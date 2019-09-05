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23 миллиона на очередную киноподелку

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В Башкортостане объявили сбор денег для съемок фильма о жизни и творчестве известного башкирского поэта ХХ века Рами Гарипова.

23 миллиона на очередную киноподелку


Для съемок фильма требуется бюджет в размере 22,3 млн рублей, сообщает "МК Сеть".

Режиссером фильма выступит Булат Юсупов, автор фильмов "Первая Республика", "Бабич", "Визит", "Наган", "13 раунд" и др. Поддержку проекту окажет киностудия "Башкортостан".

Название будущего фильма "Дневник поэта". За первые 10 дней запуска сбора средств уже собрано почти 60 тысяч рублей. Фильм планируют представить широкой публике в октябре 2020 года.

Поддержать фильм можно через сайт "Дневника поэта".

Справка: Рами Гарипов (1932-1977) — один из популярнейших башкирских поэтов, народный поэт Республики Башкортостан. Первая книга стихов "Юрюзань" (1954) была дипломной работой студента Литературного института. Сборники стихов "Каменный цветок" (1958), "Песня жаворонка" (1964) он посвятил родному краю, природе, своим землякам. Он часто обращается к башкирскому поэтическому творчеству, особенно жанрам кубаира и классическим народным песням.

Он перевел на башкирский язык поэзию Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Гейне, Рудаки, Р. Гамзатова, О. Хайяма и др.

Идель.Реалии
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  • # 1 | 04.10.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 2 | 04.10.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собственно а чем башкиры хуже или лучше русских ( у русских лапши и клюквы -1000 раз можно обернуть ее планету ) ? Как учили , пусть снимают пленка все стерпит .



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  • 3 | 04.10.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надеюсь хоть он не был алкашем .



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1

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  • 4 | 04.10.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо снять. Очевидно, в жанре документалистики с вкраплением игровых
мизансцен. Только не художественный. Иначе опять авторов понесёт на
"тяжёлую жизнь при проклятых Советах".



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0

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  • 5 | 04.10.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкортостане объявили сбор денег для съемок фильма о жизни и творчестве известного башкирского поэта ХХ века Рами Гарипова.
====================================
Кому нахрен известного?!!!!
Вы что млять несете?!!!!
Видимо им мала карима, решили еще одного "великого" поэта СОЗДАТЬ!!!
Ну, честное слово,-плюваться хочется!!!!



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3

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  • Эксперт
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  • 6 | 04.10.2019, 09:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65784 | Рейтинг: +12230
О, сколько уже потрачено денег на все эти НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫЕ фильмы?! Кто и сколько их - которые их смотрели - добровольно и за свои кровные покупая билеты?
За все 100 лет... будут опять школьников водить принудительно, на родительские деньги...
И в том числе на "Первая Республика", "Бабич", "Визит", "Наган", "13 раунд" и др.



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6

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  • Наблюдатель
  •  
  • 7 | 04.10.2019, 10:24 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11780 | Рейтинг: -1918,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Сначала про заголовок.

Как обычно, не имеющий ничего общего ни с оригинальным названием статьи, (и не статьи даже, так - заметочки, дескать, будут фильм снимать, и все собссно), ни с содержанием, ни даже со скрытым подтекстом, которого нет вообще.

То есть, посетитель УЖа, не успев прочитать саму заметку, уже понимает, что новость в том, что снимать будут не шедевр, а именно "киноподелку", и что режиссером будет не Мартин Скорсезе, а, как ни странно, некий Булат Юсупов.

Ладно, утомлять никого не буду, просто спрошу - может кто знает - а в Казани тоже есть такой сайт, аналог нашего УЖа, где так же культивируется ненависть к татарам, как на Уфимском журнале культивируется ненависть к башкирам?

А в Ижевске - к удмуртам? А в Йошкар-Оле - к марийцам?

Или только нам такое счастье?



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10

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  • Гость
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  • 8 | 04.10.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...сбор денег для съемок фильма о жизни и творчестве известного башкирского поэта ХХ века Рами Гарипова"
________________________________________________
Я думаю Башкорт, вкб и прочие сбмы должны быть первыми в этом деле, и пожертвовать пару месячных зарплат на это, посписочно с публикацией в интернете документов. Оценим их честность и убежденность



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1

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  • Гость
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  • 9 | 04.10.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собирайте деньги на фильм, если он Вам нужен, я не против, но только не принудительно со всех и не с бюджета! Очень Опытный



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1

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  • Эксперт
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  • 10 | 04.10.2019, 11:03 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 615 | Рейтинг: +194,3
За первые 10 дней запуска сбора средств уже собрано почти 60 тысяч рублей
--------------------
Дело движется. В день поступает 6 тысяч. Значит, требуемая сумма будет собрана за 10 лет с хвостом.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 11 | 04.10.2019, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65784 | Рейтинг: +12230
7 | 04.10.2019, 10:24 | Автор: Harrison

Ну расскажи - на какой из местных "шедевров" ходили всем семейством, билеты покупали...



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4

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  • Гость
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  • 12 | 04.10.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мало кто знает рами гарипова, а мне намного ближе Ангам Атнабаев.



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0

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  • Участник
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  • 13 | 04.10.2019, 11:24 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18738 | Рейтинг: -3235,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Какое ваше собачье дело? Башкиры снимают фильм про своего талантливого писателя. А у вас то что там чешется?



