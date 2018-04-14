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«Потерпевшей» поплохело от лжи?

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Рассмотрение дела об изнасиловании бывшей дознавательницы отдела полиции по Уфимскому району МВД Башкирии 24-летней Гульназ Фатхисламовой, которое должно было состояться сегодня в Кировском районном суде Уфы, вновь отложено по ходатайству потерпевшей.

«Потерпевшей» поплохело от лжи?


Напомним, обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в составе группы (п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) предъявлены трем ее бывшим коллегам: экс-начальнику отдела полиции по Уфимскому району Эдуарду Матвееву, экс-начальнику отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавату Галиеву и бывшему начальнику отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме, так как рассматривается дело о половой неприкосновенности. 15 августа допрос потерпевшей вел гособвинитель.

Сегодня планировалось, что вопросы Фатхисламовой задаст ее адвокат Ирина Валиева, однако она отказалась это делать в связи с плохим самочувствием своей подзащитной, передает «Интерфакс».

Представитель потерпевшей заявила ходатайство о допросе Гульназ Фатхисламовой сидя, однако суд в этом отказал.

Тогда Ирина Валиева предложила начать допрос адвокатам обвиняемых, но они также отказались, так как «формируют свои вопросы на основании тех, что задаст защитница потерпевшей», сообщил адвокат Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов.

Судебное заседание перенесено на 27 августа. По словам господина Ибрагимова, если ситуация повторится в следующий раз, защитники обвиняемых будут задавать вопросы.

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 23.08.2019, 09:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65185 | Рейтинг: +12214
Вы тут еще оказывается одну серию пропустили в этом гротесковом сериальчике. Вополняю))))
14 апреля 2018г.
Кировский районный суд Уфы отказал в восстановлении на работе сотруднице отдела полиции, оказавшейся в центре крупного скандала. После того, как женщина заявила об изнасиловании высокопоставленными коллегами, их арестовали, но и дознавательницу уволили из МВД за пьянство на работе.
<...>
"Позднее девушка подала иск о восстановлении на службе и взыскании денежного довольства за время вынужденного прогула", - сообщает издание "Медиакорсеть", но суд не согласился с ее доводами.
_________________________
Чот не везе нашей клзе...



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  • 2 | 23.08.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Заголовок сердобольная кухарка придумала?



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  • 3 | 23.08.2019, 09:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65185 | Рейтинг: +12214
Любопытно - то плохо себя чувствует, то замечательно...

Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница из Уфы сменила работу

Бывшая дознавательница МВД, обвинившая своих коллег в изнасиловании, вышла на новое место работы в Уфе. Об этом в четверг, 22 августа, адвокат девушки Ирина Валиева сообщила ГТРК «Башкортостан».

О том, куда именно устроилась ее подзащитная, Валиева не уточнила. Тем не менее, она оценила состояние бывшей сотрудницы МВД как замечательное.
__________________________________
"На предыдущем допросе вы, гражданка, показывали, что сиську двое просило."©



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  • 4 | 23.08.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот мая версия проишедшего: эта мамзель и трое её подельников провернули какую то аферу, и решили отметить это "дело", а заодно и поделить бабло. При дележке ей досталась гораздо меньшая часть, и она решила отомстить.
Вот как то так...



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  • 5 | 23.08.2019, 09:45 | Автор: Кухарка
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2 | 23.08.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован

Остались еще дебилы, верящие в износ?
Вас уже двое - ты и старый пидорас по кличке доцент, выживший из ума.



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  • 6 | 23.08.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Итак потерпевшая татарка. Насильники-два русских и один башкир. Если бы изнасиловали башкирку или русскую, то все эти насильники-начальники давно бы были осуждены и сидели бы на нарах. Однако татары в РБ -это граждане третьего сорта. Татары проснитесь наконец! ваших дочерей насилуют русские и башкиры! Будущий глава РБ уже заговорил о том,что татары в РБ-это диаспора, т.е. пришлый народ. Напоминаю, поволжские татары-это народ,предки которых заселили территорию современной РБ 9 600 лет назад (Ильмурзинская культура). Башкиры-ногайцы пришли на эту землю в 1236 году как завоеватили, которые уничтожили государство Волжская Болгария,созданное предками поволжских татар.
Поволжские татары должны наконец провести референдум и отделиться от башкир!



