Хабиров назначил Барабаша руководителем Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества РБ.В ответ Владимира Барабаша обвинили в участии в "шоу".Экс-кандидат на должность главы Башкортостана Владимир Барабаш стал руководителем Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества Республики Башкортостан. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook:Избранный Глава Республики Радий Хабиров, своим указом создал Совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Я этот совет возглавил, Вадим Беляков стал заместителем председателя, Зульфия Гайсина ответственным секретарем. Всего Совет сформирован из 36 человек. В ближайшее время мы опубликуем и документы по совету и составы комиссий.Почему это важно. Это смелый и серьезный шаг со стороны власти. Шаг, показывающий, что есть желание не почивать на лаврах победы, а выстроить серьезный диалог с теми, кто зачастую им оппонировал. Совет, в основной массе, сформирован из людей во многом для власти неудобных, неравнодушных, с обостренным чувством справедливости. Это не попытка откупиться или закрыть рты, это шанс на диалог. Диалог, который может принести пользу жителям Башкортостана.Я, и уверен, что коллеги ко мне присоединятся, готов пообещать, что, войдя в Совет, буду в первую очередь придерживаться интересов людей, сохраняя честность и объективность. И если почувствую малейшую фальшь или симулякр, уйду из Совета, так как не желаю участвовать в постановочных шоу.Надеюсь мы вместе сможем сделать жизнь в Республике лучше и сформируем тот самый диалог между властью и обществом, которого так сейчас не хватает.Ранее "Idel.Реалии" писали о том, что Владимир Барабаш направил в ЦИК республики запрос с требованием предоставить видеозаписи с камер наблюдения с 12 избирательных участков. В штабе Барабаша зафиксировали существенные расхождения в цифрах явки избирателей, которые содержатся в отчетах наблюдателей и в официальных протоколах участковых избирательных комиссий.