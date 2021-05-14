Престарелые гебисты продолжают выть на Запад, прогресс и свободу

Айдар Губайдулин: Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, воспринимающая Запад как врага.Мосгорсуд признал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией»* экстремистской, постановил ее ликвидировать и запретить деятельность на территории России, ранее «ФБК» была признана иноагентом.Политэмигрант, уроженец Башкирии, фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин в эфире «Эха» заявил, что власти уничтожают независимую политику и право выбора.— Это нарушение прав, не имеющее отношение к справедливому суду и политической конкуренции. Будет хуже, просвета не видно: нас ждут новые уголовные дела, экстремистские организации, политзаключённые, а людей не будут допускать до выборов.На вопрос, почему все это не произошло в 2011 году, после акций протестов по итогам выборов в Госдуму, Губайдулин заметил, что по всей видимости сейчас власти решили, что нет больше смысла изображать видимость законности.— Видимо решили, что заигрались в свободы. Проще все срубить на корню, проще все уничтожить, чтобы были ручные партии, которыми можно управлять. Сиюминутное желание и короткая перспектива, не думают, что будет дальше – после выборов в сентябре. Они мыслят сиюминутными помыслами, а что через год-пять будет, их не интересует. Почитайте Патрушева – поразительная картина мира, воспринимающая Запад как врага, а все общественно-политические организации и независимые СМИ — враги народа, финансируемые Западом и намеренные развалить Россию. У них такое понимание. Сложилось в виду искаженной картины мира и интересов олигархов. Все запрещенные организации занимались легальной политикой на низовом уровне и готовили наблюдателей для выборов, в этом нет ничего запрещенного с точки зрения нормального демократического государства.Он заметил, что сами уличные акции протеста – метод, а не конечная цель. И с этой точки зрения он считает уличную активность 21 апреля провалившейся.— Если призывают выходить – они должны преследовать цель, это для чего-то, а не просто выйти, что-то предлагать, иметь план в голове. Может, штабы увидели запрос от сторонников Алексея Навального, нуждавшегося в медпомощи, и решили призвать выйти.Губайдулин заметил, что, находясь за границей, сам себе зарабатывает на жизнь, работая программистом. Отвечая на вопрос, призывает ли он молодежь покидать страну, заметил, что нет смысла класть жизнь на алтарь борьбы.— Не думаю, что в ближайшие годы что-то изменится, а жизнь одна. Если есть возможность, посоветовал бы попробовать.