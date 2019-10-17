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Рак души: Озверевший народ не хочет смотреть на хоспис

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Как сообщает «Независимая уральская газета», жительница ЖК «Цветы Башкирии» Алина Хакимова обратилась к республиканским властям с просьбой пересмотреть место для строительства первого в Уфе детского хосписа.

Рак души: Озверевший народ не хочет смотреть на хоспис


По словам девушки, судя по градостроительному плану земельного участка, он расположится прямо на въезде в жилой микрорайон, буквально в 50 метрах от ближайшего дома.

«Вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам. Так же как и постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей», — написала Алина в своем обращении.

По её мнению, хоспис лучше расположить вблизи лечебных учреждений, в месте с легкой транспортной доступностью. Девушка считает, что «в идеале хоспис должен располагаться рядом с парком, чтобы последние дни люди встречали в красоте и умиротворении».

По информации «Независимой уральской газеты», часть жителей ЖК «Цветы Башкирии» поддержали Алину. Они считают, что место для строительства хосписа выбрано неудачно, потому что, помимо самого жилого комплекса рядом расположены развлекательный центр и скоростная магистраль.

Напомним, в июле этого года Радий Хабиров заявил о том, что в Уфе появится детский хоспис. Позднее вице-премьер правительства Ленара Иванова уточнила, что хоспис начнут строить в 2020 году в районе ЖК «Цветы Башкирии», недалеко от торгового центра «Мега».

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 15.11.2019, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин..."

----------------

"В тёмном коридоре посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны."



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  • 2 | 15.11.2019, 08:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«в идеале хоспис должен располагаться рядом с парком, чтобы последние дни люди встречали в красоте и умиротворении».
==================================
Вот так мыслят нормальные люди, ни гении, ни "семи пядей во лбу", а обыкновенные, нормальные люди!
К несчастью радий к ним не относится...



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  • 3 | 15.11.2019, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чего тогда визжите, что Советская Власть убирала инвалидов с улиц.

Между прочим, их было много после войны. Сталин распорядился каждому,
кто нуждается, выделить бесплатно "инвалидку" с мотором. Помню, дядя
Миша нас, пацанов, катал. Трёхколёсная, с одной ручкой для руления.



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  • 4 | 15.11.2019, 08:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну да и я согласен с предложением Алиной Хакимовой !
Пусть этот объект строят около парка , на природной красоте !
Почему хорошее предложение , извращается до циничной лжи !



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  • 5 | 15.11.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На этом месте запросто бы разместили приют для бродячих собачек сердобольные "защитнички", никого не спросив. Они такие.



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  • 6 | 15.11.2019, 09:15 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4717 | Рейтинг: -728,3
С медициной твориться что то непонятное. То Кофе проливают на халатhttps://proufu.ru/news/society/86717-v_rkb_im_kuvatova_
o_novom_glavvrache_ona_oblivaet_kofe_na_khalat_i_zapreshchae
t_pit_chay_na_rabote/ ,
то в суд подают. http://www.sobkor02.ru/news/sharp-corner/15237/
Может разом всех взять и ввести внешнее управление в медучреждения?



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2

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  • Участник
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  • 7 | 15.11.2019, 09:15 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3914 | Рейтинг: -314
Эту тварь забыли спросить где строить.



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2

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  • 8 | 15.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это у админа и по совместительству либераста, рак души.



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2

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  • 9 | 15.11.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.11.2019, 09:15 | Автор: xrul

Эту тварь забыли спросить где строить.
============================================
Вы сегодня Уху ели ?



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  • 10 | 15.11.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И почему за городом??? Не у каждого машина ,надо навещать.Да в этом направлении ходит много транспорта ,но сколько еще надо пилить до этого медучреждения пешком .У нас есть места для торговых и развлекательных центров,но земля дорогая и на ней нет места для медучреждения ,школ.Вот 1 лицей реконструировали-так застроили территорию.что об уроках физкультуры на улице и речи быть не может-лыжи.кросс и тд



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«Вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам. Так же как и постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей», — написала Алина в своем обращении.
================================
и что жы мы теперь будем делать,и где Алиночка прикажет построить хоспис?
Возле городского кладбища?Беременным как известно нельзя ходить на кладбище,
а вид проносимых гробов с покойниками внутри будет оказывать целительное воздействие на сердца родителей умирающих детей: "ааа-а... а наши детки пока ещё живы!"



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  • 12 | 15.11.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Помните: в Москву приезжают родители с такими детьми, снимают квартиру, ждут очереди в онкоцентр.

Соседки-москвички поднимают вой, требуют убираться вон из их подъезда.
Боятся заразиться раком.



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  • 13 | 15.11.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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«Терпилы», - очень просто, в основе лежит механизм всё тот же затрачивается на преодоление в два с половиной раза больше расход энергии, я имею ввиду только по мозгу если брать, а остальное еще больше, а если плюнуть на все и то что называется стать «Терпилой» то расходы резко падают вот и все! Глубинный 10:00 механизм ровно такой же, это поощрение обезьяньих основ нашего поведения для экономии энергии для размножения, еды и доминантности, больше то ничего нет, остальные все законы общества или религиозные и все остальные («Крымнаш, Путин наш») они, собственно говоря, призваны тщательно замаскировать эти простые обезьяньи нравы. довёл до сведения проф-р Савельев, а потому

Всё как было так и будет и Путин наш Президент, а детей переселять ни в коем случае нельзя, а эта "активистка" озаботилась одним - упадёт цена её квартиры!



