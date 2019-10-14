Желание властей запретить митинг сплотило горожан

В Нефтекамске 7 ноября прошел митинг, созванный местным отделением КПРФ. В акции, помимо членов компартии, приняли участие активисты партии "Яблоко" и другие горожане — противники строительства комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 класса опасности в удмуртской Камбарке.В такой комплекс российские власти и промышленники намерены перепрофилировать бывший завод по уничтожению химического оружия "Камбарка" в Удмуртии. Строительством объекта займется ФГУП "РосРАО" — подразделение госкопорации "Росатом". Проект представят на общественные обсуждения в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года.Видео:[center][/center]Общественники считают проект опасным для окружающей среды и полагают, что в случае его реализации в зону риска могут попасть и ближайшие регионы — Башкортостан, Татарстан, Пермский край и все, кто проживает ниже по течению реки Кама. Местные жители подозревают, что корпорация "Росатом", которую Госдума наделила полномочиями по сбору и утилизации отходов I и II классов опасности, будет свозить сюда ядерные отходы (представители госкорпорации уверяют, что будут свозиться только химические отходы). В начале октября активисты из регионов, где предполагается строительство таких комплексов — Кировской, Саратовской областей, и Удмуртии, а также из Башкортостана — создали межрегиональный координационный совет "Нет заводам смерти!"Сама Камбарка находится в 10 километрах от башкирского Нефтекамска, в котором также возникло общественное движение, объединившее противников строительства завода.Трансляция митинга, который собрал более 100 участников, велась в сообществах вКонтакте "Стоп Камбарка — Нефтекамск" и "Коррупционный Нефтекамск"; видеозапись митинга также выложена на канале Youtube.Напомним, что власти препятствовали проведению этого митинга, в том числе, запрещая упоминать на нем тему строительства комбината в Камбарке. Мэрия Нефтекамска 20 раз отказывала активистам в согласовании протестных акций; суды, при этом, также становились на сторону чиновников. Накануне митинга правительство республики пригрозило организаторам административными и уголовными санкциями, если спикеры на митинге выйдут за рамки заявленных тем. Руководство местных структур правоохранительных органов — полиции, прокуратуры — предупредило, что митинг будет прекращен, если будет упомянуто даже слово "Камбарка"."Нежелание башкортостанских чиновников одобрять акции протеста вполне понятно. Нынешний куратор управления по внутренней политике Администрации Президента и первый зам руководителя АП Сергей Кириенко 11 лет проработал руководителем "Росатома", протесты против госкорпорации он не одобрит", — отмечал накануне митинга московский сайт Readovka.ru.Тем не менее, тема строительства завода в Камбарке и, в целом, защита окружающей среды стали доминирующими на акции — так или иначе их касался, критикуя при этом власти, почти каждый выступающий.— Глава республики Радий Хабиров опубликовал пост, что вода в Уфе чистая, что ее можно пить из-под крана, — сказала, открывая митинг, активистка движения "Стоп Камбарка — Нефтекамск" Вера Шафикова. — Сразу же там пошли комментарии жителей нашего города, что у нас вода — мутная, грязная. И тут же на сайте нефтекамского Водоканала появляется объяснение, что вода такая, потому что в настоящее время проводится очистка емкостей. Но, извините! — вода грязная уже давно!Активистка напомнила, что даже согласно данных госорганов, в частности, Роспотребнадзора, "второй и третий охранные пояса нефтекамского водозабора находятся в зоне возле Камбарки, где располагаются 33 населенных пункта". Там есть скотомогильники, там много производств и без того, поэтому, наоборот, нужна строгая охрана, чтобы избежать бактериологического и химического заражения питьевых источников", — заявила Вера Шафикова.— Более 90 процентов жителей Нефтекамска выступают против строительства завода в Камбарке, — поддержал Шафикову депутат Нефтекамского горсовета, руководитель местного отделения партии "Яблоко" Ильнур Салахов. — Власти должны учитывать мнение общественности, но пока они его игнорируют. Между тем, экологию в нашем городе и без того плохая. Ко мне как к депутату часто обращаются избиратели с жалобами на качество, на чистоту воды. По этим жалобам мною было направлено обращение в Роспотребнадзор с требованием взять в моем присутствии воду на анализ из нефтекамского водозабора. Это мое обращение было просто проигнорировано. Мы подали коллективный иск к водоканалу, требуя, чтобы они регулярно публиковали сведения о качестве воды. Мы должны знать, что мы пьем. Мы не хотим наблюдать в наших кранах желтую воду и не будем мириться с этим.