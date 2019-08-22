Представление об этом в парламент республики сегодня внес глава региона Радий Хабиров. Депутаты кандидатуру согласовали.
Конституционный суд Башкирии создан в марте 1996 года. Состоит из четырех судей, включая председателя — эту должность занимает бывший депутат Курултая Зуфар Еникеев. На официальном сайте суда информации о должности заместителя нет, ее никто не занимает.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Очередное теплое кресло вместо скамьи подсудимых
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