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  • 7 | 23.08.2019, 10:01 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11713 | Рейтинг: -1902,9
Я одного не пойму - это что, знаковое событие в жизни республики?

Что именно нам всем так настойчиво предлагают обсуждать?

В чем фишка-то - борьба света и тьмы, нового со старым, добра со злом?

Или админы просто чешут пятки Кухарке, которая кушать не может, дай поорать на весь двор, кто с кем надысь перетрахнулся, сколько раз и в какой позе?



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  • 8 | 23.08.2019, 10:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65185 | Рейтинг: +12214
Вот как то так...
_________
Версия смешная, конешно... три матерых мента обстряпывали дело с девахой, которая своим поведением еще на корпоративе в Лукоморье показала себя отъявленнлй бл-ядью, потом пьяной села за руль и гнала до затонского моста, пока ее не нагнал коллега, которому она еще и машину покоцала...

У них - волчар-полковников керыша уехала? Разом у всех троих?

Нет, было не так.
Матвееву сверкнуло новое повышение - от ныне покойного Ахметханова, он проставился буквально "на ходу" - в кабинете Яромчука, после начала возлияний было предложено скрасить компанию присутствием женщин - Яромчук позвал Татьяну и предложил ей прихватить еще кого-нить, но не ожидал, что это будет Шурыгина-2.
Это был роковой выбор... поскольку и ее оклеветала шмара:

СМИ также писали о том, что дознавательницу на мероприятие пригласила коллега по службе, которая впоследствии и стала свидетельницей. По информации Gorobzor, эту женщину могут обвинить в соучастии в преступлении. Собеседник издания, в частности, рассказал, что свидетельница оказывала помощь насильникам, держа потерпевшую за голову и руки. Отмечалось, что она уже перевелась в другое отделение.



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  • 9 | 23.08.2019, 10:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65185 | Рейтинг: +12214
7 | 23.08.2019, 10:01 | Автор: Harrison

Не нравится - ступай себе мимо, но ты - куда Кухарка - туда и рак с клешней...



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  • 10 | 23.08.2019, 10:14 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 108 | Комментарии: 1398 | Рейтинг: +726,8
Остались еще дебилы, верящие в износ?
Вас уже двое - ты и старый пидорас по кличке доцент, выживший из ума.
""""""""""


А был ли УМ то у него вообще???



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  • 11 | 23.08.2019, 10:25 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3772 | Рейтинг: -303,8
Эту бедную девушку вообще не надо в суд таскать. Она и так получила глубокую душевную травму.

Зачитали ее показания в суде и всё.

Зачем её заставляют всё это переживать по новой.

Фашисты.



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  • 12 | 23.08.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если человек тупой, он тупой во всём!!! тупой хруль
турк



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  • # 13 | 23.08.2019, 11:10 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18285 | Рейтинг: -3168,3

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  • 14 | 23.08.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Это грязные и гнусные инсинуации распростаняемые Госдепом с далеко идущими планами по порабощению и последующим завладением пионерского знамени скрепоносной державы управляемой всегалактическим гением, ибо известно всем мало-мальски образованным людям, что Российский полицай это светоч нации это мерило добра и света во вселенной. Им абсолютно чужды человеческие пороки во всех проявлениях, которые проявляются только у мизерной части населения именуемой оппозицией. Аминь!!!



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  • 15 | 23.08.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 23.08.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован

Итак потерпевшая татарка. Насильники-два русских и один башкир. Если бы изнасиловали башкирку или русскую, то все эти насильники-начальники давно бы были осуждены и сидели бы на нарах. Однако татары в РБ -это граждане третьего сорта. Татары проснитесь наконец! ваших дочерей насилуют русские и башкиры! Будущий глава РБ уже заговорил о том,что татары в РБ-это диаспора, т.е. пришлый народ. Напоминаю, поволжские татары-это народ,предки которых заселили территорию современной РБ 9 600 лет назад (Ильмурзинская культура). Башкиры-ногайцы пришли на эту землю в 1236 году как завоеватили, которые уничтожили государство Волжская Болгария,созданное предками поволжских татар.
Поволжские татары должны наконец провести референдум и отделиться от башкир!
_____
УК РФ не делает различия по нац признаку. Сподвижник Рахимова + Хамитова + Хабирова = групповой насильник несовершеннолетних девочек Назаров А.Г. (НЕ ПРОКУРОР, это совпадение), которого Путин во главе предвыборного списка ЕР в депутаты ГД РФ протащил. Какой прозорливый шаг, - результат страна стремительно развивается, доллар аж 67 рублей уже!



