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СПЧ как гениальный ход

  • Опубликовано: ПроУфу | 18.09.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 31038 | Комментарии: 29
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Названы имена председателя и членов Совета по правам человека при Главе Башкирии. Приглашенные вступить в Совет сообщили об этом на своих страницах в Facebook.

СПЧ как гениальный ход


Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества возглавил бизнесмен и один из экс-кандидатов на выборах главы республики Владимир Барабаш. Его заместителем стал юрист в области ЖКХ Вадим Беляков. Ответственным секретарем Совета назначена правозащитница и экс-кандидат на выборах главы Башкирии Зульфия Гайсина.

Также в состав Совета вошли 36 человек - среди них активистка общественного движения «Архзащита» Эльза Маулимшина, общественник Азамат Галин, председатель президиума коллегии «Гильдия Российских адвокатов по РБ» Валерий Аббасов, победительница фестиваля косплеев Полина Вишневская, главный редактор «Эха Москвы» в Уфе Руслан Валиев, известный адвокат Уфы Алексей Зеликман, председатель Общественной наблюдательной комиссии в Башкирии Олег Галин, координатор движения «Голос» в Башкирии Ренат Факиев, политолог Сергей Лаврентьев, арт-критик и защитница прав ЛГБТ Кристина Абрамичева, активист сообщества «Сибай, дыши» Эдуард Кадыров, правозащитница Альмира Жукова, экс-председатель Верховного суда Башкирии Марат Вакилов, экс-кандидат на выборах главы и блогер Владимир Кобзев, экс-депутат Госсобрания РБ Ильдар Исангулов, врач-неонатолог Файруза Латыпова и другие.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике Совета по правам человека 3 сентября. Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике Совета по правам человека. Сегодня же состоялось первое заседание СПЧ Башкирии.

ПроУфу
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  • 1 | 18.09.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще то настоящих правозащитников в совете раз два и общелся,остальные бизнесмены от так называемой прувозащиты.Свято место пусто не бывает-будут созданы настоящие группы ПРАВОЗАЩИТНИКОВ.



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  • 2 | 18.09.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Хотелось бы узнать поподробнее об этом совете, а то, я , кроме названия и членов ничего низнаю.
Особенно меня интересуе бюджет этой новой структуры, и из каких средст он будет формироваться.
А то ведь смотрите что получается:
- В СССР, считавшемся царством бюрократии, чиновников было на максимуме 73 человека на 10 тыс. населения
- Сейчас, в РФ, примерно 102 чиновника на 10 тыс. человек.

А прав как небыло, так и нет,-одни обязанности...



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  • 3 | 18.09.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот вам очередной симулякр, рожденный властью. Естественно, при таком составе (реальных правозащитников в нем кроме Альмиры Жуковой нету от слова "совсем") ждать от этого органа какой бы то ни было "правозащиты" не придется. Члены этого Совета - обласканные властью марионетки, готовые выполнить любое пожелание заказчика их будущих решений.



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  • 4 | 18.09.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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созданы настоящие группы ПРАВОЗАЩИТНИКОВ.

----------------------------

Это свидетельствует лишь о том, что буржуазное общество запредельно конфликтно по причине поляризации интересов антагонистов "хозяин - батрак".



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  • 5 | 18.09.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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А какие права ЛГБТ собирается защищать Кристина Абрамичева? Каких прав у них нет?



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  • 6 | 18.09.2019, 10:47 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1820 | Рейтинг: +490,7
"Всем спасибо. Сцена снята".

Соучастники спецоперации 82/72, получили должности в оплату их игры.

Это ответы - настоящие ли кандидаты Барабаш и Гайсина.

Ага. Супер настоящие.



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  • 7 | 18.09.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В целях экономии средств теперь нужно упразднить все другие госорганы имеющие отношение к правам человека. У Совета полномочий должно быть больше чем у прокуратуры, суда, полиции ФСБ (можно сделать их подотчетными) иначе это будет беззубый орган. Даешь шариатский суд как альтернативу светскому суду! ОПГ наделить правами коллекторов вместо судебных приставов (эффективность их деятельности ощутил на своей шкуре). Эх, заживем! Вперед стройными рядами в светлое будущее!



