Желание властей запретить митинг сплотило горожан

В такой комплекс российские власти и промышленники намерены перепрофилировать бывший завод по уничтожению химического оружия "Камбарка" в Удмуртии. Строительством объекта займется ФГУП "РосРАО" — подразделение госкопорации "Росатом". Проект представят на общественные обсуждения в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года.
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Общественники считают проект опасным для окружающей среды и полагают, что в случае его реализации в зону риска могут попасть и ближайшие регионы — Башкортостан, Татарстан, Пермский край и все, кто проживает ниже по течению реки Кама. Местные жители подозревают, что корпорация "Росатом", которую Госдума наделила полномочиями по сбору и утилизации отходов I и II классов опасности, будет свозить сюда ядерные отходы (представители госкорпорации уверяют, что будут свозиться только химические отходы). В начале октября активисты из регионов, где предполагается строительство таких комплексов — Кировской, Саратовской областей, и Удмуртии, а также из Башкортостана — создали межрегиональный координационный совет "Нет заводам смерти!"
Сама Камбарка находится в 10 километрах от башкирского Нефтекамска, в котором также возникло общественное движение, объединившее противников строительства завода.
Трансляция митинга, который собрал более 100 участников, велась в сообществах вКонтакте "Стоп Камбарка — Нефтекамск" и "Коррупционный Нефтекамск"; видеозапись митинга также выложена на канале Youtube.
Напомним, что власти препятствовали проведению этого митинга, в том числе, запрещая упоминать на нем тему строительства комбината в Камбарке. Мэрия Нефтекамска 20 раз отказывала активистам в согласовании протестных акций; суды, при этом, также становились на сторону чиновников. Накануне митинга правительство республики пригрозило организаторам административными и уголовными санкциями, если спикеры на митинге выйдут за рамки заявленных тем. Руководство местных структур правоохранительных органов — полиции, прокуратуры — предупредило, что митинг будет прекращен, если будет упомянуто даже слово "Камбарка".
"Нежелание башкортостанских чиновников одобрять акции протеста вполне понятно. Нынешний куратор управления по внутренней политике Администрации Президента и первый зам руководителя АП Сергей Кириенко 11 лет проработал руководителем "Росатома", протесты против госкорпорации он не одобрит", — отмечал накануне митинга московский сайт Readovka.ru.
Тем не менее, тема строительства завода в Камбарке и, в целом, защита окружающей среды стали доминирующими на акции — так или иначе их касался, критикуя при этом власти, почти каждый выступающий.
— Глава республики Радий Хабиров опубликовал пост, что вода в Уфе чистая, что ее можно пить из-под крана, — сказала, открывая митинг, активистка движения "Стоп Камбарка — Нефтекамск" Вера Шафикова. — Сразу же там пошли комментарии жителей нашего города, что у нас вода — мутная, грязная. И тут же на сайте нефтекамского Водоканала появляется объяснение, что вода такая, потому что в настоящее время проводится очистка емкостей. Но, извините! — вода грязная уже давно!
Активистка напомнила, что даже согласно данных госорганов, в частности, Роспотребнадзора, "второй и третий охранные пояса нефтекамского водозабора находятся в зоне возле Камбарки, где располагаются 33 населенных пункта". Там есть скотомогильники, там много производств и без того, поэтому, наоборот, нужна строгая охрана, чтобы избежать бактериологического и химического заражения питьевых источников", — заявила Вера Шафикова.
— Более 90 процентов жителей Нефтекамска выступают против строительства завода в Камбарке, — поддержал Шафикову депутат Нефтекамского горсовета, руководитель местного отделения партии "Яблоко" Ильнур Салахов. — Власти должны учитывать мнение общественности, но пока они его игнорируют. Между тем, экологию в нашем городе и без того плохая. Ко мне как к депутату часто обращаются избиратели с жалобами на качество, на чистоту воды. По этим жалобам мною было направлено обращение в Роспотребнадзор с требованием взять в моем присутствии воду на анализ из нефтекамского водозабора. Это мое обращение было просто проигнорировано. Мы подали коллективный иск к водоканалу, требуя, чтобы они регулярно публиковали сведения о качестве воды. Мы должны знать, что мы пьем. Мы не хотим наблюдать в наших кранах желтую воду и не будем мириться с этим.
