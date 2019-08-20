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Барабаша обвинили в участии в шоу

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Хабиров назначил Барабаша руководителем Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества РБ.

Барабаша обвинили в участии в шоу


В ответ Владимира Барабаша обвинили в участии в "шоу".

Экс-кандидат на должность главы Башкортостана Владимир Барабаш стал руководителем Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества Республики Башкортостан. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:

Избранный Глава Республики Радий Хабиров, своим указом создал Совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Я этот совет возглавил, Вадим Беляков стал заместителем председателя, Зульфия Гайсина ответственным секретарем. Всего Совет сформирован из 36 человек. В ближайшее время мы опубликуем и документы по совету и составы комиссий.

Почему это важно. Это смелый и серьезный шаг со стороны власти. Шаг, показывающий, что есть желание не почивать на лаврах победы, а выстроить серьезный диалог с теми, кто зачастую им оппонировал. Совет, в основной массе, сформирован из людей во многом для власти неудобных, неравнодушных, с обостренным чувством справедливости. Это не попытка откупиться или закрыть рты, это шанс на диалог. Диалог, который может принести пользу жителям Башкортостана.

Я, и уверен, что коллеги ко мне присоединятся, готов пообещать, что, войдя в Совет, буду в первую очередь придерживаться интересов людей, сохраняя честность и объективность. И если почувствую малейшую фальшь или симулякр, уйду из Совета, так как не желаю участвовать в постановочных шоу.

Надеюсь мы вместе сможем сделать жизнь в Республике лучше и сформируем тот самый диалог между властью и обществом, которого так сейчас не хватает.

Ранее "Idel.Реалии" писали о том, что Владимир Барабаш направил в ЦИК республики запрос с требованием предоставить видеозаписи с камер наблюдения с 12 избирательных участков. В штабе Барабаша зафиксировали существенные расхождения в цифрах явки избирателей, которые содержатся в отчетах наблюдателей и в официальных протоколах участковых избирательных комиссий.

Идель.Реалии
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  • 1 | 18.09.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Владимир Барабаш направил в ЦИК республики запрос с требованием предоставить видеозаписи с камер наблюдения с 12 избирательных участков.
===============================
Вот вам и индикатор: предоставят записи,- значит "совет" что то стоит, не предоставят,- надо разгонять.
Но есть нюансы: Если предоставят, то будет налицо фальсификация выборов, следовательно Радий будет нелегетивмен, и тогда тоже " совет" надо разгонять.
"Вот такая, понимаш, загагулинка получается"



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  • Эксперт
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  • 2 | 18.09.2019, 11:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65636 | Рейтинг: +12237,6
Спойлерство Барабаша становится дезавуированным... ну что ж... "верить нельзя никому"©



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  • 3 | 18.09.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В ответ Владимира Барабаша обвинили в участии в "шоу".
----------------
Кто обвинил, где обвинил, когда обвинил? УЖ сайт для идиотов?



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  • 4 | 18.09.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спойлерство Барабаша становится дезавуированным...
----------------
Столько лет в реальной политике....словечек нахваталась. Какое убожество.



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  • 5 | 18.09.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барабаш Тебе позор !!! Ты оказался продажным со своим Потылицыным !!!



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  • 6 | 18.09.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Карабаш-Барабаш



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  • 7 | 18.09.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Соучастница Барабашоу - Кухарка, разочарована в выборе своего кандидата)



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  • 8 | 18.09.2019, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барабаш Тебе позор !!! Ты оказался продажным со своим Потылицыным !!!


Потылицына не трогайте, на нем клеймо негде ставить.



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  • 9 | 18.09.2019, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Барабашка незримо присутствует в каждом доме или другом помещении. Только мы его не видим. Иногда с полки может упасть на голову пыльный канделябр



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  • 10 | 18.09.2019, 15:06 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1349 | Рейтинг: +347,1
Засветился барабашка по полной. А кто твердил он честный, неподкупный. Таковых туда не пускают.



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