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Антинародная деятельность продолжается

  • Опубликовано: ПроУфу | 17.02.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 41350 | Комментарии: 59
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Небывалый по уровню цинизма и лицемерия законопроект собираются принять депутаты Госсобрания РБ. В случае принятия он четко сделает чиновников людьми первого сорта, а многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами второсортными.

Антинародная деятельность продолжается


Комитет Госсобрания РБ по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам выступил с инициативой исключения для чиновников Республики Башкортостан критерия нуждаемости при улучшении жилищных условий. Соответствующие правки предлагается внести в ст. 12 закона РБ «О государственных должностях РБ» и указ Президента РБ о правилах предоставления единовременной субсидии на приобретение жилья для чиновников.

Переведем на язык простого народа, который по данному законопроекту выступает плебсом. После того, как Дмитрий Медведев в свое время предложил выдавать земельные участки многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, в регионах у чиновников начались проблемы. Им очень не хотелось раздавать бесплатно землю около городов каким-то многодетным семьям, если ее можно было дорого продать застройщикам. Наши башкирские чиновники в лице Минземимущества РБ ранее продавили закон о введении так называемого критерия нуждаемости. «Единая Россия» в ГС РБ тогда сыграла свою подлую роль и после прошедших выборов, несмотря на обещания Константина Толкачева, закон приняла. Его суть в том, что если члены какой-то семьи когда-то получали помощь по улучшению жилищных условий или не являются нуждающимися (критерии нуждаемости разнятся в районах), то больше не имеют права на получение земли и жилья. То есть такая многодетная семья не получит свой земельный участок. Общественный резонанс вокруг этой темы был очень громкий и не стихает до сих пор. Формально выиграли чиновники, которые резко уменьшили очередь на землю и подняли статистику по выполнению указаний федерального центра.

Последнее эхо тех событий прозвучало во 11 февраля, когда на уровне комитета ГС РБ был отклонен законопроект КПРФ. Все эти события очень точно охарактеризовал экономист и председатель «Союза многодетных семей РБ» Рустем Шаяхметов.

- 11 февраля Комитет Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан по аграрным вопросам, экологии и природопользованию отказался поддержать законопроект руководителя фракции КПРФ – депутата Юнира Кутлугужина, позволяющего получать землю всем многодетным семьям без ограничений и рекомендовал Государственному Собранию отклонить его. Этот законопроект реализует положения «сентябрьского» указа Главы Республики Башкортостан, призывающего осуществлять улучшение жилищных условий за счёт предоставления всем гражданам, проживающим на территории Республики Башкортостан и имеющим трех и более детей, в собственность бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства или денежной компенсации взамен такого участка.
Хочу подчеркнуть, комитет парламента Башкирии отказался принимать закон, реализующий «сентябрьский» указ Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, определяющий стратегические задачи развития республики до 2024 года.

Что интересно, Правительство Республики Башкортостан дало отрицательное заключение по законопроекту, и подписал его Хабиров. Получается, что с одной стороны в указе Глава Республики устанавливает в качестве стратегической задачи развития Башкортостана – бесплатное предоставление земли многодетным семьям под ИЖС, но как руководитель правительства отказывается выполнять эту задачу, препятствуя принятию закона реализующий принятый им указ. Вот такой когнитивный диссонанс.

Но самая «дичь», как оказалось, началась еще в конце прошлого года. Тогда чья-то светлая голова в Белом доме дошла до мысли, что критерий нуждаемости бьет по самим чиновникам. Вот скажем, вчерашний министр, заработавший на квартиру в центре Уфы и коттедж в Нагаево, поедет главой в отдаленный район. Ему же надо где-то жить, а снимать жилье за 15 тыс. рублей при зарплате в 200 тыс. рублей, видимо, западло. А критерий нуждаемости ему мешает. Значит, надо этот критерий для чиновников убрать.

