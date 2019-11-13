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Деньги на затыкание ртов

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Власти Башкирии профинансируют муниципалитетам конкурсы на лучшую программу по профилактике экстремизма в молодежной среде. Она должна охватывать жителей республики в возрасте от 14 до 30 лет и в идеале вовлекать несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Деньги на затыкание ртов


В конкурсе, который будет ежегодно проводиться в декабре, утверждено две номинации — «Профилактика экстремизма в молодежной среде» и «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде». Призеры каждой из них смогут получить от 150 до 250 тыс. руб.

Как следует из постановления правительства Башкирии, опубликованного на официальном правовом портале, финансироваться конкурс будет по линии программы обеспечения общественной безопасности.

Оператором выступит министерство молодежной политики и спорта. В конкурсе смогут принять участие муниципальные отделы и учреждения молодежной политики при условии, если они вовлекут в эту деятельность детские и молодежные общественные объединения.

Коммерсант
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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 12.12.2019, 09:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66564 | Рейтинг: +12132,8
Кого-то социально близкого решили чуток подкормить.
Если бы за такие миллипизерные копейки можно было решить столь серьезные проблемы - то авторам светила бы нобелевка!



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7

  • Изображение
  • Участник
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  • 2 | 12.12.2019, 12:05 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13677 | Рейтинг: -1991,6
Деньги на затыкание ртов
_________________________________________
"Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
Приведу комментарий с соседней ветки.
В общем-то, об этом не раз говорилось на этом сайте.

3 | 12.12.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

ОВНИМАНИЕ: Все коменты не опубликованны,- одна куха правит бал!!!!!!
Журнал превратился черт знает в что!



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4

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  • Гость
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  • 3 | 12.12.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что лично иеня настараживает и удручает, так это то, что Уфимский журнал превратился в ежедневный дневник , некогда вполе адекватной женщины, но со временем пришедшей в маразм бабули.
НУ это же невозможно!
Скажите намилость есть ли где по истинне демократические издания в Уфе,
или надо плясать под дутку старой перешницы?



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4

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  • Эксперт
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  • 4 | 12.12.2019, 12:19 | Автор: юнг
    Публикации: 156 | Комментарии: 38976 | Рейтинг: +5335,7
3 | 12.12.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что лично иеня настараживает и удручает, так это то, что Уфимский журнал превратился в ежедневный дневник , некогда вполе адекватной женщины, но со временем пришедшей в маразм бабули.
НУ это же невозможно!
Скажите намилость есть ли где по истинне демократические издания в Уфе,
или надо плясать под дутку старой перешницы?

==========================================================
Не старая перешница, а старая карга, возомнившая о себе. Печально!
==



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5






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