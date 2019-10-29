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Наблюдатель на выборах? Ваш кредит арестован!

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Волонтер уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Маслова сообщила об аресте ее кредитного счета в «Кредит Европа Банке», в результате чего она лишилась возможности исполнять обязательства перед банком.

Наблюдатель на выборах? Ваш кредит арестован!


У Александры Масловой оформлен потребительский кредит в этом банке. Причиной блокировки кредитного счета — единственной возможности оплачивать платежи — стало обращение следователя Следственного комитета РФ, который ведет дело Фонда борьбы с коррупцией, основанного Алексеем Навальным, отметила она.

Сотрудников ФБК подозревают в легализации незаконно полученного дохода (ч. 4 ст. 174 УК РФ). В октябре по месту жительства уфимских волонтеров и сотрудников штаба Навального прошли обыски. Их также допросили по делу в качестве свидетелей.

Арест кредитного счета последовал после обысков, отметила госпожа Маслова. «В банке сказали, что ничем помочь мне не могут. Могут только выдать справку о том, что счет кредитный, и его арестовывать нельзя»,— отметила она. По данным активистки, при блокировке счета был заблокирован также ее предыдущий взнос по кредиту.

В уфимском штабе Алексея Навального Александра Маслова работала на общественных началах как фотограф и наблюдатель на выборах.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • Гость
  •  
  • 1 | 27.11.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Волонтер уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Маслова сообщила об аресте ее кредитного счета в «Кредит Европа Банке»,
===========================================
Сталин,отправлял в ГУЛАГ одного из семьи тех , кто выступал проиив его внутркннкй и внешней политике .
Путин, наносит удар по всем членам семьи,тпк как невозможность платить по счетам, грозит полным банкротством этой семьи и в результате они станут БОМЖми!
Я пенсионер, пенсия 9000 целковых, но готов пожертвовать 1000 рублей. Скажите куда перечислить



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 27.11.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Я пенсионер, пенсия 9000 целковых, но готов пожертвовать 1000 рублей. Скажите куда перечислить

Перечисляй сразу Навальному, его дочери не хватает на учёбу в Америке.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 27.11.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перечисляй сразу Навальному, его дочери не хватает на учёбу в Америке.
_______________________________
не берусь судить чего хватает - не хватает Навальному, но человек пострадал от государства, помогая этому государству открыть глаза на взяточников - коррупционеров , участвуя на общественных началах в ФБК.
суть - человек борется за нас , помогая ФБК. ФБК (официально) существует за счет наших взносов, поэтому призыв переслать деньги Навальному по идее должен означать , что эти деньги должны придти в поддержку пострадавшего..

Лёхе или Лиле надо просто кинуть клич - деньги отправлять на счёт с пометкой...
Кроме того Лёха щас обязан вступиться и поддержать на правовом уровне и довести дело до ЕСПЧ , а то так всех соратников растеряет
турк



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0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 27.11.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лёхе или Лиле надо просто кинуть клич - деньги отправлять на счёт с пометкой...
Кроме того Лёха щас обязан вступиться и поддержать на правовом уровне и довести дело до ЕСПЧ , а то так всех соратников растеряет

Давайте поддержим ещё одно МММ, теперь имени Навального.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 27.11.2019, 12:28 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13586 | Рейтинг: -1984,6
Волонтер уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Маслова сообщила об аресте ее кредитного счета в «Кредит Европа Банке», в результате чего она лишилась возможности исполнять обязательства перед банком.
_________________________________________________
А разве «Кредит Европа Банк» государственная контора?
А как же тайна банковского вклада?
Ах да, забыл, что её давно не существует.
Демократы отменили.
Уже сколько лет по всему миру замораживают счета неугодных людей в банках.
Кстати, вроде и на этом сайте либерстная шелуха выла от восторга, не?



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 27.11.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у лили чанышевой родители не нищие ,помогут . Татьяна жить умела



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2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 27.11.2019, 16:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кроме того Лёха щас обязан вступиться и поддержать на правовом уровне и довести дело до ЕСПЧ , а то так всех соратников растеряет
турк
________________________________________________________
Лехаиму самому на виллы за границей не хватает, а ты - вступиться



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 27.11.2019, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Волонтер уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Маслова сообщила об аресте ее кредитного счета в «Кредит Европа Банке», в результате чего она лишилась возможности исполнять обязательства перед банком.
_________________________________________________________
Что за банк такой мутный? Может деньги с госдепа сразу перечисляли? Темнит пострадавшая. Белолентные пускай скинутся



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 27.11.2019, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 27.11.2019, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Волонтер уфимского штаба оппозиционера Алексея Навального Александра Маслова сообщила об аресте ее кредитного счета в «Кредит Европа Банке», в результате чего она лишилась возможности исполнять обязательства перед банком.
_________________________________________________________
Что за банк такой мутный? Может деньги с госдепа сразу перечисляли? Темнит пострадавшая. Белолентные пускай скинутся
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Почему мутный? Имеет лицензию ЦБ РФ, находится на углу Кирова и Крупской! Очень Опытный



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