В общем, так и родилась законодательная инициатива, которую продвигает господин Нагорный, не так давно руководящий Администрацией Главы РБ. Кстати, известно, что на самом деле инициатором законопроекта являются не депутаты, а интересанты в Администрации Главы РБ. В любом случае, принятие такого законопроекта четко поделит жителей республики на два сорта.

Комментарии:

Рустем Шайахметов, экономист:

- Данный законопроект не сделает бедных богаче, а сделает богатых еще богаче. Самый цинизм в том, что он не коснется низового уровня государственных служащих, которые получают такие же мизерные зарплаты в 15-20 тысяч рублей. Законопроект направлен на интересы чиновников, которые получают зарплату в сотни тысяч рублей.

Дмитрий Чувилин, депутат Госсобрания РБ, КПРФ:

- Складывается впечатление, что, к сожалению, чиновники, что в Госсобрании РБ, что в правительстве думают исключительно о себе. Именно чиновникам гарантируются выплаты в виде единовременных субсидий на приобретение жилья, вне зависимости от того нуждаются они в нем или нет. Дети сироты и семьи с детьми-инвалидами, из которых волей тех же чиновников созданы тысячные очереди, должны, по их логике, жить на улице. Я считаю такие законопроекты ничем не прикрытым воровством. Пусть сначала решат проблемы действительно нуждающихся в жилье людей, а потом решают свои личные.

Вячеслав Рябов, депутат Госсобрания РБ, ЛДПР:

- Мы будем голосовать против такого законопроекта. Нет никакого смысла его обсуждать. Профильным комитетом по такому вопросу является Комитет по аграрным, земельным вопросам и экологии. Но закон почему-то готовится в комитете по госстроительству. Тихо и быстро.

При этом законопроекты ЛДПР по освобождению многодетных семей и пенсионеров от транспортного налога блокируются на уровне комитетов. Наша фракция вносила множество социально ориентированных проектов законов, он их не ставят в повестку. Это реальная сегрегация людей!

ПроУфу
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  • 1 | 17.02.2020, 08:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" В случае принятия он четко сделает чиновников людьми первого сорта..."

----------------------------

Идут по неверным стопам "незалэжной". Там намереваются отказаться от
самого названия партии "Слуга народа", узрев в нём нечто советское.



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  • 2 | 17.02.2020, 08:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В случае принятия он четко сделает чиновников людьми первого сорта,...
==================================
У нас по факту все чиновники "люди перврно сорта", осталоась сущая мелочь,- узаконить этот факт...
То, что у них руки загребущие, это известный факт, и то что ума просчитать ситуацию хотябы на год вперед у них не хватает, это тоже факт.
Они думают что этот бардак в стране вечен, а народ,- быдло.
Терпение народа напределе, и я за благополучие этих чинуш в ближайшее время и гроша ломанного не дам.И никакие дипутатсие корочки им непомогу...



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  • 3 | 17.02.2020, 08:41 | Автор: Виктор
    Публикации: 172 | Комментарии: 1852 | Рейтинг: +492,7
Вы почему автора статьи не указываете?

Рамиль Рахматов. бывший следователь мгб днр.



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  • 4 | 17.02.2020, 08:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.02.2020, 08:41 | Автор: Виктор
Публикации: 172 | Комментарии: 1852 | Рейтинг: +492,6
Вы почему автора статьи не указываете?

Рамиль Рахматов. бывший следователь мгб днр.
_____________________
Виктор!
Достал ты уже с "мгб днр".
Езжай на Украину и записывайся в "Азов" аль ещё в какую банду и разбирайся со следователями "мгб днр" (или они с тобой разберутся), а здесь журнал "Уфимский". "Уфимский"!!! Ты понял?
Давай больше про уфимские и республиканские проблемы.



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  • 5 | 17.02.2020, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.02.2020, 08:41 | Автор: Виктор
Публикации: 172 | Комментарии: 1852 | Рейтинг: +492,6
Вы почему автора статьи не указываете?

Рамиль Рахматов. бывший следователь мгб днр.

-------------------------

Компромат слил, чтоле?



