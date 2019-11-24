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Почему татаро-башкир в переписи-2020 не будет

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Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о Всероссийской переписи населения 2020 года и её нюансах в Башкортостане.

Почему татаро-башкир в переписи-2020 не будет


Ну, наконец-то! Вот и настал момент, когда можно поддержать позицию высокопоставленных чиновников. Рустам Минниханов на встрече в медиаклубе при полпредстве Татарстана в Москве выступил против появления новой идентичности "татаро-башкир" (или "башкиротатар"), которую в свое время предложил известный этнолог, экс-министр национальной политики РФ Валерий Тишков. Сам факт того, что Минниханов выступил по этому поводу, говорит о том, что такого варианта в перечне национальностей уже точно не будет. Предложение Тишкова не нашло поддержку ни у большинства этнологов, ни у представителей национальных организаций, ни у бюрократии. И у каждой из этих групп были свои причины.

Конечно, есть прослойка людей с размытым этническим самосознанием, которым такая двойная идентификация вроде как должна была бы и подойти. В первую очередь, это дети от смешанных браков, а в Башкортостане татаро-башкирские браки — это самая распространенная разновидность межнациональных союзов. Но, разумеется, это не повод специально для этого вводить новую этническую единицу. Аналогичные случаи, когда люди с двойной национальной идентичностью специально фиксируются в переписях населения, в мировой практике не известны.

И несмотря на сложность этнической самоидентификации у определенных групп населения РБ, сильно преувеличивать эту проблему, говоря, что она является чуть ли не главной при проведении переписи, не стоит. Надо иметь в виду, что перепись проводится не забавы ради. Её данные, касающиеся учета этносов и родных языков, в дальнейшем становятся основанием для проведения национальной политики. К примеру, количество школ, где преподаются родные языки, подготовка кадров для сфер национальной культуры, телерадиовещания, печатных СМИ и т.д. В условиях Башкортостана появление такой народности обязательно приведет к тому, что возникнет путаница, и каждый из этносов — башкиры и татары — будут определять эту новую общность "татаро-башкиры" (или "башкиротатары") как свою часть. Введение такой категории не снизит в реальности напряжения, а наоборот породит новые проблемы. Ведь, обратите внимание, Валерий Тишков предлагает ввести такую двойную идентичность только в отношении татар и башкир.

Возможность появления, к примеру, такого термина как "русско-украинец", "русско-немец" (для обрусевших потомков немцев-переселенцев) он вообще не упоминает. Не говоря уже о том, что сам Тишков категорически против выделения помор и казаков из состава русского народа, хотя достоверно известно, что поморы — это финно-угорский народ, а казаки не просто раньше являлись самостоятельным этносом, но и сейчас хотят самоопределиться в самостоятельный народ, а кое-кто из представителей и вовсе мечтает о собственной территориальной автономии в рамках Российской Федерации.

Возможно, если бы мы жили в обществе с развитыми институтами гражданского общества, работающей Конституцией, соблюдением коллективных прав народов на развитие своего языка и сохранение своей идентичности, то таких проблем с тем, какие этнические единицы вносить в список предложений в переписные листы, а какие — нет, и не существовало бы. Но реальность, к сожалению, абсолютно иная. Более того, новейшая история Башкортостана последних 40-50 лет наглядно показывает примеры того, как власти этой республики неоднократно самым прямым образом вмешивались в ход переписи.

Вот это как раз и является главной проблемой в переписных кампаниях, проходивших в РБ, а не только и не столько сложность самоидентификации жителей республики. Вмешательство происходило во время переписей 1959, 1979, 2002 и 2010 годов. Наиболее полно изучены и описаны фальсификации переписей 1979 и 2002 годов. Этому были посвящены исследования не только российских этнологов и политологов, но и зарубежных исследователей. И сам Валерий Тишков, кстати говоря, неоднократно признавал эти фальсификации. Фальсификацию переписи-1979 в своем интервью в 2002 году газете "Татарстан яшьләре" признал и Тагир Ахунзянов, занимавший должность секретаря Башкирского обкома КПСС по идеологии в 1967-1987 гг:

"В годы моей работы численность башкир выросла до 950 тыс. Во время переписи я говорил: "У нас народ не знает, какой он национальности. Не надо допытываться. Есть же хорошие книги, отражающие результаты прежних ревизий (т.е. ревизские переписи XVIII-XIX вв.). Если то или иное село раньше было записано башкирами, нечего ковыряться, надо, говорю, записать его население башкирским". И тут же он приводил такой факт: "Один из секретарей райкома Бураевского района в ходе переписи докладывал, что "задание обкома по числу башкир не только выполнено, но и перевыполнено на 15%".

