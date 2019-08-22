Знакомый запах старого коричневого пятна

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Ильнар Гарифуллин: «Ответ ...

Татарский вопрос, башкирский, чувашский, русский... А может и нет ник ...
  Рейтинг: +6  ЯСЕНПЕНЬ

Уфу переделают в «Башкирс ...

Очередная выходка националистических сил во властных структурах Башкир ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Хорошо, но мало

Российская статистика сроков жизни россиян легко была опровергнута ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Король умер, да ...

Радий Хабиров, работавший с октября 2018 года исполняющим обязанности главы ...
  20.09.2019   27761    27

Знакомый запах старого ...

Муртаза Рахимов назвал предшественника Хабирова «черным пятном в истории ...
  20.09.2019   19046    140

Очередное теплое кресло ...

Хайдар Валеев, занимавший с 2011 до марта 2019 года должность председателя ...
  20.09.2019   20598    3

Мурзагулов встал на ...

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что ...
  20.09.2019   39278    10

Остановка «Реальных дел» ...

«Единая Россия» проверит расходование средств на строительство остановки из ...
  20.09.2019   42169    8

Последние публикации
«Король умер, да ...

Радий Хабиров, работавший с октября 2018 года исполняющим обязанности главы ...
  20.09.2019   21501    27

Знакомый запах старого ...

Муртаза Рахимов назвал предшественника Хабирова «черным пятном в истории ...
  20.09.2019   13252    140

Очередное теплое кресло ...

Хайдар Валеев, занимавший с 2011 до марта 2019 года должность председателя ...
  20.09.2019   42254    3

Мурзагулов встал на ...

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что ...
  20.09.2019   18684    10

Остановка «Реальных дел» ...

«Единая Россия» проверит расходование средств на строительство остановки из ...
  20.09.2019   25747    8

Евгения Куцуева: ...

Евгения Куцуева – блогер. Разделяй и властвуй. Я напишу об этом один раз, ...
  19.09.2019   17306    35

Башкирия тоже «большая, ...

Депутаты Курултая лично познакомились с кандидатом на пост прокурора республики ...
  19.09.2019   25097    15

Посреди грязи и ...

В одной из деревень Башкирии торжественно открыли остановочный павильон. Как ...
  19.09.2019   42741    127

Маленькая, но уже победа ...

Дело возвращено в прокуратуру для устранения препятствий к дальнейшему ...
  19.09.2019   40852    10

СПЧ как гениальный ход ...

Названы имена председателя и членов Совета по правам человека при Главе ...
  18.09.2019   20167    41

Читаемое за месяц
Старая, надоевшая байка ...

Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. ...
  22.08.2019   12816    24

Обнищание ударными ...

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Замглавы комитета Госдумы ...
  22.08.2019   14352    22

20 миллионов за такую ...

Палата обратилась в Арбитражный суд РБ с иском о защите чести, достоинства и ...
  22.08.2019   35391    11

Уфу переделают в ...

Вместо Республиканского историко-культурного музея деревянного зодчества в Уфе ...
  22.08.2019   29773    185

Страна уже «скален», а ...

Российские медики все чаще протестуют. Забастовки, митинги, флешмобы... Что ...
  23.08.2019   36676    13

Архив публикаций
Сентябрь 2019 (56)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)


Знакомый запах старого коричневого пятна

Оценили
0


Муртаза Рахимов назвал предшественника Хабирова «черным пятном в истории башкирского народа».

Знакомый запах старого коричневого пятна


Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов прокомментировал инаугурацию Радия Хабирова, корреспонденту «БИЗНЕС Online». Он сообщил, что ни на секунду не сомневался в том, что башкирский народ на выборах поддержит Хабирова. При этом его предшественника Рустэма Хамитова назвал «черным пятном в истории башкирского народа».

