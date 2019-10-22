Какого черта Фарид Мухаметшин забыл у Муртазы?

На прошедшей неделе спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин посетил Уфу. Он успел повидаться и с 85-летним экс-президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин анализирует поездку татарстанского чиновника в соседнюю республику.Официальной целью визита Мухаметшина было заявлено подписание меморандума о дальнейшем развитии сотрудничества между парламентами Татарстана и Башкортостана. Спикер Госсовета РТ встретился со своим коллегой Константином Толкачевым (председатель Госсобрания-Курултая РБ), с которым подписал, в принципе, ничего не значащий документ. "В лице Курултая Башкортостана мы находим полную поддержку и по многим вопросам выступаем консолидированно. В федеральном центре на это обращают самое серьезное внимание". Здесь, конечно, Фарид Хайруллович в свойственной ему манере сильно лукавит и приукрашивает ситуацию. Никакого политического взаимодействия между республиками как не было, так и нет. И дело здесь не только в недавнем "диктантном" скандале. На отсутствие такого взаимодействия, кстати говоря, не так давно посетовал аж министр образования РТ Рафис Бурганов, который напомнил, что министерство образования Башкортостана не поддержало ни одну из рекомендаций, выработанных Татарстаном во время обсуждения языкового закона.Журналисты окрестили эту поездку "челночной дипломатией" с надеждой на то, что вояж Мухаметшина поможет налаживанию отношений между РТ и РБ.Как бы не так! "Челночными" называют дипломатические переговоры, осуществляемые через посредников. Фарид Мухаметшин в этой связи не может являться посредником, т.к. является самым прямым представителем Татарстана."Фарид Хайруллович среди всей татарстанской элиты занимал самую "пробашкирскую" позицию, часто пеняя местным националам в Казани, что именно их жесткая риторика мешает двум братским народам найти общий язык", —​ написал один из казанских сайтов. А вот это весьма интересный момент. В этой связи мне вспоминается один хрестоматийный случай, произошедший в конце 2009 года — связан он с транзитом власти в Татарстане, когда в числе вероятных преемников Минтимира Шаймиева назывались несколько фигур: фигура Рустама Минниханова, Фарида Мухаметшина и даже Ильсура метшина.Наиболее вероятными считались именно две первые кандидатуры. Для нас в Уфе это было немаловажным вопросом, т.к. политический режим Муртазы Рахимова тогда уже доживал свои последние дни. После назначения Рустама Минниханова президентом РТ один из собеседников в Казани сообщил нам следующее: "Можете радоваться, что президентом стал Минниханов, а не Мухаметшин. Для вас это большое благо, т.к. относительно ситуации в Башкортостане он занимает отнюдь не протатарскую, а скорее соглашательскую позицию. А Рустам Минниханов весьма далек от этих политических вопросов, поэтому он просто не будет лезть в эти дела. Для вас в данном случае это благо". И вот, вспомнив по прошествии 10 лет эту фразу, по-новому начинаешь оценивать её значение.Надо отметить, что сам факт того, что Фарида Мухаметшина отправили договариваться о чем-либо, уже звучит довольно анекдотично. Несмотря на то, что Фарид Хайруллович обладает необходимым для любого дипломата умением улыбаться, он уже давно не справляется с этими обязанностями. За эту своеобразную "дипломатичность" его, по аналогии с прозвищем министра иностранных дел СССР А.Громыко ("мистер нет"), можно называть "мистер да". Главное его кредо, как мы уже могли не раз убедиться, заключается в том, что "всегда на все предложения говори да". А это, согласитесь, весьма сомнительное качество для дипломата. Из свежего вспоминается, как Мухаметшин, будучи руководителем Госсовета, довольно позорно слил борьбу за родные языки. По его настойчивому призыву депутаты Госсовета Татарстана в самый ответственный момент — без обсуждения — проголосовали за изменения, после которых уроки татарского в Татарстане перестали быть обязательными. Не стоит забывать и о том, что Фарид Хайруллович считается негласным куратором депутатов Госдумы от РТ. Посему их абсолютное молчание (в том числе, и руководителя Федеральной автономии татар Ильдара Гильмутдинова) в период обсуждения языкового закона — тоже на ответственности спикера татарстанского парламента.