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  • 14 | 15.11.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Хоспис им мешает, а не хотите Кроношпан, свалку ТБО, или на крайняк кладбище и крематорий вместо умирающих детей? Нет, я понимаю, когда ты за забором, под елочкой, да после баньки, а тут неизлечимые дети, как-то не комильфо. А что делать с онкологией на Шафиева? Давайте тоже протестовать, глядишь пронесёт и нас эта беда не коснётся. И вообще, я по поводу парков бы тоже поостереглась, а вдруг и там вид умирающих детей ранит психику здоровых детишек. Люди, вы озверели!



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  • 15 | 15.11.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66299 | Рейтинг: +12171,8
Правительство Москвы

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ХОСПИСЫ
МГСН 4.01-94
...
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УЧАСТКУ И

ТЕРРИТОРИИ

4.1. Хосписы следует размещать в селитебной, зеленой или пригородных зонах на земельных участках, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям.

При выборе участков рекомендуется предусматривать доступность проезда к хосписам больных и их родственников, близость к действующим больницам и зданиям для богослужения.

Размеры земельных участков рекомендуется принимать из расчета не менее 0,05 га на одну койку стационара хосписов без учета площади гаража и летней стоянки автомашин.

Земельные участки хосписов должны иметь ограждение высотой не менее 1,6 м.

Здания хосписов следует размещать не ближе 30 м от красных линий застройки, а также от жилых и общественных зданий.

На земельных участках хосписов следует размещать только функционально связанные с ними здания и сооружения.

На земельных участках хосписов следует предусматривать подъездные пути к главному входу, выездной службе, службе приготовления пищи, помещению для хранения трупов и другим службам и помещениям, требующим транспортного обеспечения.

Подъездные пути не следует проектировать перед окнами палат стационара хосписов.

Проезд к наружному выходу помещения для хранения трупов должен быть отделен от подъездных путей к другим службам и помещениям хосписов.

Благоустройство территорий хосписов следует осуществлять в соответствии с действующими нормативными документами, а также требованиями, приведенными в рекомендуемом приложении 2.

При отсутствии центральной базы санитарного автотранспорта, на территориях хосписов следует предусматривать по заданию на проектирование гараж и летнюю стоянку автомашин.
__________________________________
Давайте думать не только о тех, кому не нравится такое соседство(хотя и о них думать тоже нужно) - но и о тех для кого предназначен хоспис.



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  • 16 | 15.11.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66299 | Рейтинг: +12171,8
У Кобзева есть очень не плохие комментарии на этот счет - среди таких, как у некоторых здешних идиотов типа хрушки и ананий, которым я поставила минусы, включая Кешку.

Да - цена квартир, УЖЕ купленных снизится - их никто не предупреждал о таком соседстве. И это никого не порадует.

Руслан Ильясов Широка страна моя родная, но парковаться негде, дома впритык, дороги узкие, а хоспис надо строить рядом с жилым многоквартирным домом. Владимир Кобзев послал нахер людей, а завтра пошлют нахер Кобзева. Я ничего против персоны не имею, но и башкой надо думать. Купи квартиру за три ляма в ипотеку на 25 лет, переплати за ипотеку, и продай её дешевле, чем брал. Конечно, будешь возмущаться. Дорогинцы продать не могут дома, сады рядом обесценились. Хоспис нужен, но и продуманная инфраструктура нужна.

Но есть и те, кто думает не только о людях, которы такое соседство не айс, но и о пациентов хосписа:

Анна Каретникова Все, кто накинулся на жителей Цветов Башкирии, пусть представят, что напротив их подъезда выстроят крематорий. Не ну а чо такого? Все там будем, как грится, и нелишне напоминать себе об этом по нескольку раз в день, наблюдая, как выгружают гробы, ушедших раньше тебя.
А давайте спросим у потенциальных пациентов хосписа: что бы они предпочли видеть в свое окно
окна домов напротив с весело играющими детьми и снующих прохожих
или пейзаж из деревьев, водоема с перспективой в нескончаемую даль?
Мне бы понравился вид примерно такой, какой открывается из беседок в Олимпик-парке(если они еще там есть). Умиротворяет.



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  • # 17 | 15.11.2019, 11:42 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38230 | Рейтинг: +5414,4

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  • 18 | 15.11.2019, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66299 | Рейтинг: +12171,8
Спросите у самих себя: если наступит такой момент, что вы будете уходить из жизни медленно и мучительно и у вас кроме последнего окна не будет ничего иного - что бы вы хотели видеть из него?
Окна соседнего дома или все таки вид на лес и реку, тысячи лет несущую свои воды мимо всех уходящих?...
Разве у нас - в городе на горе(на семи холмах) в окружении рек - Уфа, Белая, Дёма - не найдется места на возвышенности вот с таким пейзажем?



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7

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  • 19 | 15.11.2019, 12:10 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30966 | Рейтинг: -711,9
7 | 15.11.2019, 09:15 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3912 | Рейтинг: -313,9
Эту тварь забыли спросить где строить.
-------------------------
Надо спрашивать всех тварей, и не забывать.



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2

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  • 20 | 15.11.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Отдать под хоспис Зеленую рощу и дело с концом.
Все равно там с ихними ценами одни чиновники отдыхают.



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