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Курултаю предложено поменять закон о местах проведения митингов

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В парламент Башкирии Курултай направлен проект поправок в республиканский закон о местах проведения публичных мероприятий, ужесточенный депутатами этим летом. Авторы проекта — члены фракции КПРФ Дмитрий Чувилин и Ильгам Галин — предлагают существенно сократить перечень мест, где республиканский законодатель запретил проводить митинги, демонстрации и шествия.

Курултаю предложено поменять закон о местах проведения митингов


По мнению депутатов, в существующем виде башкирский закон противоречит федеральному и Конституции РФ. Депутаты ссылаются в том числе на недавнее определение Конституционного суда России, признавшего незаконным запрет на проведение митингов возле зданий органов власти. В «Единой России», которая имеет большинство в башкирском парламенте, уже заявили, что поправки не поддержат. В этом уверены и политологи.

Члены фракции КПРФ в Курултае Дмитрий Чувилин и Ильгам Галин внесли в парламент проект поправок в республиканский закон «О местах проведения публичных мероприятий». Они предлагают переписать 10-ю статью закона, в которой содержится перечень мест, запрещенных для проведения шествий, митингов и демонстраций. Перечень таких мест республиканские депутаты расширяют на протяжении ряда нескольких лет. В июне они приняли очередные поправки и внесли в список, в котором ранее фигурировали территории организаций здравоохранения, образования, придомовые территории и детские площадки, территории в радиусе 50 м от органов власти, 100 м от учреждений здравоохранения, 200 м от вокзалов и аэропортов, также рекреационные, природоохранные, историко-культурные объекты, аллеи, парки, скверы, сады и любые другие «территории, не приспособленные для проведения собраний граждан».

Предполагалось, что критерии «не приспособленных» для митингов территорий уточнит правительство, но этого не произошло.
Поправки, ужесточающие возможность публичного выражения общественного мнения, принимались на скорую руку: их внес комитет по местному самоуправлению, а голосование прошло сразу в трех чтениях.

Дмитрий Чувилин и Ильгам Галин в обосновании своего проекта указывают, что действующий башкирский закон противоречит федеральному закону о митингах и Конституции РФ, запрещенные для митингов места утверждены «произвольно», а региональный законодатель, расширяя перечень таких мест, «вышел за конституционные пределы законодательных полномочий субъектов Российской Федерации».

Ссылаясь на позицию Конституционного суда РФ (КС), авторы проекта напоминают, что федеральный центр дал регионам право устанавливать в законах и других нормативных актах дополнительные гарантии прав, в том числе на свободу мирных собраний, а не право снижать уровень основных гарантий

Они также указывают на недопустимость «произвольного пространственно-территориального ограничения права на свободу мирных собраний» и на то, что действующий закон республики создал, по сути, «непреодолимый барьер для реализации на территории республики права на свободу мирных собраний» вблизи любых органов власти и любых республиканских госучреждений.

Депутаты также упоминают постановление Конституционного суда РФ, принятое 1 ноября 2019 года, где КС лишил регионы трех самых частых причин для отказа в согласовании публичных мероприятий — из-за близкого расположения к зданиям органов власти, создания помех транспорту и затруднения доступа к объектам социальной инфраструктуры. «Компетентные органы и должностные лица обязаны стремиться к принятию всех зависящих от них мер для легального проведения (публичных акций.— “Ъ”) в избранном организаторами месте и в запланированное время, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате»,— указал в своем постановлении КС.

Господа Чувилин и Галин предлагают исключить из 10-й статьи закона большую часть мест, где запрещены митинги, и оставить в перечне только территории организаций здравоохранения, отдыха и оздоровления детей, соцобслуживания, территории природоохранного, историко-культурного, рекреационного назначения, а также территории в радиусе 200 м от аэропортов и вокзалов.

Дмитрий Чувилин сообщил „Ъ“, что поправки готовились еще до постановления КС от 1 ноября, так как принятый в июне Курултаем закон был «полным абсурдом», а отсутствие разъяснений правительства к нему дало возможность трактовать закон как угодно.

Кстати, найти депутата комитета местного самоуправления, который вносил эти поправки, мы так и не смогли: ни один из депутатов не сознался»,— отметил господин Чувилин.

На заседании фракции КПРФ инициатива пока не обсуждалась, переговоры с депутатами из других фракций не велись, отметил депутат.

