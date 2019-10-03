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Между Африкой и анекдотами

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Путин дал сеанс одновременной заботы о россиянах. Количество врачей сократилось в 54 регионах, а в некоторых, например, в Бурятии, где народ от хорошей жизни почему-то бузит, почти на 60%?

Между Африкой и анекдотами


То в одном городе, то в другом бузить начинают конкретные врачи в конкретных больницах, протестуя против низких зарплат, больших нагрузок и ужасных условий труда? Ничего страшного, наш волшебник президент на сегодняшней встрече с общественниками с ходу придумал, как решить проблему нехватки врачей. Предложил формировать по типу студенческих стройотрядов медицинские и направлять их «ездить по стране и оказывать людям помощь и поддержку, на том уровне, конечно, на котором они могут это делать».

Классика! «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Ударим медицинскими стройотрядами по оптимизации здравоохранения. А то в регионах, как заметил Путин, она как-то схематично проводится.

Ничего по оптимизации у нас тоже есть чем долбануть. Путину очень понравилась идея «павильонов здоровья». Это когда в парках и городских садах разворачиваются палатки с врачами и граждане, прогуливаясь, мимоходом могут и здоровьице свое проверить. Собянин в Москве летом такие палатки раскидывал. И бодро отчитывался про многие тыщи москвичей, проверивших свое здоровье. Ну, везуха. Так-то к специалисту в районной поликлинике после московской оптимизации надо неделями очереди ждать, а тут зашел в павильон, и вышел здоровым человеком.

Вот и Путину тоже глянулось. Дешево и сердито. Потому что увеличить ассигнования на медицину до уровня развитых стран мы не можем: надо увеличивать налоговую нагрузку на граждан. А «это очень тонкая сфера».

Тут недавно один политолог уверял, что граждане мечтают о повороте президента к внутренней повестке. Увлекся, мол, гарант, Сириями да Турциями.

А мы вот, думаем, может, и здорово, что Путин ближе Африки не видит. А то, как он начинает всматриваться в российскую хмарь, то сразу то студентов врачевать отправляет, то мамашкам рекомендует материнский капитал на газификацию и канализацию тратить.

То есть, если государство не обеспечило тебя медицинской помощью и сортиром, то ты сам не только имеешь право, но и можешь решить проблему.

Президент между анекдотами и Африкой решил за тебя, как.

СеопомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 01.11.2019, 09:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3894 | Рейтинг: -312,8
Куда подевались все врачи ?

Вроде медицинские учебные заведения как работали так и работают, значит выпускают медиков.



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  • 2 | 01.11.2019, 09:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1335 | Комментарии: 66109 | Рейтинг: +12198,6
1. Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании

2. Предложил формировать по типу студенческих стройотрядов медицинские и направлять их «ездить по стране и оказывать людям помощь

П-последовательность. Сначала некомпетентных студентов ПРИНУДИТЕЛЬНО отправить лечить людей, потом их пересажать, ну или оштрафовать за их неизбежные ошибки при обследовании.

Жертвы таких ошибок - по большей части нищие пенсионеры - порадуют пуйло своими неизбежными смертями. Экономия-то какая на пенсиях!

Б-лядь! Все эти черепахи продолжают восторгаться пуйлом и СРАдием?! Но как такое возможно, когда образованные люди, считающие себя интеллигенцией - слепо на протяжении многих лет - верят... а во что собственно они верят? А ни во что! Просто РАБОЛЕПСТВУЮТ и с энтузиазмом!
Такие как раз и кричали во след Христу, ведомому на Голгофу - распни его, распни!

Про хернея не пишу - этот тут сидит на зарплате, поди за 5,5 лет и звездочку на погоны добавил. Старлей теперь, наверное...



