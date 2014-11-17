Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Фальшивый потерпевший на Эхе

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Гость: ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований АН РБ Азат Бердин. Ведущая: Ксения Петрова. Тема: история возникновения современных татар и башкир; предпосылки возникновения конкуренции между башкирами и татарами; выделение 98% языковых грантов на развитие башкирского языка; распределение должностей в Башкирии по национальному признаку; этногенез мишарей и тептярей; вопрос северо-западных башкир; проект «История башкирских родов».

Фальшивый потерпевший на Эхе


Г-н Бердин - записавшийся потерпевшим по уголовному делу «УфаГубъ».

Лингвистическая экспертиза установила, что неизвестный написавший на сайте в комментариях слово «Пердин» нанес тяжкое оскорбление Бердину, поскольку это «созвучно вульгарному глаголу, обозначающему громкий выпуск выходящего под давлением из кишечника углекислого газа».

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  • 1 | 18.10.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Азат Бердин, оказывается, обвешан научными регалиями, как африканские диктаторы орденами и медалями. Оказывается он - директор центра социокультурного моделирования, член экспертного совета федерального агентства по делам национальностей, ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований АН РБ?! Зная научный багаж философа Бердина уместно поставить вопрос: что это за организация, АН РБ? Институт стратегических исследований? Центр социокультурного моделирования? Ведущий научный сотрудник? Ведь о чем и как талдычит этот «академик», уже лет 30 тому назад талдычили башкирские националисты из БНЦ Урал. Все. Без пышных академических регалий. И вот этот «стратег» слово в слово повторяющий антинаучные националистические, антитатарские «истины», надо полагать, получает зарплату в этой странной организации под названием Институт стратегических исследований АН РБ. Получает денежки за разжигание межнациональной розни?



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  • 2 | 18.10.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это «созвучно вульгарному глаголу, обозначающему громкий выпуск выходящего под давлением из кишечника углекислого газа».
==============================
Я что то не понял, на что он обиделся, ведь все что естественно, то не безобразно, ведь пернуть это всеравно что икнуть, тот же " громкий выпуск выходящего под давлением из кишечника углекислого газа» только через попу, а не через рот- это прочес жизнидеятельности живого организма.
Если бы этот мен не поднял шумиху, я бы не обрадил внимания на разницу между бердин и пердин, похоже это очередной самопиар...



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  • 3 | 18.10.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похож на башкирского Чегивару.



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  • 4 | 18.10.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
блять... что пишут , что говорят - голову сломаешь... сцуко , хочется матом , но скажу прилично - когда даешь тырвью - печеньку надо держать в кружке с чаем, а не во рту
турк



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  • 5 | 18.10.2019, 11:08 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38090 | Рейтинг: +5431,7
Ирек!= Это, что такое творится? Какие-то Б(П)ердины имеют наглость рассуждать о татарах?
Врежь-ка ему по самые помидоры. Кацу-приготовиться!



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  • 6 | 18.10.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Немцы за столом пердят, отрыгивают - и считают нормальным. Фу.



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  • 7 | 18.10.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, ты свою мерзость осознаешь, или кажешься себе веселым и благородным.



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  • 8 | 18.10.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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анекдот старый вспомнился
приходит филолог домой после встречи одноклассников с фингалом. жена спрашивает - ???? откуда типа
отвечает , да там у нас один полковник начал говорить - был как то у меня один )(уй в роте... ну я его поправил - правильно говорить не в рОте, а во рту
турк



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  • 9 | 18.10.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
фу бородач......



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  • 10 | 18.10.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Эко сколько у него регалий, а вот ума Бог недал....



