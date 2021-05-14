Престарелые гебисты продолжают выть на Запад, прогресс и свободу

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Лучшие комментарии
Чанышева: Не понятно, что ...

11 | 18.05.2021, 22:54 | Автор: Не зарегистрирован Публикации: 0 | Ко ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Голос шайтана в мечети

Деградация общества зашкаливает. Тип с практически отсутствующими вока ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

От народа через черный хо ...

Ну причём тут какой то Радий! Нужно было голосовать против Путина! Име ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Вор-кукушка хвалит петуха ...

Секретарь генсовета «Единой России» посетил Уфу. Он объяснил 5-е место Башкирии ...
  11.06.2021   41625    4

Клейма поставить негде: ...

"Вела активную деятельность по дискредитации органов власти и ...
  11.06.2021   36478    3

Престарелые гебисты ...

Айдар Губайдулин: Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, ...
  11.06.2021   32134    13

Невыборы от партии ...

Азамат Саитов о выборах в Башкирии: «Электорату должно быть фиолетово». ...
  10.06.2021   17837    6

Свистопляски для нищих ...

Власти Башкирии потратят на авиаперелеты участников Всемирной фольклориады 56 ...
  10.06.2021   11596    9

Последние публикации
Вор-кукушка хвалит петуха ...

Секретарь генсовета «Единой России» посетил Уфу. Он объяснил 5-е место Башкирии ...
  11.06.2021   13582    4

Клейма поставить негде: ...

"Вела активную деятельность по дискредитации органов власти и ...
  11.06.2021   28597    3

Престарелые гебисты ...

Айдар Губайдулин: Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, ...
  11.06.2021   40400    13

Невыборы от партии ...

Азамат Саитов о выборах в Башкирии: «Электорату должно быть фиолетово». ...
  10.06.2021   30370    6

Свистопляски для нищих ...

Власти Башкирии потратят на авиаперелеты участников Всемирной фольклориады 56 ...
  10.06.2021   20690    9

Антинародных ...

С 1-го июля в Башкирии вырастут тарифы на коммунальные услуги. Член профильного ...
  9.06.2021   35414    12

Мурзик и Шома продолжают ...

Активист предполагает, что к публикациям на канале могут иметь отношение бывший ...
  9.06.2021   38577    5

До такого не опускался ...

Известный чекмагушевский активист, защитник Куштау Руслан Нуртдинов сообщил, ...
  9.06.2021   12742    12

Страна без выборов, ...

Доктор социологических наук Арсен Нуриджанов считает, что предстоящие выборы в ...
  8.06.2021   36726    71

Бесполезный мент по ...

Ильнар Гарифуллин: Еще вчера имея личного водителя, кабинет, регалии и ...
  8.06.2021   22943    3

Читаемое за месяц
У Гундяева проблем кроме ...

Патриарх Кирилл предложил отдавать церкви детей-отказников. Это поможет решить, ...
  14.05.2021   17969    36

В госдуру, подальше от ...

Александр Сидякин примет участие в праймериз по отбору кандидатов в Госдуму. ...
  14.05.2021   42494    17

Ринат Гатауллин: «В ...

Ринат Гатауллин называет себя татарязычным башкиром. Он один из тех, кто ...
  14.05.2021   43436    18

Жуликам и ворам можно все ...

Организаторы концерта "Спасибо врачам!" в Уфе отделались предупреждением. ...
  16.05.2021   40631    3

Антинародные и гадкие ...

Суд в Уфе не стал рассматривать иск общественника Альберта Рахматуллина к МВД. ...
  16.05.2021   15138    2

Архив публикаций
Июнь 2021 (24)
Май 2021 (43)
Апрель 2021 (65)
Март 2021 (51)
Февраль 2021 (52)
Январь 2021 (42)




Престарелые гебисты продолжают выть на Запад, прогресс и свободу

Оценили
0


Айдар Губайдулин: Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, воспринимающая Запад как врага.

Престарелые гебисты продолжают выть на Запад, прогресс и свободу


Мосгорсуд признал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией»* экстремистской, постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории России, ранее «ФБК» была признана иноагентом.

