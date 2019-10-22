Какого черта Фарид Мухаметшин забыл у Муртазы?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Откуда у ЕдРа этические н ...

Откуда у ЕдРа этические нормы? ================================= 13 ци ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтв ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Какого черта Фарид ...

На прошедшей неделе спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин посетил ...
  20.11.2019   38286    62

Любопытный пассаж ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  20.11.2019   27740    44

Одного посадили, а что с ...

Приговор Ильнуру Юсупову огласили сегодня в Уфимском районном суде, сообщает ...
  20.11.2019   14566    16

Не время для обсуждений ...

В Курултае Башкирии вчера скандалом сопровождалось обсуждение проекта бюджета ...
  20.11.2019   40979    23

Остановка для уголовника ...

Как стало известно ProUfu.ru, сегодня глава Хайбуллинского района республики ...
  20.11.2019   34309    18

Последние публикации
Какого черта Фарид ...

На прошедшей неделе спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин посетил ...
  20.11.2019   30267    62

Любопытный пассаж ...

Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» ...
  20.11.2019   23244    44

Одного посадили, а что с ...

Приговор Ильнуру Юсупову огласили сегодня в Уфимском районном суде, сообщает ...
  20.11.2019   22608    16

Не время для обсуждений ...

В Курултае Башкирии вчера скандалом сопровождалось обсуждение проекта бюджета ...
  20.11.2019   20739    23

Остановка для уголовника ...

Как стало известно ProUfu.ru, сегодня глава Хайбуллинского района республики ...
  20.11.2019   38337    18

«Это катастрофа!»: ...

С похожим обращением выступила и представитель Татарстана. В конце минувшей ...
  19.11.2019   18332    216

Распил на жалких ...

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий ...
  19.11.2019   21194    22

Правильное решение. ...

Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, ...
  19.11.2019   30092    25

Матвей Ганапольский: ...

М. Ганапольский: Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для ...
  19.11.2019   11673    11

Кристина Абрамичева: ...

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не ...
  18.11.2019   18351    48

Читаемое за месяц
Помянем. Путинский СПЧ ...

Что и требовалось доказать. Запах прав человека улетучивается из Совета по ...
  22.10.2019   41091    19

Травить людей не отходя ...

В Башкирии планируют использовать мобильные мусоросжигающие заводы. ...
  22.10.2019   22617    17

Пора поднимать ПДК ...

Экологические активисты в Сибае, где с ноября 2018 года тлеет руда в шахтах ...
  22.10.2019   16284    11

Убойная медицина ...

«На нашу медицину надежды нет». Телеведущая из Уфы рассказала, как ее дочери ...
  22.10.2019   12809    67

Республика контрастов: ...

Власти Башкирии могут ограничить розничные продажи спиртного в новогодние ...
  22.10.2019   34806    62

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (61)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Какого черта Фарид Мухаметшин забыл у Муртазы?

Оценили
0


На прошедшей неделе спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин посетил Уфу. Он успел повидаться и с 85-летним экс-президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин анализирует поездку татарстанского чиновника в соседнюю республику.

Какого черта Фарид Мухаметшин забыл у Муртазы?


Официальной целью визита Мухаметшина было заявлено подписание меморандума о дальнейшем развитии сотрудничества между парламентами Татарстана и Башкортостана. Спикер Госсовета РТ встретился со своим коллегой Константином Толкачевым (председатель Госсобрания-Курултая РБ), с которым подписал, в принципе, ничего не значащий документ. "В лице Курултая Башкортостана мы находим полную поддержку и по многим вопросам выступаем консолидированно. В федеральном центре на это обращают самое серьезное внимание". Здесь, конечно, Фарид Хайруллович в свойственной ему манере сильно лукавит и приукрашивает ситуацию. Никакого политического взаимодействия между республиками как не было, так и нет. И дело здесь не только в недавнем "диктантном" скандале. На отсутствие такого взаимодействия, кстати говоря, не так давно посетовал аж министр образования РТ Рафис Бурганов, который напомнил, что министерство образования Башкортостана не поддержало ни одну из рекомендаций, выработанных Татарстаном во время обсуждения языкового закона.

Журналисты окрестили эту поездку "челночной дипломатией" с надеждой на то, что вояж Мухаметшина поможет налаживанию отношений между РТ и РБ.

