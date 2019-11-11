Гафур Гилязов: К подготовке послания главы республики

Во всём ощущается низкий уровень образованности чиновников. До сих пор все были уверены, что дважды два равно четырём – аксиома. Нет, оказывается сегодня это уже не так очевидно. Широко обсуждается «проблема», какой же должна быть политическая идеология для будущего развития республики. Да, никакой!Политическая идеология – это научное понятие из политологии. Все её виды, а их всего пять, давно определены, устоялись и научно обоснованы: либерализм, консерватизм, социал – демократизм, коммунизм и фашизм. То есть, для Башкирии не может быть собственной идеологии, это невозможно. А вот идеи развития могут быть.Послание будет охватывать политику (внутреннюю), экономические, социальные, национальные, религиозные вопросы (и другие), взаимодействие с федеральной властью и другими регионами России. Всё это слить воедино и выразить одной фразой не получится. Да и не нужно ничего сочинять. Смысл существования и развития России прописан в её Конституции: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». Вся вторая глава Конституции посвящена этому, невозможно 48 статей выразить одной фразой, кроме, как изложено выше.Вернёмся к низкому уровню политической образованности и, рассмотрим только один опыт по Башкирии на примере академической дисциплины «Политология». СССР был тоталитарным государством, была одна государственная идеология – коммунистическая. После принятия Конституции России в 1993 г., признавшей идеологическое многообразие, появился и предмет «Политология». В БашГУ у истоков этой дисциплины был доктор исторических наук, профессор Ю. Никифоров, он же был и председателем диссертационного совета. Было подготовлено несколько десятков специалистов – политологов. То же самое происходило по всей России. Часть из них начала активно высказывать свои соображения по совершенствованию политической системы России, особенно после прихода к власти В. Путина. Ими осуждалась система «вертикали власти» и фактический возврат к однопартийной системе в лице «Единой России».Как поступила федеральная власть? В 2013 г. Правительство России приняло постановление от 24 сентября №842 «О порядке присуждения учёных степеней». Был упразднён институт соискательства и закрыты десятки диссертационных советов по политологии, в том числе в Башкирии. За два года только из БашГУ вынуждены были уйти 50 соискателей и аспирантов политологов. Отсутствие научной перспективы отразилось на наборе студентов, а кафедра политологии стала кафедрой политологии и истории, затем кафедрой философии и политологии. С тех пор ни один политолог из Башкирии не защитил кандидатскую или докторскую диссертацию. Этим дело не закончилось, опытные преподаватели ушли на пенсию, новых политологов нет, преподавать предмет в ВУЗах республики завтра будет некому. Отсюда и «дремучесть» чиновников.Выход из ситуации вижу в создании в Башкирии Федерального университета на базе БашГУ или, хотя бы, многопрофильного научного центра с возрождением диссертационного совета по политологии и полноценной кафедры. Но кто будет заниматься этим? Чиновник занят поиском не существующей идеологии для Башкирии.Вернёмся на грешную землю. Что-нибудь изменилось в отношениях «чиновник – общество» в республике за последний год? Ничего! Ещё пример.17 декабря мы, ракетчики, будем отмечать 60–летие РВСН. Решено провести торжественное собрание в Уфе, нас мало, мы все туда приглашены. У себя в Бирске обратился к чиновникам с тем, чтобы нас ветеранов – ракетчиков принял глава муниципального района, провести «круглый стол» в редакции местной газеты «Победа».Вы уже догадались, чем это кончилось? Во всём этом было отказано. Для них это не государственный праздник, предложили ограничиться заметкой в газете. Нам непонятна также кадровая политика. В Бирске военным комиссаром назначен полицейский, у которого также своя идеология, он нас не понимает и не хочет встречаться.Через главу МР мы хотели выйти на Р. Хабирова и решить вопрос, чтобы мы, ветераны военной службы, могли получать медицинскую помощь в госпитале для ветеранов войны в Уфе. Мы закреплены за госпиталем в Оренбурге. Госпиталь для военнослужащих и ветеранов МО в Уфе был, но много лет назад упразднён. Наша попытка разобраться с этим через Башвоенкомат результатов не дала.Радий Фаритович! По большому, Ваше послание на нас никак не отразится, а бумага всё стерпит. Нам нужен госпиталь в Уфе.