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  • 11 | 18.10.2019, 11:49 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8784 | Рейтинг: -652
Тема: история возникновения современных татар и башкир; предпосылки возникновения конкуренции между башкирами и татарами; выделение 98% языковых грантов на развитие башкирского языка; распределение должностей в Башкирии по национальному признаку; этногенез мишарей и тептярей; вопрос северо-западных башкир; проект «История башкирских родов».
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Может потом послушаю, замечу только, что его сложно слушать, речь его тараторная, монотонная, он плохо слышит себя. А, скажем так, его, Юлдашика Юсупова и команды человека в безрукавочке с БСТ в общем, разговоры на перечисленные вопросы я знаю.
Я этим товарисщам, уже и с прямым обращением вставлял, но чего-то не хватает у них ответить на моё. Было, но уже давно, взвился было этот сокол орлом Карагаем, но увы спёкся, вначале только до кукареков в моём ЖЖ, а далее уже никак. Да, и вообще, было утих уже он, ан нет, оказывается вновь восперил он. А на его сайте главного актера и главного "традиционалиста" мне оне почти сразу накинули платочек на роток. Стух и этот сайт. Недавно заглянул на ресурсе ВКонтакте в тему "Без башкортлар", посвященной северо-западным башкирам, уже встретили не по одежке, и даже уже сразу агрессивно. Я уже давно в инете, и было много вопрошал отзовитесь земляки башкиры с наших северо-западных краёв. Нашелся целый один, и даже из села Байгузино моего родного Янаульского района. И на Сабантуе в Москве пытался со мной даже бакшортча разговаривать, а не как в Байгузино говорят. Оказалось мама у него из Зауралья, и уехали они уже из Байгузино. А в Москве он то ли учится, то ли работает, спрашивать не стал. А с другими ребятами с форума "Башкиры Москвы" я тогда, и на других Сабантуях встречался, общался.
А сколько на Фэйсе, земляков башкир в антитарстве старается, И как я уже отписал, что даже на Татарстанском ресурсе "Реальное врмемя" Тимурчик Рахматуллин гнездышко свил для Салаватика Хамидуллина и для некторых других.
О татарх, кто только не рассуждает, и даже ты Юнге. Вона и министер культуры Мединский расстарался.
Юнге, при постоянных твоих кукареках, опять мол национальные темы поднимаются, чего сейчас то оживился живчиком. Вот в этом ты и есть, и вся ваша Кухеркина шобла.



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  • 12 | 18.10.2019, 12:02 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38090 | Рейтинг: +5431,7
Молодец Ирек!Давай ИСЧО! ЖГИ!



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  • 13 | 18.10.2019, 12:04 | Автор: юнг
    Публикации: 153 | Комментарии: 38090 | Рейтинг: +5431,7
Раскрыта тайна пьяного мальчика.
Врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам. Об этом в среду, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он (Клейменов) вначале ввел в тело погибшего консервирующие вещества и лишь потом взял пробы на алкоголь, что и привело к ошибке», — сказал источник.

Между тем в пресс-службе Мособлсуда «Ленте.ру» рассказали, что накануне врач был освобожден от наказания

Клейменова освободили от наказания в ходе рассмотрения апелляции на его приговор, который в остальном оставили без изменений. В мае Клейменов был признан виновным по статье 293 УК РФ («Халатность») и приговорен к десяти месяцам исправительных работ.

Осужденный проводил вскрытие погибшего в ДТП мальчика и написал в заключении, что пострадавший в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, отметив, что в крови погибшего обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.

Выводы Клейменова были проверены 18 экспертами, которые опровергли заключение врача и установили, что никакого алкогольного опьянения у погибшего ребенка не было, а этиловый спирт у него в крови оказался уже после смерти.



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  • 14 | 18.10.2019, 12:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 8784 | Рейтинг: -652
Юнге тебе уже ответили и в самые гланды твоей мерзостной душонки:
7 | 18.10.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Юнг, ты свою мерзость осознаешь, или кажешься себе веселым и благородным.

А что ещё добавлять?



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  • 15 | 18.10.2019, 12:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30822 | Рейтинг: -712,8
Лингвистическая экспертиза установила, что неизвестный написавший на сайте в комментариях слово «Пердин» нанес тяжкое оскорбление Бердину, поскольку это «созвучно вульгарному глаголу, обозначающему громкий выпуск выходящего под давлением из кишечника углекислого газа».
------------------------------------
Админобсиратель, ты тупой долбоеп.

