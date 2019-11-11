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Гафур Гилязов: К подготовке послания главы республики

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Во всём ощущается низкий уровень образованности чиновников. До сих пор все были уверены, что дважды два равно четырём – аксиома. Нет, оказывается сегодня это уже не так очевидно. Широко обсуждается «проблема», какой же должна быть политическая идеология для будущего развития республики. Да, никакой!

Гафур Гилязов: К подготовке послания главы республики


Политическая идеология – это научное понятие из политологии. Все её виды, а их всего пять, давно определены, устоялись и научно обоснованы: либерализм, консерватизм, социал – демократизм, коммунизм и фашизм. То есть, для Башкирии не может быть собственной идеологии, это невозможно. А вот идеи развития могут быть.

Послание будет охватывать политику (внутреннюю), экономические, социальные, национальные, религиозные вопросы (и другие), взаимодействие с федеральной властью и другими регионами России. Всё это слить воедино и выразить одной фразой не получится. Да и не нужно ничего сочинять. Смысл существования и развития России прописан в её Конституции: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Вся вторая глава Конституции посвящена этому, невозможно 48 статей выразить одной фразой, кроме, как изложено выше.

Вернёмся к низкому уровню политической образованности и, рассмотрим только один опыт по Башкирии на примере академической дисциплины «Политология». СССР был тоталитарным государством, была одна государственная идеология – коммунистическая. После принятия Конституции России в 1993 г., признавшей идеологическое многообразие, появился и предмет «Политология». В БашГУ у истоков этой дисциплины был доктор исторических наук, профессор Ю. Никифоров, он же был и председателем диссертационного совета. Было подготовлено несколько десятков специалистов – политологов. То же самое происходило по всей России. Часть из них начала активно высказывать свои соображения по совершенствованию политической системы России, особенно после прихода к власти В. Путина. Ими осуждалась система «вертикали власти» и фактический возврат к однопартийной системе в лице «Единой России».

Как поступила федеральная власть? В 2013 г. Правительство России приняло постановление от 24 сентября №842 «О порядке присуждения учёных степеней». Был упразднён институт соискательства и закрыты десятки диссертационных советов по политологии, в том числе в Башкирии. За два года только из БашГУ вынуждены были уйти 50 соискателей и аспирантов политологов. Отсутствие научной перспективы отразилось на наборе студентов, а кафедра политологии стала кафедрой политологии и истории, затем кафедрой философии и политологии. С тех пор ни один политолог из Башкирии не защитил кандидатскую или докторскую диссертацию. Этим дело не закончилось, опытные преподаватели ушли на пенсию, новых политологов нет, преподавать предмет в ВУЗах республики завтра будет некому. Отсюда и «дремучесть» чиновников.

Выход из ситуации вижу в создании в Башкирии Федерального университета на базе БашГУ или, хотя бы, многопрофильного научного центра с возрождением диссертационного совета по политологии и полноценной кафедры. Но кто будет заниматься этим? Чиновник занят поиском не существующей идеологии для Башкирии.

Вернёмся на грешную землю. Что-нибудь изменилось в отношениях «чиновник – общество» в республике за последний год? Ничего! Ещё пример.

17 декабря мы, ракетчики, будем отмечать 60–летие РВСН. Решено провести торжественное собрание в Уфе, нас мало, мы все туда приглашены. У себя в Бирске обратился к чиновникам с тем, чтобы нас ветеранов – ракетчиков принял глава муниципального района, провести «круглый стол» в редакции местной газеты «Победа».

Вы уже догадались, чем это кончилось? Во всём этом было отказано. Для них это не государственный праздник, предложили ограничиться заметкой в газете. Нам непонятна также кадровая политика. В Бирске военным комиссаром назначен полицейский, у которого также своя идеология, он нас не понимает и не хочет встречаться.

Через главу МР мы хотели выйти на Р. Хабирова и решить вопрос, чтобы мы, ветераны военной службы, могли получать медицинскую помощь в госпитале для ветеранов войны в Уфе. Мы закреплены за госпиталем в Оренбурге. Госпиталь для военнослужащих и ветеранов МО в Уфе был, но много лет назад упразднён. Наша попытка разобраться с этим через Башвоенкомат результатов не дала.

Радий Фаритович! По большому, Ваше послание на нас никак не отразится, а бумага всё стерпит. Нам нужен госпиталь в Уфе.

Гафур Гилязов, подполковник в отставке,
председатель Бирского союза ветеранов военной службы,
председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в Бирске







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  • 1 | 09.12.2019, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всём ощущается низкий уровень образованности чиновников
============================
Начиная с главного у них,- радия.



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  • 2 | 09.12.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- "Во всём ощущается низкий уровень образованности чиновников."

Надо же, солдафон рассуждает об уровне образованности чиновников. Давно ли сам снял портупею? (Как одену портупею, все тупею и тупею)


-"Выход из ситуации вижу в создании в Башкирии Федерального университета на базе БашГУ или, хотя бы, многопрофильного научного центра с возрождением диссертационного совета по политологии и полноценной кафедры. Но кто будет заниматься этим?"

Как кто будет заниматься этим? Конечно, вы, уважаемый премудрый пескарь ...т.е. вояка. Вы там уж наведете порядок. Но должность у вас должна быть благозвучная и персональная машина большая, с хорошей проходимостью, ну про секретаршу я молчу, тут дело сугубо личное.

-"Гафур Гилязов, подполковник в отставке,
председатель Бирского союза ветеранов военной службы,
председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в Бирске"

Подполковник в отставке, вы председатель отделения не той партии, чтобы ваши хотелки исполнялись. У кормушки итак все места заняты.



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  • 3 | 09.12.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"17 декабря мы, ракетчики, будем отмечать 60–летие РВСН."

Гафур Гилязов, подполковник в отставке,
председатель Бирского союза ветеранов военной службы,
председатель отделения партии «ЯБЛОКО» в Бирске

-----------------

Какая гремучая смесь: Советский офицер и председатель "ЯБЛОКА"...



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