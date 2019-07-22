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Толпа за попа, это вам не на митинг права защищать

  • Опубликовано: mkset.ru | 20.08.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 13455 | Комментарии: 7
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«Духовная брань»: В Башкирии от службы отстранили батюшку, верующие вышли на улицу. Местные жители написали петицию владыке Никону с просьбой восстановить его. Накануне стало известно об отстранении службы игумена Боголепа в Табынском храме Гафурийского района. Как стало известно Медиакорсети, произошло это без объяснения причин и связано с некоей жалобой на священника.

Толпа за попа, это вам не на митинг права защищать


Вскоре после этого православные верующие поселка Красноусольский, в котором находится храм, вышли на крестный ход. С иконами на молитву вышли в общей сложности около ста человек. В Сети тем временем появилась петиция с требованием восстановить батюшку в службе. На сегодняшний день ее подписали 578 человек. Петиция адресована митрополиту Никону.

Верующие убеждены, что с уходом игумена Боголепа храм многое потеряет.

— В наш храм на его служения Богородице ехали со всей страны. Многие семьи долгое время готовились, откладывали средства на поездку в Табынский храм, именно на исцеляющую службу к батюшке, также, как и болящие, кто находился на лечении, проходя терапии, готовясь к поездке, — сообщается в петиции.

— Когда храм был разрушен, батюшка службу вел на морозе с непокрытой головой часами. Водил крестные ходы и именно при нем станица стала возрождаться. Дети шли со школы и заходили в храм к иконе приложиться. Про чудеса исцеления и помощь нуждающимся даже говорить не буду — это огромное количество благодарных людей. Кроме того, все знали и видели, что храм он часто ремонтировал на свои личные средства, — пишет одна из местных жительниц.

Об отце Боголепе известно, что он совершил монашеский постриг в апреле 2008 года, ему 58 лет, в 1988 он окончил Московскую духовную семинарию, в 1992-м году — Московскую духовную академию, в 2009 году получил сан игумена.

В Уфимской епархии РПЦ Медиакорсети пояснили, что конфликт связан исключительно с нарушением дисциплины игумена. Мы публикуем их официальный ответ полностью. Орфография и знаки пунктуации сохранены.

— Это внутреннее дело Церкви и Уфимской епархии! Как и на любом предприятии или организации, у нас существует внутренняя дисциплина. Отец Боголеп покидал пределы епархии без разрешения руководителя, причем, неоднократно за годы своего служения в течение почти восьми лет! Это прямое нарушение Устава РПЦ, присяги перед рукоположением и монашеских обетов!

Ему был дан Указ и он должен был ему следовать! Это обычная практика! Пока он не лишен сана, но своим поведением он сам себя к этому подводит! Никаких там крестных ходов не было по этому поводу — их и не должно быть!

Служба неделю не совершается, т. к. отец Боголеп храм по Акту приема-передачи не сдал, храм закрыл, забрал ключи у сотрудников и на контакт не выходит, тем самым усугубляя свое положение! Всякие петиции — это все напрасно! Мы об этом отцу Боголепу говорили, — сообщается в официальном ответе управляющего делами Уфимской епархии Дмитрия Кондрашова.

Сам игумен Боголеп призвал прихожан молиться, а случившееся охарактеризовал «духовной бранью».

МКС
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  • Эксперт
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  • 1 | 20.08.2019, 09:29 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37847 | Рейтинг: +5490,5
Мракобес и мракобесие. Печально......



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1

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  • Гость
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  • 2 | 20.08.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти две цитаты цитаты говорят о многом:
- "Когда храм был разрушен, батюшка службу вел на морозе с непокрытой головой часами"
- " В наш храм на его служения Богородице ехали со всей страны. Многие семьи долгое время готовились, откладывали средства на поездку в Табынский храм,
- "Как и на любом предприятии или организации, у нас существует внутренняя дисциплина"
Перевожу на русский язык: Пока храм был разрушен до батюшки никому небыло дела, как только храм, благодаря батюшке, был востановлен, и стал приносить реальную прибыль появилось много охотников на это доходное место.... ну "Как и на любом предприятии или организации"...

Короче: никакой рилигии, чито бизнес!



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 20.08.2019, 09:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65161 | Рейтинг: +12216,9
Чума на оба ваших дома!©

Всё это фигня, по сравнению с тем, что я обнаружила в истории Красноусольского, открв про него статью в википешке - хотела посмотреть сколько там жителе и сколько из них вышли на крестный ход?
Жителей там чуть менее 12 тыщ на 2010год. Из них русские (37,2 %), башкиры (34,1 %) - получается, что православных примерно 4 тыщи. Атеистов там, наверняка, крайне мало - деревня же - верят во всякую куйню...