Видео:



Сегодня действительно большое событие. Наконец-то правительство правильно поступило, а то за 8 лет человек разрушил всю систему, которая была отработана. В целом [Радий Хабиров] достойный руководитель башкирского народа. Я этому очень рад и поддерживаю его. Симпатичный руководитель, молодой. Хамитов был черным пятном в истории башкирского народа. Непонятно, как он стал хозяином [республики]. Сейчас уже трудно сказать. Я предлагал другого, Сергея Тимофеевича (Пашина — прим. ред.) из „Газпрома“. Хозяйственник должен быть. А он же [Хамитов] занимался только экологией, больше ничего не знает. Разложил всю Башкирию, выстрелился из системы у нас. Так что [смена руководителя региона] большое событие, — рассказал Рахимов.

Напомним, сегодня в Госсобрании прошла инаугурация нового главы региона Радия Хабирова. Теперь он окончательно избавился от приставки — врио.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее »

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 20.09.2019, 08:42 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4640 | Рейтинг: -722,9
Я предлагаю провести опрос среди читателей Уфимского журнала:
Кто считает Хамитова черным пятном в Башкирии ставим под комментом минус (+), а кто считает что Хамитов был благо те белым пятном,то ставим плюс (+).



Оценили
17

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 20.09.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов прокомментировал инаугурацию Радия Хабирова, корреспонденту «БИЗНЕС Online». Он сообщил, что ни на секунду не сомневался в том, что башкирский народ на выборах поддержит Хабирова......."
=================================================
Ушел на заслуженный отдых . Отдыхай !
Нет ведь еще здесь на виду надо ПРОПЕРДЕТЬСЯ !
Забыл ВОРЮГА , как грабанул республику !
Это сам Рахимов М . ОСТАНЕТЬСЯ в памяти
«черным пятном в истории башкирского народа».



Оценили
21

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 20.09.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Все верно Муртаза сказал. Муртаза - мы ЗА!



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 20.09.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот уж кому кому, а этому отребью негоже давать оценки даже работе дворника!
А Вы заметили,- через каждое слово "башкирский народ", как будто Русского, Татарского и других народов в сране башкир несуществуе!!!!
При радии этот .......(вставте нужное слово) вновь вылез из норы забвения.



Оценили
8

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 20.09.2019, 10:00 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3839 | Рейтинг: -309,9
Это у него личная обида на Хамитова, потому что Бабай пытался стать серым кардиналом и рулить за спиной ХРЗ.

Всё-таки этот колхозник не исправим.



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 20.09.2019, 10:05 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1351 | Рейтинг: +347,3
Старпер козлина котороиу осталось два понедельника рассуждает о каких то пятнах. Забыл мордозад как ради власти лег под пупкина и ноги раздвинул.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 20.09.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Правильно сказал Рахимов. И мы все знаем что он сказал правильно. Хамитов это было большое зло для республики. Полное загнивание.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 20.09.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.09.2019, 10:05 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1350 | Рейтинг: +347,1

Старпер козлина котороиу осталось два понедельника рассуждает о каких то пятнах. Забыл мордозад как ради власти лег под пупкина и ноги раздвинул.
-----------------------------
Под Путина лег шаймиев. А Рахимова потому и сняли, что не лег.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 20.09.2019, 10:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1326 | Комментарии: 65646 | Рейтинг: +12233,6
Себя и Хабирова - он посчитал светлыми пятнами? Да на вас обоих клейма негде ставить! Весь УК РФ, включая узурпацию власти к вам применим!

Забыл, как вышвыривал СРадия из своей АПэшечки, аж двумя уголовными делами?

Баню он Хамитову простить не может...



Оценили
12

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 20.09.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чёрное, белое...

