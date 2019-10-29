Наблюдатель на выборах? Ваш кредит арестован!

Волонтер уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Маслова сообщила об аресте ее кредитного счета в «Кредит Европа Банке», в результате чего она лишилась возможности исполнять обязательства перед банком.У Александры Масловой оформлен потребительский кредит в этом банке. Причиной блокировки кредитного счета — единственной возможности оплачивать платежи — стало обращение следователя Следственного комитета РФ, который ведет дело Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, отметила она.Сотрудников ФБК подозревают в легализации незаконно полученного дохода (ч. 4 ст. 174 УК РФ). В октябре по месту жительства уфимских волонтеров и сотрудников штаба Навального прошли обыски. Их также допросили по делу в качестве свидетелей.Арест кредитного счета последовал после обысков, отметила госпожа Маслова. «В банке сказали, что ничем помочь мне не могут. Могут только выдать справку о том, что счет кредитный, и его арестовывать нельзя»,— отметила она. По данным активистки, при блокировке счета был заблокирован также ее предыдущий взнос по кредиту.В уфимском штабе Алексея Навального Александра Маслова работала на общественных началах как фотограф и наблюдатель на выборах.