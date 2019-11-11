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В Стерлитамаке демонтировали баннеры «Сохраним Куштау», провисевшие 2 часа

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Баннеры были установлены на рекламной конструкции на перекрестке улиц Черноморской и Ибрагимова, недалеко от пивоваренного завода Шихан.

В Стерлитамаке демонтировали баннеры «Сохраним Куштау», провисевшие 2 часа


Стерлитамакский фотограф Олег Машковский рассказал, что баннеры появились в городе сегодня. На своей странице в соцсети “ВКонтакет” он опубликовал фотографию, сделанную в момент их монтажа.

Два часа спустя баннеры исчезли с рекламной конструкции. Жители Стерлитамака пишут, что во время демонтажа рядом с конструкцией стояла полицейская машина.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 09.12.2019, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Два часа спустя баннеры исчезли с рекламной конструкции
================================
А вслед за ними исчезнут и Шиханы,- радию назад дороги нет,- за ним Москва, а москвичи шутить не будут...



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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 09.12.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
Уничтожать природу, особенно величественные шиханы, особенно посреди агломерации трех городов - это варварство, геноцид экологический против всего народа республики!
СТОП Рахимству-хабировству!



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