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Геннадий Гудков: Станет ли режим стрелять в народ?

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Происходящее ныне с путинским режимом напоминает острую фазу шизофрении. Складывается впечатление, что вся страна едет в автобусе с сумасшедшим водителем, который уже не способен адекватно действовать за рулем и везет всех к неминуемой катастрофе. Это же надо так: превратить заурядные, скучные выборы в малозначимую Гордуму в побоище с перспективой Гражданской войны! Как же нужно при этом бояться и ненавидеть свой народ?!

Геннадий Гудков: Станет ли режим стрелять в народ?


Режим действует по беспределу. Это слово пришло в политику из блатного жаргона и означает отказ от всех правил, законов и даже воровских понятий.

Просмотрите, что они творят! Они полностью и окончательно уничтожили в стране даже те недемократические и частично имитационные выборы, что еще иногда приносили «сюрпризы». Все! Нет больше в РФ никаких выборов, способных хотя бы частично менять власть. Надеюсь, теперь всем понятно, что ее смена произойдет не на мирных выборах? Или еще есть иллюзии? Посмотрите на беспрецедентно массовые и очень жестокие избиения обычных граждан на улицах и площадях.

Вот ОМОНовец наотмашь бьет девушку в живот. Рядом «метелят» сбитого на землю велосипедиста. Прицельно, размеренно, как в тире дубинами по коленкам бьют лежащую на земле молодую пару, а в автозак тащат инвалида. Избивают людей, не проявляющих никаких признаков агрессии, не сопротивляющихся, полностью безоружных. И тащат, тащат многие сотни в автозаки. Заталкивают, заносят, заводят, скрутив руки. Всех подряд.

Больше 2,5 тысяч задержанных за два выходных дня, подавляющее большинство — случайные прохожие. А посмотрите, как жандармы режима издеваются над арестованными кандидатами в ДЕПУТАТЫ, получившими, между прочим, поддержку десятков тысяч москвичей. Держат в клетках месяцами, прибавляя сроки, глумясь, задерживают вновь тут же, «не отходя от кассы», в момент «освобождения», при этом люди в масках буквально накидываются на арестантов и тащат их как террористов или убийц.

Эйфория безнаказанности, глумление над законностью, кайф от власти над беззащитными. Жандармы и полицаи, науськанные на народ спрятавшимися за их щитами трусливыми и лживыми вождями, жестоко воюют с женщинами и детьми. Посмотрите, как подло они издеваются над Галяминой, милой, интеллигентной женщиной, действующим депутатом Москвы.

Как глумятся над Яшиным, который — целый ГЛАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ большого района Москвы (!). А как измываются над вчерашними детьми, студентами младших курсов, обвиняя их в тяжких преступлениях — массовых беспорядках — которые если кто и совершал, так как раз эти гопники в бронежилетах и забралах, кидавшиеся с дубинками на мирных граждан, как коршун на добычу.

Умных, честных, талантливых вчерашних школьников, таких, как Егор Жуков, сажают в камеры с отпетыми уголовниками. Сломать, подавить волю, отомстить за бесстрашие — это просто читается в потугах тюремщиков мирного протеста. Так ведут себя только оккупанты. По беспределу.

А судьи кто? Они работают так, как в 30-е знаменитые «тройки», заменившие собой правосудие: тогда от ареста по разнарядке до казни невинных людей порой и 10 дней не проходило. Сегодня тоже уже появились дела, сляпанные за 5 дней. Пока без расстрелов, но это пока! Ни стыда, ни совести, ни человечности у этих оборотней в мантиях. Как можно превращаться в таких негодяев?!

Вы, господа, правящие Россией, сейчас пока можете все: отменить закон, извратить суд, посадить, избить, отравить или просто убить. Вы, конечно, пытаетесь еще по инерции употреблять слова про законность, правосудие. Не стоит утруждаться: нет этого больше ничего: вы все уничтожили сами.

