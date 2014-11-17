Фальшивый потерпевший на Эхе

Гость: ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований АН РБ Азат Бердин. Ведущая: Ксения Петрова. Тема: история возникновения современных татар и башкир; предпосылки возникновения конкуренции между башкирами и татарами; выделение 98% языковых грантов на развитие башкирского языка; распределение должностей в Башкирии по национальному признаку; этногенез мишарей и тептярей; вопрос северо-западных башкир; проект «История башкирских родов».Г-н Бердин - записавшийся потерпевшим по уголовному делу «УфаГубъ».Лингвистическая экспертиза установила, что неизвестный написавший на сайте в комментариях слово «Пердин» нанес тяжкое оскорбление Бердину, поскольку это «созвучно вульгарному глаголу, обозначающему громкий выпуск выходящего под давлением из кишечника углекислого газа».Видео: