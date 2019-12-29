Гопники под видом министров культуры

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
75. Это не ваша победа!

усатый таракан умышленно сунул в ржевскую мясорубку несколько миллион ...
  Рейтинг: +5  Иннокентий Иванов

На Дильмухаметова возбужд ...

Какую это такую Родину любить? Которая репрессировала , издевалась над ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Миргазямов: «Перед нашими ...

13 | 15.01.2020, 10:11 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1 ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Бюджет республики ...

Республика Башкортостан в 2020 году примет участников крупнейшего ...
  27.01.2020   35881    18

Имитация бурной ...

В Башкирии решено продолжить антиалкогольную кампанию, от которой власти, по ...
  27.01.2020   28852    7

Своим всё. Врагам – закон ...

В Башкортостане лишила судейского статуса 72-летнего судью в отставке. Коллегия ...
  27.01.2020   27827    5

Коррупция в ГУЛАГе. Как ...

Вопреки распространенному стереотипу «при Сталине был порядок», ГУЛАГ на ...
  27.01.2020   24229    8

Гопники под видом ...

«Когда травят кого-то дурного, ничего в этом хорошего нет, – говорит Дмитрий ...
  27.01.2020   38383    6

Последние публикации
Бюджет республики ...

Республика Башкортостан в 2020 году примет участников крупнейшего ...
  27.01.2020   11655    18

Имитация бурной ...

В Башкирии решено продолжить антиалкогольную кампанию, от которой власти, по ...
  27.01.2020   42425    7

Своим всё. Врагам – закон ...

В Башкортостане лишила судейского статуса 72-летнего судью в отставке. Коллегия ...
  27.01.2020   43005    5

Коррупция в ГУЛАГе. Как ...

Вопреки распространенному стереотипу «при Сталине был порядок», ГУЛАГ на ...
  27.01.2020   16866    8

Гопники под видом ...

«Когда травят кого-то дурного, ничего в этом хорошего нет, – говорит Дмитрий ...
  27.01.2020   12886    6

Лилия Швецова: Как ...

Совершив свой конституционно-правительственный кульбит, Путин дал нам повод ...
  27.01.2020   20823    5

Татарский общественный ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин вспоминает историю создания ТОЦ ...
  25.01.2020   20393    94

Гуманизм там не живет ...

Германия выделяет 12 млн. евро блокадникам в Санкт-Петербурге. Основная часть ...
  25.01.2020   41940    47

Надбавки для опричников ...

Правительство Михаила Мишустина установило надбавку для полицейских, ...
  25.01.2020   13035    25

А может, просто псих? ...

Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручая ключи от новых пожарных автомобилей ...
  25.01.2020   29664    7

Читаемое за месяц
Немного подарочков для ...

Президент Путин разрешил ввоз в Россию незарегистрированных лекарств. Это один ...
  29.12.2019   38283    17

Хабиров подвел итоги ...

Глава республики рассказал о первых результатах работы над национальным ...
  30.12.2019   40105    15

Миллионы не украла, ...

Кировский районный суд Уфы вчера оштрафовал на 20 тыс. руб. общественницу, ...
  30.12.2019   37944    23

Башкирские власти ...

Обозреватель "Idel.Реалии" Ильнар Гарифуллин продолжает рассуждать о ...
  30.12.2019   32859    130

Политическая ...

Дмитрий Михайличенко — политолог. Политическая регионалистика. Тенденции и ...
  30.12.2019   26340    29

Архив публикаций
Январь 2020 (83)
Декабрь 2019 (101)
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)


Гопники под видом министров культуры

Оценили
0


«Когда травят кого-то дурного, ничего в этом хорошего нет, – говорит Дмитрий Львович Быков о «консенсунсно-отрицательной» фигуре Мединского. — Бывает, что в опале негодяй, но опала от этого не перестает быть отвратительной».

Гопники под видом министров культуры


Возражу Дмитрию Быкову, да пожалуй, не один, а еще и Декарта с собой прихвачу, — того самого, который велел договариваться о значении слов.

Травля, говорите. Опала.

Кого травят-то? Мединского? В чем сие выражается? Ему не дают выйти из дома, плюют в лицо, угрожают расправой, дразнят детей? Нет? А что?

Ах, люди выразили громкую искреннюю радость по поводу того, что этот опасный номенклатурный подлец перестал быть министром культуры? Да, это травля, действительно. Ужас-ужас. Надо вступиться.

Перейдем к опале.

Кто у нас в опале-то? Мединский? Переведенный в ранг советника Путина по культуре? О, это настоящая опала. Жесточайшая! Тени Булгакова, Зощенко и Пастернака рыдают, обнявшись, над горькой судьбой Владимира Ростиславовича…

Фигура Мединского стала, действительно, консенсунсно-отрицательной, — и это очень хорошо. Как хорошо, когда белое считается белым, а черное черным.

Плохо, что люди не выходят из комнаты, когда в эту комнату входит Мединский. Плохо, что они продолжают подавать руку этому шершавникову. Вот это была бы – нет, не травля, а остракизм. Очень полезная вещь, фиксирующая ясность и строгость общественной оценки.

Реальная же политическая опала Мединского могла бы означать некую перемену курса, — и это тоже было бы, со всей несомненностью, очень хорошо для России.

Но ничего этого нет.

Ни ясной общественной реакции на «лакмусового» Мединского, ни, тем более, политической оценки той ядовитой идеологической дряни, которая много лет ассоциировалась с его именем. Никаких перемен – ни в политическом курсе, ни в общественном сознании.

Меня печалит — именно это.

Виктор Шендерович, Эхо Москвы
Оригинал публикации

***

Дмитрий Быков, писатель, журналист — Очень много вопросов о том, как я отношусь к назначению нового министра культура. Пока министр культуры ничего не сделал на своем посту, я ничего об этом говорить не хочу. Можно с Андреем Архангельским солидаризироваться, мол, что мы оставляем какие-то пять процентов надежды. Меня тревожат две вещи: во-первых, некоторые представители московской (именно московской) интеллигенции говорят о прекрасных корнях и даже я услышал несколько раз страшное слово «порода». Мне кажется, что в XXI веке вести применительно к людям такие разговоры, – это уже даже попахивает расизмом и евгеникой. Причем здесь порода? Я, правда, сам с точки зрения московской интеллигенции, живущей внутри Садового кольца (правда, она тоже очень неоднородна), совершенно беспородный. В прошлом нет причины нам искать большого ранга, я – интеллигенция во втором поколении. Какие-то там дворянские корни у моей четвертинки были, но это жалованное дворянство. Смешно как-то сегодня, глядя на нового министра культуры, говорить, что у нее в предках – Качалов и Любимов-переводчик. Это как-то совсем уж непристойно, мне кажется. И разговоры о породе, которые ведутся потомками в том числе советской аристократии, на девяносто процентов номенклатурной, – по-моему, скорее оскорбительны для того человека, о котором они ведутся.

И второе, что меня очень настораживает. Клики одобрения и восторга донеслись о людей, глубоко интегрированных в совместную работу с этим государством, от так называемых «деятелей культуры». Для меня выражение «деятель культуры» изначально довольно подозрительно, потому что культуру человек либо творит, то есть создает что-то новое, либо выступает менеджером, посредником, что, наверное, нужно зачем-то, но заслугой я это никак назвать не могу. Это, в общем, работа довольно примитивная и, кроме того, часто очень зависимая от духа времени.

Этих системных (как бывают «системные либералы») культуртрегеров я не одобряю в данном случае и как-то солидаризироваться с ними не хочу. Менеджер для культуры – наверное, это нужно. Но я не верю в том, что менеджер может руководить подобными процессами – съемкой фильмов, существованием музеев. То есть так же как я не верю, что менеджер может руководить образованием. Человек, ни дня не работавший в школе, не преподававший в вузе – я говорю сейчас, конечно, не о новом министре, а о нескольких предыдущих – это никуда не годится. Образованием должен рулить человек, который преподавал в школе, знает, как это бывает, как это выматывает, какие ограничения чудовищные бюрократические налагаются на учителя, и так далее.

Мне бы хотелось видеть в качестве министра просвещения не человека, который умеет распоряжаться финансовыми потоками и не человека, который контролирует написание учебников, а человека, который понимает педагогику изнутри; человека, который был директором школы или деканом факультета или ректором университета, если это большой и престижный университет; в общем, человека, который руководил реальными процессами воспитания, а не просто менеджирует, создавая те или иные видимости. Вот так бы я сформулировал это дело. Вы можете сказать мне, что это старомодная позиция. А мне кажется, что старомодная позиция – это такая девяностичная позиция: на все места ставить менеджера. Потому что менеджер, как правило, с равной легкостью рулит нефтянкой, мобильной связью, воспитанием, медициной. Живого человека он не видит, он относится к человеку как к сырью, и мне кажется, что менеджерская культура достаточно уже доказала свою абсолютную мнимость, свое духовное банкротство. Но это мои частные заморочки.

Что я думаю… Вот тут тоже хороший вопрос в почте: «Может ли в наше время порядочный человек соглашаться работать в министерстве (любом) и работать в правительстве Мишустина?» Я не ставлю вопрос так жестко – «может ли порядочный человек соглашаться на то или се?». То, что он может улучшить ситуацию при позднем Путине, – однозначно отрицательный у меня здесь ответ. Нет, не может он улучшить эту ситуацию в целом. Он, наверное, может помочь двум-трем удачным проектам осуществиться, что по нашим временам тоже немало. Меня только очень смущает определение «живой человек». «Наконец-то у нас министр живой человек».

А что имелось, интересно, в виду, когда этими же словами провожали Юрия Лужкова? Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр. И, кстати, нынешние плевки вслед ему меня совсем уж не вдохновляют. Именно потому, что, как кто-то написал, стал консенсусно-негативной фигурой, а я очень не люблю, когда консенсусный негатив, это всегда травля. Когда травят кого-то дурного, ничего в этом хорошего нет. Помните, классические слова Евтушенко: «Какая редкая опала, когда в опале негодяй». Бывает, что в опале негодяй, но опала от этого не перестает быть отвратительной. И вот когда возникает консенсусно-негативная фигура, люди испытывают эмоции очень низкие, очень низкопробные. Это для меня, в общем, довольно отвратительно, может быть, потому что это явление– признак безделья. Травля – признак того, что классу нечего делать, нечего делать аудитории. Это неинтересно как-то, мне кажется.

Дмитрий Быков, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 27.01.2020, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гопники под видом министров культуры
=========================
Какое руководство страны, такова и в их понимании культура.
Маргинальность власти ведет к маргинации культуры.
Помните цитату из К/ф "Место встречи изменить нельзя" :
-Кхе! Эдак и я могу ( после Шопена, кажется) !
-А что же тогда сыграть ?
-"Мурку" можешь ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 27.01.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не нравится Шендеровичу, что Мединский призвал к ответу воров и мошенников от культуры. По чистой случайности это оказались друзья Шендеровича.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 27.01.2020, 10:09 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1454 | Рейтинг: +732,9
Как сообщил источник РБК в храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого был Чаплин, он почувствовал себя плохо, вышел на улицу и потерял сознание и издох
...ну что.....земля тебе стекловатой



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 27.01.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3. Почему так грубо о человеке .О нашем соотечественнике .Он прежде человек , а священник ( вообще умный, это не дед Гундяй, последние и близко не стоял) во вторую очередь.
А не прилетит ответка в виде божьего наказания?Подумай!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 27.01.2020, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67107 | Рейтинг: +12062
Черепаха опять вылезла со своим минусом.
А ты скорбишь, старая ты дрянь, по человеку, который считает, что людей убивать можно и нужно?!

https://www.youtube.com/watch?v=IAO0OfQemtY

раскадровка:
0:15 - Убивать можно и нужно.
0:31 - Бог санкционировал и санкционирует уничтожения множества людей.
1:08 - Гуманизм - это антихристианское и сатанинское мировоззрение.
4:25 - Прогресса цивилизации нет, есть умножение зла и насилия.
4:40 - Долго жить на земле - это пошло.
6:14 - Детям, если они крещены, лучше уйти из жизни раньше и не столкнуться с грехами взрослой жизни.

Старая ты дура, черепаха! Полностью выжившая из ума, целующая ручки упырям, как дементорша Алексеева на последнем году жизни.
Земля стекловатой этому мракобесу!

ЗЫ. Смирнову - приготовиться!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 27.01.2020, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1340 | Комментарии: 67107 | Рейтинг: +12062
А не прилетит ответка в виде божьего наказания?Подумай!
_____________________________________
А разве помереть возле храма, в котором обирал прихожан в 51 год - это как раз не воля божья?))))))))))))
Ну да - в храме было бы лучше...



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com