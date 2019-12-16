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Народ, а не население. Иранские студенты вышли на стихийные митинги с лозунгами «смерть лжецам»

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В Тегеране перед зданием Технологического университета собралось несколько сотен демонстрантов. Они требуют отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Как передает ВВС, демонстранты скандируют «Главнокомандующий, уходи!».

Народ, а не население. Иранские студенты вышли на стихийные митинги с лозунгами «смерть лжецам»


Видео:









Протестующие возмущенные тем, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет. Они требуют отставки правительства, которое, по их мнению, три дня лгало по поводу украинского Боинга, сбитого, как сегодня было официально подтверждено иранской ПВО.

На видео в соцсетях видно, что протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.

Эхо Москвы
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  • 1 | 13.01.2020, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иранские студенты вышли на стихийные митинги с лозунгами «смерть лжецам»
==================================
Глава Управления ЧС Ирана заявил, что на борту рухнувшего в районе Тегерана украинского самолета было 179 пассажиров и членов экипажа, из них 147 иранцев и 32 иностранца, сообщает INSA. Россиян среди жертв авиакатастрофы нет, подтвердили ТАСС в посольстве России в Тегеране.



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  • 2 | 13.01.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иранские студенты вышли на стихийные митинги с лозунгами «смерть лжецам»
============================
Когда я услышу лозунг "Смерть лжецам" на улицах городов и поселков России?!!!!



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  • 3 | 13.01.2020, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Не закрыли воздушное пространство. И ещё куча вопросов к военным и гражданским службам.



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  • 4 | 13.01.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот и в Иране пятая колонна образовалась.
Врак не дремлет.



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  • 5 | 13.01.2020, 09:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66924 | Рейтинг: +12081
Пуйлу бояться нечего - можно лгать и лгать беспрестанно, что он и делает более 20 лет - быдло не выйдет протестовать. Быдлу - ссы в глаза, им - всё божья роса...

У нас 86% черепах и О_Ошек...



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  • 6 | 13.01.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Сейчас начнут обвинять Россию, мол вопросы безопасного применения не отработаны.



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  • 7 | 13.01.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американскую телепрограмму "Расследования авиакатастроф" смотрю
регулярно. Недавно повторяли про МН-17. Реконструировали предельно
объективно, никакой политизации, никаких намёков на Россию - как и
дОлжно вести следствие профессионалам. Но непонимание у них вызвала
позиция Киева, долго отказывавшего комиссии в посещении места катастрофы. Это как же? В конце передачи техническая комиссия назвала причину (сбит), но оговорилась, что уголовное расследование ещё не закончено.

А ведь это американская программа.



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  • 8 | 13.01.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 13.01.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Американскую телепрограмму "Расследования авиакатастроф" смотрю
регулярно. Недавно повторяли про МН-17. Реконструировали предельно
объективно, никакой политизации, никаких намёков на Россию - как и
дОлжно вести следствие профессионалам. Но непонимание у них вызвала
позиция Киева, долго отказывавшего комиссии в посещении места катастрофы. Это как же? В конце передачи техническая комиссия назвала причину (сбит), но оговорилась, что уголовное расследование ещё не закончено.

А ведь это американская программа.
-------------------------------------
Что хотел сказать то? Просто похвастаться, что мол амеров смотришь?
Хотя главное назвал-СБИТ!



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  • Участник
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  • 9 | 13.01.2020, 10:24 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1430 | Рейтинг: +354,3
Ну час ватаны завопят, цветная революция, омерика, майдан . А то что этот хамениини как наша моль также грабит своих про это ни слова. То что богатая сырьем страна беднее своих соседей тоже молчок.Хамени тож как наш все на запад стрелки переводил, но народ кроме нашего все время не наепешь.



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  • 10 | 13.01.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ведь это американская программа.
-------------------------------------
Что хотел сказать то? Просто похвастаться, что мол амеров смотришь?
Хотя главное назвал-СБИТ!

=====================

Ты смотришь американские фильмы, я - познавательные программы. Только и вся разница.

Конечно, сбит. При всём моём неуважении к российскому режиму - опускаться, как ты, до обвинения в этом России не стану. Ибо чёрт прячется в деталях. На них-то (воспрепятствование следствию официальным Киевом) и был сделан акцент в телепередаче. Дальше думай сам.



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  • 11 | 13.01.2020, 10:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66924 | Рейтинг: +12081
Но непонимание у них вызвала
позиция Киева, долго отказывавшего комиссии в посещении места катастрофы.
__________________________________
Вот только пи-здеть не нужно! Не допускали к месту аварии - пополченцы ДНР под руководством пуйла.
Есть видео, как комиссия ОБСЕ(или какой-то другой организации) приехала на машинах в сопровождении автоматчиков-пополченцев - и их с автодороги в поле к обломкам попросту не пускают под угрозой автоматов!
Киев по сию пору оккупированнй территорией не распоряжается, что уж говорить про июль-август 204-го?!
Ты, как грится - ври, да не завирайся!



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  • 12 | 13.01.2020, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 66924 | Рейтинг: +12081
А ведь это американская программа.
___________________________
Состряпанная на Лубянке...

Давно ты по английски шпрехать надрочился? Или америкосы на русском программы делают?



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  • 13 | 13.01.2020, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давно ты по английски шпрехать надрочился?
---------------------------

Давно. Когда на даче ошивались у одного археолога. Гёрл, э тейбл и прочее.



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  • 14 | 13.01.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты смотришь американские фильмы, я - познавательные программы. Только и вся разница.
----------------------------------
И что познал?
Ты хуже Ирека. Он хоть безобидно книги кусками в УЖ тащит, а ты что припер? Попробуй опровергни доводы, приведенные Кухаркой. Что то логика у тебя такая -сякая.



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  • 15 | 13.01.2020, 11:42 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 634 | Рейтинг: +195,3
Надо же понимать: российский народ сильно скрепоносный, высокодуховный. Привык думать, что всякая власть от бога, коней на переправе не меняют, эти то уж наворовали, а новые еще алчнее будут воровать, поэтому - лучше уж эти.

А еще - по телевизору денно-нощно объясняют: кто выступает против действий сегодняшних властей (которые, как известно от бога), враги, агенты, а не какие-нибудь граждане России, которые видят развитие страны иначе, чем прилипшие к руководящим креслам "кони".



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