Народ, а не население. Иранские студенты вышли на стихийные митинги с лозунгами «смерть лжецам»















В Тегеране перед зданием Технологического университета собралось несколько сотен демонстрантов. Они требуют отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Как передает ВВС, демонстранты скандируют «Главнокомандующий, уходи!».Видео:Протестующие возмущенные тем, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет. Они требуют отставки правительства, которое, по их мнению, три дня лгало по поводу украинского Боинга, сбитого, как сегодня было официально подтверждено иранской ПВО.На видео в соцсетях видно, что протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.