Почему татаро-башкир в переписи-2020 не будет

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин рассуждает о Всероссийской переписи населения 2020 года и её нюансах в Башкортостане.Ну, наконец-то! Вот и настал момент, когда можно поддержать позицию высокопоставленных чиновников. Рустам Минниханов на встрече в медиаклубе при полпредстве Татарстана в Москве выступил против появления новой идентичности "татаро-башкир" (или "башкиротатар"), которую в свое время предложил известный этнолог, экс-министр национальной политики РФ Валерий Тишков. Сам факт того, что Минниханов выступил по этому поводу, говорит о том, что такого варианта в перечне национальностей уже точно не будет. Предложение Тишкова не нашло поддержку ни у большинства этнологов, ни у представителей национальных организаций, ни у бюрократии. И у каждой из этих групп были свои причины.Конечно, есть прослойка людей с размытым этническим самосознанием, которым такая двойная идентификация вроде как должна была бы и подойти. В первую очередь, это дети от смешанных браков, а в Башкортостане татаро-башкирские браки — это самая распространенная разновидность межнациональных союзов. Но, разумеется, это не повод специально для этого вводить новую этническую единицу. Аналогичные случаи, когда люди с двойной национальной идентичностью специально фиксируются в переписях населения, в мировой практике не известны.И несмотря на сложность этнической самоидентификации у определенных групп населения РБ, сильно преувеличивать эту проблему, говоря, что она является чуть ли не главной при проведении переписи, не стоит. Надо иметь в виду, что перепись проводится не забавы ради. Её данные, касающиеся учета этносов и родных языков, в дальнейшем становятся основанием для проведения национальной политики. К примеру, количество школ, где преподаются родные языки, подготовка кадров для сфер национальной культуры, телерадиовещания, печатных СМИ и т.д. В условиях Башкортостана появление такой народности обязательно приведет к тому, что возникнет путаница, и каждый из этносов — башкиры и татары — будут определять эту новую общность "татаро-башкиры" (или "башкиротатары") как свою часть. Введение такой категории не снизит в реальности напряжения, а наоборот породит новые проблемы. Ведь, обратите внимание, Валерий Тишков предлагает ввести такую двойную идентичность только в отношении татар и башкир.Возможность появления, к примеру, такого термина как "русско-украинец", "русско-немец" (для обрусевших потомков немцев-переселенцев) он вообще не упоминает. Не говоря уже о том, что сам Тишков категорически против выделения помор и казаков из состава русского народа, хотя достоверно известно, что поморы — это финно-угорский народ, а казаки не просто раньше являлись самостоятельным этносом, но и сейчас хотят самоопределиться в самостоятельный народ, а кое-кто из представителей и вовсе мечтает о собственной территориальной автономии в рамках Российской Федерации.Возможно, если бы мы жили в обществе с развитыми институтами гражданского общества, работающей Конституцией, соблюдением коллективных прав народов на развитие своего языка и сохранение своей идентичности, то таких проблем с тем, какие этнические единицы вносить в список предложений в переписные листы, а какие — нет, и не существовало бы. Но реальность, к сожалению, абсолютно иная. Более того, новейшая история Башкортостана последних 40-50 лет наглядно показывает примеры того, как власти этой республики неоднократно самым прямым образом вмешивались в ход переписи.Вот это как раз и является главной проблемой в переписных кампаниях, проходивших в РБ, а не только и не столько сложность самоидентификации жителей республики. Вмешательство происходило во время переписей 1959, 1979, 2002 и 2010 годов. Наиболее полно изучены и описаны фальсификации переписей 1979 и 2002 годов. Этому были посвящены исследования не только российских этнологов и политологов, но и зарубежных исследователей. И сам Валерий Тишков, кстати говоря, неоднократно признавал эти фальсификации. Фальсификацию переписи-1979 в своем интервью в 2002 году газете "Татарстан яшьләре" признал и Тагир Ахунзянов, занимавший должность секретаря Башкирского обкома КПСС по идеологии в 1967-1987 гг:"В годы моей работы численность башкир выросла до 950 тыс. Во время переписи я говорил: "У нас народ не знает, какой он национальности. Не надо допытываться. Есть же хорошие книги, отражающие результаты прежних ревизий (т.е. ревизские переписи XVIII-XIX вв.). Если то или иное село раньше было записано башкирами, нечего ковыряться, надо, говорю, записать его население башкирским". И тут же он приводил такой факт: "Один из секретарей райкома Бураевского района в ходе переписи докладывал, что "задание обкома по числу башкир не только выполнено, но и перевыполнено на 15%".А перепись 2002 года вообще проходила в беспрецедентной форме: концертным бригадам татарских артистов, ездившим по татарским районам и городам республики, ставили всяческие препоны, прокалывали шины их автобусов и автомобилей (представьте себе уровень адекватности властей республики в то время!). А переписчики ходили по селам западной части республики с уже готовым планом по численности "башкир" в каждом конкретном населенном пункте. О многих фактах давления местных властей на переписчиков со стороны уфимского Белого дома писал и французский ученый Ксавье Ле Торривеллек, проводивший в это время свои полевые исследования. В конце концов, для него это закончилось тем, что с территории Кугарчинского района Башкортостана его собственноручно выдворил местный глава администрации. Вот такие были тогда нравы и порядки.И появление новых переходных этнических групп на деле не успокоит, а, наоборот, еще больше усложнит сам процесс переписи. Поэтому проблему переписи населения в Башкортостане надо решать не введением новых этнических групп, а открытостью самого процесса, запретом на использование административного ресурса при проведении агитационных мероприятий, которые проводят Курултай башкир и аффилированные с ним организации, и, конечно же, честностью подсчетов ее результатов.Вот с этого надо начинать, и тогда никакие новые "креативные" решения придумывать не придется вовсе.