Политэмигрант, уроженец Башкирии, фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин в эфире «Эха» заявил, что власти уничтожают независимую политику и право выбора.

— Это нарушение прав, не имеющее отношение к справедливому суду и политической конкуренции. Будет хуже, просвета не видно: нас ждут новые уголовные дела, экстремистские организации, политзаключённые, а людей не будут допускать до выборов.

На вопрос, почему все это не произошло в 2011 году, после акций протестов по итогам выборов в Госдуму, Губайдулин заметил, что по всей видимости сейчас власти решили, что нет больше смысла изображать видимость законности.

— Видимо решили, что заигрались в свободы. Проще все срубить на корню, проще все уничтожить, чтобы были ручные партии, которыми можно управлять. Сиюминутное желание и короткая перспектива, не думают, что будет дальше – после выборов в сентябре. Они мыслят сиюминутными помыслами, а что через год-пять будет, их не интересует. Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, воспринимающая Запад как врага, а все общественно-политические организации и независимые СМИ — враги народа, финансируемые Западом и намеренные развалить Россию. У них такое понимание. Сложилось в виду искаженной картины мира и интересов олигархов. Все запрещенные организации занимались легальной политикой на низовом уровне и готовили наблюдателей для выборов, в этом нет ничего запрещенного с точки зрения нормального демократического государства.

Он заметил, что сами уличные акции протеста – метод, а не конечная цель. И с этой точки зрения он считает уличную активность 21 апреля провалившейся.

— Если призывают выходить – они должны преследовать цель, это для чего-то, а не просто выйти, что-то предлагать, иметь план в голове. Может, штабы увидели запрос от сторонников Алексея Навального, нуждавшегося в медпомощи, и решили призвать выйти.

Губайдулин заметил, что, находясь за границей, сам себе зарабатывает на жизнь, работая программистом. Отвечая на вопрос, призывает ли он молодежь покидать страну, заметил, что нет смысла класть жизнь на алтарь борьбы.

— Не думаю, что в ближайшие годы что-то изменится, а жизнь одна. Если есть возможность, посоветовал бы попробовать.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 11.06.2021, 14:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1365 | Комментарии: 70951 | Рейтинг: +11634
Хунта оху-ела. Вот и всё.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 11.06.2021, 15:52 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1763 | Рейтинг: +384,6
Ну вылитый граф Дракула. Вампиры нами рулят.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 11.06.2021, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 11.06.2021, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
у Дерипаски радость: 10 лет стабильности безнаказанно грабить и разрушать Россию



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
Этот парень мог бы работать здесь, на благо России. Если он ТАМ нашел работу, значит что он реально может трудиться и приносить пользу.
Расхищать природные ресурсы и продавать их опасному, враждебному Западу (который по словам Путина хочет развалить Россию) большого ума не надо.
Путин хвастался -на ведущие места топ менеджеров Газпрома и Роснефти они берут иностранцев, из опасного и враждебного Запада.
Получается олигархи и Единая Россия существуют за счет иностранных денег, которые западные менеджеры Путина отстегивают торговцам российскими ресурсами.
Народ мимо кассы

https://youtu.be/J4ipv18xXsc?t=101



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 11.06.2021, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Айдар Губайдулин: Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, воспринимающая Запад как врага.
=================
Запад всегда был, есть и будет врагом нашим, кроме моментов вынужденной "дружбе" по нужде. Вся Европа с Наполеоном и Адольфом пыталась поработить нашу страну, теперь созданным при содействии алкаша пятой колонной стараются осуществить свою многовековую голубую мечту.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 11.06.2021, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 11.06.2021, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Айдар Губайдулин: Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, воспринимающая Запад как врага.
=================
Запад всегда был, есть и будет врагом нашим, кроме моментов вынужденной "дружбе" по нужде. Вся Европа с Наполеоном и Адольфом пыталась поработить нашу страну
=============================
Наполеон хотел поработить Россию, как это?!
Когда пришел Наполеон, в России царил жесточайший крепостной строй: крестьяне 38 российских губерний восстали в надежде на освобождение

