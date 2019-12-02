Дмитрий Михайличенко — политолог. Политическая регионалистика. Тенденции и итоги года. 1. Все идёт по инерции, институциональных изменений не так много, новшества трудно приживаются.2. Региональные бюджеты в основном социальные (по сути, бюджеты поддержания штанов), а вот бюджетов развития практически нет. Скоромные цифры не позволяют губернаторам и главам транслировать красивые и громкие лозунги. А те кто на это все-таки решился, дискредитировали себя больше чем того требует византийский этикет.3. Полагаю, С. Кириенко и дальше будет приучать губернаторов к их технико-технократической роли, роли пешек-исполнителей на политической карте страны. Конечно, есть Собянин (министр Москвы в статусе вице-премьера), есть Кадыров, есть Дюмин и ещё пара влиятельных... но не более того.Политическое влияние других весьма и весьма умеренно. И, полагаю, АП будет и далее ревностно смотреть и пресекать попытки дать иную информационную картинку. Думаю, это правильно. К тому же, губернаторам ни к чему заниматься политической демагогией: социально-экономические условия не те. А там, где надо что-то сказать... тезисы пришлют.4. С точки зрения Центра, вести речь о региональных идеологиях не уместно. В крайнем случае, о региональной идентичности.5. Пропагандистские модели в регионах (прежде всего, в республиках) пытаются формировать картину «есть президент — есть глава республики». Так делал, например, несколько лет назад Игнатьев (Чувашия), но Бабич его поправил. Глава Башкирии Хабиров также апеллировал к президенту несколько раз («Как я президенту буду в глаза смотреть»). Такие апелляции возможны, но они не приветствуются. Потому что есть не только Москва, но и Нижний Новгород: есть иерархия, которая выстроена жестко, ее надо соблюдать.6. Политику в регионах во многом определяют непубличные и малопубличные люди. Их нет в информационной картинке и картинка эта, соответственно, оказывается неполной. Республиканская пропаганда варится в собственном соку. Рисует карикатуры для себя и формирующие ролики также снимает для себя. Пропаганда как бы воспроизводит себя, но эффекта это действо имеет немного. Не происходит наращивание базы сторонников. Мы уже видели немало примеров, когда предвыборные слоганы понятны только окружению самого «кандидата». Это очень симптоматично.7. Общество разное, многослойное, отчуждение от власти значительно. Посткрымский патриотический дискурс ушёл на второй план. В этих условиях умные губернаторы понимают, что категорические высказывания неуместны. Но не очень дальновидные продолжают подменять своим мнением общественное. Ничего хорошего для их политического имиджа тут не будет.8. В этом году Татарстан со своим стремлением к особому статусу ( во многом, на мой взгляд оправданном, но не во всем) испытал сильное давление центра. И этот процесс продолжится.9. Отставка Иркутского губернатора Левченко (несмотря на его популярность) четко показывает, что АП намерено продолжить работу по исправлению своих оплошностей.10. Власть проводит значительную и масштабную работу по нейтрализации протеста. Это косвенно свидетельствует о высоком уровне социального недовольства. Этот год не дал четкого ответа, возможна ли радикализация КПРФ. По мне — скорее, все-таки, нет, чем да.11. На фокус-группах видно, что люди адаптировались к ухудшающимся социально-экономическим условиям. Привыкают. Но привыкают болезненно... новый мировой экономический кризис, который не за горами, может больно ударить по россиянам и создаст целый каскад новых точек напряжённости.