Как бы не так! "Челночными" называют дипломатические переговоры, осуществляемые через посредников. Фарид Мухаметшин в этой связи не может являться посредником, т.к. является самым прямым представителем Татарстана.

"Фарид Хайруллович среди всей татарстанской элиты занимал самую "пробашкирскую" позицию, часто пеняя местным националам в Казани, что именно их жесткая риторика мешает двум братским народам найти общий язык", —​ написал один из казанских сайтов. А вот это весьма интересный момент. В этой связи мне вспоминается один хрестоматийный случай, произошедший в конце 2009 года — связан он с транзитом власти в Татарстане, когда в числе вероятных преемников Минтимира Шаймиева назывались несколько фигур: фигура Рустама Минниханова, Фарида Мухаметшина и даже Ильсура метшина.

Наиболее вероятными считались именно две первые кандидатуры. Для нас в Уфе это было немаловажным вопросом, т.к. политический режим Муртазы Рахимова тогда уже доживал свои последние дни. После назначения Рустама Минниханова президентом РТ один из собеседников в Казани сообщил нам следующее: "Можете радоваться, что президентом стал Минниханов, а не Мухаметшин. Для вас это большое благо, т.к. относительно ситуации в Башкортостане он занимает отнюдь не протатарскую, а скорее соглашательскую позицию. А Рустам Минниханов весьма далек от этих политических вопросов, поэтому он просто не будет лезть в эти дела. Для вас в данном случае это благо". И вот, вспомнив по прошествии 10 лет эту фразу, по-новому начинаешь оценивать её значение.

Надо отметить, что сам факт того, что Фарида Мухаметшина отправили договариваться о чем-либо, уже звучит довольно анекдотично. Несмотря на то, что Фарид Хайруллович обладает необходимым для любого дипломата умением улыбаться, он уже давно не справляется с этими обязанностями. За эту своеобразную "дипломатичность" его, по аналогии с прозвищем министра иностранных дел СССР А.Громыко ("мистер нет"), можно называть "мистер да". Главное его кредо, как мы уже могли не раз убедиться, заключается в том, что "всегда на все предложения говори да". А это, согласитесь, весьма сомнительное качество для дипломата. Из свежего вспоминается, как Мухаметшин, будучи руководителем Госсовета, довольно позорно слил борьбу за родные языки. По его настойчивому призыву депутаты Госсовета Татарстана в самый ответственный момент — без обсуждения — проголосовали за изменения, после которых уроки татарского в Татарстане перестали быть обязательными. Не стоит забывать и о том, что Фарид Хайруллович считается негласным куратором депутатов Госдумы от РТ. Посему их абсолютное молчание (в том числе, и руководителя Федеральной автономии татар Ильдара Гильмутдинова) в период обсуждения языкового закона — тоже на ответственности спикера татарстанского парламента.

Однакое есть и другие вещи, явно смахивающие на идеологическую диверсию. Так, на стенде, оформленном совместно Ассамблеей народов Татарстана и министерством молодежи РТ, среди списков национальностей почему-то оказались кряшены. Именно как отдельный народ. Та же история повторилась и в издании государственного журнала "Салават күпере" — в спецномере об Ассамблее народов РТ. Первым на это обратили внимание авторы Telegram-канала "Неайсин". Председателем Ассамблеи народов Татарстана является Фарид Мухаметшин. И, спрашивается, как это понимать? Никогда не поверю, что это позиция официального Татарстана. И вот теперь спикер татарстанского парламента, видимо, с таким же "успехом" и таким же настроем поехал договариваться в Уфу.

Для татар Башкортостана осталось неясным, почему первым делом он встретился с Муртазой Рахимовым. Ради чего? Реальное влияние этого деятеля с приходом Радия Хабирова упало. Если просто как акт уважения, то, извините, уважать экс-президента жителям Башкортостана и особенно татарам не за что, т.к. сам Муртаза Губайдуллович в любви и уважении к татарскому народу никогда замечен не был.