Не идиот ли ты, друг? как можно поработить раба



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 11.06.2021, 20:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 Кухарка
Путин же делился своим жизненным опытом загнав крысу в угол которая напугала так что он до старчества запомнил: "Крыса атакует!", но это не на долго. Те же менты скажут: "Надоел"...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 11.06.2021, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 11.06.2021, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6 | 11.06.2021, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Айдар Губайдулин: Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, воспринимающая Запад как врага.
=================
Запад всегда был, есть и будет врагом нашим, кроме моментов вынужденной "дружбе" по нужде. Вся Европа с Наполеоном и Адольфом пыталась поработить нашу страну
=============================
Наполеон хотел поработить Россию, как это?!
Когда пришел Наполеон, в России царил жесточайший крепостной строй: крестьяне 38 российских губерний восстали в надежде на освобождение

Не идиот ли ты, друг? как можно поработить раба

===============
А не крепостные ли участвовали в уничтожении "шарамыжников" Наполеона, что пришли их освобождать?
Умник,а ты знаешь что с 1800 по 1811 гг было 204 бунта крепостных крестьян против угнетателей, было обычным явлением.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 11.06.2021, 20:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6-ка...
Великий Наполеон неоднократно предлагал мир России. Разргомив Суворова Наполеон за счёт французов одел обул накормил и вернул 7 тысяч русских воинов. Победитель подарил России Белостокскую область. Но Россия не угомонилась и вновь объявила войну Наполеону, подогнала войска и 2 года угрожала чем вынуждила великого Наполеона провести операцию принуждения к миру обозванную Россией Бородино. Русский царь бросив войска сбежал в Питер где его разыскали с диареей...
В двух губерниях отменил рабство. А Подмосковье присягнуло Наполеону. Из 50 провинций 32 восстали супротив русского царя!
А ваш Путин 95% крупных предприятий РФ перевёл в иностранную юрисдикцию!
"Царь не настоящий"....
люди холоп кого звания сущие псы иногда...ой всегда!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 11.06.2021, 21:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 11.06.2021, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 11.06.2021, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Айдар Губайдулин: Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, воспринимающая Запад как врага.
=================
Запад всегда был, есть и будет врагом нашим, кроме моментов вынужденной "дружбе" по нужде. Вся Европа с Наполеоном и Адольфом пыталась поработить нашу страну
=============================
Наполеон хотел поработить Россию, как это?!
Когда пришел Наполеон, в России царил жесточайший крепостной строй: крестьяне 38 российских губерний восстали в надежде на освобождение

Не идиот ли ты, друг? как можно поработить раба
================================
Идиот это ты! Подучи историю сначала и тогда всякие глупости переписывать не придётся. В Российский Империи в то время было всего 50 губерний. Неужели Наполеон почти всю РИ захватил? При этом в захваченных губерниях стихийно создавались крестьянские партизанские отряды, которые боролись с французами.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 11.06.2021, 21:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
крестьяне 38 российских губерний восстали
Из 50 провинций 32 восстали
=============== То 38, то 32 восстали. Ты, когда врёшь, то хоть записывай, как соврал.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 11.06.2021, 21:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 11.06.2021, 20:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 11.06.2021, 20:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

6 | 11.06.2021, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Айдар Губайдулин: Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, воспринимающая Запад как врага.
=================
Запад всегда был, есть и будет врагом нашим, кроме моментов вынужденной "дружбе" по нужде. Вся Европа с Наполеоном и Адольфом пыталась поработить нашу страну
=======================================

А не крепостные ли участвовали в уничтожении "шарамыжников" Наполеона, что пришли их освобождать?
Умник,а ты знаешь что с 1800 по 1811 гг было 204 бунта крепостных крестьян против угнетателей, было обычным явлением.
==========
против каких угнетателей восставали крестьяне, и если налицо факт угнетения порабощенных крестьян - кого мог поработить Наполеон?!

В Европе Наполеон нахлобучил папство и инквизицию, это благодаря Наполеону инквизиторы перестали пытать и жечь людей, ввел санитарные правила, промышленные стандарты, правила торговли - вот что ожидало Россию - вступление в путь свободы и прогресса, вот чего хочет от России Запад.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com