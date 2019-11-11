В Стерлитамаке демонтировали баннеры «Сохраним Куштау», провисевшие 2 часа

Баннеры были установлены на рекламной конструкции на перекрестке улиц Черноморской и Ибрагимова, недалеко от пивоваренного завода Шихан.Стерлитамакский фотограф Олег Машковский рассказал, что баннеры появились в городе сегодня. На своей странице в соцсети “ВКонтакет” он опубликовал фотографию, сделанную в момент их монтажа.Два часа спустя баннеры исчезли с рекламной конструкции. Жители Стерлитамака пишут, что во время демонтажа рядом с конструкцией стояла полицейская машина.