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  • 8 | 18.09.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65636 | Рейтинг: +12237,6
Цитата:
"Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил членам совета, что ему неоднократно предлагали создать СПЧ, но он сомневался, понимая, что в его состав войдут «сложные для власти люди»."(конец цитаты)

Поэтому он максимально разбавил сложных - простыми... и даже очень простыми.



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  • 9 | 18.09.2019, 11:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30678 | Рейтинг: -711,1
Из Станислава Шкеля:

- У нас есть федеральный игрок, который определяет во многом региональную повестку, - отмечает он. - Но на уровне регионов, несмотря на то, что в каждом есть свой губернатор, есть конкурирующие игроки, желающие занять его место. Однако они конкурируют не за голоса избирателей, а за интеграцию в патронажную сеть президента, презентуя себя в качестве лучших и более лояльных, чем нынешний глава субъекта. Борьба ведется с помощью разного рода компроматов. Многие региональные игроки пытаются дискредитировать губернатора, чтобы на следующем витке решения вопроса, кто будет следующим, посеять сомнение, что именно этот губернатор – лучшая из альтернатив.

Таким образом, конкуренция есть, но ее модель перевернута с ног на голову.

- В демократии кто будет следующим губернатором, решает народ. А здесь элитные группы конкурируют между собой относительно Кремля, - делает вывод Станислав Шкель. – Главы регионов опираются на свои, более низкие, клиентелы, которые дают им ресурсы. Для центра, конечно, интересен тот игрок, который имеет больше ресурсов. Соответственно, конкуренция ведется между ресурсами, а не между программами и идеологиями.

- Политическая выживаемость губернатора выше в том случае, если он имеет ресурсы, которыми может поделиться с центром, - продолжает политолог. - Центр, когда назначает губернатора, уже делится с ним полномочиями, но требует что-то взамен. Целый ряд исследований политологов показывает, что главный ресурс, который сейчас интересен Кремлю, - это электоральные результаты партии власти и президента.

Выборы – имитация, воздействующая на реальность

монопольное положение возникшей «Единой России» на политическом пространстве.

- «Единая Россия» стала значимым инструментом управления региональными элитами,

Когда в 2005 году стало понятно, что губернаторы могут рассчитывать сохранить свой пост только через «Единую Россию», естественно, начали массово с ней корпорироваться.

https://clck.ru/J9sGi



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  • 10 | 18.09.2019, 11:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65636 | Рейтинг: +12237,6
Башкирская общественная организация «Башкорт»

Из vk.com

Сегодня состоялось первое заседание Совета по правам человека при главе Башкортостана.

Как мы и ожидали, от предложенных нашей организацией кандидатов, не прошел ни один.

Если честно, мы и не ожидали, что кто-то из БОО «Башкорт» пройдет, так как прекрасно знаем, что задаваемые нами вопросы очень неудобны для власти республики. Но, чтобы потом не говорили, что мы даже не предлагали своих кандидатов, мы это сделали.

Радий Хабиров на своих личных страницах в социальных сетях обратился к населению с просьбой предложить своих кандидатов, которые будут неудобные для власти.

Народ предлагал. Так, на странице Радия Хабирова в ВК за кандидатуру председателя БОО «Башкорт» Ильнара Галина высказалось 40 человек, за кандидатуру уважаемого аксакала Гарифуллу Япарова 51 человек, а за Фаиля Алсынова, который отказался выставлять свою кандидатуру высказалось 47 человек.

Но, как видим прошли другие. Так, одних только бывших кандидатов в главы республики на прошедших выборах, в созданном СПЧ оказалось три человека: Владимир Барабаш, Зульфия Гайсина и Владимир Кобзев.

Удивляет, как там оказался Ильдар Исангулов, который в свое время называл защитников Торатау турецкими агентами.

Мы уверены, что там собрано и много порядочных людей, которые действительно хотят сделать нашу жизнь лучше.