Своими ЦИКами-МГИКами, судилищами, Росгвардией и ОМОНами, с удовольствием ломающими ноги и ребра тем, кому просто не повезло. Россия ныне — вне Конституции, вне правового поля, вне норм гуманности. Все это заменила дубинка и кулак «гвардейца».

Вы вообще можете хватать любого и издеваться над ним, сколько душе угодно. Ведь никто вас не остановит: сегодня за вами — 300 тысяч штыков «росгвардии», специально созданной для войны с народом, и больше 600 тысяч полицаев. Вас обслуживают давно морально переродившиеся следователи, предавшие закон прокуроры, за вас — судилища, тюрьмы, наручники и автозаки. Вы прекрасно подготовились к войне с собственным обманутым и ограбленным народом, который вы презираете и одновременно жутко боитесь. Сегодня вы пока можете все. Даже расстрелять всех задержанных и арестованных в подвалах Лубянки под звуки работающих двигателей, опыт есть. Но ключевое слово — ПОКА.

Потому что вам никто ничего не забудет и не простит. Война с народом всегда заканчивается победой народа. Не хотите слышать сотни тысяч людей, мирно выходящих на улицу? Прекрасно, народ найдет другие способы довести до вас свою точку зрения. Вряд ли только они вам понравятся, господа властьзахватившие. Вы издеваетесь, глумитесь над попытками проведения мирных митингов. То у вас фестиваль варенья, то конкурс автозаков со стрельбой (какой идиот придумал!), то день флага. Отлично, люди выйдут по-другому. Они живут в огромном городе, который, слава Богу, еще не осажден полчищами врагов. И они могут гулять и ходить там, где захотят сами. Перегородите весь Центр, все площади и бульвары? Поставите на каждом углу автоматчиков и «космонавтов»? Вперед!

Вы сами раздуваете пожар гражданских конфликтов. Вы сами — главные революционеры и вдохновители радикального протеста. Это вы, властные чинуши и усыпанные генеральскими звездами силовики — враги стабильности и закона в России. Но время работает против Вас. Ресурсы управлять страной вашей воровской «вертикалью власти» давно исчерпаны: вы больше ничего не в состоянии дать России, кроме проблем, кризисов и медленного умирания всего, чем еще недавно жила страна.

Вы решили до предела закрутить гайки, запугать, замордовать людей, чтобы и дальше безнаказанно грабить страну? Не выйдет. От вас сегодня уже отворачиваются миллионы: студенты, ученые, преподаватели ВУЗов, бизнесмены, артисты, журналисты и сотни тысяч других мыслящих людей, которые уже понимают, что вы ведете Россию к кровавому сценарию, к многочисленным жертвам и развалу Державы.

И, поверьте, очень скоро вам придется решать: стрелять в народ или нет. Судя по царящему в ваших рядах безумию, ответ на этот вопрос очевиден: вам ПРИДЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ В НАРОД, потому что вы больше не видите никаких иных способов сохранить захваченную вами политическую власть. Что является продолжением такого сценария, надеюсь, вам хорошо известно. Посеявший ветер да пожнет бурю! Народ не захочет долго терпеть власть вороватых оккупантов, разоряющих российское государство и ведущих его к очередной геополитической катастрофе.

Геннадий Гудков, Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 24.08.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Станет ли режим стрелять в народ?
______________________
Станет. Даже не сомневайтесь...



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  • 2 | 24.08.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Станет ли режим стрелять в народ?
===============================
Первый выстрел прозвучит от режима, а вот последний от Народа!



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2

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  • Гость
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  • 3 | 24.08.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...А судьи кто? Они работают так, как в 30-е знаменитые «тройки», заменившие собой...
=======
при "кровавом" Сталине оправдательных приговоров было до 12%, Сталин это исчадие гражданской войны, гражданская война это когда банда против банды!
при белом пушистом Путине 0,56% !!!

Это хунта!



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4

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  • Эксперт
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  • 4 | 24.08.2019, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Первый выстрел прозвучит от режима, а вот последний от Народа!
_________________________
Не факт.