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  • 3 | 01.11.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предложил формировать по типу студенческих стройотрядов медицинские
=============================
Человек в трезвом уме и твердой памяти, сказать такого не мог, так как любому мало-мальски здравомыслящему человеку понятно, что такие отряды могут существовать от силы 3 (три) месяца, а люди болеют ежедневно!
Да и где взять враченй для «павильонов здоровья», если их в больницах нехватает?!
ВЫВОД: Срочная медицинская помощь нужна в первую очередь самому путину, и неприменнно с госпитализацией, и непременно на длительный срок!!! Может тогда что то и наладися в здравоохранении...



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  • 4 | 01.11.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 01.11.2019, 09:06 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3893 | Рейтинг: -312,7
Куда подевались все врачи ?

Вроде медицинские учебные заведения как работали так и работают, значит выпускают медиков.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Куда делись? Кто смог, тот на Запад, кто туда не смог, то в частную медицину, а кто и туда и туда не смог, тот в фармкампании, а кто и туда и туда и туда не смог, то в чиновники Минздрава РФ и субъектов и в многочисленные руководители и их заместители организаций здравоохранения на местах! Вот врачей лечить людей и не осталось! Очень Опытный



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  • Участник
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  • 5 | 01.11.2019, 11:31 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1373 | Рейтинг: +349,4
Ударными темпами шагает медицина. За 20 лет население от 150 млн стало 100 млн.



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  • 6 | 01.11.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо шаманство и знахарство возрождать срочно.Государственное финансирование для этих целей открыть. Хилеров из Юго-восточной Азии пригласить. Экономия на скальпелях, бинтах, вате будет явная. Ветврачам разрешить людей лечить. Эти вопросы нужно поднять на следующем Госсовете., который провести на Камчатке в целях экономии бюджета (последний проходит в Калиниграде).



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  • 7 | 01.11.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне 70 лет и из-за этой нынешней долбаной медицины у меня на данный момент потенция снизилась на 50%, а при Брежневе я таких проблем не испытывал. Вот ведь какая медицина была в наше время. Мертвого могли поднять



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  • # 8 | 01.11.2019, 14:51 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38185 | Рейтинг: +5422

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  • 9 | 01.11.2019, 15:22 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38185 | Рейтинг: +5422
25 | 01.11.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне лет 5-6 было, я слюбопытствовала открла - там бежевый порошок, я его нюхнула - БЛ-ЯДЬ!!! - ёбнуло прямо в затылок(((((

Сколько лет прошло, а последствия до сих пор аукаются.
Мозг был поврежден серьезно, восстановлению не подлежит.
Бедная женщина!
===================================
Надо шаманство и знахарство возрождать срочно.Государственное финансирование для этих целей открыть. Хилеров из Юго-восточной Азии пригласить. Экономия на скальпелях, бинтах, вате будет явная. Ветврачам разрешить людей лечить. Эти вопросы нужно поднять на следующем Госсовете., который провести на Камчатке в целях экономии бюджета (последний проходит в Калиниграде).
=======================================================
А что? Хорошая мысль.! Если старую ведьму привязать к кровати, лишить водки и бить бубном по башке= может и поможет?



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  • 10 | 01.11.2019, 15:22 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38185 | Рейтинг: +5422
25 | 01.11.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне лет 5-6 было, я слюбопытствовала открла - там бежевый порошок, я его нюхнула - БЛ-ЯДЬ!!! - ёбнуло прямо в затылок(((((

Сколько лет прошло, а последствия до сих пор аукаются.
Мозг был поврежден серьезно, восстановлению не подлежит.
Бедная женщина!
===================================
Надо шаманство и знахарство возрождать срочно.Государственное финансирование для этих целей открыть. Хилеров из Юго-восточной Азии пригласить. Экономия на скальпелях, бинтах, вате будет явная. Ветврачам разрешить людей лечить. Эти вопросы нужно поднять на следующем Госсовете., который провести на Камчатке в целях экономии бюджета (последний проходит в Калиниграде).
=======================================================
А что? Хорошая мысль.! Если старую ведьму привязать к кровати, лишить водки и бить бубном по башке= может и поможет?