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  • 6 | 17.02.2020, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ощень Опытный, ты доносщик, стукач, чмошник, подшконошник, ты ощень плохой человек, ты мерзавец и погань! Вон из Ужа засранец!
Башкортостанец®



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  • 7 | 17.02.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.02.2020, 08:41 | Автор: Виктор
Публикации: 172 | Комментарии: 1852 | Рейтинг: +492,6

Вы почему автора статьи не указываете?

Рамиль Рахматов. бывший следователь мгб днр.
-----------------------------
А ты Витька чмо и стукач.



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3

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  • 8 | 17.02.2020, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин хороший. Вот вы сами подумайте, не встречает же п утинская "вертикаль власти" каждую рожениц у с удавкой?! 3начит хорошаяхорошая!



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  • 9 | 17.02.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, кулиненгер, мразота и ощень говнястый пелмень.
Башкортостанец©



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  • 10 | 17.02.2020, 10:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19360 | Рейтинг: -3296,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Рамиль Рахматов. бывший следователь мгб днр.
-----------------------------
А ты Витька чмо и стукач.
------
Почему же стукач. Обыкновенный кахол, против России.



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  • 11 | 17.02.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Почему же стукач. Обыкновенный кахол, против России.
---------------------------

- Виктор, ты клаустрофоб?

- Ни, я украинець!..



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  • 12 | 17.02.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 17.02.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, старый пыдор, прокурорский выкидыш, стукач, помоищник, подшконощник, кулиненгер, мразота и ощень говнястый пелмень.
Башкортостанец©_____________________________
________________________________________________
_______Еще и прокладка Кухаркина, потому что без админа она ни кто и зовут её ни как. Очень Опытный



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  • 13 | 17.02.2020, 10:56 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4837 | Рейтинг: -737,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Виктор, ты так переживаешь за солдат ДНР, не уж то ты воевал за укропов?



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  • 14 | 17.02.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.02.2020, 08:41 | Автор: Виктор

Вы почему автора статьи не указываете?

Рамиль Рахматов. бывший следователь мгб днр.
===============================================
Фуу ! Какая вонь !



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  • 15 | 17.02.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Золотарь ты завидуешь Рахматову. Написать статью на актуальную тему как он не можешь, к хохлам поехать сцышь, по\этому тебе только и остается что на Рахматова пальцем показывать и стучать.



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  • 16 | 17.02.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Шаг за шагом, сперва конституцией ельцинской, а теперь и путинской – подавляющее меньшинство общества наступает на трудящееся большинство.

Год за годом, стягивая в свои руки сперва ваучеры, потом через залоговые аукционы и саму социалистическую собственность - целые заводы, колхозы, отрасли, наконец нефть и газ – буржуазия прёт на нас с вами."
Д.Чёрный.



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  • 17 | 17.02.2020, 11:29 | Автор: natall
    Публикации: 586 | Комментарии: 280 | Рейтинг: +98,6
Виктор, вам заплатили денег, чтобы увести обсуждение статьи дежурным кукареканьем про бойцов ДНР? Не надоело?



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  • 18 | 17.02.2020, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважуха Рахматову. И за статью и за то что был бойцом ДНР.



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  • 19 | 17.02.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 17.02.2020, 11:29 | Автор: natall
Публикации: 586 | Комментарии: 279 | Рейтинг: +98,5

Виктор, вам заплатили денег, чтобы увести обсуждение статьи дежурным кукареканьем про бойцов ДНР? Не надоело?
-----------------------------
А ты что обсудила из этой статьи? Что ты, что Витька Золотарь.



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  • 20 | 17.02.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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......" «В темноте тащится ночной благоуханный обоз..

. Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье,

на котором дремлет "Золотарь" - так звали в Москве Ассенизаторов»

. Это цитата из книги Владимира Гиляровского «Москва и москвичи»...."

Имя Виктор произошло от латинского Victor и означает Победа -
Победитель " благоухающей " бочки -Ассенизатор ?

Вам это зачем постоянно подтверждать ?



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