А повторение пустых мантр о "дружбе и сотрудничестве" (единственная оставшаяся причина) на фоне унизительных и провокационных выходок со стороны башкирских властей — это никакая не дипломатия. И даже не разрядка. Уже сколько раз наступали эти грабли, а Фарид Мухаметшин, видимо, продолжает упорно гнуть свою линию, которая за предыдущие 30 лет ни уфимским татарам, ни Татарстану ничего хорошего не принесла. Такой "мир" не нужен ни руководству РТ, ни татарскому народу. Еще раз повторюсь: психология башкортостанского чиновничества абсолютно не похожа на менталитет татарстанского. Здесь дипломатичность, готовность к постоянному "братанию" воспринимают как слабость. Именно из-за непонимания этого простого тезиса и, в целом, соглашательской позиции и происходят скандалы вроде "диктантного".

Тогда возникает вопрос, для чего он туда поехал. Логичного ответа нет. Ясно, что в данном случае это его личное решение, а не поручение "сверху", т.к. Мухаметшин поехал один и при этом он не является официальным куратором по "татарским делам". За это отвечает вице-премьер Василь Шайхразиев. И если бы в этой поездке участвовал он, то можно было бы сказать, что встреча имеет хоть какую-то реальную подоплеку, а так — просто поговорили и разошлись.

На диктантный скандал обратил свое внимание и известный в РБ политтехнолог и блогер Андрей Потылицын. Он предположил, что причиной начавшегося конфликта стали якобы планы "Камаза" по сворачиванию сборки автобусов "Нефаз" на заводе в Нефтекамске, что может оставить без работы 5 тысяч человек. Можно было бы поверить в эту версию, если бы можно было найти хоть какие-то рациональные точки. Но, увы, рационального в этой истории мало. Ситуация гораздо более прозаичная. С приходом Радия Хабирова в среде основной массы башкирской интеллигенции возобладали реваншистские настроения. О возможности такого сценария я предупреждал еще год назад. И вот, увы, эти прогнозы сбылись. Под реваншистскими настроениями надо понимать мечту о возвращении порядков и традиций, характерных для Башкортостана времен Муртазы Рахимова, в первую очередь того, что касается национальной политики.

И эти реваншистские настроения подогревают некоторые чиновники в уфимском Белом доме. Эти силы считают Башкортостан личной вотчиной, где они на правах "смотрящих" с мандатом Москвы осуществляют управление в своих целях. Ни татары, ни другие народы вроде чувашей, марийцев и остальных (разумеется, русская часть населения республики — особый случай) для них не субъекты, обладающие какими-либо правами. По мнению этих идеологов, субъектностью в Башкортостане обладают только башкиры, ну, и, конечно же, русское население (интересы которого свято чтит уже московский Кремль).

Именно поэтому накануне выборов главы и состоялись национальные съезды башкир и русских. Т.е. башкирские власти четко показали, кого они считают субъектами и чьи интересы надо соблюдать, а чьи нет. Именно поэтому властями в РБ постоянно муссируется тезис о якобы "отсталости" башкирского Зауралья, которое почему-то надо постоянно финансировать. Про комплексное развитие остальной части республики они, разумеется, скромно умалчивают.

Ильнар Гарифуллин, Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 20.11.2019, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как любят эти вечноущемленные титульники все драматизировать,работать только не любят. Впору им контрразведку создавать, за соседями следить.Прямо две Кореи



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 20.11.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Официальной целью визита Мухаметшина было заявлено подписание меморандума о дальнейшем развитии сотрудничества между парламентами Татарстана и Башкортостана.
================================
Читаю и диву даюс!! А что без подписания меморандума сотрудничество невозможно?! Тогда, почему бы, не подписать меморандум о ненападении?!
Какие то самиты, меморандумы, парламенты, курултаи и тд.- сплошная иметация бурной деятельности, а страна в попе!!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 20.11.2019, 08:59 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19077 | Рейтинг: -3265,6
А ты какого черта здесь взялся скулить? Мухаметшин ваш, вот и разбирайтесь у себя.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 20.11.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"... заявлено подписание меморандума о дальнейшем развитии
сотрудничества между парламентами Татарстана и Башкортостана."

----------------------

"Мюнхенский сговор".



