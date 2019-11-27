Арест Айрату Дильмухаметову до 6 марта 2020 года

Кировский районный суд Уфы сегодня в очередной раз продлил срок содержания под стражей башкирскому активисту Айрату Дильмухаметову. Мера пресечения избрана до 6 марта 2020, сообщил адвокат активиста Алексей Захаров. Сторона защиты в суде заявляла отвод судье Розе Булатовой, но судья его отклонила.По информации портала радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», Айрат Дильмухаметов заявлял отвод суду, так как полагает, что судья заинтересована в однозначном результате рассмотрения дела, не объективна и не имеет должной квалификации. Она с 2006 года трижды назначала активисту меру пресечения в виде ареста, а в 2015 году приговорила к реальному сроку лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. За судьей закрепилась репутация «управляемой ФСБ и прокуратурой», передает издание слова подследственного.Следователь УФСБ Сергей Корепанов, в свою очередь, просил продлить арест, так как расследование завершается. Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с лишением свободы. На этом в октябре настаивали и некоторые члены Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии.В марте в отношении Айрата Дильмухаметова было возбуждено уголовное дело по подозрению в публичных призывах к сепаратизму (ч.2 ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» посредством интернета). Позже к делу добавились еще несколько эпизодов. которые в УФСБ квалифицируют по ч.2 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму, оправдание и пропаганда терроризма посредством публикаций), ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).