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  • 16 | 23.08.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Итак потерпевшая татарка. Насильники-два русских и один башкир. Если бы изнасиловали башкирку или русскую, то все эти насильники-начальники давно бы были осуждены и сидели бы на нарах. Однако татары в РБ -это граждане третьего сорта.
--------------------------------
Валиахмет Бадретдинов, общественный деятель:

- То, что татары в Башкирии живут плохо, радикальные татарские движения заявляют не первый раз. Если помните, несколько лет назад один из них жаловался самому Путину. На самом деле, татары наравне с другими национальностями имеют равную возможность развивать свою культуру, придерживаться традиций, изучать язык: у нас издаются газеты и книги на татарском, есть татарские школы и гимназии, работает театр.

Если на то пошло, то в восточных районах самого Татарстана проживает немалое количество башкир. В дореволюционное время их число достигало до нескольких сотен тысяч человек. Исследовательские работы Салавата Хамидуллина и Анвара Асфандиярова доказывают, что и в западных и северо-западных районах проживают исконные башкиры.



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  • 17 | 23.08.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Рамиль Бигнов, депутат Курултая-Госсобрания РБ:

- Все имеют право высказать собственное мнение. Но вот насколько это мнение совпадает с мнением большинства – совершенно другой вопрос. Я думаю, что эта инициатива не имеет никаких перспектив. Обе республики прекрасно развиваются и я не думаю, что права татар в нашей республике ущемляются.



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  • 18 | 23.08.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Фарит Фарисов, руководитель культурного центра татар в Москве:

- Я считаю, что если татар в Башкирии ущемляют, то какая-либо инициатива должна исходить именно от них, а не от татарстанцев. Я общался с башкирскими татарами и не думаю, что им мешают жить. Мы, московские, с башкирами активно сотрудничаем, проводим совместный сабантуй.



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  • 19 | 23.08.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Мазит Хузин, заместитель председателя совета татарской региональной национально-культурной автономии РБ:

- Сегодня предъявлять территориальные претензии к друг другу не имеет никакого политического основания. Исторически так сложилось, что башкиры и татары жили на территории и современного Башкортостана, и Татарстана. Заявление ВТОЦ – не больше, чем политическая игра. Татарам и башкирам не нужно обращать внимание на это.



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  • 20 | 23.08.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Азат Бадранов, руководитель Ассоциации студентов и аспирантов в Москве и Санкт-Петербурге:


- Вряд ли стоит серьезно относиться к заявлению татарских националистов о присоединении западных районов Башкортостана к Татарии и присвоению татарскому языку статуса государственного на территории Башкортостана. Эти «требования» не новы и всегда выполняли лишь популистскую роль ради обозначения собственной значимости, так сказать, предъявления миру самого себя.
С другой стороны, на этот раз такие заявления могут сослужить всему татарскому национальному движению такую же службу, какую сослужили башкирскому национальному движению речи на Всемирном курултае башкир в 2010 году. Это говорит об определенной логике общественных процессов.
В частности, речь о мифологизированном сознании интеллигенции национальных республик, которое мешает им адаптироваться к изменяющимся политическим и социальным условиям.

Во-первых, в политических реалиях сегодняшнего дня очевидно, что подобная риторика не допустима. Целью государственной политики является, чтобы любой татарин, башкир, бурят или кто-либо другой, чувствовал себя одинаково комфортно в любом уголке нашей необъятной Родины, чтобы идентификация себя как этноса не вступала в конфликт с идентификацией себя как гражданина. А подобные заявления как раз направлены на провоцирование такого конфликта. Во-вторых, для воплощения подобных заявлений сегодня отсутствует социальная база. Потому как в западных районах Башкортостана татары себя ощущают не меньше татарами, чем в Татарстане, банально отсутствует неудовлетворенность культурно-языковых потребностей.



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