Напомним также, что в октябре двадцать пять жителей Нефтекамска обратились в суд с коллективным иском, требуя обязать городскую администрацию определить зоны санитарной охраны источников питьевой воды, состоящие из трех поясов. Как отмечают активисты, по действующим СанПинам все три пояса должны быть определены и зарегистрированы. В каждом поясе должны проводиться мероприятия, предупреждающие источники питьевой воды от химического и бактериологического заражения.Один из организаторов митинга, активист КПРФ Дмитрий Савельев иронически выразил благодарность мэрии Нефтекамска, запрещавшей митинги.— Мы по своей наивности думали, что в тему защиты конституционных прав входят все права, в том числе, и экологические. Но полиция почему-то решила, что это не так и потребовала, чтобы мы не говорили о Камбарке. Так о чем же нам говорить на митинге? О том, какая у нас замечательная власть, о том как у нас все хорошо? Но мы же не единороссы! Поэтому я хочу выразить "благодарность" мэру Ратмиру Мавлиеву. и всей администрации за столь неадекватную позицию по отношению к оппозиционным силам в Нефтекамске, за неприятие инакомыслия. Ваше желание запретить митинг сплотило нас. Люди разных политических взглядов, разных профессий, разного возраста — от студентов до пенсионеров — объединились чтобы отстаивать своиправа. И это уже дорогого стоит. Так что "спасибо" за это администрации города!— Ижевск, Саратов, Курган, Шиес — все эти города объединяет сейчас одна проблема — нарушение конституционных прав, экологичесикх прав, права на свободу собраний. Машина пропаганды "РосРАО" — это машина лжи. День за днем она с завидным упорством принуждает нас примириться с постройкойзавода возле Камы. Но мне никто не запретить говорить об этом, — отметил активист партии "Яблоко" Айдар Баянов.Приехавший поддержать нефтекамцев Андрей Трибунский, житель города Чайковский в Удмуртии предложил потребовать от Госдумы внести изменения в судебную систему.—​ У нас сейчас нет независимых судей — их назначает исполнительная власть, а потом они по ее команде запрещают митинги. Нужно чтобы судьи выбирались народом, тогда они будут на деле независимы, — заявил активист.Под конец митинга, во время выступления одного из лидеров движения "Стоп Камбарка — Нефтекамск" Тагира Кагарманова неизвестные отключили на сцене электричество. Организаторам пришлось запустить собственный бензоэлектрогенератор.— Я сегодня надел футболку с надписью "Стоп Камбарка", — начал свое выступление активист. — Мне полиция велела ее снять. Пришлось подчиниться, но вы видите даже на этом примере — власти сами провоцируют протесты. Мы не хотим конфронтации , но нас в нее загоняет сама администрация. И я хочу спросить — неужели у чиновников, у тех же полицейских нет своих детей, неужели они о них не думают? Ведь ясно же, что высшие чины отсюда уедут, а остальные все останутся умирать от рака. Еще раз подчеркну — сюда, в Камбарку будут свозить мусор со всей Европы и все это потом будет сливаться в Каму. Поэтому мы будем бороться, чтобы не допустить этого строительства. Мы победили в свое время атомную станцию, и с этим тоже справимся.В резолюцию митинга вошли требования отмены постановления правительства РФ № 540 от 30 апреля 2019 года в части размещения комплексов по переработке опасных отходов вблизи населённых пунктов и речных водоёмов, а также определения границ второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника питьевой воды городов Нефтекамск, Агидель и Краснокамского района. Участники митинга предложили создать "рабочую группу по мониторингу показателя чистоты воды и воздуха г. Нефтекамске с обязательным включением 50% общественников, 50% депутатов, с определением финансирования".Отдельным пунктом собравшиеся выразили "недоверие должностным лицам администрации Нефтекамска, ответственным за несогласование публичных мероприятий". Участники акции потребовали от мэрии увеличить количество городских площадок, отводимых под проведение публичных мероприятий.