А вот то, что меня заинтересовало - и можно какашку и прочих башнацистов, утверждающих, что тут исконно-посконная многотысячилетняя башкирская земля:

В 1574 году сразу после основания Уфы, послал Иван Нагой вверх по Белой экспедицию казаков в таинственную страну — Кара-Табынский ряд. Примерно в 90 верстах от Уфы казаки наткнулись на странный приток Белой с солоноватой и тяжелой водой. Приток назвали Коренным. Поднявшись по нему верст на пятнадцать, казаки нашли соленые ключи. Выше них вода в речке Коренной была пресной. Вернувшись в Уфу с бочонком воды из этих ключей, они доложили воеводе примерно так: «…рассол там выбивает из родников так, что можно черпать ведрами, а вкус воды соленый, а частью горький, а запах несколько вонючий; ключи бегут там, где растет большой березовый лес, которого хватит надолго, если варить там соль».У горы Воскресенки (Воскресенская гора) построен Табынский острог, вероятнее всего с 1574 по 1586 гг. В переписке с царем Федором от 1586 года ногайский хан Урус возмущался, угрожая войной:

«…ты на четырех местах хочешь городы ставити: на Уфе (основание острога в 1574 году), на Увеке (построена крепость Саратов в 1590 г.) да на Самаре (построена крепость в 1586 г.) да на Белой Воложке (река Белая, острог Табынск 1574 г.). А теми месты твои деды и отцы владели ли? Поставили же городы для лиха и не дружбы…впред не быти…».

Посольский же приказ отвечал: «…что город на Уфе, на Белой Воложке велено ныне поставить для защиты от сибирского царя Кучюма…».

Хан Урус совместно с Кучумом совершил набег на Табынский городок и разрушил Вознесенскую пустынь. Из указа Федора Иоанновича от 1586 года:

«А того ради царь и великий князь Федор Иоаннович всея Русии самодержец указал тебе старцу Ионе, не могшав ехати в Уфимский уезд, в Вознесенскую пустынь Ногайской дороги, что башкирцами сожжена, а братия разсеяна…, а того ради тебе старцу Ионе, будучи в той пустыне Вознесенской, всякое церковное имущество, утварь, какая если осталась или разграблена башкирцами, равно колокола все то переписати, а также какое есть строение, келий и службы также переписати и где были тому монастырю нами Великим государем, жалованы, а на те земли Вознесенской пустыни наши грамоты утеряны, те земли переписати же со тщанием и нам о всем том Великому Государю царю всея Русии и самодержцу сказку за твоим и строителя черного попа подписом подать на Москве в патриарш приказ».
___________________________________
Еще раз:

В переписке с царем Федором от 1586 года ногайский хан Урус возмущался, угрожая войной!!!

И причем тут башкиры? 140 км от Уфы...



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4

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  • Гость
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  • 4 | 20.08.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.08.2019, 09:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65155 | Рейтинг: +12215,3
Чума на оба ваших дома!©
___________________________________
Еще раз:

В переписке с царем Федором от 1586 года ногайский хан Урус возмущался, угрожая войной!!!

И причем тут башкиры? 140 км от Уфы...
======================================
Да при том же, при чем и тараканы....



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0

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  • Участник
  •  
  • 5 | 20.08.2019, 11:10 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18253 | Рейтинг: -3164,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кукайка, а кто тебе сует башкир? Башкиры в Башкирии жили и 1000 и более лет назад и тебя бля не спрашивали. Ты перепутала, тебя интересуют оглы, а башкиры тобой всяко будут брезговать.



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2

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  • Наблюдатель
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  • 6 | 20.08.2019, 11:17 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11710 | Рейтинг: -1902
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Еще раз:

В переписке с царем Федором от 1586 года ногайский хан Урус возмущался, угрожая войной!!!

И причем тут башкиры? 140 км от Уфы...
-------------

А сама дотумкать не можешь?

Раз за политику отвечали ставленники русского Царя, с ними и велась переписка.

Башкиры действительно не причем. Жили себе, своими делами занимались.



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2

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  • Эксперт
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  • 7 | 20.08.2019, 12:45 | Автор: юнг
    Публикации: 150 | Комментарии: 37847 | Рейтинг: +5490,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1 | 20.08.2019, 09:29 | Автор: юнг
Публикации: 150 | Комментарии: 37845 | Рейтинг: +5492,1
Мракобес и мракобесие. Печально......


=======================Калатун-ебай недоволен. Мораль- гавнюк!



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