Радует то, что есть там и очень достойные люди, такие как известная правозащитница Альмира Жукова или шеф-редактор «Эхо Москвы» в Уфе Руслан Валиев.

Мы будем ждать от них честной работы, острых вопросов, защиты преследуемых и достойных предложений.



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  • 11 | 18.09.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радует то, что есть там и очень достойные люди, такие как известная правозащитница Альмира Жукова
----------------------------------------
Еще не вечер. Позже поржем вместе. Веселые времена грядут. Все смешалось в доме Обломовых.



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  • 12 | 18.09.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Облонских.



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  • 13 | 18.09.2019, 12:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65636 | Рейтинг: +12237,6
Все смешалось в доме Обломовых.
__________________________
Ну ёптать! В школе лит-ру пропускал? Облонских же!!!!

Из романа (ч. 1, гл. 1) «Анна Каренина» (1877) Л. Н. Толстого (1828— 1910): «Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме... Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета». Иронически о неразберихе, беспорядке, путанице и т. д.

«Обло́мов» — роман, написанный русским писателем Иваном Александровичем Гончаровым в период с 1847 по 1859 год. Впервые был опубликован в 1859 году. Роман входит в трилогию вместе с произведениями «Обыкновенная история» и «Обрыв», являясь её второй частью.



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  • 14 | 18.09.2019, 12:53 | Автор: Кухарка
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12 | 18.09.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
___________________________
Ну вот - другое дело))))



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  • 15 | 18.09.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Наследником СССР является Советский Народ.

А не упыри, захватившие наследство. Правозащитники, вам слово!



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  • 16 | 18.09.2019, 13:25 | Автор: юнг
    Публикации: 151 | Комментарии: 37963 | Рейтинг: +5461,5
13 | 18.09.2019, 12:53 | Автор: Кухарка
Публикации: 1326 | Комментарии: 65632 | Рейтинг: +12238,3
Все смешалось в доме Обломовых.
__________________________
Ну ёптать! В школе лит-ру пропускал? Облонских же!!!!

Из романа (ч. 1, гл. 1) «Анна Каренина» (1877) Л. Н. Толстого (1828— 1910):

============================================================
=== А всё-таки зря башлыг не взял на работу нашу "легенду"!
Какой кругозор, какая прыть! И в классиках сечет, и в булгахтерии, и в лобковых волосах "при износе".
И это , несмотря на деменцию и климакс!



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  • 17 | 18.09.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Исангулов то каким боком оказался в числе защитников прав угнетенных? Известный решала... решал и решает вопросы в судах всех уровней. И деньгами при этом не брезгует.... Абсолютно беспринципный товарищ .... но какой то непотопляемый!



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  • 18 | 18.09.2019, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
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А этто Совет он сам ЗАКОНЕН?



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  • 19 | 18.09.2019, 13:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65636 | Рейтинг: +12237,6
И это , несмотря на деменцию и климакс!
______________________________
И это, несмотря на ТВОЮ деменцию и ТВОЙ климакс!

Деменция - тут помню, тут не помню - доказано, что ты помнишь, что я в твоем доме что-то попробовала впервые, но не помнишь, что именно))))

Климакс - мужской - начинается на много раньше(в 40-45 лет), чем у женщин - и уже никогда не заканчивается, поскольку тестостерон уже не восполняется...

Климакс у мужчин – симптомы
повышенная раздражительность,
быстрая утомляемость,
плохой сон, подавленность,
беспокойство,
апатия,
слабость,
неуверенность в себе.
увеличение веса, а вес яичек уменьшается, усиливаются функции щитовидной железы.
снижение или полное отсутствие потенции

В общем - это мы и наблюдаем у ВСЕХ старых пидорасов - превращаются в баб, причем в самых поганых сплетниц - выдумывающих всякую херь(мечтающих, как Баба Яга на дереве). Жалкое зрелище...



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  • 20 | 18.09.2019, 13:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65636 | Рейтинг: +12237,6
17 | 18.09.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован

Читай комментарий №8!



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