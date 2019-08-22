Очередное теплое кресло вместо скамьи подсудимых

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Лучшие комментарии
Ильнар Гарифуллин: «Ответ ...

Татарский вопрос, башкирский, чувашский, русский... А может и нет ник ...
  Рейтинг: +6  ЯСЕНПЕНЬ

Уфу переделают в «Башкирс ...

Очередная выходка националистических сил во властных структурах Башкир ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Хорошо, но мало

Российская статистика сроков жизни россиян легко была опровергнута ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Король умер, да ...

Радий Хабиров, работавший с октября 2018 года исполняющим обязанности главы ...
  20.09.2019   27761    27

Знакомый запах старого ...

Муртаза Рахимов назвал предшественника Хабирова «черным пятном в истории ...
  20.09.2019   19046    140

Очередное теплое кресло ...

Хайдар Валеев, занимавший с 2011 до марта 2019 года должность председателя ...
  20.09.2019   20598    3

Мурзагулов встал на ...

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что ...
  20.09.2019   39278    10

Остановка «Реальных дел» ...

«Единая Россия» проверит расходование средств на строительство остановки из ...
  20.09.2019   42169    8

Последние публикации
«Король умер, да ...

Радий Хабиров, работавший с октября 2018 года исполняющим обязанности главы ...
  20.09.2019   21501    27

Знакомый запах старого ...

Муртаза Рахимов назвал предшественника Хабирова «черным пятном в истории ...
  20.09.2019   13252    140

Очередное теплое кресло ...

Хайдар Валеев, занимавший с 2011 до марта 2019 года должность председателя ...
  20.09.2019   42254    3

Мурзагулов встал на ...

Председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов заявил, что ...
  20.09.2019   18684    10

Остановка «Реальных дел» ...

«Единая Россия» проверит расходование средств на строительство остановки из ...
  20.09.2019   25747    8

Евгения Куцуева: ...

Евгения Куцуева – блогер. Разделяй и властвуй. Я напишу об этом один раз, ...
  19.09.2019   17306    35

Башкирия тоже «большая, ...

Депутаты Курултая лично познакомились с кандидатом на пост прокурора республики ...
  19.09.2019   25097    15

Посреди грязи и ...

В одной из деревень Башкирии торжественно открыли остановочный павильон. Как ...
  19.09.2019   42741    127

Маленькая, но уже победа ...

Дело возвращено в прокуратуру для устранения препятствий к дальнейшему ...
  19.09.2019   40852    10

СПЧ как гениальный ход ...

Названы имена председателя и членов Совета по правам человека при Главе ...
  18.09.2019   20167    41

Читаемое за месяц
Старая, надоевшая байка ...

Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. ...
  22.08.2019   12816    24

Обнищание ударными ...

Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Замглавы комитета Госдумы ...
  22.08.2019   14352    22

20 миллионов за такую ...

Палата обратилась в Арбитражный суд РБ с иском о защите чести, достоинства и ...
  22.08.2019   35391    11

Уфу переделают в ...

Вместо Республиканского историко-культурного музея деревянного зодчества в Уфе ...
  22.08.2019   29773    185

Страна уже «скален», а ...

Российские медики все чаще протестуют. Забастовки, митинги, флешмобы... Что ...
  23.08.2019   36676    13

Архив публикаций
Сентябрь 2019 (56)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)
Май 2019 (72)
Апрель 2019 (92)


Очередное теплое кресло вместо скамьи подсудимых

Оценили
0


Хайдар Валеев, занимавший с 2011 до марта 2019 года должность председателя Центризбиркома Башкирии, а позже возглавивший управление госслужбы и кадровой политики в администрации главы республики, займет пост заместителя председателя Конституционного суда Башкирии.

Очередное теплое кресло вместо скамьи подсудимых


Представление об этом в парламент республики сегодня внес глава региона Радий Хабиров. Депутаты кандидатуру согласовали.

Конституционный суд Башкирии создан в марте 1996 года. Состоит из четырех судей, включая председателя — эту должность занимает бывший депутат Курултая Зуфар Еникеев. На официальном сайте суда информации о должности заместителя нет, ее никто не занимает.

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 20.09.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередное теплое кресло вместо скамьи подсудимых
================================
путин своих подельников не сажает.



Оценили
3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 20.09.2019, 13:44 | Автор: Виктор
    Публикации: 170 | Комментарии: 1821 | Рейтинг: +490,9
"Своим все, населению закон, оппозиции тюрьма и топор".

Веник единых прутиков. Семья.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 20.09.2019, 17:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Состоит из четырех судей, включая председателя ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Интересно как они там голосуют! Ведь в теории возможно два против двух! Или у председателя 1,5 голоса? Или там всегда единогласие, купленное властью? Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com