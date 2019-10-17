Рак души: Озверевший народ не хочет смотреть на хоспис

Как сообщает «Независимая уральская газета», жительница ЖК «Цветы Башкирии» Алина Хакимова обратилась к республиканским властям с просьбой пересмотреть место для строительства первого в Уфе детского хосписа.По словам девушки, судя по градостроительному плану земельного участка, он расположится прямо на въезде в жилой микрорайон, буквально в 50 метрах от ближайшего дома.«Вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам. Так же как и постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей», — написала Алина в своем обращении.По её мнению, хоспис лучше расположить вблизи лечебных учреждений, в месте с легкой транспортной доступностью. Девушка считает, что «в идеале хоспис должен располагаться рядом с парком, чтобы последние дни люди встречали в красоте и умиротворении».По информации «Независимой уральской газеты», часть жителей ЖК «Цветы Башкирии» поддержали Алину. Они считают, что место для строительства хосписа выбрано неудачно, потому что, помимо самого жилого комплекса рядом расположены развлекательный центр и скоростная магистраль.Напомним, в июле этого года Радий Хабиров заявил о том, что в Уфе появится детский хоспис. Позднее вице-премьер правительства Ленара Иванова уточнила, что хоспис начнут строить в 2020 году в районе ЖК «Цветы Башкирии», недалеко от торгового центра «Мега».