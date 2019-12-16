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ЖКХ: Как обворовать уфимцев и обогатиться за чужой счет?

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Чиновники срочно совещаются и решают, что делать с возмущением людей в соцсетях по начислениям с отоплением. Жители берут приступом эти соцсети, офисы, телефоны, и другие хэштеги.

ЖКХ: Как обворовать уфимцев и обогатиться за чужой счет?


Уфаситими разбирается во всем этом бардаке, пишем разъяснения и готовим ещё более подробную информацию.

БашРТС усиленно пытается объяснить все эти цифры, но почему то выходит очень неуклюже, и вот почему.

«Фактическое потребление тепловой энергии на отопление по показаниям ОДПУ в период с января по май 2019 превысило прежний среднемесячный расход, то корректировка произошла в сторону увеличения».

Это пояснение можно было бы принять за чистую монету, если бы переход на новую систему оплаты за отопление произошел сразу в мае. Но он произошел в конце сентября, и по факту все жители все лето продолжали платить за отопление, которого не было. И вот эти летние платежи с лихвой перекрывают «повышенное потребление тепла» зимой.

В общем в Уфаситими уже есть разъяснение этой ситуации. Оно немного сложное, для обывателя не понятно. Попробуйте посмотреть графики. Многим домам сейчас «вернули деньги», но теперь ожидайте что будет доначисление от УЖХ (Советский, Демский, Ленинский, Октябрьский и Калининский)

На днях будет более подробно и просто.

Не переключайтесь.

Эхо Москвы
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***

Резкое повышение платы за отопление в «БашРТС» объяснили «корректировкой»

Ресурсоснабжающая организация отреагировала на жалобы уфимцев, получивших в январе квитанции с непривычно высокими суммами за отопление, сообщает Proufu.ru. В «БашРТС» заявили, что с января по май 2019 года фактическое потребление тепла по показаниям общедомовых приборов учета превысило прежний среднемесячный расход, поэтому пришлось доначислить разницу.

В компании сообщили, что в 2020 году такой корректировки не потребуется, поскольку не планируется новых изменений способа оплаты за отопление.

Одной из причин возникновения текущей корректировки стал переход на оплату тепла в течение отопительного сезона, уточнили в БашРТС.

По мнению члена СПЧ При главе РБ, общественника Вадима Белякова, такое объяснение «БашРТС» можно было бы принять, если бы переход на новую систему оплаты за отопление произошёл разом в мае прошлого года. Но так как переход был в сентябре, и жители все лето продолжали за тепло платить, к этим корректировкам остаются вопросы.

Эхо Москвы
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  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.01.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чиновники срочно совещаются и решают, что делать с возмущением людей в соцсетях по начислениям с отоплением.
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А что тут "совещаться", у нас теперь новый прокурор,-ему и карты вруки.
Что то со стороны прокуратуры я никаких телодвижений не вижу...



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  • Эксперт
  •  
  • 2 | 13.01.2020, 09:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66924 | Рейтинг: +12081,2
Мне в январе за декабрь корректируют с минусом около 700 рублей. А переплата за 3 летних месяца + бОльшая часть мая - это почти 4 тысячи.
Они типа обещали вернуть в 1-ом квартале 2020г.
Ни чо так - "вернули"!
При этом - счетчик на дом у нас стоит уже давно - лет 7, он в порядке.

В общем - очередное НАЕ-БАЛОВО и крупное.
Но быдло - молча проглотит...



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.01.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Серега Сухов
Конченное предприятие БашРТС. Я живу на севере у нас цены в два раза меньше и морозы за -30 и -40 градусов. Купил квартиру в Башкирии и тут понеслось цены растут с потолка. Написал жалобу в прокуратуру, сделали перерасчет в БашРТС. Надо писать на центральное телевидение всей Башкирией, тогда все сдвинется с мертвой точки. Операторы БашРТС вообще общаться не умеют и заняты постоянно. Звонили специально с 5 ти разных телефонов через 15 минут только на один ответили. Просто конченное БашРТС.



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