Геннадий Гудков: Станет ли режим стрелять в народ?

Происходящее ныне с путинским режимом напоминает острую фазу шизофрении. Складывается впечатление, что вся страна едет в автобусе с сумасшедшим водителем, который уже не способен адекватно действовать за рулем и везет всех к неминуемой катастрофе. Это же надо так: превратить заурядные, скучные выборы в малозначимую Гордуму в побоище с перспективой Гражданской войны! Как же нужно при этом бояться и ненавидеть свой народ?!Режим действует по беспределу. Это слово пришло в политику из блатного жаргона и означает отказ от всех правил, законов и даже воровских понятий.Просмотрите, что они творят! Они полностью и окончательно уничтожили в стране даже те недемократические и частично имитационные выборы, что еще иногда приносили «сюрпризы». Все! Нет больше в РФ никаких выборов, способных хотя бы частично менять власть. Надеюсь, теперь всем понятно, что ее смена произойдет не на мирных выборах? Или еще есть иллюзии? Посмотрите на беспрецедентно массовые и очень жестокие избиения обычных граждан на улицах и площадях.Вот ОМОНовец наотмашь бьет девушку в живот. Рядом «метелят» сбитого на землю велосипедиста. Прицельно, размеренно, как в тире дубинами по коленкам бьют лежащую на земле молодую пару, а в автозак тащат инвалида. Избивают людей, не проявляющих никаких признаков агрессии, не сопротивляющихся, полностью безоружных. И тащат, тащат многие сотни в автозаки. Заталкивают, заносят, заводят, скрутив руки. Всех подряд.Больше 2,5 тысяч задержанных за два выходных дня, подавляющее большинство — случайные прохожие. А посмотрите, как жандармы режима издеваются над арестованными кандидатами в ДЕПУТАТЫ, получившими, между прочим, поддержку десятков тысяч москвичей. Держат в клетках месяцами, прибавляя сроки, глумясь, задерживают вновь тут же, «не отходя от кассы», в момент «освобождения», при этом люди в масках буквально накидываются на арестантов и тащат их как террористов или убийц.Эйфория безнаказанности, глумление над законностью, кайф от власти над беззащитными. Жандармы и полицаи, науськанные на народ спрятавшимися за их щитами трусливыми и лживыми вождями, жестоко воюют с женщинами и детьми. Посмотрите, как подло они издеваются над Галяминой, милой, интеллигентной женщиной, действующим депутатом Москвы.Как глумятся над Яшиным, который — целый ГЛАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ большого района Москвы (!). А как измываются над вчерашними детьми, студентами младших курсов, обвиняя их в тяжких преступлениях — массовых беспорядках — которые если кто и совершал, так как раз эти гопники в бронежилетах и забралах, кидавшиеся с дубинками на мирных граждан, как коршун на добычу.Умных, честных, талантливых вчерашних школьников, таких, как Егор Жуков, сажают в камеры с отпетыми уголовниками. Сломать, подавить волю, отомстить за бесстрашие — это просто читается в потугах тюремщиков мирного протеста. Так ведут себя только оккупанты. По беспределу.А судьи кто? Они работают так, как в 30-е знаменитые «тройки», заменившие собой правосудие: тогда от ареста по разнарядке до казни невинных людей порой и 10 дней не проходило. Сегодня тоже уже появились дела, сляпанные за 5 дней. Пока без расстрелов, но это пока! Ни стыда, ни совести, ни человечности у этих оборотней в мантиях. Как можно превращаться в таких негодяев?!Вы, господа, правящие Россией, сейчас пока можете все: отменить закон, извратить суд, посадить, избить, отравить или просто убить. Вы, конечно, пытаетесь еще по инерции употреблять слова про законность, правосудие. Не стоит утруждаться: нет этого больше ничего: вы все уничтожили сами.Своими ЦИКами-МГИКами, судилищами, Росгвардией и ОМОНами, с удовольствием ломающими ноги и ребра тем, кому просто не повезло. Россия ныне — вне Конституции, вне правового поля, вне норм гуманности. Все это заменила дубинка и кулак «гвардейца».Вы вообще можете хватать любого и издеваться над ним, сколько душе угодно. Ведь никто вас не остановит: сегодня за вами — 300 тысяч штыков «росгвардии», специально созданной для войны с народом, и больше 600 тысяч полицаев. Вас обслуживают давно морально переродившиеся следователи, предавшие закон прокуроры, за вас — судилища, тюрьмы, наручники и автозаки. Вы прекрасно подготовились к войне с собственным обманутым и ограбленным народом, который вы презираете и одновременно жутко боитесь. Сегодня вы пока можете все. Даже расстрелять всех задержанных и арестованных в подвалах Лубянки под звуки работающих двигателей, опыт есть. Но ключевое слово — ПОКА.Потому что вам никто ничего не забудет и не простит. Война с народом всегда заканчивается победой народа. Не хотите слышать сотни тысяч людей, мирно выходящих на улицу? Прекрасно, народ найдет другие способы довести до вас свою точку зрения. Вряд ли только они вам понравятся, господа властьзахватившие. Вы издеваетесь, глумитесь над попытками проведения мирных митингов. То у вас фестиваль варенья, то конкурс автозаков со стрельбой (какой идиот придумал!), то день флага. Отлично, люди выйдут по-другому. Они живут в огромном городе, который, слава Богу, еще не осажден полчищами врагов. И они могут гулять и ходить там, где захотят сами. Перегородите весь Центр, все площади и бульвары? Поставите на каждом углу автоматчиков и «космонавтов»? Вперед!Вы сами раздуваете пожар гражданских конфликтов. Вы сами — главные революционеры и вдохновители радикального протеста. Это вы, властные чинуши и усыпанные генеральскими звездами силовики — враги стабильности и закона в России. Но время работает против Вас. Ресурсы управлять страной вашей воровской «вертикалью власти» давно исчерпаны: вы больше ничего не в состоянии дать России, кроме проблем, кризисов и медленного умирания всего, чем еще недавно жила страна.Вы решили до предела закрутить гайки, запугать, замордовать людей, чтобы и дальше безнаказанно грабить страну? Не выйдет. От вас сегодня уже отворачиваются миллионы: студенты, ученые, преподаватели ВУЗов, бизнесмены, артисты, журналисты и сотни тысяч других мыслящих людей, которые уже понимают, что вы ведете Россию к кровавому сценарию, к многочисленным жертвам и развалу Державы.И, поверьте, очень скоро вам придется решать: стрелять в народ или нет. Судя по царящему в ваших рядах безумию, ответ на этот вопрос очевиден: вам ПРИДЕТСЯ СТРЕЛЯТЬ В НАРОД, потому что вы больше не видите никаких иных способов сохранить захваченную вами политическую власть. Что является продолжением такого сценария, надеюсь, вам хорошо известно. Посеявший ветер да пожнет бурю! Народ не захочет долго терпеть власть вороватых оккупантов, разоряющих российское государство и ведущих его к очередной геополитической катастрофе.