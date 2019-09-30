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Теперь как попрет культура. В погонах

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.10.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 34528 | Комментарии: 15
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Назначен заместитель министра культуры Башкирии. Заместителем министра культуры Башкирии назначена Гульдар Хамитова. В Минкульте она будет курировать бюджетно-финансовые вопросы и вопросы по капитальному вложению. Отметим, что в начале октября у республиканского Министерства культуры также появился заместитель главы ведомства. Им стал директор Уфимского училища искусств (колледж).

Теперь как попрет культура. В погонах


Справка. Гульдар Хамитова родилась 18 октября 1964 года в Зилаирском районе БАССР. Окончила Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение» и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем начальных классов в Суккуловской средней школе Дюртюлинского района. В 1986-1987 гг. - Колхоз имени Ленина Дюртюлинского района, секретарь комсомольской организации. В 1987-1992 гг. – студентка юридического факультета Башгосуниверситета им.40-летия Октября.

В 1992-1993 гг. - Прокуратура РБ, старший следователь Учалинской межрайонной прокуратуры. В 1993-2000 гг. - Государственная налоговая инспекция по г.Дюртюли и Дюртюлинскому району МНС РФ, главный госналогинспектор. В 2000-2002 гг. - Управление МНС РФ по РБ, главный госналогинспектор. В 2002-2008 гг. - Инспекция ФНС РФ по Кировскому району Уфы, начальник отдела, заместитель начальника инспекции.

В 2008-2013 гг. - Управление ФНС РФ по РБ, начальник отдела, зам.руководителя УФНС РФ по РБ. В 2013-2014 гг. – Межрайонная инспекция ФНС России № 40 РБ, заместитель начальника. В 2014- 2019 гг. - Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РБ, директор филиала № 1.

ПроУфу
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  • 1 | 28.10.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я непонял,-какое отношение к культуре имеет эта аллаярка?!
Где Культура(!) и где оно....



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  • 2 | 28.10.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прошла огни и воды ,в минкульте остановилась



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  • 3 | 28.10.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аптраган, зачем нужна такая высокая должность на уровне заместителя министра культуры для курирования финансов, когда в этом министерстве есть огромный отдел бюджетного учета, отчетности и контроля во главе с главным бухгалтером, которые всю эту работу ведут начиная с первичного документа кончая готовым бухгалтерским балансом. Получается отчеты и анализы из кабинета главного бухгалтера в кабинет министра культуры будет доставлять замминистра культуры, т.е. разносчик, курьер, под видом курирования финансов, но с министерской зарплатой и прочими привилегиями. А говорим денег не хватает.



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  • 4 | 28.10.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Минкульте она будет курировать бюджетно-финансовые вопросы и вопросы по капитальному вложению.
-------------------
Не пойму, о чем вой. Дамочка вполне на месте, чтобы курировать финансы консерваторию кончать не надо. Местным фашистятам лишь бы поскулить против башкир.



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  • 5 | 28.10.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Минкульте она будет курировать бюджетно-финансовые вопросы и вопросы по капитальному вложению.
-------------------
Не пойму, о чем вой. Дамочка вполне на месте, чтобы курировать финансы консерваторию кончать не надо. Местным фашистятам лишь бы поскулить против башкир. ===============
=========================
Скулят не против башкир, а просто лишняя и высокооплачиваемая не нужная должность.



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  • 6 | 28.10.2019, 10:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30888 | Рейтинг: -712,5
1 | 28.10.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я непонял,-какое отношение к культуре имеет эта аллаярка?!
Где Культура(!) и где оно....
------------------------------
выскочил. Главный уфимский эсперд по культуре. Зато дешевый.



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  • 7 | 28.10.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
получается с её "невидения" у Учалинского ГОКа 4 оффшора появлились, а также 4 фирмачки скупившие ≈90% акций оказались на Цюрупы 13 - здание госкомимущества РБ !



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  • 8 | 28.10.2019, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Я эту хамку ещё по Кировской налоговой инспекции помню! Культура от неё и близко не стояла! Очень Опытный



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  • 9 | 28.10.2019, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
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тупые москали, сидящие в дуре так решили. По всей рашке так.



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  • 10 | 28.10.2019, 15:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.10.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован

получается с её "невидения" у Учалинского ГОКа 4 оффшора появлились, а также 4 фирмачки скупившие ≈90% акций оказались на Цюрупы 13 - здание госкомимущества РБ !
======
апосля обокрав акционеров УГОК модернизировали ГОК в Сибае = БМСК. А долги перед БМСК у Федерального центра, возглавляет его Путин, но очередной раз обокрали народ РБ в пользу москалей и СП/б. В СП/б Путин на глубине 30 м тоннель отстроил чтобы им ближе было ездить, а в РБ даже в самом богатом городе РФ Учалы называтся не все улочки асфальтированы и не имеют канализации! Подчё1ркиваю это в самом богатом городе РФ !



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  • 11 | 28.10.2019, 19:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
Волочкова и темное прошлое сопредседателя «Деловой России» оказались сильнее
Главе Башкортостана Радию Хабирову не удалось согласовать с Администрацией Президента России назначение бенефициара группы компаний «Гранель» Андрея Назарова на пост премьер-министра республики. Пропустив все возможные сроки, растянув формирование правительства на немыслимые полтора месяца после инаугурации, 28 октября Хабиров был вынужден признать свое поражение. Объявленный им новый состав и структура правительства настолько точечно отличаются от довыборных, что сомнений у наблюдателей не осталось: все это время Хабиров воевал только за Назарова. Но реестр аргументов влиятельных недоброжелателей несостоявшегося премьера, вытащивших в публичный доступ все возможные и невозможные скелеты в шкафу бенефициара ГК «Гранель», оказался внушительнее. Назаров получил позорный для его уровня пост первого зампреда председателя правительства и ровно одного собственного выдвиженца в его состав. Хабиров же потерял еще больше: легенда о «влиятельном кремлевском назначенце» потерпела шумный и окончательный крах.



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  • 12 | 28.10.2019, 20:05 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 28.10.2019, 19:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1333 | Комментарии: 66030 | Рейтинг: +12212,3
Волочкова и темное прошлое сопредседателя «Деловой России» оказались сильнее
___________________________
ниже про Волочкову ни слова,почему?



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  • 13 | 28.10.2019, 20:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
Ну погугли - волочкова и андрей назаров



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  • 14 | 28.10.2019, 20:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1334 | Комментарии: 66032 | Рейтинг: +12211
С заморского плеча: Россия переоделась в обноски
По данным ФТС, в 2018 году в Россию ввезено 38 млн кг поношенной одежды. Это рекорд.
gazeta.ru

Это вдвое больше, чем в страшные 90-ые. Это выручает обнищавших россиян.



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  • 15 | 28.10.2019, 21:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Поправь часы на УЖе! Это же наверно не трудно! Очень Опытный



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