Кто ошибётся, кто угадает -
Разное счастье нам выпадает.
Часто простое кажется вздорным,
Черное - белым, белое - черным...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 20.09.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 20.09.2019, 10:07 | Автор:

Под Путина лег шаймиев. А Рахимова потому и сняли, что не лег.
=====================================================
Получается " гордый башкир " погиб на поле брани ,
а не воровства " Башнефти " и подготовки к феодально
наследственной передаче власти в РБ своему сыну
Уралу Рахимову ?
Без Путина и без его решения , власть передать по хотению
Рахимова по наследству ?
И где сегодня отирается кронпринц башкирский Урал Рахимов ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 20.09.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хамло один из учеников муртазела,оставивший своему последышу выженное поле/Поэтому хаму не удалось воровать в масштабах муртазыj



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 20.09.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самые лучшие критики всего и вся это ужовские бездельники во главе с кухаркой. Безголовых клонов в расчет не берем.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 20.09.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 20.09.2019, 10:36 | Автор:

Самые лучшие критики всего и вся это ужовские бездельники во главе с кухаркой. Безголовых клонов в расчет не берем.
===============================================
Смотри какой ужовский " трудоголик " здесь окопался !
Пшеел на х.й ! Подтирка жирных задниц ! Зарабатывай !



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 20.09.2019, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самые лучшие критики всего и вся это ужовские бездельники во главе с кухаркой. Безголовых клонов в расчет не берем.
==========
Гадаю, кто по профессии резус и калатун?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 20.09.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если рассуждать на уровне директора совхоза то он прав .Если брать за образец годы правления Рахимова то башкирам еще вылезет из одного места его политика . В коридоре 10-30 лет должны произойти значимые события , не будем лукавить как только ослабнет и посыпется Москва подобные события произойдут в РБ . ps а пока есть время для очередных ошибок так как даже нет иллюзии о светлом будущем на этой территории , слишком разные представления о нем у трех основных народов . ps это урок "хамитовым " башкиры прекрасно знают кто из какого племени , виляния одним местом добром не заканчиваются .



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 20.09.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получается " гордый башкир " погиб на поле брани ,
а не воровства " Башнефти " и подготовки к феодально
наследственной передаче власти в РБ своему сыну
Уралу Рахимову ?
Без Путина и без его решения , власть передать по хотению
Рахимова по наследству ?
И где сегодня отирается кронпринц башкирский Урал Рахимов ?
----------------------------
Власть к преемнику т.е. по наследству перешла в татарии. И украденная нефтянка до сих пор у того, кто ее украл. Потому что лег под московского хозяина.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 20.09.2019, 11:12 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18593 | Рейтинг: -3216,8
У татнациков все по татарски. Всё, в чем повинны татарские начальники, эти хитрожопые пытаются перевести на башкир. Всю республику тартария приватизировали Шаймиевы. У Рахимовых нет ничего. Как и должно быть у настоящих руководителей народа.
Да, вы татнацики не можете понять, башкирский народ имеет в виду народ башкиртостана, а не башкирский этнос. Скорее всего вы так хитрожопите.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 20.09.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 20.09.2019, 11:12 | Автор: кац

У татнациков все по татарски. Всё, в чем повинны татарские начальники, эти хитрожопые пытаются перевести на башкир. Всю республику тартария приватизировали Шаймиевы. У Рахимовых нет ничего. Как и должно быть у настоящих руководителей народа.
Да, вы татнацики не можете понять, башкирский народ имеет в виду народ башкиртостана, а не башкирский этнос. Скорее всего вы так хитрожопите.
================================================
Простожопый Башкир , рот закрой а то гланды простудишь !
Как откроешь рот так СКВОЗНЯК ПУСТОЗВОНА оглушает
своим безмозглым враньем !
Мозгов в шарабане под малахаем отродясь не было !
У Рахимова ничего нет ?
А благотварительный фонд " УКРАЛ " , где Он единоличный
хозяин ! Где крутиться 3 миллиарда долларов ,
от краденных денег " Башнефти ".
Опять ПУСТОЗВОН лжешь , как последняя прости тетка !
...." башкирский народ имеет в виду народ башкиртостана, а не
башкирский этнос..."
Нет , вы говорите не народы Башкортостана , а башкирский
народ !



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 20.09.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«черным пятном в истории башкирского народа»
=====
деменция, г-да, старость не радость!
«черное пятно в истории башкирского народа» это Ельцинизм-Путинизм...



Оценили
3

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com