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Политическая регионалистика. Тенденции и итоги года

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Дмитрий Михайличенко — политолог. Политическая регионалистика. Тенденции и итоги года. 1. Все идёт по инерции, институциональных изменений не так много, новшества трудно приживаются.

Политическая регионалистика. Тенденции и итоги года


2. Региональные бюджеты в основном социальные (по сути, бюджеты поддержания штанов), а вот бюджетов развития практически нет. Скоромные цифры не позволяют губернаторам и главам транслировать красивые и громкие лозунги. А те кто на это все-таки решился, дискредитировали себя больше чем того требует византийский этикет.

3. Полагаю, С. Кириенко и дальше будет приучать губернаторов к их технико-технократической роли, роли пешек-исполнителей на политической карте страны. Конечно, есть Собянин (министр Москвы в статусе вице-премьера), есть Кадыров, есть Дюмин и ещё пара влиятельных... но не более того.

Политическое влияние других весьма и весьма умеренно. И, полагаю, АП будет и далее ревностно смотреть и пресекать попытки дать иную информационную картинку. Думаю, это правильно. К тому же, губернаторам ни к чему заниматься политической демагогией: социально-экономические условия не те. А там, где надо что-то сказать... тезисы пришлют.

4. С точки зрения Центра, вести речь о региональных идеологиях не уместно. В крайнем случае, о региональной идентичности.

5. Пропагандистские модели в регионах (прежде всего, в республиках) пытаются формировать картину «есть президент — есть глава республики». Так делал, например, несколько лет назад Игнатьев (Чувашия), но Бабич его поправил. Глава Башкирии Хабиров также апеллировал к президенту несколько раз («Как я президенту буду в глаза смотреть»). Такие апелляции возможны, но они не приветствуются. Потому что есть не только Москва, но и Нижний Новгород: есть иерархия, которая выстроена жестко, ее надо соблюдать.

6. Политику в регионах во многом определяют непубличные и малопубличные люди. Их нет в информационной картинке и картинка эта, соответственно, оказывается неполной. Республиканская пропаганда варится в собственном соку. Рисует карикатуры для себя и формирующие ролики также снимает для себя. Пропаганда как бы воспроизводит себя, но эффекта это действо имеет немного. Не происходит наращивание базы сторонников. Мы уже видели немало примеров, когда предвыборные слоганы понятны только окружению самого «кандидата». Это очень симптоматично.

7. Общество разное, многослойное, отчуждение от власти значительно. Посткрымский патриотический дискурс ушёл на второй план. В этих условиях умные губернаторы понимают, что категорические высказывания неуместны. Но не очень дальновидные продолжают подменять своим мнением общественное. Ничего хорошего для их политического имиджа тут не будет.

8. В этом году Татарстан со своим стремлением к особому статусу ( во многом, на мой взгляд оправданном, но не во всем) испытал сильное давление центра. И этот процесс продолжится.

9. Отставка Иркутского губернатора Левченко (несмотря на его популярность) четко показывает, что АП намерено продолжить работу по исправлению своих оплошностей.

10. Власть проводит значительную и масштабную работу по нейтрализации протеста. Это косвенно свидетельствует о высоком уровне социального недовольства. Этот год не дал четкого ответа, возможна ли радикализация КПРФ. По мне — скорее, все-таки, нет, чем да.

11. На фокус-группах видно, что люди адаптировались к ухудшающимся социально-экономическим условиям. Привыкают. Но привыкают болезненно... новый мировой экономический кризис, который не за горами, может больно ударить по россиянам и создаст целый каскад новых точек напряжённости.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 30.12.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2. Региональные бюджеты в основном социальные (по сути, бюджеты поддержания штанов), а вот бюджетов развития практически нет.
=======================================
За девять лет власти Москвы потратили на благоустройство столько же, сколько вся Россия.
С 2011 года власти Москвы потратили на благоустройство города 1,5 триллиона рублей. Все остальные города России за это время израсходовали почти столько же — 1,7 триллиона рублей, пишут «Ведомости».



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Прочь все политические, экономические и социальные проблемы!

Если за 20 лет они не были решены, значит они не по зубам данному политическому режиму.

Они, проблемы, не решались, не решаются и в будущем не будут решены.

С наступающим Новым годом вас всех! Здоровья вам всем и удачи!



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  • 3 | 30.12.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Этот год не дал четкого ответа, возможна ли радикализация КПРФ."

----------------------

Помилуйте. КПРФ - это своего рода "несанкционированная врезка" в магистраль коммунистического движения. Идёт откачка лозунгов в собственные резервуары с последующей спекуляцией на рынке идей.

Можно ещё назвать её "громоотводом", "сливным бачком" - но никак не
авангардом борьбы за бесклассовое общество, за всеобщее равенство.



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5

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  • 4 | 30.12.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.12.2019, 10:12 | Автор:

Помилуйте. КПРФ - это своего рода "несанкционированная врезка" в магистраль коммунистического движения. Идёт откачка лозунгов в собственные резервуары с последующей спекуляцией на рынке идей.

Можно ещё назвать её "громоотводом", "сливным бачком" - но никак не
авангардом борьбы за бесклассовое общество, за всеобщее равенство.
============================================
Полностью согласен с Вами .



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2

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  • 5 | 30.12.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние четыре года, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на подсчеты Bloomberg



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  • 6 | 30.12.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто-нибудь знает, почему часто звучит фамилия Валеев, Валиев, и часто упоминается Чехия? Есть какой-то Валеев, Валиев на высокой должности в органах, в республике Башкортостан?



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  • 7 | 30.12.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Бортников остался в живых или его прикончили всё-таки, под шумок?



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  • 8 | 30.12.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да уж, отставка народного губернатора Иркутской обл Левченко - очередная уступка Москвы международному олигархату и китайским "товарищам"
Байкал- гуд бай !



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  • 9 | 30.12.2019, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется, в Иркутской области победили уроженцы ЮФО -производители фанфуриков крышуемые местными полицейскими?



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  • 10 | 30.12.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8. В этом году Татарстан со своим стремлением к особому статусу ( во многом, на мой взгляд оправданном, но не во всем) испытал сильное давление центра. И этот процесс продолжится.--------------------- Если я что то утверждаю и доказываю то только на основе своего личного опыта . Меня с детства тромбили и давили все кому не лень( одним
не нравилась моя внешность , национальность , не кому было заступится ) на этом фоне начались проблемы связанные с неврологией тик , синдром навязчивых состояний это у ребенка начиная 7 летнего возраста и так продолжалось до 12 лет . Далее начался переходный возраст- кровь взяла свое и я со временем всех своих недругов поставил на место, их количественное и
физическое превосходство для меня не имело ни малейшего значение . Так что пусть сильнее давят на татар мы будем от этого только сильнее . ps а давили меня не русские и башкиры а казахи и нохчи , у татар нет союзников в этом мире так что не стоит расслабляться дуслар .



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