А перепись 2002 года вообще проходила в беспрецедентной форме: концертным бригадам татарских артистов, ездившим по татарским районам и городам республики, ставили всяческие препоны, прокалывали шины их автобусов и автомобилей (представьте себе уровень адекватности властей республики в то время!). А переписчики ходили по селам западной части республики с уже готовым планом по численности "башкир" в каждом конкретном населенном пункте. О многих фактах давления местных властей на переписчиков со стороны уфимского Белого дома писал и французский ученый Ксавье Ле Торривеллек, проводивший в это время свои полевые исследования. В конце концов, для него это закончилось тем, что с территории Кугарчинского района Башкортостана его собственноручно выдворил местный глава администрации. Вот такие были тогда нравы и порядки.

И появление новых переходных этнических групп на деле не успокоит, а, наоборот, еще больше усложнит сам процесс переписи. Поэтому проблему переписи населения в Башкортостане надо решать не введением новых этнических групп, а открытостью самого процесса, запретом на использование административного ресурса при проведении агитационных мероприятий, которые проводят Курултай башкир и аффилированные с ним организации, и, конечно же, честностью подсчетов ее результатов.

Вот с этого надо начинать, и тогда никакие новые "креативные" решения придумывать не придется вовсе.

Ильнар Гарифуллин
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  • 1 | 23.12.2019, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас нет ни татар и ни башкир . Просто народ РБ . Спор ни о чем .Беспредметный разговор. Можкте делиться преданиями , кем быди предки ,татарами или башкирами или вовсе чермесами .



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  • 2 | 23.12.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустам Минниханов на встрече в медиаклубе при полпредстве Татарстана в Москве выступил против появления новой идентичности "татаро-башкир" (или "башкиротатар"),
============================
Всё правильно нет никаких татаро-башкир, а есть только татары!
Мы же не делим Русских на Вятичей, Радимичей, Полочан, ну и т.д., и тем более не говорим Вятичи-Родимичи,- мы говорим Русские.
Вот таким же образом, никаких башкир, татаро-башкир,- все татары!
И бетте-китте !



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  • 3 | 23.12.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советский Народ.



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  • 4 | 23.12.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мы говорим Русские.

-----------------------------

Шо характерно, отвечает на вопрос: какие? Это уникально.



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  • 5 | 23.12.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доигрались татарове. Сейчас нет татар , будете русскими .Исчезнете как некогда мещеряки.



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  • Участник
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  • 6 | 23.12.2019, 09:33 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4778 | Рейтинг: -733,6
Обострение шизофрении и других психических заболевание обычно бывает осенью и весной, но некоторые не дружат головой круглогодично. Вот к последним относиться Ильнар. Лечись пожалуйста во время Ильнар, пока процесс не слишком запущен, иначе перспективе тебе светить тюрьма за экстремизм, либо психушка....



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  • 7 | 23.12.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Товарищ апостол Павел ещё когда ратовал за общество, "где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни Скифа, ни раба..."

Думаю, насчёт отсутствия иудеев он сильно подзагнул. Может, хотел успокоить.



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  • Эксперт
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  • 8 | 23.12.2019, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66746 | Рейтинг: +12112,1
"Ширли-Мырли"

Кроликов: Ты что, моего Христа в евреи записываешь?!
Шниперсон: А ты как думал, если папа еврей, мама — еврейка, то ребеночек русский?
Кроликов: Папа! У него! Голубь!!!
__________________________________________
Вот я и думаю - есть у меня сосед татарин, жена у него башкирка - то кто у них дети?