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3

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  • Участник
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  • 5 | 24.08.2019, 11:26 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12759 | Рейтинг: -1935,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Начал читать, а потом подумал - зачем?
Гудков депутат старший вместе с сыном - Гудковым депутатом младшим, чувствовали себя как рыба в воде при этом режиме. Владели коллекторскими агентствами, вышибали с людей долги в пользу банков, имея с этого нехилый процент.
Но вот их турнули от корыта.
Гудковы теперь оппозиционеры. Они за народ.
Честно, граждане, считающие себя либералами - вы в это верите?



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6

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  • Гость
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  • 6 | 24.08.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лукашенко собрал вокруг себя умных людей, те изучили мировой опыт предложили создать на селе агрогородки с кооперацией и полным циклом современной высокотехнологичной переработки сельхозпродукции.
Почти , как кибуцы.
Работа есть, крыша головой е.
Когда на столе нормальная чистая вода и еда, в клубе звездные артисты,ребенку место в детском саду, в школе учат труду и добру ловить драйв от полицейских дубинок никакого желания нет.



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7

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  • Гость
  •  
  • 7 | 24.08.2019, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять, как только либерастов носом в их же г-но сунул, так комментарий зажали.



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4

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  • Гость
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  • 8 | 24.08.2019, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.08.2019, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять, как только либерастов носом в их же г-но сунул, так комментарий зажали.
--------------------
Это готовность либерастов к открытому и честному диалогу.



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3

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  • 9 | 24.08.2019, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.08.2019, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять, как только либерастов носом в их же г-но сунул, так комментарий зажали.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это у них называется открытая дискуссия! Со мной они постоянно такую дискуссию ведут! Очень Опытный



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3

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  • 10 | 24.08.2019, 17:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Зззадавлю, палы!!! Да здравствует социализм!!!



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  • 11 | 24.08.2019, 19:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Наташа Павлова
1 ч. ·
Неделю провела с детьми на западе крыма, в поселке Молочное.
Мои субьективные впечатления и ощущения после увиденного и услышанного от местных жителей и понаехавших из подмосковья на высокий сезон таксеров.

- события 2014 года спустя пять лет воспринимаются все так же как захват, даже после самой продолжительной и масштабной пропагандистской кампании, которая велась в эти годы

- поток туристов в крым с 14 года упал втрое и не восстановился за счет оттока отдыхающих из украины, которые составляли большинство туристов в крыму. Приезжали в основном по жд: привлекали очень, очень дешевые цены в первую очередь

- после 14 года цены выросли в разы: на топливо в первую очередь наиболее заметно, на продукты существенно

- смена логистических поставок с украины на россию автоматом привела к ухудшению качества продуктов. В первые два года, говорят, юг россии поставлял в крым откровенное гв (возможно все портилось изза отсутствия моста, паром иногда закрывался на двое-трое суток. Фуры стояли. И это летом, в жару).

- качество пищевки резко ухудшилось при существенно более высоких ценах. Натуральная молочка и мясопереработка выжила только на тех предприятиях, где еще остались местные владельцы и управляющие. В одном случае, о котором мне рассказали, владелец молзавода вынужден был согласиться на должность управляющего, уступив контроль над предприятием новым собственникам, чтобы сохранить свое детище и, как это не удивительно в таких обстоятельствах, репутацию

- бизнес в крыму отжимается самыми разными способами: и это не только национализация более крупных предприятий, но и банкротства, проверки надзорных органов и пр (как это было принято у нас в россии, словом)

- при украине местные жители, достигшие совершеннолетия, имели право на получение бесплатных участков (четырех, если я верно поняла). Право на ту самую землю, где ты родился. Даже если это поселок у моря. Тут надо вспомнить, что и по российской конституции земля - это собственность многонационального народа. Представляете, как это круто - когда это не только строчка в конституции и тем более не миллион рублей в пригороде уфы

