23 миллиона на очередную киноподелку

В Башкортостане объявили сбор денег для съемок фильма о жизни и творчестве известного башкирского поэта ХХ века Рами Гарипова.Для съемок фильма требуется бюджет в размере 22,3 млн рублей, сообщает "МК Сеть".Режиссером фильма выступит Булат Юсупов, автор фильмов "Первая Республика", "Бабич", "Визит", "Наган", "13 раунд" и др. Поддержку проекту окажет киностудия "Башкортостан".Название будущего фильма "Дневник поэта". За первые 10 дней запуска сбора средств уже собрано почти 60 тысяч рублей. Фильм планируют представить широкой публике в октябре 2020 года.Поддержать фильм можно через сайт "Дневника поэта".Справка: Рами Гарипов (1932-1977) — один из популярнейших башкирских поэтов, народный поэт Республики Башкортостан. Первая книга стихов "Юрюзань" (1954) была дипломной работой студента Литературного института. Сборники стихов "Каменный цветок" (1958), "Песня жаворонка" (1964) он посвятил родному краю, природе, своим землякам. Он часто обращается к башкирскому поэтическому творчеству, особенно жанрам кубаира и классическим народным песням.Он перевел на башкирский язык поэзию Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Гейне, Рудаки, Р. Гамзатова, О. Хайяма и др.