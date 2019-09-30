Теперь как попрет культура. В погонах

Назначен заместитель министра культуры Башкирии. Заместителем министра культуры Башкирии назначена Гульдар Хамитова. В Минкульте она будет курировать бюджетно-финансовые вопросы и вопросы по капитальному вложению. Отметим, что в начале октября у республиканского Министерства культуры также появился заместитель главы ведомства. Им стал директор Уфимского училища искусств (колледж).Справка. Гульдар Хамитова родилась 18 октября 1964 года в Зилаирском районе БАССР. Окончила Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем начальных классов в Суккуловской средней школе Дюртюлинского района. В 1986-1987 гг. - Колхоз имени Ленина Дюртюлинского района, секретарь комсомольской организации. В 1987-1992 гг. – студентка юридического факультета Башгосуниверситета им.40-летия Октября.В 1992-1993 гг. - Прокуратура РБ, старший следователь Учалинской межрайонной прокуратуры. В 1993-2000 гг. - Государственная налоговая инспекция по г.Дюртюли и Дюртюлинскому району МНС РФ, главный госналогинспектор. В 2000-2002 гг. - Управление МНС РФ по РБ, главный госналогинспектор. В 2002-2008 гг. - Инспекция ФНС РФ по Кировскому району Уфы, начальник отдела, заместитель начальника инспекции.В 2008-2013 гг. - Управление ФНС РФ по РБ, начальник отдела, зам.руководителя УФНС РФ по РБ. В 2013-2014 гг. – Межрайонная инспекция ФНС России № 40 РБ, заместитель начальника. В 2014- 2019 гг. - Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РБ, директор филиала № 1.