Согласно регламенту, внесенная в Курултай инициатива должна быть направлена в профильный комитет не позже, чем за 9 дней до его очередного заседания.

Председатель комитета по местному самоуправлению Сергей Афонин сообщил „Ъ“, что пока в комитет проект не поступил.

Глава башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин готов поддержать проект. Партия недавно сама не смогла с первого раза согласовать митинг и шествие в честь Октябрьской социалистической революции в Уфе, отметил он.

В Башкирии наиболее распространенной причиной отказа является ссылка чиновников на ранее поданные уведомления от иных лиц. Принятие поправок, предложенных коммунистами, этой проблемы не решит.

В «Единой России», имеющей большинство в Курултае, тем временем заявили, что проект не поддержат. По мнению главы регионального исполкома Рустема Ахмадинурова, «они идут вразрез с федеральной политикой партии, которая планирует дальнейшее ужесточение законодательства в части проведения митингов вблизи зданий органов власти». «Найти место для митингов можно. Необязательно это делать прямо перед органами власти: они все-таки должны носить определенный сакральный характер»,— полагает единоросс. При этом он признает, что возможностей выразить свое мнение на улице у граждан стало меньше. Свои поправки в закон единороссы не готовят.

Политологи сомневаются в перспективах проекта коммунистов. По мнению политолога Сергея Маркелова, региональные парламенты, если и пойдут на уступки, то «только на незначительные, косметические, которые существенным образом ситуацию не изменят». «Башкирия — не спящая Республика Коми, это гораздо более политически активный регион. А чтобы не исполнять решение Конституционного суда России, можно придумать много всяких юридических отговорок типа того, что отменить запрет на проведение митингов у зданий органов власти не позволяют особые условия республики»,— отметил собеседник.

«Общий тренд в стране после московских протестов — на закручивание гаек, и Башкирия вряд ли будет исключением,— отметил политолог Аббас Галлямов.— Надо понимать, что Башкирия — это важный электоральный резерв, с помощью которого федеральные власти привыкли затыкать пробоины, образовавшиеся в других регионах. Здесь миндальничать с оппозицией никто не позволит, тем более в преддверии думских выборов (пройдут в 2021 году.— „Ъ“)».

Наталья Павлова, Влада Шипилова, Коммресант
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  • 1 | 13.11.2019, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласно данным совместных исследований Московского центра Карнеги и "Левада-центра", "почти 70% россиян выступают за решительные перемены в стране, а их главным условием большинство опрошенных считают серьёзное изменение политической системы". (Сайт ЗАВТРА).

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Вот и созрели до политических требований.



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  • 2 | 13.11.2019, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В «Единой России», которая имеет большинство в башкирском парламенте, уже заявили, что поправки не поддержат.
==============================
Ну а кто бы сомневался?!!!



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  • 3 | 13.11.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему автор оскорбляет товарищей коммунистов, называя их господами?



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  • 4 | 13.11.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Курултай, дума заседают, всё думают как усложнить жизнь народа, получают фантастические зряплаты, а страна живёт своей жизнь, выживает.
Поля засейте! Накормите стариков!
Детей от рака, с#ки, излечите!
Дороги сделайте, достаточно крестов!
И свет в посёлках, в городах включите.
Гордиться надо миром, не войной,
Культурой, а не армией баранов,
Счастливой, а не нищею страной,
Где врут безбожно сволочи с экрана.



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  • 5 | 13.11.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 13.11.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему автор оскорбляет товарищей коммунистов, называя их господами?

-----------------

А им само слово "товарищ" - как быку Красный Флаг.

Вон и обласканный Кремлём Газманов поёт: "Господа офицеры!.." Да ещё с
наложением видеоряда, где Юматов и Лановой. Какая наглость - использовать советские образы. "Господа"... Юматов за это второй раз бы пальнул.



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  • 6 | 13.11.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Люди продолжают нищенствовать, качество жизни падает, мы на последних строчках рейтингов — а ведь живем в богатой природными ресурсами стране . 1 % богачей РФ владеют 60 % богатств страны !
Вот и хочется богачам запретить правду , заткнуть рты .



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  • 7 | 13.11.2019, 18:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нравятся мне башкирские леваки.
Есть в них что то не искреннее.



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