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5

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  • Гость
  •  
  • 14 | 04.10.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думаю Башкорт, вкб и прочие сбмы должны быть первыми в этом деле, и пожертвовать пару месячных зарплат на это, посписочно с публикацией в интернете документов. Оценим их честность и убежденность

А вот здесь вы ошибаетесь, уважаемый. Сразу видно, вы жмот и ненавидите башкир.
Попробую пояснить, т.к. вы не понимает сути жизни в башпердистане.
Во-первых, уважемый гость, вы тут все - диспора. Вас много, а этнических башкир всего 15, от силы 16 % от общего числа проживающих в этой искусственной республике. И вот аборигены хочут снять фильм о своем великом деятеле культуре, но АКСА ЮК. Так что, придется вам, уважаемый гость подсобить малость. Дело привычное, не обеднеете, зато мировая культурная копилка пополнится очередным шедевром башкирских режиссеров.
Так что прояви, уважаемый, понимание, иначе расжиревший башкиренок на твоей шее останется недоволен и чего доброго начнет ножками судачить.
Уважать хазяев надо, вы же не расисит?



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2

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  • Гость
  •  
  • 15 | 04.10.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какое ваше собачье дело? Башкиры снимают фильм про своего талантливого писателя. А у вас то что там чешется?

Пока что не снимают. Акса юк.



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2

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  • Участник
  •  
  • 16 | 04.10.2019, 11:36 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18738 | Рейтинг: -3235,4
Да, действительно денег нет. Почему? Потому что вы, татнацики, всегда выходите поперек любого дела башкир.
Башкиры воевали за свободу вероисповедания, вы в это время предавали и занимались мародерством, убивая стариков, женщин и детей получали башкирские земли. Башкиры воевали в ВОВ, на конях догоняли танк и вместе с танком погибали. А вы в это время гонялись за европейскими женщинами, стариками и детьми в составе татарских батальонов СС.



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  • Эксперт
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  • 17 | 04.10.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65784 | Рейтинг: +12230
В Уфе именем башкирского поэта Равиля Бикбаева назовут улицу и гимназию
Правительство республики готово профинансировать ежегодные стипендии студентам, конференции и другие мероприятия в честь увековечения имени народного поэта Башкортостана, литературоведа и общественного деятеля.
В Уфе именем башкирского поэта Равиля Бикбаева назовут улицу и гимназию
Фото: mgazeta.com
За вклад поэта Равиля Бикбаева в развитие башкирского языка и литературы глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ об увековечении его памяти. В рамках мероприятия предусмотрено учреждение именем народного поэта стипендии студентам вузов за активную общественную деятельность на благо республики, проведение ежегодных фестивалей поэзии и читательских конференций, создание мультимедийного архива материалов и открыть сайт, связанный с деятельностью Равиля Бикбаева и присвоить его имя Башкирской гимназии № 102 в Уфе (ул. Островского, 16).

Мэрии города рекомендовано установить мемориальную доску с барельефом Равиля Бикбаева на доме, где он проживал (ул. Менделеева, 148/3) и назвать его именем одну из улиц Уфы.
_________________________________
Пилять! У меня такое ощущение, что все-все-все башкиры - поэты! Только об этом знают сами башкиры и больше никто.



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  • 18 | 04.10.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1330 | Комментарии: 65784 | Рейтинг: +12230
Пока что не снимают. Акса юк.
_________________________
Скоро будут -СРАдий даст. Наши.



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2

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  • Участник
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  • 19 | 04.10.2019, 12:00 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 18738 | Рейтинг: -3235,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Пилять! У меня такое ощущение, что все-все-все башкиры - поэты! Только об этом знают сами башкиры и больше никто.
---------
Почему же только башкиры. Ты например тоже поёт. Ты же закончила филфак, получила квалификацию учитель русского языка. В студенческие годы даже стихи писала. Ну не получилось, стала поломойкой, тоже почетно.



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  •  
  • 20 | 04.10.2019, 12:03 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11780 | Рейтинг: -1918,4
Музыкант из Уфы решил прожить неделю в юрте без еды и воды.

Все время, проведенное в стеклянной юрте, он будет исполнять на скрипке сочинения башкирского фольклора.
Как сообщил Медиакорсети музыкант Рустэм Сулейманов, который и планирует провести музыкальный перфоманс, акция приурочена к празднованию 100-летия образования республики, а также ко Дню республики Башкортостан. Ее главная цель, по его словам - привлечь внимание общества к необходимости сохранить яркое, уникальное и неповторимое национальное инструментальное искусство башкирского народа, сберечь и передать его потомкам.

Своей художественной акцией композитор попытается привлечь внимание общества у разрушению традиционного образа жизни башкирского народа, его быта, исчезновению ритуалов и обычаев, фольклора, жанров, утрату этнического самосознания.

На протяжении недели (семи дней) художественной акции Рустэм будет находиться в стеклянной юрте (куб - специально созданный арт-объект) без еды и питья, исполняя на скрипке сочинения башкирского фольклора, создавая «ассоциацию» с различными типами традиционных музыкально-игровых действ башкирского народа: сабантуи, фольклорные праздники и др.

Перфоманс будет проходить в «Арт-Квадрате» (Event-hall) с 11 октября по 18 октября 2019 года. Вход на него будет свободный.



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