- не знаю, кто эти крымские политтехнологи, но такое ощущение,что заказчик тут не гражданский. в крыму сплошь и рядом насаждается не курортно-туристическая тема, а военно-«патриотическая». Я бы еще поняла это в севастополе, где флот, все дела... но когда старые ракеты и другую военную атрибутику устанавливают в парке прибрежного поселка молочное, который за 104 км от севастополя и вообще глубочайшая полуубитая крымская провинция - это как бэ вызывает вопрос: на фига же так-то? Вроде не 1945 год на дворе. И этого бряцания везде в крыму хватает. На южном берегу не была. Может, хотя бы там эстетика более френдли для туристов. Люди вроде едут отдыхать на море, а не созерцать места былой «боевой славы»

- интересно, но при том, что крым как бэ «наш», там нет наших-наших банчиков, и наших-наших торговых сетей и это очень доставляет, конечно. То есть там может быть некий «магнит» у дома или «перекресток» - но это тот же деревенский продмаг. Потому что крупные российские сети при всей бравурности «крымской весны»
туда не идут. Не хотят рисковать. Интересно

- на сезон в крым едут работать из россии. Таксерами, например. Приезжают на своих машинах с июня по октябрь. В крыму берут машину в прокат . Ее юзают. Катают турье и окупается и топливо, и аренда тачки. При этом яндекс такси, допустим, в евпатории нет. Не поняла - дело в санкциях или еще в чем. Есть пара своих сетевых диспетчерских контор. В среднем нам обходилась поездка в оба конца в 5 тыс. (Молочное - бахчисарай и назад, молочное -севастополь и назад) - с ожиданием три часа.

- землю в крымской провинции активно скупают северяне-вахтовики и москвичи (из тех, кому европа далеко, непонятно изза языка и культуры и дорого). На юге - военные отставники. Интересно, как это отразится в будущем на стиле жизни и сервисе в этих населенных пунктах

- туристы из луганска рассказывают, что в луганской республике заправляют военные. У тех, у кого там бизнес, все сложно: поставки с украины накрылись, из россии налаживаются с натяжкой. Там такая вроде бы анархия. а-ля отдельные представители чеченской республики: военные могут набухаться и устраивать пострелушки в гостинице. Это в порядке вещей и никого не удивляет

- в самом крыму в местах, которые мы обьехали, с федеральными дорогами жопа сопоставимая с состоянием наших муниципальных дорог. В населенных пунктах дороги как наши и хуже. В деревнях типа молочного в том числе. Странно, что при украине, при таком потоке туристов, дороги не делались. Но! Теперь, когда их начали местами делать (строится сквозная трасса от керченского моста на востоке до мирного на западе) местные, с кем бы я говорила, все равно считают, что при украине было лучше. Как-то начатое строительство дорог не компенсирует другие неудобства вроде инфляции и, наверное, ощущения принудительного присоединения что ли

- билет уфа симферополь стоил без багажа 20 тыс/чел в оба конца. Алроса. Дорого, говорят, но мы брали за тройку дней до вылета, т к собрались стихийно. Проживание с трехразовым питанием - частная мини-гостиница в 1,5 км моря - 50 тыс руб за пятерых 7 дней. Остальные траты - такси, трансфер аэропорт и по мелочи на детей. Не дешево, словом, и думаю, сопоставимо, с турцией.



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  • 12 | 24.08.2019, 19:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 24.08.2019, 19:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65211 | Рейтинг: +12216
Наташа Павлова
1 ч. ·
Неделю провела с детьми на западе крыма, в поселке Молочное.
Мои субьективные впечатления и ощущения после увиденного и услышанного от местных жителей и понаехавших из подмосковья на высокий сезон таксеров.
___________________
Кухарка!
Ну, удавись ты - не мучайся! Никто хохлам Крым не отдаст, хоть каждый день ты будешь поноситься себе в трусы.
Так что от твоих высеров кроме вони ничего!



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  • 13 | 24.08.2019, 20:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Никто хохлам Крым не отдаст
_________________________
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему про то чей Крым)))) и что никто его не отдаст.