одну и ту фразу выкладывать десятый раз подряд - ты как дебильный пацаненок с дебильной дразнилкой

Да еще выкладывать в виде Справки.

Но грамотно оппонировать не сумел даже сам г-н Орлов.

Забавный случай
Опубликовано: sergey orlov | 17.11.2014

Недавно один ученый назвал кандидата наук Азата Бердина моим оппонентом. Объясняя, что слово «оппонент» к этому господину не применимо,

мой диванный критик выбрал иной путь: гадить в интернете скрываясь за псевдонимом.

Вскоре я увидел “Карагая” на судебном процессе. В том суде Бердин выступал в качестве потерпевшего и обличал других лиц за прозвище “Пердин”, созвучного как гласила лингвистическая экспертиза «вульгарному глаголу, обозначающему громкий выпуск выходящего под давлением из кишечника углекислого газа».

Вне записи осталась сцена, когда на выходе из зала суда Бердин, всерьез напуганный привлечением к ответственности за клевету, прошептал мне:
---------------------------------
Орлов - типичный уфагубовский прием.

Впрочем, Орлова тоже находят обзывался, Админобсиратель не применяет в Справке обзывалок в адрес Орлова.



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  • 16 | 18.10.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бердин- очередной номерной валидированный мудак страны башкир.
Такой же как кац, ирек, и депутат резяпов.
Мудак не оскорбление, а констатация отношения людей к его склочной низменной личности, активно занимающейся антиконституционным сепарированием россиян по национальному признаку.
2000 его единомышленников сегодня вооют против федералов в Сирии.
Почему интервью не на нарах, куда смотрит гарант башкирской конституции?



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  • 17 | 18.10.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С приходом радия стало всплывать всякое.....ну то что не тонет.



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  • 18 | 18.10.2019, 13:50 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30822 | Рейтинг: -712,8
Азат Бердин – башкирский философ, единственный «потерпевший» по уголовному делу оппозиционного клану Муртазы Рахимова сайта УфаГубъ («Уфа губернская»).
----------------------------------
Где у нас тут юристы и правоведы.

Так как комментаторы и авторы сайта Уфагубъ оскорбляли башкирский народ, оскорбляли Салавата и Валидова, которые давно умерли.

Подавать исковое заявление в защиту чести и достоинства умершего лица могут кровные родственники.

Дальше.

Комментатор оскорблял башкирский народ, то есть того, которого юристы называют "неопределенный круг лиц".

В этом случае Бердин не имел права подавать исковое заявление в суд, так как ЛИЧНО Бердина комментатор не оскорблял, кроме как обзывалкой Пердин

Обратиться в суд с защитой интересов НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ, в данном случае - башкирского народа может обратиться Прокуратура либо государственные органы, Уполномоченный по правам человека.

Которые не обращали внимания на дерьмо от Уфагуба. Который является СМИ, средством массовой информации, хотя Некрасова утверждала обратное.

Правильно ли сделал Бердин, обратившись в суд, а не в прокуратуру? Обращался ли к прокурору или к общественным организациям?



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  • 19 | 18.10.2019, 13:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30822 | Рейтинг: -712,8
антиконституционным сепарированием россиян по национальному признаку.
------------------------
Уфимская публика и сепарируется по национальному признаку.
Они - русские, они - татары. К РБ не имеющие отношения.

Их детишечки-ребятишечки не должны изучать БЯ-ку - они отсепарированы. почти как мигранты.



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  • 20 | 18.10.2019, 13:56 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30822 | Рейтинг: -712,8
1 | 18.10.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован

Азат Бердин, оказывается, обвешан научными регалиями, как африканские диктаторы орденами и медалями. Оказывается

Статистика голосования
18.10.2019, 11:01юнг
---------------------------------
А тебя сам юнга заценил. Который заценен самим Орловым. И которого в свою очередь заценил сам Линдеман.

Умных - к умным.



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