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.11.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вы надоели -и одни и другие.Больше заняться нечем !!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 20.11.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Китайская поговорка "Если долго ждать, рано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага". Хамитов проплыл, а вот Путин (обманул,а потом обобрал) тут пожелаем крепкого здоровья Бабаю.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 20.11.2019, 09:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19077 | Рейтинг: -3265,6
Как вы надоели -и одни и другие.Больше заняться нечем !!!
-------
Из старого анекдота: "вчера возвращался из гостей и какой то негодяй наступил мне на руку". Ну ты не ходи тут на корячках.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 20.11.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.11.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Китайская поговорка "Если долго ждать, рано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага".
-----------------------------------------

"К власти в СССР после 1953-го пришли еврейские националисты и карьеристы-взяточники.
Покрываемые из Кремля, когда придет время, - они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в открытую править своими уездами, как феодалы и крепостники."

Мао Цзэдун, газета "Новый Китай", N 12, Пекин, 1964.



Оценили
7

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 20.11.2019, 09:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31001 | Рейтинг: -711,5
Какого черта Фарид Мухаметшин забыл у Муртазы?
--------------------------
Какого черта Фарид Мухаметшин забыл просить разрешения у Гарифуллина? Можно ли ехать в Уфу и с кем можно встречаться



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 10 | 20.11.2019, 09:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31001 | Рейтинг: -711,5
1 | 20.11.2019, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как любят эти вечноущемленные титульники все драматизировать,работать только не любят.
----------------------
Совсем другое дело - линдемановские боты, за малую мзду стучат на клаве



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 20.11.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...политический режим Муртазы Рахимова тогда уже доживал свои последние дни...
========
это нправда!
никогда не было политического режима Муртазы Рахимова, был трижды назначенец Путина М.Г.Р. и соответственно был политический режим Путина, попробуй М.Г.Р. "шаг впораво, шаг влево" ну там улучшить жизнь людей ещё что, он, М.Г.Р. пенсионер, ХОТЯ И ЛЮБОЙ. хАМ-ОВ не отдал "Соде" шихан и мы радуемся Радию.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 20.11.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тема вековой вражды высасона нациками из пальца.
Если бы татар реально гнобили башкиры, а башкир - татары, то нацики обоих регионов давно бы сдохли.
Х. вам , господа пантюркисты, а не суверенитет .
Даешь референдум о возвращении Казанской и Уфимских губерний.
Нациков всех мастей на помойку истории.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 20.11.2019, 09:49 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38703 | Рейтинг: +5365,3
Ильнар Гарифуллин-большой мудак, откосивший от армии. А мог бы стать нормальным человеком, ....И ждет его зиндан!



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 20.11.2019, 09:50 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 626 | Рейтинг: +194,3
До Мухаметшина с Муртазой Рахимовым (тогда еще главой РБ) встречался председатель Конгресса татар, казанец, мишар Ринат Закиров. Он тогда поблагодарил башкирского владыку за заботу о татарах Башкортостана. Любой приезд любого чиновника из Казани - беда для татар РБ.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 20.11.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что могут три башкира в РТ и 1,5 млн татар в РБ ? Ответ -башкиры остались без нефтянки ,если не поумнеют в следующий раз останутся без штанов . В РТна одну секунду может резко испортится воздух от совместного пука башкир.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 20.11.2019, 09:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19077 | Рейтинг: -3265,6
Он тогда поблагодарил башкирского владыку за заботу о татарах Башкортостана. Любой приезд любого чиновника из Казани - беда для татар РБ.
------
Он тогда поблагодарил за татарский театр в Уфе и Туймазах. Да и за всё остальное, в том числе и за квартиру, которую ты на коленях выпросил у Муртазы.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 20.11.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Даешь референдум о возвращении Казанской и Уфимских губерний.
Нациков всех мастей на помойку истории».
---------------
Ну, Рязанская область, Кировская область и др. являются обычными российскими губерниями. И в чем они привлекательнее Татарстана? Да и Башкирии? Там жизнь лучше, дороги? Скорее, наоборот. Так чего хочет автор комментария. Более сложной и бедной жизни?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 20.11.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.11.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: ----------------если так на самом деле , расслабься и крась яйца а там посмотрим кто из нас окажется на свалке .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 20.11.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 20.11.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0-----------он хочет однообразия .



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 20.11.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В одном "великий сын татарского народа" и правнук легионера восточного батальона прав: в страну башкир вернулась валидированная рахимовщина в самом худшем ее смысле.



Оценили
2

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com