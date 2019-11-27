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Арест Айрату Дильмухаметову до 6 марта 2020 года

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Кировский районный суд Уфы сегодня в очередной раз продлил срок содержания под стражей башкирскому активисту Айрату Дильмухаметову. Мера пресечения избрана до 6 марта 2020, сообщил адвокат активиста Алексей Захаров. Сторона защиты в суде заявляла отвод судье Розе Булатовой, но судья его отклонила.

Арест Айрату Дильмухаметову до 6 марта 2020 года


По информации портала радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», Айрат Дильмухаметов заявлял отвод суду, так как полагает, что судья заинтересована в однозначном результате рассмотрения дела, не объективна и не имеет должной квалификации. Она с 2006 года трижды назначала активисту меру пресечения в виде ареста, а в 2015 году приговорила к реальному сроку лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. За судьей закрепилась репутация «управляемой ФСБ и прокуратурой», передает издание слова подследственного.

Следователь УФСБ Сергей Корепанов, в свою очередь, просил продлить арест, так как расследование завершается. Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с лишением свободы. На этом в октябре настаивали и некоторые члены Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии.

В марте в отношении Айрата Дильмухаметова было возбуждено уголовное дело по подозрению в публичных призывах к сепаратизму (ч.2 ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» посредством интернета). Позже к делу добавились еще несколько эпизодов. которые в УФСБ квалифицируют по ч.2 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму, оправдание и пропаганда терроризма посредством публикаций), ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

Коммерсант
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  • 1 | 26.12.2019, 08:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...репутация «управляемой ФСБ и прокуратурой»....
=======
не нужно выгораживать вашего Путина, он же, растоптав Конституцию, установил "вертикаль власти" в просторечьи, научно именуемой "принципом единоначалия". Итак, всё управляется сыном уборщицы!
Вам самим не тошно так жить?



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  • 2 | 26.12.2019, 08:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Арест Айрату Дильмухаметову до 6 марта 2020 года
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Не смог айратка, вовремя почувствовать" ветер перемен", и "переобутся", как это сделал радий, вот потому он в тюряре, а радий,-башлык всея башкир....



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  • Участник
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  • 3 | 26.12.2019, 08:57 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1449 | Рейтинг: +732,9
Свободу Айрату Дильмухаметову!!!!!!
Держись Айрат!!!!!!



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2

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  • 4 | 26.12.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Место Айрани в больнице,рядом с Наполеоном и Лениным!



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4

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  • 5 | 26.12.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да , это реальный политический противник Хабирова Р. Ф.
Башкиры ( все ) не задумываясь ни на минуту , если дать
им такую возможность изберут его своим и
Президентом и Башлыком РБ. Но только башкир , в Башкортостане по данным Росстата составляет - 1 195 046 ч. из общего числа всех жителей 4 051 005 чел.
Значить Дильмухаметову А . не быть Башлыком РБ !



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  • Эксперт
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  • 6 | 26.12.2019, 10:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66768 | Рейтинг: +12109,2
Все люди имеют право на собственную точку зрения на развитие общества.
Никаких экстремистских призывов в роликах Айрата не было. Он мой идеологический противник, но за мысли и слова судить нельзя!

Свободу Айрату Дильмухаметову!



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  • 7 | 26.12.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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За это нельзя сажать в тюрьму, тогда пусть первым Жирика посадят. Только Свободу



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  • 8 | 26.12.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухня, чуть не свалилась от смеха: у тебя нет никакой идеи , уже мания величия шкалит !

Твои часто повтор словосочетания и есть ты. Ё-моё- ты точно стремишься в Базиль..... там на круглой поляне в 50-е годы ягодки и дикий лук собирали. И наслаждались свободным ветром в траве высотой с рост.

Дилю сменииить пластинку- всё равно не герой башнац.



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  • 9 | 26.12.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.12.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован

Место Айрани в больнице,рядом с Наполеоном и Лениным!
===
место каши на столе, а не в голове.
к чему это?
вы попутали.
Именно Наполеон создал современную европейскую цивилизацию. Кстати 1812 это была, по нынешнему именуемая, операция принуждения к миру! Именно Наполеон в двух губерниях России отменил рабство. При его приходе из 50 губерний восстали против рабовладельцев 32 губернии и восстание это было премного мощнее Пугачёвского!
А Ленин это серийный убийца, не зря по всем населённым пунктам РФ Путин его памятники содержит!



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  • 10 | 26.12.2019, 10:52 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 312 | Рейтинг: +8,2
Свободу Айрату Дильмухаметову!



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  • 11 | 26.12.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.12.2019, 10:35 | Автор:

.........." А Ленин это серийный убийца, не зря по всем населённым пунктам РФ Путин его памятники содержит!..."
=====================================================
Слышь ты , назови убитых Лениным людей !



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  • 12 | 26.12.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.12.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован

9 | 26.12.2019, 10:35 | Автор:
.........." А Ленин это серийный убийца, не зря по всем населённым пунктам РФ Путин его памятники содержит!..."
=======
Слышь ты, назови убитых Лениным людей!
======
======
Сталин тоже с кинжалом не бегал по подворотням..!
хотя
назовите хоть одного ветерана гражданской войны, где они?!
Тамбовщины вам мало?! С расстрелом даже детей заложников, (напомню и Бесланских убитых детей) боевые отравляющие вещества т другие мерзости!
уморил с голода 90% башкир, 38% татар и 10% русских, - вам этого мало?!



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  • 13 | 26.12.2019, 11:55 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 92 | Рейтинг: -3,1
Он настолько глупый, что пропадет на свободе, а в тюряге хоть кормят регулярно. Здесь он не нужен никому. Узянбаева, Башкорт, Диль, бодаются, кто больше ценен, всех на помойку! Гаппасова крышуют бандиты, борются за лакомые кусочки, и безопасники, со своим нелегальным бизнесом, слившиеся с бандитами из чопов.



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  • 14 | 26.12.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 26.12.2019, 10:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66768 | Рейтинг: +12109,2
Все люди имеют право на собственную точку зрения на развитие общества.
========================================
Пока эта "Точка зрения" находится в их бестолковках пусть гуляют, а вот когда Эта точка произнесена, и оскорбительна для миллионов сограждан, тут одно из двух: или власть его успокоит, или оскорбленные...
Для него лучше первый вариант.



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