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  • 11 | 01.11.2019, 15:22 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38185 | Рейтинг: +5422
25 | 01.11.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне лет 5-6 было, я слюбопытствовала открла - там бежевый порошок, я его нюхнула - БЛ-ЯДЬ!!! - ёбнуло прямо в затылок(((((

Сколько лет прошло, а последствия до сих пор аукаются.
Мозг был поврежден серьезно, восстановлению не подлежит.
Бедная женщина!
===================================
Надо шаманство и знахарство возрождать срочно.Государственное финансирование для этих целей открыть. Хилеров из Юго-восточной Азии пригласить. Экономия на скальпелях, бинтах, вате будет явная. Ветврачам разрешить людей лечить. Эти вопросы нужно поднять на следующем Госсовете., который провести на Камчатке в целях экономии бюджета (последний проходит в Калиниграде).
=======================================================
А что? Хорошая мысль.! Если старую ведьму привязать к кровати, лишить водки и бить бубном по башке= может и поможет?



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  • 12 | 01.11.2019, 15:22 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38185 | Рейтинг: +5422
25 | 01.11.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне лет 5-6 было, я слюбопытствовала открла - там бежевый порошок, я его нюхнула - БЛ-ЯДЬ!!! - ёбнуло прямо в затылок(((((

Сколько лет прошло, а последствия до сих пор аукаются.
Мозг был поврежден серьезно, восстановлению не подлежит.
Бедная женщина!
===================================
Надо шаманство и знахарство возрождать срочно.Государственное финансирование для этих целей открыть. Хилеров из Юго-восточной Азии пригласить. Экономия на скальпелях, бинтах, вате будет явная. Ветврачам разрешить людей лечить. Эти вопросы нужно поднять на следующем Госсовете., который провести на Камчатке в целях экономии бюджета (последний проходит в Калиниграде).
=======================================================
А что? Хорошая мысль.! Если старую ведьму привязать к кровати, лишить водки и бить бубном по башке= может и поможет?



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  • 13 | 01.11.2019, 15:22 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38185 | Рейтинг: +5422
25 | 01.11.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне лет 5-6 было, я слюбопытствовала открла - там бежевый порошок, я его нюхнула - БЛ-ЯДЬ!!! - ёбнуло прямо в затылок(((((

Сколько лет прошло, а последствия до сих пор аукаются.
Мозг был поврежден серьезно, восстановлению не подлежит.
Бедная женщина!
===================================
Надо шаманство и знахарство возрождать срочно.Государственное финансирование для этих целей открыть. Хилеров из Юго-восточной Азии пригласить. Экономия на скальпелях, бинтах, вате будет явная. Ветврачам разрешить людей лечить. Эти вопросы нужно поднять на следующем Госсовете., который провести на Камчатке в целях экономии бюджета (последний проходит в Калиниграде).
=======================================================
А что? Хорошая мысль.! Если старую ведьму привязать к кровати, лишить водки и бить бубном по башке= может и поможет?



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  • 14 | 01.11.2019, 15:22 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38185 | Рейтинг: +5422
25 | 01.11.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мне лет 5-6 было, я слюбопытствовала открла - там бежевый порошок, я его нюхнула - БЛ-ЯДЬ!!! - ёбнуло прямо в затылок(((((

Сколько лет прошло, а последствия до сих пор аукаются.
Мозг был поврежден серьезно, восстановлению не подлежит.
Бедная женщина!
===================================
Надо шаманство и знахарство возрождать срочно.Государственное финансирование для этих целей открыть. Хилеров из Юго-восточной Азии пригласить. Экономия на скальпелях, бинтах, вате будет явная. Ветврачам разрешить людей лечить. Эти вопросы нужно поднять на следующем Госсовете., который провести на Камчатке в целях экономии бюджета (последний проходит в Калиниграде).
=======================================================
А что? Хорошая мысль.! Если старую ведьму привязать к кровати, лишить водки и бить бубном по башке= может и поможет?



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