Знакомый запах старого коричневого пятна

Муртаза Рахимов назвал предшественника Хабирова «черным пятном в истории башкирского народа».Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов прокомментировал инаугурацию Радия Хабирова, корреспонденту «БИЗНЕС Online». Он сообщил, что ни на секунду не сомневался в том, что башкирский народ на выборах поддержит Хабирова. При этом его предшественника Рустэма Хамитова назвал «черным пятном в истории башкирского народа».Видео:Сегодня действительно большое событие. Наконец-то правительство правильно поступило, а то за 8 лет человек разрушил всю систему, которая была отработана. В целом [Радий Хабиров] достойный руководитель башкирского народа. Я этому очень рад и поддерживаю его. Симпатичный руководитель, молодой. Хамитов был черным пятном в истории башкирского народа. Непонятно, как он стал хозяином [республики]. Сейчас уже трудно сказать. Я предлагал другого, Сергея Тимофеевича (Пашина — прим. ред.) из „Газпрома“. Хозяйственник должен быть. А он же [Хамитов] занимался только экологией, больше ничего не знает. Разложил всю Башкирию, выстрелился из системы у нас. Так что [смена руководителя региона] большое событие, — рассказал Рахимов.Напомним, сегодня в Госсобрании прошла инаугурация нового главы региона Радия Хабирова. Теперь он окончательно избавился от приставки — врио.