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  • 9 | 23.12.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" и каждый из этносов — башкиры и татары — будут определять
эту новую общность "татаро-башкиры" (или "башкиротатары")
как свою часть. Введение такой категории не снизит в реальности
напряжения, а наоборот породит новые проблемы.

Ведь, обратите внимание,
Валерий Тишков
предлагает ввести такую двойную идентичность
только в отношении татар и башкир.........."
================================================
И правда ПОЧЕМУ ?
Почему тогда нет Руссо украинец , Укро русс или хохлорусс ,
руссохохол , чувашоудмурт и тд !!



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  • # 10 | 23.12.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 11 | 23.12.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.12.2019, 09:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сейчас нет ни татар и ни башкир . Просто народ РБ . Спор ни о чем .Беспредметный разговор. Можкте делиться преданиями , кем быди предки ,татарами или башкирами или вовсе чермесами .
====================================
Лет пять назад, когда кук-пюре игрались в наидревнейших воинов городокараблестроителей, было. Мы грят такие, сякие, у нас кольца в ноздрях и на ушах консервные банки круче чем у астальных. Чемоданы нам упаковывали.



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  • 12 | 23.12.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему тогда нет Руссо украинец , Укро русс или хохлорусс ,
руссохохол

=========

Как это нет? Пожалуйста: руссо туристо. Облико морале, понимаешь.



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  • 13 | 23.12.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И правда ПОЧЕМУ ?
Почему тогда нет Руссо украинец , Укро русс или хохлорусс ,
руссохохол , чувашоудмурт и тд !!
__________________________
а как быть хохло-татаро-беларусо-русо-немцем ????
правда на счёт ТАТАРО не знаю, сомневаюсь . Может Башкиро и там по списку )))
долбобобы блять
турк



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  • 14 | 23.12.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не колоритно как то стало без Sharika и Каца. Вяло как то, нет остроты. Даже не хочется допускать мысли..Неужели!? Ну а если так, так для чего пена в уголках губ, карвалол в дрожащих от злобы руках перед монитором, тарелка об стену вдребезги?



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  • 15 | 23.12.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Киеве в трамвае в университет едет негр.
Читает газету "Молодь Украiни" на украинском языке.
Рядом стоит здоровый такой хохол.
Вылупился на негра и спрашивает:

-Може, ти хочешь казати, що ти разумiеш, що тут написано?

-Так, я разумiю.

-Може, ти хочешь казати, що ти живеш у Киiвi?

-Так, я живу у Киiвi.

-Може, ти хочешь казати, що ти украiнець?

-Так, я украiнець.

-А хто ж я тодi такий?!

-А бис тоби знае. Або жид, або москаль.



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  • 16 | 23.12.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 23.12.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не колоритно как то стало без Sharika и Каца. Вяло как то, нет остроты. Даже не хочется допускать мысли..Неужели!? Ну а если так, так для чего пена в уголках губ, карвалол в дрожащих от злобы руках перед монитором, тарелка об стену вдребезги?
_______________________________
так это... этим мы отличаемся от животных, которым вся забота пожрать, пос(р)пать и семя кинуть
турк



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  • 17 | 23.12.2019, 11:07 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 87 | Рейтинг: -3,2
А если прабабушка русская, прадедушка узбек и так далее, ещё полно национальностей, тогда ребенок имеет полное право выбирать себе национальность, какую захочет. Вот так.



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  • 18 | 23.12.2019, 11:10 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 87 | Рейтинг: -3,2
Башкиры всё унижаются перед татарами, готовы быть единой нацией с ними, а татары их не принимают, брезгуют. Да и кто бы захотел.



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  • 19 | 23.12.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 23.12.2019, 11:10 | Автор: Гарри

Башкиры всё унижаются перед татарами, готовы быть единой нацией с ними, а татары их не принимают, брезгуют. Да и кто бы захотел.
===================================================
Интересно - Тридцать сребреников , по сегодняшнему курсу на оплату труда Гапона это сколько ?



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  • # 20 | 23.12.2019, 11:36 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3943 | Рейтинг: -314,6

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