он не лишен сана, но своим поведением он сам себя к этому подводит! Никаких там крестных ходов не было по этому поводу — их и не должно быть!Служба неделю не совершается, т. к. отец Боголеп храм по Акту приема-передачи не сдал, храм закрыл, забрал ключи у сотрудников и на контакт не выходит, тем самым усугубляя свое положение! Всякие петиции — это все напрасно! Мы об этом отцу Боголепу говорили, — сообщается в официальном ответе управляющего делами Уфимской епархии Дмитрия Кондрашова.Сам игумен Боголеп призвал прихожан молиться, а случившееся охарактеризовал «духовной бранью».