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  • 14 | 24.08.2019, 21:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
11 | 24.08.2019, 19:16 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65212 | Рейтинг: +12216,1
Наташа Павлова
1 ч. ·
Неделю провела с детьми на западе крыма, в поселке Молочное. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Свинья всегда грязь найдёт! Очень Опытный



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1

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  • 15 | 24.08.2019, 21:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищи! Давайте спокойно.

Так. Как сковырнули социализм? Мой начальник цеха НГДУ, некто Паклинов,
бывший когда-то у меня помбуром, вдруг получил директиву: чем рулишь - тем и владеешь.

Видели бы вы, что, млять, с ним исделалось: ходит по двору - "всё моёо- о!!""

Сука, блять. Дык, вот, ребята. Я предлагаю обратный вариант: кто был когда-то начальником цеха - пущай снова им и будет. С той же зарплатой.

А ежели кто закочевряжится - к стенке, ннах***!!! И фся недолга. У меня быстро.



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  • 16 | 24.08.2019, 21:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
Главред КомерсантЪ-Башкортостан - для тебя свинья?

Она ж жена Шомы Валеева - возглавлющего ИА «Медиакорсеть»)))) Бывшего главреда Башинформа))))
Руководителя Аппарата Общественной палаты в Башкирии - при Срадии)))))



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  • 17 | 24.08.2019, 21:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
16 | 24.08.2019, 21:21 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65213 | Рейтинг: +12216,1
Главред КомерсантЪ-Башкортостан - для тебя свинья?

Она ж жена Шомы Валеева - возглавлющего ИА «Медиакорсеть»)))) Бывшего главреда Башинформа))))
Руководителя Аппарата Общественной палаты в Башкирии - при Срадии)))))
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__ Это вообще-то пословица русская, тебе ли не знать! А если она против возвращения Крыма, то пусть валит в Укропию вместе с хряком! Очень Опытный



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  • 18 | 24.08.2019, 21:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Куха, ты шо? Не спишь ишо? Я тута. Если шо.



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4

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  • Гость
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  • 19 | 24.08.2019, 22:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 24.08.2019, 20:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1319 | Комментарии: 65213 | Рейтинг: +12216,1
Никто хохлам Крым не отдаст
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Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему про то чей Крым)))) и что никто его не отдаст.
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Хочешь рассмешить Бога - скажи ему, что Кухарка умная женщина.
Тут не только Бог с архангелами, но и Сатана с чертями обхохочутся!



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7

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  • 20 | 25.08.2019, 00:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1319 | Комментарии: 65214 | Рейтинг: +12215,6
В пятницу в эстонской столице установили первые "яблочные остановки", на которых таллиннцы могут бесплатно получить яблоки, а садоводы – избавиться от излишков урожая.

Первые пункты бесплатной раздачи яблок появились у детских садов "Маазикас" и "Пельгуранна", в Коплиском парке, на детской площадке в парке Каламая, в Полицейском саду, в саду между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика, в парках Тийгивески и Койду, а также около детских садов "Синилинд" и "Кикас" в Мустамяэ, сообщили 23 августа организаторы акции.

Запущенный в этом году проект активистки Марики Юусу поддержали предприятия Omniva и Pakendikeskus: одно поможет доставить яблоки на остановки, а второе снабдит ящиками.

По словам Юусу, яблоки пока могут оказаться не на всех открытых "остановках", потому что урожай летних яблок не очень большой, а осенние сорта созреют немного позже.

На "яблочную остановку" можно самому отвезти лишние яблоки или же заказать бесплатный вывоз через курьера Omniva. Желающих поделиться яблоками садоводов просят заранее зарегистрироваться в Omniva. Проект пока что пилотный, поэтому заказать услугу курьера смогут только жители Виймси, Маарду, Лоо, Юри, Лаагри и Харку.
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А мне яблоки несут соседи и знакомые - прямо домой)))) компоты варю, пьём... нарезала-наморозила - зимой будут и компоты, и шарлотки, и пироги... нет спасу от яблочного спаса))))



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