Однакое есть и другие вещи, явно смахивающие на идеологическую диверсию. Так, на стенде, оформленном совместно Ассамблеей народов Татарстана и министерством молодежи РТ, среди списков национальностей почему-то оказались кряшены. Именно как отдельный народ. Та же история повторилась и в издании государственного журнала "Салават күпере" — в спецномере об Ассамблее народов РТ. Первым на это обратили внимание авторы Telegram-канала "Неайсин". Председателем Ассамблеи народов Татарстана является Фарид Мухаметшин. И, спрашивается, как это понимать? Никогда не поверю, что это позиция официального Татарстана. И вот теперь спикер татарстанского парламента, видимо, с таким же "успехом" и таким же настроем поехал договариваться в Уфу.Для татар Башкортостана осталось неясным, почему первым делом он встретился с Муртазой Рахимовым. Ради чего? Реальное влияние этого деятеля с приходом Радия Хабирова упало. Если просто как акт уважения, то, извините, уважать экс-президента жителям Башкортостана и особенно татарам не за что, т.к. сам Муртаза Губайдуллович в любви и уважении к татарскому народу никогда замечен не был.А повторение пустых мантр о "дружбе и сотрудничестве" (единственная оставшаяся причина) на фоне унизительных и провокационных выходок со стороны башкирских властей — это никакая не дипломатия. И даже не разрядка. Уже сколько раз наступали эти грабли, а Фарид Мухаметшин, видимо, продолжает упорно гнуть свою линию, которая за предыдущие 30 лет ни уфимским татарам, ни Татарстану ничего хорошего не принесла. Такой "мир" не нужен ни руководству РТ, ни татарскому народу. Еще раз повторюсь: психология башкортостанского чиновничества абсолютно не похожа на менталитет татарстанского. Здесь дипломатичность, готовность к постоянному "братанию" воспринимают как слабость. Именно из-за непонимания этого простого тезиса и, в целом, соглашательской позиции и происходят скандалы вроде "диктантного".Тогда возникает вопрос, для чего он туда поехал. Логичного ответа нет. Ясно, что в данном случае это его личное решение, а не поручение "сверху", т.к. Мухаметшин поехал один и при этом он не является официальным куратором по "татарским делам". За это отвечает вице-премьер Василь Шайхразиев. И если бы в этой поездке участвовал он, то можно было бы сказать, что встреча имеет хоть какую-то реальную подоплеку, а так — просто поговорили и разошлись.На диктантный скандал обратил свое внимание и известный в РБ политтехнолог и блогер Андрей Потылицын. Он предположил, что причиной начавшегося конфликта стали якобы планы "Камаза" по сворачиванию сборки автобусов "Нефаз" на заводе в Нефтекамске, что может оставить без работы 5 тысяч человек. Можно было бы поверить в эту версию, если бы можно было найти хоть какие-то рациональные точки. Но, увы, рационального в этой истории мало. Ситуация гораздо более прозаичная. С приходом Радия Хабирова в среде основной массы башкирской интеллигенции возобладали реваншистские настроения. О возможности такого сценария я предупреждал еще год назад. И вот, увы, эти прогнозы сбылись. Под реваншистскими настроениями надо понимать мечту о возвращении порядков и традиций, характерных для Башкортостана времен Муртазы Рахимова, в первую очередь того, что касается национальной политики.И эти реваншистские настроения подогревают некоторые чиновники в уфимском Белом доме. Эти силы считают Башкортостан личной вотчиной, где они на правах "смотрящих" с мандатом Москвы осуществляют управление в своих целях. Ни татары, ни другие народы вроде чувашей, марийцев и остальных (разумеется, русская часть населения республики — особый случай) для них не субъекты, обладающие какими-либо правами. По мнению этих идеологов, субъектностью в Башкортостане обладают только башкиры, ну, и, конечно же, русское население (интересы которого свято чтит уже московский Кремль).Именно поэтому накануне выборов главы и состоялись национальные съезды башкир и русских. Т.е. башкирские власти четко показали, кого они считают субъектами и чьи интересы надо соблюдать, а чьи нет. Именно поэтому властями в РБ постоянно муссируется тезис о якобы "отсталости" башкирского Зауралья, которое почему-то надо постоянно финансировать. Про комплексное развитие остальной части республики они, разумеется, скромно умалчивают.