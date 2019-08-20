СПЧ как гениальный ход ...

Названы имена председателя и членов Совета по правам человека при Главе Башкирии. Приглашенные вступить в Совет сообщили об этом на своих страницах в Facebook.Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества возглавил бизнесмен и один из экс-кандидатов на выборах главы республики Владимир Барабаш. Его заместителем стал юрист в области ЖКХ Вадим Беляков. Ответственным секретарем Совета назначена правозащитница и экс-кандидат на выборах главы Башкирии Зульфия Гайсина.Также в состав Совета вошли 36 человек - среди них активистка общественного движения «Архзащита» Эльза Маулимшина, общественник Азамат Галин, председатель президиума коллегии «Гильдия Российских адвокатов по РБ» Валерий Аббасов, победительница фестиваля косплеев Полина Вишневская, главный редактор «Эха Москвы» в Уфе Руслан Валиев, известный адвокат Уфы Алексей Зеликман, председатель Общественной наблюдательной комиссии в Башкирии Олег Галин, координатор движения «Голос» в Башкирии Ренат Факиев, политолог Сергей Лаврентьев, арт-критик и защитница прав ЛГБТ Кристина Абрамичева, активист сообщества «Сибай, дыши» Эдуард Кадыров, правозащитница Альмира Жукова, экс-председатель Верховного суда Башкирии Марат Вакилов, экс-кандидат на выборах главы и блогер Владимир Кобзев, экс-депутат Госсобрания РБ Ильдар Исангулов, врач-неонатолог Файруза Латыпова и другие.Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике Совета по правам человека 3 сентября. Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике Совета по правам человека. Сегодня же состоялось первое заседание СПЧ Башкирии.