Деньги на затыкание ртов ...

Власти Башкирии профинансируют муниципалитетам конкурсы на лучшую программу по профилактике экстремизма в молодежной среде. Она должна охватывать жителей республики в возрасте от 14 до 30 лет и в идеале вовлекать несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.В конкурсе, который будет ежегодно проводиться в декабре, утверждено две номинации — «Профилактика экстремизма в молодежной среде» и «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде». Призеры каждой из них смогут получить от 150 до 250 тыс. руб.Как следует из постановления правительства Башкирии, опубликованного на официальном правовом портале, финансироваться конкурс будет по линии программы обеспечения общественной безопасности.Оператором выступит министерство молодежной политики и спорта. В конкурсе смогут принять участие муниципальные отделы и учреждения молодежной политики при условии, если они вовлекут в эту деятельность детские и молодежные общественные объединения.