Напомним также, что в октябре двадцать пять жителей Нефтекамска обратились в суд с коллективным иском, требуя обязать городскую администрацию определить зоны санитарной охраны источников питьевой воды, состоящие из трех поясов. Как отмечают активисты, по действующим СанПинам все три пояса должны быть определены и зарегистрированы. В каждом поясе должны проводиться мероприятия, предупреждающие источники питьевой воды от химического и бактериологического заражения.
Один из организаторов митинга, активист КПРФ Дмитрий Савельев иронически выразил благодарность мэрии Нефтекамска, запрещавшей митинги.
— Мы по своей наивности думали, что в тему защиты конституционных прав входят все права, в том числе, и экологические. Но полиция почему-то решила, что это не так и потребовала, чтобы мы не говорили о Камбарке. Так о чем же нам говорить на митинге? О том, какая у нас замечательная власть, о том как у нас все хорошо? Но мы же не единороссы! Поэтому я хочу выразить "благодарность" мэру Ратмиру Мавлиеву. и всей администрации за столь неадекватную позицию по отношению к оппозиционным силам в Нефтекамске, за неприятие инакомыслия. Ваше желание запретить митинг сплотило нас. Люди разных политических взглядов, разных профессий, разного возраста — от студентов до пенсионеров — объединились чтобы отстаивать своиправа. И это уже дорогого стоит. Так что "спасибо" за это администрации города!
— Ижевск, Саратов, Курган, Шиес — все эти города объединяет сейчас одна проблема — нарушение конституционных прав, экологичесикх прав, права на свободу собраний. Машина пропаганды "РосРАО" — это машина лжи. День за днем она с завидным упорством принуждает нас примириться с постройкойзавода возле Камы. Но мне никто не запретить говорить об этом, — отметил активист партии "Яблоко" Айдар Баянов.
Приехавший поддержать нефтекамцев Андрей Трибунский, житель города Чайковский в Удмуртии предложил потребовать от Госдумы внести изменения в судебную систему.
— У нас сейчас нет независимых судей — их назначает исполнительная власть, а потом они по ее команде запрещают митинги. Нужно чтобы судьи выбирались народом, тогда они будут на деле независимы, — заявил активист.
Под конец митинга, во время выступления одного из лидеров движения "Стоп Камбарка — Нефтекамск" Тагира Кагарманова неизвестные отключили на сцене электричество. Организаторам пришлось запустить собственный бензоэлектрогенератор.
— Я сегодня надел футболку с надписью "Стоп Камбарка", — начал свое выступление активист. — Мне полиция велела ее снять. Пришлось подчиниться, но вы видите даже на этом примере — власти сами провоцируют протесты. Мы не хотим конфронтации , но нас в нее загоняет сама администрация. И я хочу спросить — неужели у чиновников, у тех же полицейских нет своих детей, неужели они о них не думают? Ведь ясно же, что высшие чины отсюда уедут, а остальные все останутся умирать от рака. Еще раз подчеркну — сюда, в Камбарку будут свозить мусор со всей Европы и все это потом будет сливаться в Каму. Поэтому мы будем бороться, чтобы не допустить этого строительства. Мы победили в свое время атомную станцию, и с этим тоже справимся.
В резолюцию митинга вошли требования отмены постановления правительства РФ № 540 от 30 апреля 2019 года в части размещения комплексов по переработке опасных отходов вблизи населённых пунктов и речных водоёмов, а также определения границ второго и третьего поясов зоны санитарной охраны источника питьевой воды городов Нефтекамск, Агидель и Краснокамского района. Участники митинга предложили создать "рабочую группу по мониторингу показателя чистоты воды и воздуха г. Нефтекамске с обязательным включением 50% общественников, 50% депутатов, с определением финансирования".
Отдельным пунктом собравшиеся выразили "недоверие должностным лицам администрации Нефтекамска, ответственным за несогласование публичных мероприятий". Участники акции потребовали от мэрии увеличить количество городских площадок, отводимых под проведение публичных мероприятий.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
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Желание властей запретить митинг сплотило горожан
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