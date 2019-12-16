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Протестующие возмущенные тем, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет. Они требуют отставки правительства, которое, по их мнению, три дня лгало по поводу украинского Боинга, сбитого, как сегодня было официально подтверждено иранской ПВО.
На видео в соцсетях видно, что протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.
Эхо Москвы
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Народ, а не население. Иранские студенты вышли на стихийные митинги с лозунгами «смерть лжецам»
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